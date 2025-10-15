Într-un județ din România, de dimineață, s-a zguduit puternic pămîntul
15 octombrie 2025
Un cutremur mediu cu magnitudinea 4 s-a produs miercuri-dimineața, la ora 7:57, în județul Satu Mare, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pămîntului.Seismul a avut loc la adîncimea de 5 kilometri, în apropierea următoarelor orașe: 22 km sud-est de Satu Mare, 34 km vest de Baia Mare, 55 km nord de Zalău.În luna octombrie, în România s-au p
De la an la an, municipiul Chișinău devine tot mai verde, mai curat și mai frumos – aceasta este părerea locuitorilor capitalei.Intervievați cu prilejul sărbătorii hramului, oamenii au spus că centrul orașului, precum și parcurile sînt locurile preferate de ei.„Îmi place la Chișinău cel mai mult Parcul Dendrariu. Probabil, este cel mai frumos loc”.{{708470}}„Locuiesc la Chișinău de șas
„Fiindcă este o sentință de condamnare, Ministerul Justiției va iniția procedurile de extrădare, în momentul în care va fi sesizat de către organele de dare în căutare despre confirmarea locului aflării în Federația Rusă”. Declarația aparține ministrei Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, care s-a referit la Marina Tauber.Întrebată dacă s-a mai cerut recent extrădarea unor persoane anume din F
Agenția Servicii Publice (ASP) a organizat un webinar informativ dedicat folosirii portalului guvernamental verifica.gov.md, care permite verificarea online a datelor privind înregistrarea la domiciliu și/sau la reședința temporară.ASP reamintește cetățenilor că nicio instituție publică sau privată nu are dreptul să ceară documentul confirmativ privind înregistrarea la domiciliu sau la reședin
Cabinetul de miniștri condus de Dorin Recean se reunește astăzi în ultima ședință. Potrivit legii, Executivul rămîne în funcție cu atribuții limitate, în regim de interimat, pînă la învestirea unui nou cabinet.Premierul Dorin Recean, numit în funcție în februarie 2023, a anunțat luni că nu va face parte din viitoarea echipă guvernamentală și că renunță și la mandatul de deputat, obținut pe lis
Mulți șoferi din Chișinău au început deja să își schimbe pneurile pentru iarnă.Mecanicii spun că au timp să lucreze fără grabă. Cei care vin acum vor să evite cozile de la sfîrșitul lunii și să fie pregătiți pentru primele zile friguroase."Sînt clienți cam la începutul lunii octombrie au început a schimba cauciucurile. În 20-25 de minute, le schimbăm depinde de mărimea la cauciuc, la roată
Gazul va fi întrerupt la Bălți timp de trei zile. Aceasta măsură se datorează reparațiilor la conductele de gaze și instalațiile aferente.Furnizarea va fi stopată între orele 9:00, pe 15 octombrie, și 17:00, pe 17 octombrie.Întreruperile se vor referi la consumatorii casnici și cei non-casnici, relatează Noi.md, cu referire la rupor.Astfel, nu va fi gaz la următoarele adrese: str
Dacă cheltuiți mai mult de 100 de euro pe lună pe combustibil, opriți-vă. Și citiți acest articol. # Noi.md
Nissan Juke Hybrid este o modalitate de a nu mai plăti pentru aer.Literalmente. Pentru că o parte din combustibilul din rezervorul dvs. de benzină se pierde în zadar. În trafic. La încălzire. Și pentru toate acestea plătiți.Cu Nissan Juke Hybrid, începeți să economisiți din prima zi. Pentru că în oraș consumă doar 5 litri la 100 de kilometri. Și nu este magie. Este funcționarea sistemului
Eva Romanciuc este primul bebeluș care s-a născut de Hramul Orașului Chișinău în Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”, notează Noi.md.A devenit deja o frumoasă tradiție ca Primăria Municipiului Chișinău, împreună cu partenerii, să felicite primul cetățean născut pe 14 octombrie, de Hramul capitalei.Cu această ocazie, Primarul General, Ion Ceban, i-a urat micuței multă sănătate și bu
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:15 octombrie — a 288-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 77 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Sfinţit Mc. Ciprian şi Iustina FecioaraCe se sărbătorește în lume:
În perioada 15 - 18 octombrie, va fi stopat total traficul rutier pe str. Nicolae Costin, pe tronsoane, pe perioada diurnă, orele 09:00-19:00, notează Noi.md.Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea lucrărilor de reparație îndeplinite pe str. Nicolae Costin.Astfel, pe 15.10.2025, în intervalul orelor 09:00-19:00, va fi suspendat traficul pe str. Nicolae Costin, pe tronsonul cuprins î
Pentru astăzi, meteorologii prognozează cer variabil.Precipitații nu se prevăd.Vîntul va sufla slab pînă la moderat, din direcția nord-vest.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +13...+15°C.În centru se așteaptă +11...+13°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de +8...+10°C.
Astăzi, pe mai multe adrese din municipiul Chișinău va fi întreruptă livrarea apei potabile, notează Noi.md.Astfel, în intervalul 09:00 – 18:00, astăzi, fără apă vor fi consumatorii din Ghidighici de pe următoarele adrese:-str. A. Mateevici; Păcii; Miron Costin; Vasile Costin; Nucarilor; Miorița; Alba-Iulia; L. Deleanu.{{824742}}Stopările au loc în legătură cu executarea lucrărilor pla
Alexandru Flenchea: „Instituțiile puterii trebuie să demonstreze zilnic că sînt demne de cetățeni, dar nu invers” # Noi.md
Fostul viceprim-ministru pentru reintegrare, Alexandru Flenchea, a vorbit în cadrul emisiunii „Фёдоров Show” despre noul parlament, relațiile dintre putere, opoziție și societate după alegeri. Politicianul a atras atenția asupra distorsionării rolurilor dintre cetățeni și stat și a făcut apel la restabilirea dialogului și a respectului reciproc.{{841160}}În opinia lui Flenchea, societatea are
Analistul politic român H.D. Hartmann a criticat dur starea democrației din România și Republica Moldova, afirmînd că „procesul democratic a fost tehnologizat”, iar instituțiile statului se află în colaps de legitimitate.Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu pentru MLive, unde Hartmann a analizat situația politică de după alegerile recente din cele două țări.{{841873}}Potrivi
Premierul francez Sébastien Lecornu a anunţat marţi, în discursul său de politică generală, suspendarea reformei pensiilor. Legea adoptată în 2023, ridica vîrsta legală de pensionare la 64 de ani. Măsura privind suspendarea va rămîne în vigoare pînă la alegerile prezidenţiale din 2027.„Voi propune Parlamentului, în această toamnă, să suspendăm reforma pensiilor din 2023 pînă la alegerile prezi
Sportul a fost dintotdeauna o sursă de sănătate și de echilibru în viețile noastre. Ne place să facem mișcare, să ne deconectăm și să eliberăm endorfinele care ne fac să ne simțim bine.Oamenii de știință au constatat că practicarea sportului în mod regulat, în special a exercițiilor cardio, poate schimba biologia creierului și ne poate ajuta să evităm stările depresive și anxietatea.Care s
Termenul limită pentru finalizarea vettingului procurorilor și judecătorilor a fost prelungit pînă la sfîrșitul anului 2026. Anunțul a fost făcut de ministra justiției, Veronica Mihailov-Moraru. Potrivit ministrei, decizia vine pe fundalul complexității și duratei mari a procedurilor de evaluare, transmite IPN.Potrivit ministrei, deși procesul de vetting este în plină desfășurare, acesta nu po
Mulți oameni aleg să ia din oficiu vitamine și suplimente alimentare, pe motiv că acestea ar putea să contribuie la creșterea imunității.Doar că mare parte din ei sînt deja destul de sănătoși și visează la o stare generală mai bună.Știința arată însă că unele suplimente alimentare – precum beta carotenul, vitamina E și vitamina A – nu au cine știe ce rol important în prevenirea bolilor cro
Tîrgul de Carte de la Frankfurt, cel mai mare eveniment din lume dedicat industriei editoriale, își deschide marți porțile în acest oraș din vestul Germaniei, informează DPA.Înaintea ceremoniei de deschidere de marți după-amiază, o conferință de presă este programată în timpul dimineții, din păcate fără proaspătul laureat al premiului Nobel pentru Literatură, László Krasznahorkai, care a fost
Tratamentul gripei e o sarcină importantă și deloc simplă. Căci gripa, spre deosebire de multe alte IRVA (infecţie respiratorie virală acută), se deosebește printr-o dezvoltare rapidă (uneori fulgerătoare), cu apariția unor complicații grave.De aceea, pentru a face față bolii trebuie să ne luptăm cu ea corect. În ciuda numărului mare de informații despre ce și cum trebuie de făcut în timpul gr
Victoria Rotaru a scris istorie pentru Moldova: Sportiva a cucerit bronzul la Campionatul Mondial # Noi.md
Victoria Rotaru a scris istorie pentru proba de para powerlifting din Republica Moldova. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, sportiva a cucerit în premieră, o medalie pentru țara noastră, la Campionatul Mondial, la categoria de vîrstă juniori.Sportiva a intrat în posesia medaliei de bronz la proba împins culcat.Un alt reprezentant al țării noastre, Mihail Blănaru, s-a situat pe
Pentru omul sănătos legumele sînt folositoare sub orice formă, cu toate acestea, persoanele bolnave ar trebui să consulte un medic.Potrivit nutriționistei Elena Solomatina, legumele cu amidon, precum cartofii și morcovii, tratate termic pot dăuna persoanelor cu diabet. De asemenea, cei cu greutate în exces ar trebui să ocolească cartofii fierți. Morcovii la aceste persoane, dimpotrivă, sînt as
Mai multe instituţii media americane importante au refuzat să accepte o nouă politică a Departamentului Apărării privind permisele de presă, care ar limita ceea ce pot publica jurnaliştii acreditaţi, relatează marţi agenția de știri dpa, citată de Agerpres.Jurnaliştii au termen până marţi, ora 17:00 (21:00 GMT), pentru a accepta noile directive, care au fost revizuite după ce un prim proiect,
Dacă ai probleme cu somnul este posibil să ai și anumite deficiențe. Iată care sînt vitaminele de care ar putea avea nevoie corpul tău.Este normal ca deficiența de anumite vitamine să provoace diferite afecțiuni, însă foarte multe persoane trec cu vederea peste faptul că și somnul este afectat de absența acestora. De cele mai multe ori următoarele vitamine au legătură cu sănătatea mintală, fii
Locuitorii municipiului Bălți vor rămîne temporar fără gaz natural, în perioada 15–17 octombrie 2025. Aceste schimbări sînt cauzate de lucrările de reparațien, programate la rețeaua de distribuție.Potrivit unui comunicat emis de SRL „Bălți-gaz”, compania, în calitate de operator al sistemului de distribuție, anunță că sistarea livrării gazelor va avea loc de marți, 15 octombrie, ora 09:00, p
Proteinele reprezintă o parte foarte importantă a dietei fiecareia dintre noi deoarece ajută la formarea celulelor, epidermei și a oaselor.Organismul folosește proteinele din mîncare pentru a-și asigura propriul raportul necesar de proteine pentru hormoni, țesuturi musculare și enzime.Dacă nu consumi destule proteine sînt șanse ca starea ta să fie mai mereu una de oboseală, ba chiar te poț
Peng Liyuan, soția președintelui chinez Xi Jinping, și subsecretarul general al ONU și directoarea executivă a UN Women, Sima Bahous, au vizitat marți, la Beijing, o expoziție care prezintă progresele Chinei în promovarea digitală și inteligentă a cauzei femeilor, eveniment secundar al Summitului Global al Femeilor 2025.Peng Liyuan, trimis special al UNESCO pentru promovarea educației fetelor
De ce femeile trăiesc mai mult decît bărbații: știința a dezvăluit un vechi secret al supraviețuirii # Noi.md
Genetică, evoluție și un strop de bun-simț.O întrebare veche cât lumea: de ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații?Acum știința are un răspuns convingător — iar el nu ține nici de cosmetice, nici de alimentație și nici măcar de nivelul de stres, ci de însăși legile evoluției.Un grup internațional de cercetători a analizat datele a peste 500 de specii de mamifere și 600 de specii de
China a lansat în septembrie Inițiativa pentru Guvernanță Globală, prin care face apel la construirea unui sistem de guvernare mondială mai echitabil și mai rezonabil.Promovarea procesului de decolonizare și eliminarea mentalității coloniale sînt elemente esențiale pentru perfecționarea acestui sistem, a declarat luni reprezentantul permanent adjunct al Chinei la ONU, Geng Shuang, notează cgtn
Știința a pus capăt unei vechi dispute. Bacteriile nu așteaptă — sar pe mîncare mai repede decît apuci să spui „a căzut”.Da, toți am făcut asta. O bucată de pizza, un papanaș, un sandviș — au căzut, dar pare curat. Cinci secunde — și parcă ar merge? Știința răspunde: nu. Totul se întîmplă mult mai repede și mai murdar decît pare.Regula inventată de un om flămîndMitul „dacă ridici mînca
În perioada celui de-al 14-lea plan cincinal, industria cerealieră din China a înregistrat o dezvoltare de înaltă calitate, marcînd o nouă tendință în ceea ce privește atît amploarea, cît și eficiența sectorului, a declarat directorul general adjunct al Biroului Național de Rezervă a Cerealelor și Materialelor, Qian Yi.Începînd cu 2021, Ministerul Finanțelor și Biroul Național de Rezervă a Cer
Pun muzică, controlează lumina și spun povești copiilor.Dar cu cît devin mai „inteligente”, cu atît merită să le ascultăm mai atent — pe ele și pe noi înșine.Liniștea care ascultăBoxele inteligente au devenit parte din viața noastră de zi cu zi — în bucătării, sufragerii și dormitoare.Ne-am obișnuit să le tratăm ca pe simple aparate, asemenea unui ceainic sau televizor.Diferența este
Deținutul de la Penitenciarul nr. 9 – Pruncul, care a dispărut vineri, 10 octombrie, după ce nu s-a prezentat la muncă a fost depistat și reținut astăzi, 14 octombrie, în orașul Florești.„Bărbatul, în vîrstă de 43 de ani, a fost identificat în jurul orei 09:00, pe teritoriul Gării Auto Florești, în momentul în care cobora dintr-o rutieră care circula pe ruta Bălți–Rezina. Acesta a fost rețin
De ce iarna ne întindem instinctiv mîna spre mandarine – și ce efect real au asupra organismuluiAromă de copilărie și biochimia fericiriiIarna, mandarinele nu sînt doar un fruct, ci un simbol. Le curățăm cînd afară e frig și, pentru o clipă, parcă ne întoarcem în copilărie. Dar în spatele acestei plăceri simple se ascunde un adevărat cocktail de vitamine, acizi și molecule care acționează
O furtună neobişnuită a ajuns în sudul Californiei, aducînd ploi abundente în zona metropolitană Los Angeles şi determinînd autorităţile să emită avertizări de inundaţii şi ordine de evacuare în regiunile deja afectate de incendiile devastatoare din ianuarie.Serviciul Naţional de Meteorologie din Statele Unite a avertizat că în următoarele ore sînt posibile tornade, inundaţii rapide şi alunecă
Blocul „Alternativa”: Premierul poate fi desemnat doar după consultarea fracțiunilor parlamentare # Noi.md
Blocul „Alternativa” a venit cu o reacție publică după anunțul făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu, privind posibilitatea ca Alexandru Munteanu să fie propus pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova.Formațiunea atrage atenția că procesul de desemnare a premierului trebuie să respecte cu strictețe prevederile Constituției, care stabilesc clar că șeful statului face nomi
Mod de preparare:Roşiile pregătite se sărează, se umplu, se acoperă cu „căpăcelele" tăiate anterior, se pun într-o tigaie, unsă cu unt, deasupra se toarnă smântână şi se dau la cuptor.Prepararea umpluturii: Ştiuletele semicopt se curăţă de pănuşi, de mătase, se fierbe la capac, acoperit cu pănuşi la foc încet. Se dezghioacă grăunţele, se amesteca cu ceapa prăjită, oul fiert şi mărunţit,
Numele lui Alexandru Munteanu, candidatul la funcția de premier anunțat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), apare în scurgerile de datele Pandora Papers din 2021.Numele candidatului anunțat la funcția de prim-ministru este legat de Societatea de investiții cu capital privat „4i Capital Partners Limited”, o companie offshore înregistrată în Insulele Virgine Britanice în martie 2016. Nu
Ministrul Energiei al Republicii Moldova, Dorin Jungihetu, a declarat în cadrul emisiunii „Teritoriul libertății” difuzată de Rlive că guvernul este gata să acorde din nou sprijin pentru asigurarea cu gaze naturale a părții stîngi a Nistrului, dacă va primi o solicitare în acest sens.Potrivit ministrului, pachetul de ajutor financiar al Uniunii Europene în valoare de 60 de milioane de euro, pr
După ce președintele Parlamentului, Igor Grosu, a confirmat că Alexandru Munteanu este candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru funcția de prim-ministru, Munteanu a venit cu prima sa reacție publică.Într-o postare pe Facebook, acesta a declarat că poartă discuții cu PAS și le-a mulțumit pentru încrederea acordată:{{842159}}„Am primit mai multe întrebări de la prieteni,
Donald Trump, nemulțumit de coperta revistei Time: „Mi-au șters părul și mi-au pus o coroană minusculă” # Noi.md
Fostul președinte american Donald Trump s-a arătat indignat de fotografia folosită de revista Time pe coperta ediției sale recente, deși articolul asociat îi este favorabil.„Time a scris un articol relativ bun despre mine, dar această fotografie ar putea fi cea mai proastă din toate timpurile. Mi-au ‘șters’ părul și mi-au pus pe cap ceva care plutește și arată ca o coroană, dar extrem de mică.
Blocul Alternativa ia în calcul posibilitatea de a participa la negocieri pentru susținerea unui candidat tehnocrat la funcția de prim-ministru. Anunțul a fost făcut de primarul Capitalei, Ion Ceban, unul dintre liderii blocului.Potrivit lui Ceban, formațiunea ar putea lua parte la discuții privind formarea unui nou guvern, dacă premierul propus va fi din afara partidului de guvernămînt, iar p
Luni, în regiunea transnistreană urma să se încheie regimul de economisire a gazului, anunțat anterior pentru „aproximativ o săptămînă și jumătate”.Acest lucru nu s-a întîmplat: în instituțiile de învățămînt este în continuare frig, în blocurile locative nu este apă caldă, iar vînzarea metanului la stațiile de alimentare nu a fost reluată. Instituțiilor bugetare li s-a indicat să înceapă sezon
Cel puțin 64 de persoane și-au pierdut viața, iar alte 65 sînt date dispărute în urma ploilor torențiale care au lovit centrul și estul Mexicului, a anunțat Guvernul de la Ciudad de México.Cele mai afectate regiuni sînt Veracruz, Hidalgo și Puebla, unde s-au înregistrat inundații severe, alunecări de teren și distrugeri masive de infrastructură, potrivit șefei Protecției Civile, Laura Velázque
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, va fi primit vineri într-o vizită la Casa Albă de către omologul său american, Donald Trump.Cei doi lideri au confirmat întîlnirea bilaterală. Zelenski a menționat că, pe lîngă securitatea Ucrainei, în cadrul discuțiilor va fi abordată și tema rachetelor americane de rază lungă Tomahawk, transmite IPN.Volodimir Zelenski a precizat că o delegați
Adriana Ochișanu spune că a fost exclusă din spectacolul organizat în Piața Marii Adunări Naționale, cu ocazia hramului orașului.Artista, care urma să cânte alături de Orchestra Fraților Advahov, afirmă că nu a fost anunțată oficial despre această decizie și crede că în spatele ei ar sta motive politice, notează tv8.„Toți cei care așteptați spectacolul din Piața Marii Adunări Naționale, s
Chișinăul e în sărbătoare.Deși, oficial, Capitala țării noastre a împlinit în iulie 588 de ani de la fondare, îl sărbătorim, tradițional, în data de 14 octombrie.De-a lungul anilor, mai mulți artiști de la noi au adus un omagiu orașului de piatră albă.
Fostul președinte Dodon explică plecarea lui Recean: „Guvernarea știe că urmează o criză profundă” # Noi.md
Dorin Recean a renunțat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, deoarece în cadrul partidului de guvernămînt se înțelege foarte bine că, după cinci ani de conducere, situația economică este foarte proastă și va continua să se înrăutățească.Declarația a fost făcută de socialistul Igor Dodon, unul dintre liderii Blocului „Patriotic” de opoziție, într-un interviu pentru agenția rusă de
În Chișinău există o mulțime de locuri neobișnuite și unice, dar pentru cunoscătorii istoriei orașului, pentru ghizi, mai există încă multe pete albe pe harta orașului, unde ar vrea să ajungă, dar deocamdată nu reușește.Despre aceasta a recunoscut într-un interviu acordat portalului Noi.md, ghidul Alexandru Pavlov, chișinăuian de primă generație, cunoscător al istoriei orașului Chișinău, răspu
