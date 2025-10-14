Mitul celor cinci secunde: dacă ți-a căzut mîncarea — consideră că nu mai e a ta

21:00

Pun muzică, controlează lumina și spun povești copiilor.Dar cu cît devin mai „inteligente”, cu atît merită să le ascultăm mai atent — pe ele și pe noi înșine.Liniștea care ascultăBoxele inteligente au devenit parte din viața noastră de zi cu zi — în bucătării, sufragerii și dormitoare.Ne-am obișnuit să le tratăm ca pe simple aparate, asemenea unui ceainic sau televizor.Diferența este