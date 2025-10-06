VIDEO // Gol de aur! Damașcan salvează pe Zrinjski în ultimele secunde cu Sarajevo

11:30

Spartanii și Politehnica se agață de ultimele șanse, Milsami și Petrocub trag la podium, iar duminică seara Chișinăul se oprește pentru El Clasico de Moldova! Etapa cu numărul 13 din Liga 7777 vine cu un program spectaculos, întins pe două zile, și promite emoții de la un capăt la altul. 1. Zimbru – Sheriff: […]