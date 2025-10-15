Cît de folositoare sînt suplimentele alimentare

01:00

Dacă ai probleme cu somnul este posibil să ai și anumite deficiențe. Iată care sînt vitaminele de care ar putea avea nevoie corpul tău.Este normal ca deficiența de anumite vitamine să provoace diferite afecțiuni, însă foarte multe persoane trec cu vederea peste faptul că și somnul este afectat de absența acestora. De cele mai multe ori următoarele vitamine au legătură cu sănătatea mintală, fii