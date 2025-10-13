Selecționerul Estoniei promite atac total la Tallinn: „Nu ne gândim la egal, mergem la maximum!”
FOTBAL.Click, 13 octombrie 2025 23:50
Naționala Moldovei are în față un duel crucial în preliminariile Campionatului Mondial 2026. Mâine seara, de la ora 19:00, pe A. Le Coq Arena din Tallinn, tricolorii lui Lilian Popescu înfruntă Estonia, o echipă care anunță din start că nu va juca la egal. Selecționerul eston, Jürgen Henn, a vorbit deschis înaintea partidei, promițând o […]
• • •
Acum 30 minute
00:30
VIDEO // Țara mai mică decât Chișinăul, merge la Mondial cu doi fotbaliști trecuți prin campionatul Moldovei! # FOTBAL.Click
Poveste fabuloasă în fotbalul mondial! Capul Verde, o țară africană cu doar 590.000 de locuitori – mai puțin decât populația Chișinăului –, a obținut o calificare istorică la Campionatul Mondial 2026, după o victorie clară, 3-0 cu Eswatini, în ultima etapă a preliminariilor africane. A învins Camerunul în lupta pentru primul loc! Performanța devine cu […]
Acum o oră
00:00
Popescu, mesaj clar înainte de meciul cu Estonia: „E timpul să ieșim din seria neagră!” # FOTBAL.Click
Naționala Moldovei este pregătită pentru confruntarea crucială de mâine seară, cu Estonia, în preliminariile Campionatului Mondial 2026.Selecționerul Lilian Popescu, aflat la al doilea meci oficial pe banca tricolorilor, a transmis un mesaj clar înainte de fluierul de start: echipa sa merge la Tallinn pentru victorie, nu pentru un simplu egal de onoare. „Am venit nu […]
Acum 2 ore
23:50
Selecționerul Estoniei promite atac total la Tallinn: „Nu ne gândim la egal, mergem la maximum!” # FOTBAL.Click
Naționala Moldovei are în față un duel crucial în preliminariile Campionatului Mondial 2026. Mâine seara, de la ora 19:00, pe A. Le Coq Arena din Tallinn, tricolorii lui Lilian Popescu înfruntă Estonia, o echipă care anunță din start că nu va juca la egal. Selecționerul eston, Jürgen Henn, a vorbit deschis înaintea partidei, promițând o […]
23:20
European Football Clubs (EFC) – noul nume al fostei European Club Association (ECA) – a încheiat la Roma cea de-a 32-a Adunare Generală, cel mai amplu eveniment din istoria organizației.Peste 700 de delegați din întreaga lume și reprezentanți ai peste 800 de cluburi din 55 de țări (inclusiv 139 de echipe feminine) au participat la […]
Acum 24 ore
10:50
Etapa a 10-a a Ligii Naționale feminine, sezonul 2025/26, a adus o mare surpriză în fotbalul moldovenesc: FC Zimbru Chișinău a învins actuala campioană Agarista-CSF Anenii Noi 2020, scor 2-1, într-un meci spectaculos disputat duminică, 12 octombrie. Zimbru răstoarnă campioana! Formația din Chișinău a fost condusă cu 1-0 după doar 13 minute, când Simona […]
Ieri
21:20
VIDEO // Spectacol total în Grupa Moldovei: Norvegia spulberă Israelul, Italia trece fără emoții de Estonia # FOTBAL.Click
Seară perfectă pentru liderii Grupei I din preliminariile Campionatului Mondial 2026! Norvegia și Italia s-au impus clar în meciurile lor, consolidându-și pozițiile de forță, în timp ce Israel și Estonia continuă să alunece în clasament. Moldova rămâne pe ultimul loc, dar cu un meci mai puțin disputat. Norvegia – Israel 5:0 | Haaland, în […]
21:00
Primul meci sub tricolor pentru Gherasimencov: „Am jucat ca o echipă, nu individual!” # FOTBAL.Click
Naționala Moldovei a pierdut la limită amicalul cu România, scor 1-2, pe Arena Națională, însă partida a adus și un moment special: debutul internațional al fundașului Mihail Gherasimencov, jucător al formației canadiene Cavalry FC. După meci, Gherasimencov, alături de colegii săi Vitalie Damașcan și Daniel Dumbrăvanu, au analizat prestația echipei în fața camerelor We Sport […]
19:10
Președintele UEFA, Aleksander Ceferin, a confirmat că forul european analizează modificarea sistemului de calificare la Campionatul European, cu scopul de a face competiția mai captivantă pentru suporteri. „Poate că preliminariile ar trebui să fie diferite. Nu vor fi mai multe meciuri, dar formatul trebuie să fie mai interesant. Ne gândim la acest lucru chiar acum”, […]
18:50
VIDEO // Zimbru și Veres, fotbal pentru o cauză nobilă! Egal spectaculos 1-1 la Chișinău # FOTBAL.Click
Seară specială pe Stadionul Zimbru din Chișinău, unde Zimbru și Veres Rivne au remizat 1-1 într-un meci amical cu scop caritabil. Toate fondurile colectate în urma partidei vor fi direcționate către platforma oficială de strângere de fonduri a Ucrainei, United24. Șcebetun deschide scorul, Aydin răspunde rapid Startul jocului a aparținut „galben-verzilor”. După o ocazie uriașă […]
15:10
Mijlocașul Naționalei Moldovei, Vadim Rață, a analizat lucid înfrângerea la limită din amicalul cu România, scor 2-1, disputat pe Arena Națională. Căpitanul de la FC Argeș a recunoscut că echipa are încă probleme la fazele fixe, dar a apreciat efortul colectiv și atitudinea pozitivă a tricolorilor moldoveni. „A fost un meci bun de pregătire, am […]
15:00
Popescu, realist și optimist: „Nu pot schimba totul în trei săptămâni, dar mergem înainte!” # FOTBAL.Click
Selecționerul Republicii Moldova, Lilian Popescu, a tras concluziile după primul său meci pe banca Naționalei, pierdut onorabil în fața României, scor 2-1, pe Arena Națională din București.Tehnicianul de 51 de ani s-a declarat mulțumit de atitudinea elevilor săi, a subliniat debuturile tinerilor și a transmis un mesaj de respect și prietenie față de selecționata vecină, […]
14:40
VIDEO // Naționala Moldovei a rezistat eroic la București! Popescu debutează cu o înfrângere la limită # FOTBAL.Click
Naționala Moldovei a cedat la limită, scor 2-1, în amicalul jucat la București, pe uriașa Arena Națională, în fața unei Românii conduse de legendarul Mircea Lucescu. Elevii lui Lilian Popescu au arătat atitudine, disciplină și curaj, reușind să înscrie și să țină pasul cu adversarul până în ultimele minute. Hagi și Munteanu, goluri pentru România […]
Mai mult de 2 zile în urmă
22:00
Vitalie Damașcan este în mare formă în Bosnia! Atacantul moldovean a înscris al doilea gol consecutiv pentru Zrinjski Mostar, reușind să salveze un punct în deplasarea cu FK Sarajevo. Meciul s-a încheiat 1-1, iar Damașcan a intrat pe teren în minutul 83, transformând finalul într-un adevărat thriller. Moldoveanul a egalat în minutul 90+2, după o […]
21:20
VIDEO // Zimbru demolează Milsami la Orhei! Lecție de fotbal și 3-0 fără drept de apel # FOTBAL.Click
Zimbru Chișinău a făcut spectacol la Orhei și a oferit una dintre cele mai clare victorii ale sezonului. Echipa lui Oleg Kubarev a dominat fără drept de apel, trecând cu 3-0 de Milsami, după o primă repriză de vis, în care Caio Dantas a reușit o dublă, iar Dzianis Kazlouski a completat recitalul ofensiv. „Vulturii […]
20:50
Final incendiar la Nisporeni! CSF Spartanii Sportul a dat marea lovitură a etapei a 15-a din Liga 7777, învingând-o pe Dacia Buiucani cu 1-0, chiar în ultimele secunde de joc. Golul izbăvitor a fost semnat de Leonardo Bulmaga, intrat pe parcurs, care a profitat de o centrare perfectă a lui Mihail Sava și a adus […]
5 octombrie 2025
08:50
Etapa a 15-a din Liga 7777 a adus un duel tare între două formații aflate în lupta pentru podium. Pe un gazon greu și sub privirile a aproximativ 250 de spectatori, Petrocub Hîncești și CSF Bălți au terminat la egalitate, 0-0, într-un meci cu nerv, cartonașe și ocazii irosite. Partida a fost una echilibrată la […]
3 octombrie 2025
18:50
VIDEO // Execuție incredibilă: mijlocașul lui Milsami U16 a înscris imediat după repunerea de la centru! # FOTBAL.Click
Fotbalul juvenil din Moldova a oferit un moment spectaculos! În partida dintre Dacia Buiucani U16 și Milsami Orhei U16, un tânăr de doar 15 ani a reușit o execuție memorabilă. Mihai Duca, mijlocaș central al „vulturilor roșii”, a punctat la doar câteva secunde după ce adversarii deschiseseră scorul. Practic, golul a venit imediat după […]
17:40
Vitalie Damașcan a avut parte de un debut perfect în UEFA Conference League! Atacantul de 26 de ani al lui HSK Zrinjski Mostar a înscris primul său gol din actualul sezon, chiar în partida inaugurală a grupelor împotriva formației Lincoln Red Imps din Gibraltar. Intrat pe teren în minutul 64, Damașcan a avut nevoie de […]
00:10
Fotbal pentru o cauză nobilă! Zimbru – Veres, amical caritabil la Chișinău pe 11 octombrie # FOTBAL.Click
Zimbru Chișinău profită de pauza din campionat pentru a disputa un meci cu totul aparte. „Zimbrii” vor întâlni formația ucraineană Veres Rivne, echipă din prima ligă valorică a Ucrainei, într-o partidă cu caracter caritabil. Data: 11 octombrie Ora: 17:00️ Locul: Stadionul Zimbru, Chișinău Fotbal pentru o cauză nobilă Partida va avea un rol […]
2 octombrie 2025
23:50
Plouă cu goluri în Cupa Orange! Real Sireți, Florești și Univer fac spectacol și merg în optimi # FOTBAL.Click
Cupa Orange 2025/26 a oferit un festin fotbalistic în runda a 3-a preliminară, cu ploi de goluri, prelungiri incendiare și răsturnări de situație. Opt echipe și-au câștigat biletele pentru 1/8 de finală, unde vor da piept cu granzii din Liga 7777, în luna octombrie. Ultimul meci al rundei a fost o demonstrație de forță: CF […]
22:00
UEFA a aprobat mutarea partidei Israel – Moldova la Chișinău! Meciul, programat pe 16 noiembrie 2025, de la ora 21:45, se va disputa pe Stadionul Zimbru, și nu la Debrecen (Ungaria), cum fusese stabilit inițial. Două meciuri incendiare la Chișinău în noiembrie Mutarea aduce un avantaj uriaș pentru tricolori: ambele confruntări decisive din noiembrie se […]
28 septembrie 2025
23:50
Etapa a 14-a din Liga 7777 s-a încheiat cu un duel încins la Orhei, unde Milsami și CSF Bălți au oferit un spectacol pe cinste. „Vulturii roșii” au reușit să își adjudece toate cele 3 puncte, dar au avut parte de emoții până în ultima secundă. Golurile lui Marius Iosipoi și Bamba Kalabatama au părut […]
17:30
Petrocub a bifat o victorie așteptată pe teren propriu, 2-0 cu Spartanii-Sportul, într-un meci controlat cap-coadă de echipa lui Shota Makharadze. Hânceștenii au dominat clar la toate capitolele – 19 șuturi față de doar 2 ale adversarilor – și au rezolvat meciul din prima repriză, grație golurilor lui Sergiu Platica și Teodor Lungu. Cum […]
16:10
Dacia Buiucani, aproape de surpriză! Frunză îi felicită pe elevii săi: „Au demonstrat caracter și curaj contra Sheriffului” # FOTBAL.Click
Dacia Buiucani a pierdut la limită meciul cu Sheriff Tiraspol, scor 0-1, în etapa a 14-a a Ligii 7777. Unicul gol al partidei a venit devreme, iar campioana a gestionat avantajul până la final. Antrenorul “dacilor”, Viorel Frunză, a recunoscut că echipa sa a intrat greu în meci, dar a apreciat atitudinea elevilor săi. „În […]
10:30
Kubarev, după thriller-ul cu Politehnica: „Am primit goluri simple, nu trebuia să se întâmple asta!” # FOTBAL.Click
FC Zimbru Chișinău a bifat o nouă victorie importantă în Liga 7777, faza I, dar succesul de la Suruceni, scor 3-2 cu Politehnica UTM, nu a venit deloc ușor. „Zimbrii” au fost nevoiți să muncească până în ultimele minute pentru a obține cele trei puncte, iar antrenorul Oleg Kubarev a recunoscut că echipa sa a […]
10:20
FC Politehnica UTM a pierdut la limită, scor 2-3, duelul spectaculos cu Zimbru Chișinău din etapa a 14-a a Ligii 7777, faza I. Meciul s-a decis în ultimele minute, când „zimbrii” au înscris golul victoriei prin Amoroso. La final, antrenorul Politehnicii, Vitali Rashkevich, a oferit primele impresii. „Cred că jocul a fost interesant. Și echipa […]
10:00
VIDEO // Gol și assist pentru Solodovnicov! Turan pierde, dar moldoveanul iese în evidență # FOTBAL.Click
Chiar dacă echipa sa, Turan, a cedat cu 3-6 în deplasarea de la Jenis, atacantul moldovean Nicolai Solodovnicov a fost printre cei mai buni de pe teren. Fotbalistul de 25 de ani a reușit să marcheze și să ofere o pasă de gol într-un duel spectaculos din etapa a 24-a a campionatului Kazahstanului. 1+1 pentru […]
27 septembrie 2025
22:50
Boiciuc, eroul Concordiei! Moldoveanul a adus victoria la primul meci cu Andrei Cristea pe bancă # FOTBAL.Click
Alexandru Boiciuc a reușit golul victoriei în duelul din deplasare cu CS Afumați, scor 2-1, și a ajuns la al patrulea gol al sezonului. Două dintre reușite sunt în campionat și două în Cupa României, confirmând forma excelentă a vârfului de 28 de ani. Cum a decis Boiciuc soarta partidei Afumați a condus după golul […]
22:10
Sheriff Tiraspol a trecut cu emoții de Dacia Buiucani, scor 1-0, într-un meci al etapei a 14-a din Liga 7777. Golul lui Guy Merlin Mollo Bessala, înscris în minutul 5, a făcut diferența pe Arena Mică din Tiraspol, în fața a 1.684 de spectatori. Start fulger pentru gazde Trupa lui Vadim Skripcenko a început tare […]
21:30
VIDEO // Final dramatic: Politehnica – Zimbru 2-3! Amoroso aduce punctele „zimbrilor” # FOTBAL.Click
Zimbru Chișinău a plecat cu toate punctele de la Suruceni, după un meci dramatic în care gazdele de la Politehnica UTM au dat o replică pe măsură. „Zimbrii” s-au impus cu 3-2 și urcă serios în lupta pentru podium, în timp ce „studenții” au lăsat din nou impresia că pot încurca orice adversar. Atmosfera de […]
26 septembrie 2025
23:10
Mijlocașul lui Milsami Orhei, Marius Iosipoi, a fost unul dintre oamenii-cheie în derby-ul restanță cu Petrocub Hîncești (1-1). Fotbalistul de 20 de ani a deschis scorul în minutul 11 și a reușit primul său gol în acest sezon de Liga 7777, într-un meci în care „vulturii roșii” au jucat mai bine de o repriză în […]
22:50
Naționala Moldovei prinde curaj! Debuturi și convocări neașteptate pentru dubla de toamnă # FOTBAL.Click
Selecționerul Lilian Popescu a anunțat lista completă a tricolorilor pentru cele două partide din luna octombrie – amicalul de gală cu România și confruntarea de foc cu Estonia, în preliminariile Campionatului Mondial 2026. Lotul aduce surprize uriașe: patru debutanți absoluti și mai multe nume din campionatul intern care se alătură stranierilor consacrați. Amical de lux […]
24 septembrie 2025
00:50
Milsami Orhei și Petrocub Hîncești au oferit un duel de foc în restanța etapei a 4-a din Liga 7777. Partida, reprogramată din cauza participării ambelor echipe în cupele europene, s-a încheiat 1-1, după un meci cu goluri, cartonaș roșu și tensiune până în ultimele minute. Cum s-au marcat golurile „Vulturii roșii” au început perfect: în […]
24 septembrie 2025
10:40
Liga 1 intră în scenă! Casa Fotbalului a găzduit ieri, 23 septembrie, tragerea la sorți pentru runda a 3-a preliminară a Cupei Orange 2025/26. Emoțiile cresc, pentru că în această etapă intră în competiție formațiile din Liga 1, iar primele meciuri sunt programate pe 30 septembrie și 1 octombrie. Cele 8 confruntări promit spectacol și […]
23 septembrie 2025
19:30
Cu ce rămânem după etapa a 13-a din Liga 7777: surprize, eroi și lupte aprinse pentru podium # FOTBAL.Click
Etapa a 13-a din Liga 7777 a fost una dintre cele mai spectaculoase ale sezonului. Goluri decisive, reveniri dramatice, surprize uriașe și declarații incendiare – toate au condimentat un weekend fotbalistic de neuitat. Zimbru doboară liderul Sheriff Marele derby al etapei a produs și marea surpriză: Zimbru Chișinău a învins cu 2-0 pe Sheriff […]
11:10
Denis Kozlovski, mesaj clar după victoria cu Sheriff: „Da, putem lupta pentru titlu!” # FOTBAL.Click
Denis Kozlovski a fost omul care a deschis drumul Zimbrului spre victoria cu 2-0 în derby-ul cu Sheriff, succes ce a încins la maximum lupta pentru podium în Liga 7777. Atacantul „galben-verzilor” a subliniat importanța acestui rezultat și a transmis un mesaj puternic fanilor. „E o victorie foarte importantă pentru mine și pentru toată echipa. […]
11:00
Aitana Bonmati, regina fotbalului mondial! Trei Baloane de Aur la rând, record absolut # FOTBAL.Click
Aitana Bonmati a intrat definitiv în legenda fotbalului feminin! Starul Barcelonei a cucerit Balonul de Aur Feminin pentru al treilea an consecutiv, devenind prima jucătoare din istorie cu această performanță unică. „Este incredibil acest sentiment. Niciodată nu am crezut când eram copil că pot reuși asta, pentru că nici nu mă gândeam că fotbalul feminin […]
10:40
Seară istorică la Théâtre du Chatelet! Ousmane Dembele a fost desemnat câștigătorul Balonului de Aur 2025, cel mai prestigios trofeu individual din fotbalul mondial. Atacantul de 28 de ani al lui Paris Saint-Germain a primit distincția chiar din mâinile legendarului Ronaldinho, în aplauzele publicului. Dembele a devansat în clasament puștiul minune al Barcelonei, Lamine Yamal, […]
22 septembrie 2025
20:20
VIDEO // Gol moldovenesc în campionatul ucrainean: Baboglo a închis victoria lui Karpaty # FOTBAL.Click
Vladislav Baboglo, fundașul central al Naționalei Moldovei, a reușit să înscrie în Premier League-ul ucrainean, bifând o nouă performanță importantă în carieră. Stoperul de 26 de ani originar din Copceac (Ceadîr-Lunga) a punctat pentru Karpaty Lviv în deplasarea cu Obolon Kiev, scor final 0-2. Gol de fundaș adevărat Partida a contat pentru etapa a 6-a […]
20:00
Revenire de vis pentru Vladimir Fratea! Atacantul de 22 de ani al Zimbrului a intrat pe teren după două săptămâni de pauză și a înscris golul care a pecetluit victoria cu 2-0 în fața rivalei Sheriff Tiraspol, în etapa a 13-a din Liga 7777. „Două săptămâni nu am jucat din cauza unei accidentări. Sunt fericit […]
19:50
Milsami Orhei a început etapa a 13-a din Liga 7777 cu un succes clar: 4-1 pe terenul ultimei clasate, CSF Spartanii Sportul. „Vulturii roșii” au controlat partida de la un capăt la altul, iar eroii serii au fost Justice Ohajunwa și Andrei Cobeț. Cum s-au marcat golurile Meciul de la Suruceni a început perfect pentru […]
19:10
Naționala Moldovei se pregătește pentru două partide incendiare în luna octombrie – un amical de lux cu România și un duel decisiv în preliminariile Campionatului Mondial 2026 contra Estoniei. Selecționerul Lilian Popescu a dezvăluit lotul lărgit al stranierilor, iar lista aduce atât nume noi, cât și absențe notabile. România și Estonia, testele decisive ale toamnei […]
18:30
Maccabi Tel Aviv a obținut o victorie dramatică în campionat, 2-1 cu Hapoel Ierusalim, dar bucuria a fost umbrită de vești proaste. Ion Nicolaescu, atacantul naționalei Moldovei, s-a accidentat la gleznă și este incert pentru duelul de miercuri cu PAOK Salonic, meci ce deschide campania „galben-albaștrilor” în Europa League. Nicolaescu a terminat partida cu gheață […]
13:40
Breaking News // Meciul Israel – Moldova, în pericol! UEFA decide marți viitorul naționalei # FOTBAL.Click
Fotbalul mondial se pregătește de un nou scandal uriaș! Conform presei internaționale, Comitetul Executiv al UEFA ar putea vota marți suspendarea echipelor din Israel – naționala și cluburile – din toate competițiile europene. Inițiativa vine pe fondul presiunii tot mai mari exercitate de Qatar, care, după atacul Israelului la Doha, face lobby intens pentru excluderea […]
12:10
Un caz șocant din China stârnește dezbateri aprinse despre volumul uriaș de teme impus copiilor. Un băiat de doar 11 ani, identificat drept Liangliang, a fost dus de urgență la spital după ce a petrecut 14 ore consecutive făcând teme, fără pauză. Cum a început coșmarul Pe 12 august, copilul a stat la făcut lecții […]
11:50
Cristian Avram, goalkeeper-ul naționalei Moldovei, a trăit un meci de coșmar în campionatul Azerbaidjanului. În etapa a 5-a, echipa sa, Araz, a pierdut acasă cu 0-5 în fața campioanei Qarabağ. Partida s-a rupt rapid: în minutul 27, gazdele au rămas în 10 oameni la scorul de 0-1. Eliminarea a destabilizat complet echipa lui Avram, iar […]
11:20
Zimbru Chișinău a câștigat derby-ul cu Sheriff Tiraspol (2-0) în etapa a 13-a din Liga 7777, iar antrenorul Oleg Kubarev a explicat cheia succesului echipei sale. „Cred că victoria e meritată. La început au fost momente periculoase, am avut și noroc. Dar așa e în fotbal: dacă nu înscrii tu, îți înscrie adversarul. A funcționat […]
11:10
Skripchenko laudă fotbalul moldovenesc: „Intensitate și organizare, altfel ești pedepsit” # FOTBAL.Click
Sheriff Tiraspol a pierdut derby-ul cu Zimbru Chișinău (0-2), iar antrenorul Vadim Skripchenko a tras primele concluzii după doar al doilea său meci pe banca „viespilor”. „Acum nu există emoții pozitive nici la echipă, nici la antrenor. Trebuie să acceptăm această înfrângere și să o analizăm. În general, am progresat la capitolul ocazii de gol […]
10:00
Nicolae Ciornîi, în extaz după victoria cu Sheriff: „Băieții au făcut totul să nu lase șanse adversarului” # FOTBAL.Click
FC Zimbru a produs surpriza etapei a 13-a în Liga 7777, învingând cu 2-0 pe Sheriff Tiraspol, iar reacțiile nu au întârziat. Nicolae Ciornîi, președintele de onoare al clubului din Chișinău, a transmis un mesaj emoționant după triumful istoric. „Zimbru e o echipă specială. Când câștigăm, mai ales asemenea meciuri, nu pot să le spun […]
21 septembrie 2025
22:40
Scandal uriaș în Franța! Organizatorii Balonului de Aur au primit o veste șoc cu doar câteva ore înainte de marea gală de la Paris. Derby-ul Marseille – PSG, programat inițial duminică, a fost amânat pentru luni seara din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Decizia lovește direct în desfășurarea ceremoniei, pentru că Ousmane Dembele, marele favorit să […]
