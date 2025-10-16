946 de milioane de lei, plătiți în avans de CNAM pentru luna octombrie. Suma va acoperi serviciile medicale oferite populației

946 de milioane de lei, plătiți în avans de CNAM pentru luna octombrie. Suma va acoperi serviciile medicale oferite populației

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md