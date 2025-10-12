VIDEO // Spectacol total în Grupa Moldovei: Norvegia spulberă Israelul, Italia trece fără emoții de Estonia

22:00

Pisicile au reputația de a fi independente, dar știința arată că, la nivel chimic, ele creează cu noi o conexiune la fel de profundă ca și câinii. Totul se datorează oxitocinei – așa-numitul „hormon al iubirii”, aceeași substanță care leagă o mamă de copilul ei sau doi prieteni printr-o îmbrățișare. Cum funcționează „hormonul iubirii” la […]