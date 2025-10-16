VIDEO // Golgeterul Zimbrului promite spectacol: „E timpul să batem Petrocubul!”

11:00

Aitana Bonmati a intrat definitiv în legenda fotbalului feminin! Starul Barcelonei a cucerit Balonul de Aur Feminin pentru al treilea an consecutiv, devenind prima jucătoare din istorie cu această performanță unică. „Este incredibil acest sentiment. Niciodată nu am crezut când eram copil că pot reuși asta, pentru că nici nu mă gândeam că fotbalul feminin […]