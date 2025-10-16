Primarul de Hîncești iese din PDCM și își continuă activitatea în afara politicii. Organizația teritorială a partidului are lider nou

Agora.md, 16 octombrie 2025 19:40

Primarul de Hîncești iese din PDCM și își continuă activitatea în afara politicii. Organizația teritorială a partidului are lider nou

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md

Acum 30 minute
19:40
Primarul de Hîncești iese din PDCM și își continuă activitatea în afara politicii. Organizația teritorială a partidului are lider nou Agora.md
Acum o oră
19:20
PeScurt // Trump și Putin discută la telefon. Președintele american, Donald Trump, poartă în aceste momente o convorbire telefonică cu președintele rus, Vladimir Putin. Agora.md
Acum 2 ore
18:50
PAS în dreapta, iar Blocul Patriotic - în stânga. Cum ar urma să arate plenul noului Parlament (FOTO) Agora.md
18:10
Președinția: Șefa statului va semna în scurt timp decretul de convocare a Parlamentului Agora.md
Acum 4 ore
18:00
Livrările de gaze către regiunea transnistreană, reluate din 17 octombrie. Anunțul șefului „Moldovagaz” Agora.md
18:00
Fostul director al Spitalului Clinic Bălți, cercetat pentru corupție, ar fi primit trei salarii în ziua reținerii Agora.md
17:50
Șeful SA „Moldovagaz” anunță reluarea livrărilor de gaze către regiunea transnistreană din 17 octombrie Agora.md
17:40
„Nu orice încălcări echivalează cu fraudarea alegerilor”: Manole, după ce CC a validat scrutinul parlamentar (VIDEO) Agora.md
17:30
Alegeri validate. Curtea Constituțională constată: Scrutinul parlamentar s-a desfășurat în limitele legii (VIDEO) Agora.md
17:10
Grecia: Angajatorii vor putea prelungi ziua de muncă până la 13 ore. Legea a provocat greve generale (FOTO) Agora.md
17:10
Pe șapte noiembrie, liderii și managerii de top sunt așteptați la Business Innovation Summit 2025 Agora.md
17:10
Președinta OSCE, amendată în Georgia pentru participarea la un protest la Tbilisi Agora.md
17:00
Grecia: Angajatorii vor putea prelungi ziua de muncă până la 13 ore. Legea a generat greve generale (FOTO) Agora.md
17:00
Alegeri validate. Curtea Constituțională constată: Scrutinul parlamentar s-a desfășurat în limitele legii Agora.md
16:50
Grecia: Angajatorii vor putea prelungi ziua de muncă până la 13 ore. Legea a generat greve generale Agora.md
16:30
Chișinăuienii nu vor achita taxa de salubrizare pentru 2025. CMC a decis anularea încasării Agora.md
16:20
O masă de pomenire la Orhei s-a soldat cu un deces și zeci de persoane spitalizate cu intoxicații Agora.md
Acum 6 ore
16:00
Actorii Teatrului Național „Eugène Ionesco” vă invită la spectacolul „Chirița în provincie” Agora.md
15:50
Focuri de armă pe strada Calea Basarabiei. Două persoane au fost rănite Agora.md
15:20
„Sub influență politică puternică”: Postul public de televiziune din Găgăuzia, exclus din registrul semnatarilor Codului deontologic al jurnalistului Agora.md
15:20
Germania: Peste cinci milioane de persoane au economisit la încălzire în 2024 din cauza prețurilor ridicate la energie Agora.md
15:10
946 de milioane de lei, plătiți în avans de CNAM pentru luna octombrie. Suma va acoperi serviciile medicale oferite populației Agora.md
15:00
CA sancționează TV-Găgăuzia și cere intervenția Adunării Populare din autonomie Agora.md
14:40
Focuri de armă la „Talcioc”. Două persoane au fost rănite Agora.md
Acum 8 ore
13:50
PeScurt // R. Moldova și Slovacia au încheiat prima rundă de negocieri privind securitatea socială. Prima rundă de negocieri între R. Moldova și Slovacia privind Aranjamentul administrativ de aplicare a Acordului bilateral în domeniul securității sociale a avut loc în perioada 13–16 octombrie, la Bratislava. Agora.md
13:50
Circa 64% dintre adulții din R. Moldova se confruntă cu supraponderalitate sau obezitate Agora.md
13:50
FISC a aplicat sancțiuni asupra conturilor asociate indirect fostului deputat Vladimir Andronachi Agora.md
13:20
Nouă servicii digitale lansate de ANSA pentru antreprenori. Documentele pot fi solicitate și obținute integral online Agora.md
13:20
Doi tineri din R. Moldova, cetățeni de onoare ai Iașiului. Au creat cea mai mică inimă artificială destinată copiilor Agora.md
13:10
Tarlev, către viitorul Guvern: „Sunt gata să împărtășesc din experiența mea” Agora.md
13:00
Parcursul istoric s-a încheiat în optimile de finală: echipa națională de tenis de masă a R.Moldova a fost eliminată la Campionatul European Agora.md
Acum 12 ore
12:00
„Te dezvolți mai ușor în afaceri atunci când ai alături un partener de încredere” – Iurie Clipii, antreprenor, client Microinvest Agora.md
11:50
Fălești: Două persoane, resuscitate, după ce s-au intoxicat cu CO. Cauza - o sobă plină cu cenușă Agora.md
11:50
Dezvoltați-vă afacerea cu dobândă fixă de 8,88% – noua ofertă maib pentru antreprenori Agora.md
11:40
Eximbank obține finanțare de cinci milioane de euro prin sprijinul BERD și al UE Agora.md
11:20
Percheziții la Drochia. Trei bărbați riscă închisoare, fiind suspectați de trafic de droguri și deținere ilegală de arme Agora.md
11:10
Cu barca peste Nistru: Un cetățean străin ar fi încercat intre ilegal în R. Moldova Agora.md
10:50
Marea Britanie trimite experți militari în R. Moldova pentru instruiri anti-dronă. „Va fi respectat statutul de neutralitate al țării” Agora.md
10:40
Perciun: Trei unități de educație incluzivă vor fi amenajate în școlile din țară (VIDEO) Agora.md
10:40
Curtea Constituțională decide soarta alegerilor parlamentare. Costiuc, în sala ședinței (LIVE/UPDATE) Agora.md
10:20
Un tânăr, condamnat la șapte ani de închisoare pentru escrocherii prin metoda „ruda implicată în accident”. Prejudiciul depășește 550.000 de lei Agora.md
10:20
Curtea Constituțională decide soarta alegerilor parlamentare. Costiuc, în sala ședinței (LIVE) Agora.md
10:00
Cazinouri online sub acoperire IT? Trei persoane, reținute pentru organizarea ilegală a jocurilor de noroc (VIDEO) Agora.md
09:30
Premierul Indiei i-ar fi promis lui Donald Trump că va opri achizițiile de petrol din Rusia. „Încercăm să convingem și China să facă la fel” Agora.md
09:30
PeScurt // Va fi validat rezultatul alegerilor? Curtea Constituțională urmează să examineze sesizarea Comisiei Electorale Centrale privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor deputaților aleși. Agora.md
08:30
Bruxelles: Ciocniri violente între poliție și protestatari, în timpul unei greve generale masive Agora.md
Acum 24 ore
23:10
India interzice scrisul ilizibil al medicilor Agora.md
22:10
Tirapol: Durata orelor în instituțiile de învățământ a fost redusă, din cauza temperaturilor scăzute Agora.md
21:20
Perciun: Trei unități de educație incluzivă vor fi deschise în școlile din țară, anul acesta (VIDEO) Agora.md
Ieri
20:00
Odesa, plasată sub administrație militară. Responsabilitățile, preluate de fostul guvernator al regiunii Dnipropetrovsk Agora.md
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.