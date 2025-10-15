Termenul pentru vetting a fost prelungit pînă la finalul anului 2026
Noi.md, 15 octombrie 2025 04:30
Termenul limită pentru finalizarea vettingului procurorilor și judecătorilor a fost prelungit pînă la sfîrșitul anului 2026. Anunțul a fost făcut de ministra justiției, Veronica Mihailov-Moraru. Potrivit ministrei, decizia vine pe fundalul complexității și duratei mari a procedurilor de evaluare, transmite IPN.Potrivit ministrei, deși procesul de vetting este în plină desfășurare, acesta nu po
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 5 minute
05:00
Sportul a fost dintotdeauna o sursă de sănătate și de echilibru în viețile noastre. Ne place să facem mișcare, să ne deconectăm și să eliberăm endorfinele care ne fac să ne simțim bine.Oamenii de știință au constatat că practicarea sportului în mod regulat, în special a exercițiilor cardio, poate schimba biologia creierului și ne poate ajuta să evităm stările depresive și anxietatea.Care s
Acum 30 minute
04:30
Termenul limită pentru finalizarea vettingului procurorilor și judecătorilor a fost prelungit pînă la sfîrșitul anului 2026. Anunțul a fost făcut de ministra justiției, Veronica Mihailov-Moraru. Potrivit ministrei, decizia vine pe fundalul complexității și duratei mari a procedurilor de evaluare, transmite IPN.Potrivit ministrei, deși procesul de vetting este în plină desfășurare, acesta nu po
Acum 2 ore
04:00
Mulți oameni aleg să ia din oficiu vitamine și suplimente alimentare, pe motiv că acestea ar putea să contribuie la creșterea imunității.Doar că mare parte din ei sînt deja destul de sănătoși și visează la o stare generală mai bună.Știința arată însă că unele suplimente alimentare – precum beta carotenul, vitamina E și vitamina A – nu au cine știe ce rol important în prevenirea bolilor cro
03:30
Tîrgul de Carte de la Frankfurt, cel mai mare eveniment din lume dedicat industriei editoriale, își deschide marți porțile în acest oraș din vestul Germaniei, informează DPA.Înaintea ceremoniei de deschidere de marți după-amiază, o conferință de presă este programată în timpul dimineții, din păcate fără proaspătul laureat al premiului Nobel pentru Literatură, László Krasznahorkai, care a fost
Acum 4 ore
03:00
Tratamentul gripei e o sarcină importantă și deloc simplă. Căci gripa, spre deosebire de multe alte IRVA (infecţie respiratorie virală acută), se deosebește printr-o dezvoltare rapidă (uneori fulgerătoare), cu apariția unor complicații grave.De aceea, pentru a face față bolii trebuie să ne luptăm cu ea corect. În ciuda numărului mare de informații despre ce și cum trebuie de făcut în timpul gr
02:30
Victoria Rotaru a scris istorie pentru Moldova: Sportiva a cucerit bronzul la Campionatul Mondial # Noi.md
Victoria Rotaru a scris istorie pentru proba de para powerlifting din Republica Moldova. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, sportiva a cucerit în premieră, o medalie pentru țara noastră, la Campionatul Mondial, la categoria de vîrstă juniori.Sportiva a intrat în posesia medaliei de bronz la proba împins culcat.Un alt reprezentant al țării noastre, Mihail Blănaru, s-a situat pe
02:00
Pentru omul sănătos legumele sînt folositoare sub orice formă, cu toate acestea, persoanele bolnave ar trebui să consulte un medic.Potrivit nutriționistei Elena Solomatina, legumele cu amidon, precum cartofii și morcovii, tratate termic pot dăuna persoanelor cu diabet. De asemenea, cei cu greutate în exces ar trebui să ocolească cartofii fierți. Morcovii la aceste persoane, dimpotrivă, sînt as
01:30
Mai multe instituţii media americane importante au refuzat să accepte o nouă politică a Departamentului Apărării privind permisele de presă, care ar limita ceea ce pot publica jurnaliştii acreditaţi, relatează marţi agenția de știri dpa, citată de Agerpres.Jurnaliştii au termen până marţi, ora 17:00 (21:00 GMT), pentru a accepta noile directive, care au fost revizuite după ce un prim proiect,
Acum 6 ore
01:00
Dacă ai probleme cu somnul este posibil să ai și anumite deficiențe. Iată care sînt vitaminele de care ar putea avea nevoie corpul tău.Este normal ca deficiența de anumite vitamine să provoace diferite afecțiuni, însă foarte multe persoane trec cu vederea peste faptul că și somnul este afectat de absența acestora. De cele mai multe ori următoarele vitamine au legătură cu sănătatea mintală, fii
00:30
Locuitorii municipiului Bălți vor rămîne temporar fără gaz natural, în perioada 15–17 octombrie 2025. Aceste schimbări sînt cauzate de lucrările de reparațien, programate la rețeaua de distribuție.Potrivit unui comunicat emis de SRL „Bălți-gaz”, compania, în calitate de operator al sistemului de distribuție, anunță că sistarea livrării gazelor va avea loc de marți, 15 octombrie, ora 09:00, p
00:00
Proteinele reprezintă o parte foarte importantă a dietei fiecareia dintre noi deoarece ajută la formarea celulelor, epidermei și a oaselor.Organismul folosește proteinele din mîncare pentru a-și asigura propriul raportul necesar de proteine pentru hormoni, țesuturi musculare și enzime.Dacă nu consumi destule proteine sînt șanse ca starea ta să fie mai mereu una de oboseală, ba chiar te poț
14 octombrie 2025
23:30
Peng Liyuan, soția președintelui chinez Xi Jinping, și subsecretarul general al ONU și directoarea executivă a UN Women, Sima Bahous, au vizitat marți, la Beijing, o expoziție care prezintă progresele Chinei în promovarea digitală și inteligentă a cauzei femeilor, eveniment secundar al Summitului Global al Femeilor 2025.Peng Liyuan, trimis special al UNESCO pentru promovarea educației fetelor
Acum 8 ore
23:00
De ce femeile trăiesc mai mult decît bărbații: știința a dezvăluit un vechi secret al supraviețuirii # Noi.md
Genetică, evoluție și un strop de bun-simț.O întrebare veche cât lumea: de ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații?Acum știința are un răspuns convingător — iar el nu ține nici de cosmetice, nici de alimentație și nici măcar de nivelul de stres, ci de însăși legile evoluției.Un grup internațional de cercetători a analizat datele a peste 500 de specii de mamifere și 600 de specii de
22:30
China a lansat în septembrie Inițiativa pentru Guvernanță Globală, prin care face apel la construirea unui sistem de guvernare mondială mai echitabil și mai rezonabil.Promovarea procesului de decolonizare și eliminarea mentalității coloniale sînt elemente esențiale pentru perfecționarea acestui sistem, a declarat luni reprezentantul permanent adjunct al Chinei la ONU, Geng Shuang, notează cgtn
22:00
Știința a pus capăt unei vechi dispute. Bacteriile nu așteaptă — sar pe mîncare mai repede decît apuci să spui „a căzut”.Da, toți am făcut asta. O bucată de pizza, un papanaș, un sandviș — au căzut, dar pare curat. Cinci secunde — și parcă ar merge? Știința răspunde: nu. Totul se întîmplă mult mai repede și mai murdar decît pare.Regula inventată de un om flămîndMitul „dacă ridici mînca
21:30
În perioada celui de-al 14-lea plan cincinal, industria cerealieră din China a înregistrat o dezvoltare de înaltă calitate, marcînd o nouă tendință în ceea ce privește atît amploarea, cît și eficiența sectorului, a declarat directorul general adjunct al Biroului Național de Rezervă a Cerealelor și Materialelor, Qian Yi.Începînd cu 2021, Ministerul Finanțelor și Biroul Național de Rezervă a Cer
Acum 12 ore
21:00
Pun muzică, controlează lumina și spun povești copiilor.Dar cu cît devin mai „inteligente”, cu atît merită să le ascultăm mai atent — pe ele și pe noi înșine.Liniștea care ascultăBoxele inteligente au devenit parte din viața noastră de zi cu zi — în bucătării, sufragerii și dormitoare.Ne-am obișnuit să le tratăm ca pe simple aparate, asemenea unui ceainic sau televizor.Diferența este
20:30
Deținutul de la Penitenciarul nr. 9 – Pruncul, care a dispărut vineri, 10 octombrie, după ce nu s-a prezentat la muncă a fost depistat și reținut astăzi, 14 octombrie, în orașul Florești.„Bărbatul, în vîrstă de 43 de ani, a fost identificat în jurul orei 09:00, pe teritoriul Gării Auto Florești, în momentul în care cobora dintr-o rutieră care circula pe ruta Bălți–Rezina. Acesta a fost rețin
20:00
De ce iarna ne întindem instinctiv mîna spre mandarine – și ce efect real au asupra organismuluiAromă de copilărie și biochimia fericiriiIarna, mandarinele nu sînt doar un fruct, ci un simbol. Le curățăm cînd afară e frig și, pentru o clipă, parcă ne întoarcem în copilărie. Dar în spatele acestei plăceri simple se ascunde un adevărat cocktail de vitamine, acizi și molecule care acționează
19:30
O furtună neobişnuită a ajuns în sudul Californiei, aducînd ploi abundente în zona metropolitană Los Angeles şi determinînd autorităţile să emită avertizări de inundaţii şi ordine de evacuare în regiunile deja afectate de incendiile devastatoare din ianuarie.Serviciul Naţional de Meteorologie din Statele Unite a avertizat că în următoarele ore sînt posibile tornade, inundaţii rapide şi alunecă
19:00
Blocul „Alternativa”: Premierul poate fi desemnat doar după consultarea fracțiunilor parlamentare # Noi.md
Blocul „Alternativa” a venit cu o reacție publică după anunțul făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu, privind posibilitatea ca Alexandru Munteanu să fie propus pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova.Formațiunea atrage atenția că procesul de desemnare a premierului trebuie să respecte cu strictețe prevederile Constituției, care stabilesc clar că șeful statului face nomi
19:00
Mod de preparare:Roşiile pregătite se sărează, se umplu, se acoperă cu „căpăcelele" tăiate anterior, se pun într-o tigaie, unsă cu unt, deasupra se toarnă smântână şi se dau la cuptor.Prepararea umpluturii: Ştiuletele semicopt se curăţă de pănuşi, de mătase, se fierbe la capac, acoperit cu pănuşi la foc încet. Se dezghioacă grăunţele, se amesteca cu ceapa prăjită, oul fiert şi mărunţit,
19:00
Numele lui Alexandru Munteanu, candidatul la funcția de premier anunțat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), apare în scurgerile de datele Pandora Papers din 2021.Numele candidatului anunțat la funcția de prim-ministru este legat de Societatea de investiții cu capital privat „4i Capital Partners Limited”, o companie offshore înregistrată în Insulele Virgine Britanice în martie 2016. Nu
18:30
Ministrul Energiei al Republicii Moldova, Dorin Jungihetu, a declarat în cadrul emisiunii „Teritoriul libertății” difuzată de Rlive că guvernul este gata să acorde din nou sprijin pentru asigurarea cu gaze naturale a părții stîngi a Nistrului, dacă va primi o solicitare în acest sens.Potrivit ministrului, pachetul de ajutor financiar al Uniunii Europene în valoare de 60 de milioane de euro, pr
18:30
După ce președintele Parlamentului, Igor Grosu, a confirmat că Alexandru Munteanu este candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru funcția de prim-ministru, Munteanu a venit cu prima sa reacție publică.Într-o postare pe Facebook, acesta a declarat că poartă discuții cu PAS și le-a mulțumit pentru încrederea acordată:{{842159}}„Am primit mai multe întrebări de la prieteni,
18:00
Donald Trump, nemulțumit de coperta revistei Time: „Mi-au șters părul și mi-au pus o coroană minusculă” # Noi.md
Fostul președinte american Donald Trump s-a arătat indignat de fotografia folosită de revista Time pe coperta ediției sale recente, deși articolul asociat îi este favorabil.„Time a scris un articol relativ bun despre mine, dar această fotografie ar putea fi cea mai proastă din toate timpurile. Mi-au ‘șters’ părul și mi-au pus pe cap ceva care plutește și arată ca o coroană, dar extrem de mică.
17:30
Blocul Alternativa ia în calcul posibilitatea de a participa la negocieri pentru susținerea unui candidat tehnocrat la funcția de prim-ministru. Anunțul a fost făcut de primarul Capitalei, Ion Ceban, unul dintre liderii blocului.Potrivit lui Ceban, formațiunea ar putea lua parte la discuții privind formarea unui nou guvern, dacă premierul propus va fi din afara partidului de guvernămînt, iar p
17:30
Luni, în regiunea transnistreană urma să se încheie regimul de economisire a gazului, anunțat anterior pentru „aproximativ o săptămînă și jumătate”.Acest lucru nu s-a întîmplat: în instituțiile de învățămînt este în continuare frig, în blocurile locative nu este apă caldă, iar vînzarea metanului la stațiile de alimentare nu a fost reluată. Instituțiilor bugetare li s-a indicat să înceapă sezon
17:00
Cel puțin 64 de persoane și-au pierdut viața, iar alte 65 sînt date dispărute în urma ploilor torențiale care au lovit centrul și estul Mexicului, a anunțat Guvernul de la Ciudad de México.Cele mai afectate regiuni sînt Veracruz, Hidalgo și Puebla, unde s-au înregistrat inundații severe, alunecări de teren și distrugeri masive de infrastructură, potrivit șefei Protecției Civile, Laura Velázque
16:30
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, va fi primit vineri într-o vizită la Casa Albă de către omologul său american, Donald Trump.Cei doi lideri au confirmat întîlnirea bilaterală. Zelenski a menționat că, pe lîngă securitatea Ucrainei, în cadrul discuțiilor va fi abordată și tema rachetelor americane de rază lungă Tomahawk, transmite IPN.Volodimir Zelenski a precizat că o delegați
16:30
Adriana Ochișanu spune că a fost exclusă din spectacolul organizat în Piața Marii Adunări Naționale, cu ocazia hramului orașului.Artista, care urma să cânte alături de Orchestra Fraților Advahov, afirmă că nu a fost anunțată oficial despre această decizie și crede că în spatele ei ar sta motive politice, notează tv8.„Toți cei care așteptați spectacolul din Piața Marii Adunări Naționale, s
Acum 24 ore
16:00
Chișinăul e în sărbătoare.Deși, oficial, Capitala țării noastre a împlinit în iulie 588 de ani de la fondare, îl sărbătorim, tradițional, în data de 14 octombrie.De-a lungul anilor, mai mulți artiști de la noi au adus un omagiu orașului de piatră albă.
16:00
Fostul președinte Dodon explică plecarea lui Recean: „Guvernarea știe că urmează o criză profundă” # Noi.md
Dorin Recean a renunțat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, deoarece în cadrul partidului de guvernămînt se înțelege foarte bine că, după cinci ani de conducere, situația economică este foarte proastă și va continua să se înrăutățească.Declarația a fost făcută de socialistul Igor Dodon, unul dintre liderii Blocului „Patriotic” de opoziție, într-un interviu pentru agenția rusă de
15:30
În Chișinău există o mulțime de locuri neobișnuite și unice, dar pentru cunoscătorii istoriei orașului, pentru ghizi, mai există încă multe pete albe pe harta orașului, unde ar vrea să ajungă, dar deocamdată nu reușește.Despre aceasta a recunoscut într-un interviu acordat portalului Noi.md, ghidul Alexandru Pavlov, chișinăuian de primă generație, cunoscător al istoriei orașului Chișinău, răspu
15:00
Suedia este un partener-cheie al Republicii Moldova în promovarea obiectivelor de integrare europeană și consolidare a securității naționale.Declarația a fost făcută de vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, în cadrul unei vizite de lucru la Stockholm, unde a reiterat deschiderea Republicii Moldova pentru continuarea și aprofundarea cooperării în domenii de interes major –
14:30
Ședința de judecată din 13 octombrie, în dosarul fostului primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, acuzat că ar fi provocat un accident rutier soldat cu moartea unui adolescent de 14 ani, s-a desfășurat în lipsa inculpatului. Ciochină a solicitat oficial ca procesul să continue fără prezența sa, decizie care a stârnit nemulțumirea familiei victimei.Potrivit procurorului de caz, Nadejda
14:30
Numerele de telefon ale lui Donald Trump Jr. și Anthony Albanese au fost publicate pe un site # Noi.md
Numerele de telefon ale mai multor personalități, printre care premierul Australiei și Donald Trump Jr., au fost publicate pe un site american, transmite Antena 3 CNN.Site-ul, care folosește inteligența artificială pentru a colecta informații de pe internet, afișează în continuare datele de contact ale celor doi, potrivit unei investigații realizate de publicația independentă australiană Ette
14:00
Partidul Acțiune și Solidaritate îl va propune la funcția de prim-ministru pe Alexandru Munteanu, un om de afaceri moldovean, fost președintele Alianței Franceze din Republica Moldova, fost angajat al Băncii Mondiale și unul dintre fondatorii AmCham Moldova. Anunțul a fost făcut, cu puțin timp în urmă de către liderul PAS, Igor Grosu.„Moldova are nevoie de cât mai mulți oameni bine pregătiți
14:00
Blocul Alternativa își va asuma rolul de opoziție în noul Parlament, a declarat Ion Ceban, subliniind că formațiunea va avea un rol important.El a mulțumit alegătorilor care au susținut Alternativa, subliniind că țara are nevoie de o opoziție profesionistă și bine pregătită.„Eu vreau să mulțumesc sincer fiecărui alegător care și-a dat votul pentru blocul Alternativa. Iar, noi vom fi o fo
13:30
Viitorul Guvern al Republicii Moldova ar trebui să aibă drept prioritate dezvoltarea economică, afirmă analistul politic Ion Tăbîrță, comentînd la TV8 plecarea premierului Dorin Recean.Potrivit lui, mandatul lui Recean a fost unul reușit în domeniul securității și al funcționalității instituțiilor statului, însă creșterea economiei țării a rămas un punct slab pe parcursul mandatului său.
13:30
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a anunțat oficial că îl va înainta pe Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, imediat după validarea mandatelor de deputat de către Curtea Constituțională și convocarea noului Parlament de către președinta Maia Sandu.Liderul PAS, Igor Grosu, a precizat că formațiunea va merge la Președinție cu această propunere după const
13:00
Poliția de Frontieră, mesaj de Hram Capitalei: „Chișinăul – simbol al modernizării, unității și ospitalității moldovenești” # Noi.md
Cu ocazia Zilei Orașului Chișinău, Poliția de Frontieră a transmis un mesaj de felicitare dedicat locuitorilor Capitalei – „inimii Republicii Moldova”.„Chișinăul este nu doar centrul administrativ al țării, ci și simbolul modernizării, al unității și al spiritului ospitalier care definește poporul nostru. În această zi de sărbătoare, transmitem recunoștință tuturor celor care contribuie zi de
13:00
STOP CADRU: Evghenia Guțul recunoaște că avea misiunea de a ține evidența banilor ex-partidului Șor # Noi.md
Bașcanul UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, și Svetlana Popan, secretara fostului partid „Șor”, condamnate la închisoare, au făcut luni, 13 octombrie curent, declaraţii prin teleconferință la Curtea de Apel Chișinău. Ambele susţin că sînt nevinovate, transmite TVR Moldova.Evghenia Guţul şi Svetlana Popan au participat la ședință prin teleconferință, iar jurnaliştii au putut filma doar la începutul
12:30
Omul de afaceri Alexandru Munteanu, stabilit de peste 20 de ani în Ucraina, ar putea fi noul candidat la funcția de premier al Republicii Moldova. În vîrstă de 61 de ani, Munteanu se descrie drept „american de origine moldovenească” și nu are experiență politică, scrie zdg.md.Informația despre posibila candidatură a lui Alexandru Munteanu la funcția de premier al R. Moldova a fost confirmată p
12:00
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a emis luni, 13 octombrie, o decizie definitivă privind cazul Partidului „Democrația Acasă”, condus de activistul civic și politicianul Vasile Costiuc.Instanța a casat parțial hotărîrea Curții de Apel Centru, dar a menținut sancțiunea aplicată de Comisia Electorală Centrală (CEC) – retragerea alocațiilor de la bugetul de stat pentru o perioadă de 12 luni.{{
12:00
Ion Ceban: „Să ne bucurăm de oamenii care dau viață Chișinăului și de tot ce reușim împreună” # Noi.md
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a adresat un mesaj chișinăuienilor cu prilejul Hramului orașului Chișinău, subliniind importanța comunității și a oamenilor care dau viață capitalei.„De Hramul orașului, să ne bucurăm de oamenii care dau viață Chișinăului și de tot ce reușim împreună.La mulți ani, Chișinău! La mulți ani, chișinăuieni!”, a transmis edilul într-o postare pe rețelele so
11:30
Igor Grosu: „Localitățile noastre se schimbă, dar mai avem mult de muncit pentru a le face cu adevărat europene” # Noi.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a adresat un mesaj de felicitare cu prilejul Hramului Chișinăului și al altor localități din țară care își sărbătoresc astăzi ziua.„La mulți ani Chișinău, Briceni, Rezina, Florești, Vulcănești, Varnița și toate, toate satele și orașele noastre frumoase care sărbătoresc azi hramul!”, a transmis Igor Grosu.{{841948}}Oficialul a menționat că multe dintr
11:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică de cod galben privind înghețuri la sol și izolat în aer, valabilă pentru intervalul 15–16 octombrie 2025.Potrivit meteorologilor, în orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse se vor produce înghețuri la suprafața solului și izolat în aer, cu intensități de pînă la –1…–2°C.Avertizarea vizează întreg teritoriul țări
11:00
Maia Sandu, mesaj de Ziua Chișinăului: „Orașul are sufletul oamenilor care îl iubesc și îi dau viață zi de zi” # Noi.md
Cu ocazia Hramului Chișinăului, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare locuitorilor capitalei, subliniind importanța oamenilor care dau spirit și energie orașului.„Chișinăul are sufletul oamenilor care-l locuiesc, care îl iubesc și îi dau viață zi de zi. Ei sînt adevărata sa comoară. Prin ei, orașul crește și se dezvoltă”, a scris șefa statului într-o po
10:30
Ion Ceban: „Vă așteptăm în centrul Capitalei pentru a sărbători împreună istoria, cultura și tradițiile care ne definesc” # Noi.md
Tradițional, cu prilejul sărbătorii Acoperămîntul Maicii Domnului, zi în care este marcat Hramul Orașului Chișinău, conducerea Primăriei Municipiului Chișinău a depus flori la Monumentul Domnitorului Ștefan cel Mare și Sfînt – un gest simbolic de recunoștință față de istoria și valorile naționale.Primarul general Ion Ceban a transmis un mesaj locuitorilor Capitalei, invitîndu-i să participe
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.