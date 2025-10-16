Grecia: Angajatorii vor putea prelungi ziua de muncă până la 13 ore. Legea a generat greve generale
Agora.md, 16 octombrie 2025 16:50
Grecia: Angajatorii vor putea prelungi ziua de muncă până la 13 ore. Legea a generat greve generale
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 10 minute
16:50
Acum 30 minute
16:30
Acum o oră
16:20
16:00
Acum 2 ore
15:20
15:20
15:10
Acum 4 ore
13:50
PeScurt // R. Moldova și Slovacia au încheiat prima rundă de negocieri privind securitatea socială. Prima rundă de negocieri între R. Moldova și Slovacia privind Aranjamentul administrativ de aplicare a Acordului bilateral în domeniul securității sociale a avut loc în perioada 13–16 octombrie, la Bratislava. # Agora.md
13:50
13:50
13:20
13:20
13:00
Acum 6 ore
12:00
11:50
11:50
11:20
11:10
Acum 8 ore
10:50
10:40
10:40
10:20
10:20
10:00
09:30
09:30
Acum 12 ore
08:30
Acum 24 ore
22:10
21:20
20:00
19:10
19:00
18:10
17:50
17:50
17:40
17:10
17:10
17:10
17:00
17:00
Ieri
16:20
16:10
16:00
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.