Trump și Putin, convorbire telefonică înaintea vizitei lui Zelenski la Casa Albă

Cabinetul de miniștri condus de Dorin Recean se reunește astăzi în ultima ședință de Guvern, înainte de trecerea în regim de interimat. Premierul a anunțat că nu va face parte din viitoarea echipă guvernamentală și renunță și la mandatul de deputat obținut pe listele PAS. Odată cu validarea rezultatelor alegerilor parlamentare, mandatul Guvernului actual se […]