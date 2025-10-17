Țările membre NATO sunt principalele ținte ale atacurilor cibernetice ruse
Realitatea.md, 17 octombrie 2025 11:20
Atacurile cibernetice ale Rusiei sau ale unor grupuri ruse s-au concentrat în 2025 asupra Ucrainei şi ţărilor membre ale NATO, potrivit unui raport anual al Microsoft publicat joi. „Actorii statali ruşi au extins anvergura ţintelor lor anul acesta, pentru a infiltra reţele şi dispozitive în principal în Ucraina şi în statele membre ale Organizaţiei Tratatului […] Articolul Țările membre NATO sunt principalele ținte ale atacurilor cibernetice ruse apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 5 minute
11:40
Fiscul a identificat sute de proprietari care dădeau în chirie fără să plătească impozit # Realitatea.md
În perioada ianuarie – septembrie 2025, au fost înregistrate 23.628 de contracte de dare în locațiune a bunurilor imobile, cu 21,9% mai multe decât în aceeași perioadă din 2024, anunță Serviciul Fiscal de Stat (SFS). Potrivit datelor oficiale, încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care oferă bunuri în chirie au crescut cu […] Articolul Fiscul a identificat sute de proprietari care dădeau în chirie fără să plătească impozit apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Declinul sectorului civil al economiei rusești și atacurile asupra celor mai populare modele chinezești au dus la o reducere drastică a importurilor de camioane. În luna septembrie, în Rusia au fost livrate doar 643 de camioane noi cu o masă totală de peste 3,5 tone, a declarat directorul general al Avtostat, Serghei Țelikov. Acesta a […] Articolul Importurile de camioane în Rusia s-au prăbușit: minus 92% față de 2024 apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 15 minute
11:30
VIDEO Marcel Spatari: În patru ani, pensia minimă s-a dublat, iar salariul minim a crescut cu 87 la sută # Realitatea.md
Fostul ministru al Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari, a prezentat vineri, alături de ministrul în exercițiu, Alexei Buzu, un bilanț al reformelor implementate în ultimii patru ani în domeniul muncii și protecției sociale. El a subliniat că politicile ministerului s-au bazat pe continuitate, iar măsurile începute în 2021 au fost dezvoltate și extinse până […] Articolul VIDEO Marcel Spatari: În patru ani, pensia minimă s-a dublat, iar salariul minim a crescut cu 87 la sută apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
11:20
Acum o oră
11:00
Igor Dodon, liderul PSRM, a declarat că își va păstra mandatul de deputat și a subliniat că Partidul Socialiștilor a fost prezent în toate legislaturile Parlamentului din 2014 și până în prezent. Totuși, Dodon a menționat că e timpul să facă anumite schimbări. „PSRM a fost în toate parlamentele din 2014 și până în ziua […] Articolul Igor Dodon, liderul PSRM: „Trebuie să venim cu fețe noi” apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
CineMADE in România: Vizionați comedia dramatică „Păzește” de Ovidiu Georgescu la RLIVE TV. Începe la 22:00 # Realitatea.md
Comedia dramatică „Păzește” de Ovidiu Georgescu este filmul din seria „CineMADE în România” difuzat în exclusivitate de RLIVE TV vineri seara. Urmăriți filmul începând cu ora 22:00. Gelu are diferite afaceri tulburi prin România și prin străinătate. Revenind din Germania, bărbatul aterizează la Iași din cauza vremii și se întâlnești în tren cu Mira – […] Articolul CineMADE in România: Vizionați comedia dramatică „Păzește” de Ovidiu Georgescu la RLIVE TV. Începe la 22:00 apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Directorul FSB este bolnav în fază terminală. „Persoanele importante mor chiar în funcție” # Realitatea.md
Șeful Serviciului Federal de Securitate (FSB), Alexander Bortnikov, în vârstă de 73 de ani, este bolnav în fază terminală, au declarat surse anonime pentru jurnalista Iulia Taratuta, de la postul independent Drojd. Unele instituții de presă au relatat anterior că Bortnikov a fost diagnosticat cu cancer. „În aceste condiții, se pare că chiar Bortnikov a […] Articolul Directorul FSB este bolnav în fază terminală. „Persoanele importante mor chiar în funcție” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
10:40
Șefa statului: Moscova lansează acuzații la adresa Chișinăului, deoarece este șocată de rezultatul alegerilor # Realitatea.md
Moscova lansează acuzații la adresa Chișinăului, deoarece este șocată de rezultatul alegerilor, consideră șefa statului. Maia Sandu a vorbit la RLIVE TV despre situația altor state post-sovietice și a menționat că țara noastră își dorește pace, iar Kremlinul lansează acuzații privind securitatea, deoarece este șocat de rezultatul alegerilor de pe 28 septembrie. Președinta a numit […] Articolul Șefa statului: Moscova lansează acuzații la adresa Chișinăului, deoarece este șocată de rezultatul alegerilor apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
După validarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie de către Curtea Constituțională, președinta Maia Sandu urmează să convoace prima ședință a noului Legislativ până cel târziu pe 28 octombrie. Ședința de constituire va fi prezidată de cel mai în vârstă deputat, comunistul Vladimir Voronin. În următoarele 10 zile vor fi formate fracțiunile parlamentare, urmate de […] Articolul Igor Boțan și Ion Manole, invitați la ”Realitatea te privește” apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Explozie puternică într-un bloc din București: Două persoane au murit, iar mai multe au fost rănite grav # Realitatea.md
Două persoane au murit și cel puțin 11 au fost rănite în urma unei explozii produse în această dimineață, 18 octombrie, într-un bloc din cartierul Rahova, București. Deflagrația a afectat grav două etaje ale imobilului, aflat în zona Liceului „Bolintineanu”, scrie Digi24.ro. Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a declarat că intervenția este în desfășurare: „Toată lumea […] Articolul Explozie puternică într-un bloc din București: Două persoane au murit, iar mai multe au fost rănite grav apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
09:30
ANAF îl va da în judecată pe fostul președinte al României. Se cere sechestru pe toate casele lui Klaus Iohannis # Realitatea.md
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) îl va acționa în instanță pe fostul președinte al României, Klaus Iohannis, pentru recuperarea unui prejudiciu estimat la un milion de euro, relatează Observator. Măsura vine după ce fostul șef de stat ar fi refuzat să plătească suma stabilită de Fisc, în urma confiscării imobilului din centrul Sibiului. Potrivit […] Articolul ANAF îl va da în judecată pe fostul președinte al României. Se cere sechestru pe toate casele lui Klaus Iohannis apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
O grupare criminală organizată, specializată în migrație ilegală, trafic de droguri, șantaj și estorcare de bunuri a fost destructurată de polițiștii de frontieră. Potrivit anchetei, gruparea acționa pe teritoriul Republicii Moldova și al Uniunii Europene, având o ierarhie clară și reguli stricte inspirate din aniI ’90. Membrii organizau trecerea frauduloasă a migranților din Asia de […] Articolul Grupare criminală destructurată la frontieră: Migrație ilegală, droguri și șantaj apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Maia Sandu a semnat Decretul privind convocarea ParlamentuluI. Când va avea loc prima ședință # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi, 17 octombrie, Decretul privind convocarea Parlamentului Republicii Moldova de Legislatura a XII-a. Conform Decretului prezidențial, prima ședință a noului Legislativ va avea loc miercuri, 22 octombrie curent, începând cu ora 10:00. În cadrul acesteia, deputații urmează să aleagă organele de conducere și de lucru ale Parlamentului și […] Articolul Maia Sandu a semnat Decretul privind convocarea ParlamentuluI. Când va avea loc prima ședință apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Viktor Orban anunţă că a început pregătirile pentru Summitul de la Budapesta: „Ungaria este insula Păcii!” # Realitatea.md
Premierul conservator ungar, Viktor Orban, a asigurat că guvernul său este pregătit pentru găzduirea următorului summit al preşedinţilor rus şi american, Vladimir Putin şi Donald Trump, anunţat mai devreme de liderul de la Casa Albă după o convorbire telefonică cu omologul său de la Kremlin, relatează agenţiile MTI şi EFE, potrivit Agerpres. „Tocmai am vorbit la […] Articolul Viktor Orban anunţă că a început pregătirile pentru Summitul de la Budapesta: „Ungaria este insula Păcii!” apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
CEC se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV și Rlive.md # Realitatea.md
Evenimentele pe care le poți urmări astăzi,17 octombrie, în direct pe RLIVE TV și rlive.md: 08:00-08:30 Al treilea contingent al Inspectoratului General de Carabinieri, detașat în misiunea KFOR din Kosovo 10:00 Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 17 octombrie 2025 10:00 Conferință de presă susținută de directorul Serviciului Vamal, Alexandru Iacub 10:00 Dezbaterea publică întitulată: „Beneficiile […] Articolul CEC se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV și Rlive.md apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Structura noului Guvern este stabilită în proporție de 90%, a anunțat candidatul PAS la funcția de premier # Realitatea.md
Candidatul înaintat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de premier, Alexandru Munteanu, a declarat că noua structură a Cabinetului de miniștri este conturată în proporție de 80-90%, iar componența finală ar putea fi anunțată săptămâna viitoare. Invitat în emisiunea „În PROfunzime” de la PRO TV, Munteanu a spus că poartă discuții cu mai […] Articolul Structura noului Guvern este stabilită în proporție de 90%, a anunțat candidatul PAS la funcția de premier apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Trump anunță că nu dă rachete Tomahawk Ucrainei, înainte de întâlnirea cu Zelenski: „Avem și noi nevoie de ele” # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump a relatat, joi seara, în Biroul Oval, despre convorbirea telefonică purtată cu Vladimir Putin, care a avut loc cu doar câteva ore mai devreme. Liderul SUA a fost întrebat de jurnaliști despre o posibilă livrare de rachete de croazieră Tomahawk către Ucraina – subiect despre care președintele Volodimir Zelenski urmează să […] Articolul Trump anunță că nu dă rachete Tomahawk Ucrainei, înainte de întâlnirea cu Zelenski: „Avem și noi nevoie de ele” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
07:20
Casa Albă anunță reducerea semnificativă a prețului Ozempic, medicamentul popular pentru slăbit # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump a declarat că prețul celui mai popular medicament pentru slăbit produs de compania farmaceutică Novo Nordisk va fi redus și că negocierile pentru stabilirea noii sume vor fi rapide. Anunțul a fost făcut în cadrul unui eveniment desfășurat la Casa Albă, dedicat tratamentelor pentru fertilitate și costurilor medicamentelor. Novo Nordisk comercializează […] Articolul Casa Albă anunță reducerea semnificativă a prețului Ozempic, medicamentul popular pentru slăbit apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Soarele în Balanță și Jupiter în Rac îi ajută pe mulți nativi să se exprime fără teamă și să-și susțină punctul de vedere cu încredere. Este o zi favorabilă pentru comunicare autentică și asumare personală. Berbec (21 martie – 19 aprilie)Ai puterea de a depăși frustrările dacă îți menții o atitudine pozitivă. La locul de […] Articolul Horoscop 17 octombrie: Astrele aduc câștiguri și armonie în viața de familie apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Banca Națională a Moldovei a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 17 octombrie. Astfel, un euro are valoarea de 19 lei și 70 de bani. Dolarul american costă 16 lei și 96 de bani. Leul românesc costă 3 lei și 86 de bani. Rubla rusească costă 20 de bani, iar hrivna […] Articolul Curs valutar 17 octombrie 2025: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
06:50
Vineri, 17 octombrie 2025, vremea se menține plăcută în Republica Moldova, cu doar câteva schimbări ușoare față de ziua precedentă. Temperaturile vor fi cuprinse între 3°C dimineața și până la 16°C în orele amiezii. Cerul va fi parțial noros pe parcursul zilei, iar vântul va sufla moderat, cu intensificări ușoare în timpul prânzului. Pentru cele […] Articolul Vreme stabilă și cer parțial noros în Moldova, pe 17 octombrie apare prima dată în Realitatea.md.
06:40
Preşedintele ucrainean Vladimir Zelenski a discutat cu preşedintele american Donald Trump despre impulsul pe care l-a adus procesul de pace din Orientul Mijlociu va contribui şi la încheierea războiului de peste trei ani şi jumătate dintre ţara sa şi Rusia, relatează Reuters. „Avem o întâlnire planificată cu preşedintele Trump (vineri) şi ne bazăm pe impulsul […] Articolul Zelenski: Rachetele Tomahawk grăbesc reacția Moscovei apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
23:10
Alexandru Munteanu: Acceptarea funcției de premier – între responsabilitate și datorie față de țară # Realitatea.md
Candidatul PAS la funcția de premier, Alexandru Munteanu, a declarat că propunerea de a conduce noul Guvern, primită prin apelul președintei Maia Sandu, a fost „complet neașteptată”. El a subliniat că acceptarea acestei funcții reprezintă o mare responsabilitate și a fost motivată de dorința de a servi țara și de a susține proiectele guvernamentale ale […] Articolul Alexandru Munteanu: Acceptarea funcției de premier – între responsabilitate și datorie față de țară apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
22:30
Comisia Europeană doreşte ca aşa-numitul „zid anti-drone” din estul Europei să fie deplin operaţional până la sfârşitul anului 2027, iar un sistem de supraveghere pe flancul estic un an mai târziu, potrivit unei foi de parcurs prezentate joi, în cadrul unei campanii de consolidare a apărării europene până în 2030, relatează antena3.ro. Bruxelles-ul îşi motivează […] Articolul Bruxelles-ul vrea ca „zidul anti-drone” să fie operaţional în 2027 apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
Nicio mamă și niciun copil lăsați fără sprijin: noi standarde pentru centrele maternale # Realitatea.md
Ministerul Muncii și Protecției Sociale propune noi standarde de calitate pentru centrele maternale din țară, cu scopul de a le transforma în spații sigure, prietenoase și incluzive. Femeile însărcinate și mamele aflate în dificultate ar urma să beneficieze de sprijin concret pentru a-și crește copiii și a-și reconstrui viața. Modificările vizează actualizarea standardelor în vigoare, […] Articolul Nicio mamă și niciun copil lăsați fără sprijin: noi standarde pentru centrele maternale apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
Părinții, elevii și cadrele didactice pot semnala cazurile de comportament neadecvat sau încălcările normelor etice care au loc în instituțiile de învățământ. Sesizările pot fi transmise direct Consiliului de Etică, organism responsabil de monitorizarea și promovarea integrității în școlile generale și în instituțiile de învățământ profesional tehnic. Ministerul Educației și Cercetării precizează că Consiliul de […] Articolul Ministerul Educației încurajează raportarea abaterilor etice din școli apare prima dată în Realitatea.md.
21:10
Sandu va discuta cu Krasnoselski? Răspuns la RLIVE TV: Există mecanisme de comunicare, nu văd de ce s-ar schimba # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu nu consideră necesară schimbarea mecanismelor de comunicare cu Tiraspolul. Șefa statului a declarat în studioul RLIVE TV că regiunea transnistreană trebuie să se pregătească pentru o eventuală criză energetică și a menționat că, în asemenea circumstanțe, Guvernul va acționa. Potrivit oficialei, actualmente problemele privind livrarea gazului în zona separatistă a Republicii Moldova […] Articolul Sandu va discuta cu Krasnoselski? Răspuns la RLIVE TV: Există mecanisme de comunicare, nu văd de ce s-ar schimba apare prima dată în Realitatea.md.
21:10
Sprijin emoțional pentru tineri: ședințe gratuite de consiliere la Centrul Municipal de Tineret # Realitatea.md
Tinerii din Chișinău care au nevoie de sprijin emoțional, consiliere sau pur și simplu de o discuție sinceră despre dificultățile cu care se confruntă pot beneficia de servicii gratuite și confidențiale de consiliere psihologică oferite de Centrul Municipal de Tineret Chișinău. Ședințele au loc în fiecare zi de miercuri. Potrivit Direcției Generale Educației, Tineret și […] Articolul Sprijin emoțional pentru tineri: ședințe gratuite de consiliere la Centrul Municipal de Tineret apare prima dată în Realitatea.md.
20:50
Trump și Putin, două ore de discuții: liderii au convenit o nouă întâlnire la Budapesta # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump a anunțat pe platforma Truth Social că a avut o discuție telefonică de aproape două ore cu președintele rus, Vladimir Putin, pe care a descris-o drept „foarte productivă”. Convorbirea a avut loc cu o zi înaintea vizitei președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Washington. „Tocmai am încheiat conversația telefonică cu președintele Vladimir […] Articolul Trump și Putin, două ore de discuții: liderii au convenit o nouă întâlnire la Budapesta apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
VIDEO Sandu l-a sunat pe Munteanu, ca să-i propună funcția de premier: După mai multe discuții, a dat acordul # Realitatea.md
Maia Sandu l-a sunat pe Alexandru Munteanu pentru a-i propune funcția de premier, a declarat șefa statului în studioul RLIVE TV. Președinta a relatat în cadrul emisiunii „Realitatea te privește” că a discutat subiectul cu unii colegi din PAS, după ce Dorin Recean a refuzat funcția. Într-un final, s-a decis că e nevoie de un […] Articolul VIDEO Sandu l-a sunat pe Munteanu, ca să-i propună funcția de premier: După mai multe discuții, a dat acordul apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
Alertă în Spania: un tablou de Picasso, evaluat la 600.000 de euro, a dispărut fără urmă # Realitatea.md
Poliția spaniolă a deschis o anchetă după dispariția unui tablou de Pablo Picasso, în timpul transportului de la Madrid la Granada, unde urma să fie expus publicului. Informația a fost confirmată joi de surse din cadrul poliției, potrivit agenției Le Figaro, scrie mediafax.ro. Este vorba despre lucrarea „Natură moartă cu chitară”, realizată la începutul secolului […] Articolul Alertă în Spania: un tablou de Picasso, evaluat la 600.000 de euro, a dispărut fără urmă apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
Alexandru Botnari renunță la politica de partid, dar rămâne primar. PDCM Hîncești are un nou președinte # Realitatea.md
Primarul municipiului Hîncești, Alexandru Botnari, s-a retras din Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) și a anunțat că își va continua activitatea în afara politicii. În cadrul unei întruniri desfășurate pe 16 octombrie 2025, acesta a propus-o pe viceprimara Olga Moraru pentru funcția de președintă a Organizației Teritoriale PDCM Hîncești. Candidatura a fost acceptată, iar […] Articolul Alexandru Botnari renunță la politica de partid, dar rămâne primar. PDCM Hîncești are un nou președinte apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
Peste 13.000 de hectare afectate de intemperii în 2025. Fermierii au depus 690 de cereri de sprijin financiar # Realitatea.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) anunță că au fost depuse 690 de cereri de sprijin financiar pentru culturile agricole afectate de intemperiile din primăvara anului 2025. Suprafața totală declarată este de peste 13.000 de hectare. Perioada de depunere a cererilor s-a încheiat pe 14 octombrie. Sprijinul acordat vizează compensarea pierderilor provocate de înghețurile târzii […] Articolul Peste 13.000 de hectare afectate de intemperii în 2025. Fermierii au depus 690 de cereri de sprijin financiar apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Noile norme pentru rutele turistice naționale vor sprijini valorificarea patrimoniului cultural și natural al Moldovei # Realitatea.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat noile norme metodologice privind elaborarea și aprobarea rutelor turistice naționale, cu scopul de a valorifica patrimoniul cultural și natural al țării. Aceste reglementări stabilesc reguli clare pentru crearea, monitorizarea și promovarea traseelor turistice, asigurând totodată beneficii economice pentru comunitățile locale. Noile rute vor pune accent pe tradiții, meșteșuguri, obiective istorice […] Articolul Noile norme pentru rutele turistice naționale vor sprijini valorificarea patrimoniului cultural și natural al Moldovei apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
VIDEO Domnica Manole: Încălcările depistate nu au influențat rezultatul scrutinului parlamentar # Realitatea.md
Curtea Constituțională a Republicii Moldova a confirmat legalitatea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și a validat mandatele celor 101 deputați aleși. Decizia a fost anunțată joi, 16 octombrie, de președinta Curții, Domnica Manole, în cadrul unui briefing public. Magistrata a precizat că hotărârea a fost adoptată în urma sesizării Comisiei Electorale Centrale (CEC) și […] Articolul VIDEO Domnica Manole: Încălcările depistate nu au influențat rezultatul scrutinului parlamentar apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a publicat un video pe rețelele de socializare, în care președintele Curții Constituționale, Domnica Manole, anunță validarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Usatîi a fost scump la vorbă și doar a menționat că va avea mult de muncă. ”Succes tuturor”, a mai spus Usatîi. Acesta a mai anunțat că […] Articolul Renato Usatîi, după validarea alegerilor: ”Avem mult de muncă” apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Vadim Ceban: Modelul de plată pentru gazul livrat regiunii transnistrene rămâne neschimbat # Realitatea.md
Modelul de plată pentru gazul livrat regiunii transnistrene nu s-a modificat, a declarat președintele Moldovagaz, Vadim Ceban, pentru bani.md. Potrivit acestuia, livrările continuă în baza aceleiași scheme aplicate începând cu luna februarie 2025, când fluxul de gaze a fost reluat după o întrerupere totală la începutul anului. Gazul continuă să fie livrat prin schema companiei […] Articolul Vadim Ceban: Modelul de plată pentru gazul livrat regiunii transnistrene rămâne neschimbat apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Trump și Putin vor avea o convorbire telefonică înaintea întrevederii dintre SUA și Ucraina # Realitatea.md
Președintele SUA, Donald Trump, urmează să aibă astăzi, 16 octombrie, o discuție telefonică cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, potrivit informațiilor difuzate de presa internațională. Convorbirea are loc cu o zi înaintea întâlnirii programate între Trump și liderul Ucrainei, care urmează să se desfășoare vineri, 17 octombrie. Până în prezent, nu au fost oferite detalii oficiale […] Articolul Trump și Putin vor avea o convorbire telefonică înaintea întrevederii dintre SUA și Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Partidul lui Costiuc, după validarea alegerilor: ”De astăzi suntem oficial deputați ai Republicii Moldova” # Realitatea.md
Partidul Politic Democrația Acasă a venit cu o reacție publică după ce Curtea Constituțională a validat, pe 16 octombrie, mandatele celor 101 deputați aleși în urma scrutinului parlamentar din 28 septembrie „Astăzi, oficial, suntem deputați ai Parlamentului Republicii Moldova. Vrem să le mulțumim celor 88.679 de moldoveni care au avut încredere în noi și ne-au […] Articolul Partidul lui Costiuc, după validarea alegerilor: ”De astăzi suntem oficial deputați ai Republicii Moldova” apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Igor Grosu, după ce CC a validat rezultatele alegerilor parlamentare: Înseamnă începutul unei noi etape importante # Realitatea.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a venit cu un mesaj după ce astăzi, 16 octombrie, Curtea Constituțională a validat mandatele deputaților aleși la alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Acest pas înseamnă începutul unei noi etape importante – convocarea de către președinta țării a ședinței de constituire a noului Parlament. Le mulțumesc deputaților din legislatura a XI-a […] Articolul Igor Grosu, după ce CC a validat rezultatele alegerilor parlamentare: Înseamnă începutul unei noi etape importante apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat că va publica rezultatele finale ale scrutinului parlamentar în decurs de 24 de ore din momentul în care va primi documentele oficiale de la Curtea Constituțională. Curtea a confirmat, joi, 16 octombrie 2025, rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, în cadrul unei ședințe publice la care au participat […] Articolul Precizările Comisiei Electorale Centrale după validarea alegerilor parlamentare apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Vadim Ceban: Regiunea transnistreană va primi din nou gaze în volum integral începând cu 17 octombrie # Realitatea.md
Livrările integrale de gaze naturale către regiunea transnistreană a Republicii Moldova vor fi reluate începând cu 17 octombrie, a anunțat președintele Moldovagaz, Vadim Ceban. Potrivit acestuia, volumele livrate vor acoperi necesarul tuturor categoriilor de consumatori, scrie bani.md. Anterior, membrul Consiliului de administrație al Energocom, Alexandr Slusari, a explicat că dificultățile de procesare a tranzacțiilor prin […] Articolul Vadim Ceban: Regiunea transnistreană va primi din nou gaze în volum integral începând cu 17 octombrie apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Curtea Constituțională a validat joi, 16 octombrie 2025, rezultatele scrutinului parlamentar, ceea ce înseamnă că președinta Maia Sandu urmează să convoace prima ședință a noului Parlament. Conform legii, aceasta trebuie să aibă loc în cel mult 30 de zile de la data alegerilor, adică până pe 28 octombrie. Știrea se actualizează. Potrivit IPN, în debutul […] Articolul ULTIMA ORĂ! Curtea Constituțională a validat rezultatele scrutinului parlamentar apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Alexei Cotorobai, învinuit de moartea unui bebeluș, adus în fața instanței. Bunica micuțului, printre martori # Realitatea.md
Fratele criminalului de la Telenești, Alexei Cotorobai, a ajuns din nou în fața instanței. El este acuzat că ar fi ucis un bebeluș de 10 luni și ar fi violat mama acestuia. Printre ultimii martori audiați în dosar se numără bunica micuțului, transmite TVR Moldova. Acesta s-a declarat din nou nevinovat. La proces a fost […] Articolul Alexei Cotorobai, învinuit de moartea unui bebeluș, adus în fața instanței. Bunica micuțului, printre martori apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Peste 200 de companii din Moldova, Italia, Polonia, România, Turcia și Ucraina participă la expozițiile internaționale Moldagrotech și Farmer, deschise astăzi la Moldexpo. Evenimentele prezintă produse și tehnologii agro-industriale, demonstrații, dar și oportunități de networking cu specialiști din domeniu. Expozițiile vor fi deschise publicului până la sfârșitul săptămânii, transmite IPN. „Această ediție, demonstrează relevanța și […] Articolul Companii din șase țări își prezintă produsele agricole la Moldexpo apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va veni în noiembrie la Chișinău # Realitatea.md
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua în luna noiembrie o vizită de lucru la Chișinău. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, Victor Negrescu, transmite Radio Chișinău. Roberta Metsola va sosi în capitala Republicii Moldova împreună cu o delegație a PE, imediat după învestirea noului Parlament. Pentru cele […] Articolul Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va veni în noiembrie la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Lucrările de construcție a Casei Atelierelor și Trapezei Mănăstirii Eroilor Români din Țiganca, raionul Cantemir, au intrat într-o nouă etapă. Proiectul este finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP), cu o contribuție totală de 2,5 milioane de lei, la care se adaugă 125 de mii de lei din fonduri proprii ale mănăstirii. În perioada […] Articolul Mănăstirea Eroilor Români de la Cantemir, în construcție cu sprijinul României apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Irina Vlah acuză presiuni politice asupra partidului „Inima Moldovei” și a solicitat implicarea Ambasadei SUA # Realitatea.md
Conducerea partidului „Inima Moldovei” a avut o întrevedere cu reprezentanții Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău, în cadrul căreia au fost discutate subiecte legate de activitatea formațiunii și de recentele evenimente electorale. Irina Vlah le-a prezentat diplomaților americani detalii despre excluderea candidaților „Inima Moldovei” din lista electorală a Blocului Patriotic – al socialiștilor, comuniștilor, […] Articolul Irina Vlah acuză presiuni politice asupra partidului „Inima Moldovei” și a solicitat implicarea Ambasadei SUA apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Guvernul lui Lecornu a „supravieţuit”, la limită, moţiunii de cenzură, însă nu are majoritate în Parlament # Realitatea.md
Premierul francez Sebastien Lecornu a supraviețuit la limită primului vot de neîncredere inițiat de opoziția parlamentară. Guvernul său a fost salvat la o diferență de doar 18 voturi, relatează Antena 3 CNN. În total, 271 de deputați au votat pentru moțiunea de cenzură – un număr insuficient pentru a o face să treacă. Înaintea votului, […] Articolul Guvernul lui Lecornu a „supravieţuit”, la limită, moţiunii de cenzură, însă nu are majoritate în Parlament apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Țîcu îl contrazice pe Băluțel! Despre Grosu: Într-o democrație, liderul de partid exercită funcția de premier # Realitatea.md
Octavian Țîcu consideră că Igor Grosu ar trebui să își asume funcția de premier, fiind liderul formațiunii care a obținut cele mai multe voturi la alegerile parlamentare de pe 28 septembrie. Politicianul a făcut declarația la RLIVE TV, menționând că într-o democrație partidul care învinge la scrutin își asumă actul de guvernare. „Partidul care a […] Articolul Țîcu îl contrazice pe Băluțel! Despre Grosu: Într-o democrație, liderul de partid exercită funcția de premier apare prima dată în Realitatea.md.
