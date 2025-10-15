Cine nu ar trebui să mănînce cartofi și morcovi

09:30

Orașul din piatră albă, Chișinăul, împlinește astăzi 589 de ani de la fondare. Cu acest prilej, toată lumea bună îi urează să persevereze, să devină mai curat, mai iubit și tot mai plin de oameni frumoși.Redacția portalului de știri Noi.md le urează chișinăuienilor ca această zi de sărbătoare să aducă pace, lumină și liniște în casele lor.Orașul Chişinău a fost fondat în 1436 ca o aşezare