Trump anunță o întâlnire cu Putin la Budapesta

11:40

Dorin Recean i-a mulțumit lui Alexandru Munteanu pentru că a acceptat să preia funcția de prim-ministru în viitorul Guvern de la Chișinău. El a subliniat astăzi, în debutul ședinței Executivului, că Alexandru Munteanu i-a fost profesor la facultate și că este un profesionist cu o vastă experiență în mai multe domenii. „Vreau să-i mulțumesc domnului […] Articolul Dorin Recean, despre candidatul PAS la funcția de premier: „Îl cunosc pe Alexandru Munteanu de la facultate. Mi-a fost profesor” apare prima dată în Vocea Basarabiei.