Primarul de Hîncești iese din PDCM și își continuă activitatea în afara politicii. Organizația teritorială a partidului are lider nou

Primarul de Hîncești iese din PDCM și își continuă activitatea în afara politicii. Organizația teritorială a partidului are lider nou

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md