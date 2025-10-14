Blocul „Alternativa”: Premierul poate fi desemnat doar după consultarea fracțiunilor parlamentare
Noi.md, 14 octombrie 2025 19:00
Blocul „Alternativa” a venit cu o reacție publică după anunțul făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu, privind posibilitatea ca Alexandru Munteanu să fie propus pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova.Formațiunea atrage atenția că procesul de desemnare a premierului trebuie să respecte cu strictețe prevederile Constituției, care stabilesc clar că șeful statului face nomi
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 10 minute
19:30
O furtună neobişnuită a ajuns în sudul Californiei, aducînd ploi abundente în zona metropolitană Los Angeles şi determinînd autorităţile să emită avertizări de inundaţii şi ordine de evacuare în regiunile deja afectate de incendiile devastatoare din ianuarie.Serviciul Naţional de Meteorologie din Statele Unite a avertizat că în următoarele ore sînt posibile tornade, inundaţii rapide şi alunecă
Acum o oră
19:00
Blocul „Alternativa”: Premierul poate fi desemnat doar după consultarea fracțiunilor parlamentare # Noi.md
Blocul „Alternativa” a venit cu o reacție publică după anunțul făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu, privind posibilitatea ca Alexandru Munteanu să fie propus pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova.Formațiunea atrage atenția că procesul de desemnare a premierului trebuie să respecte cu strictețe prevederile Constituției, care stabilesc clar că șeful statului face nomi
19:00
Mod de preparare:Roşiile pregătite se sărează, se umplu, se acoperă cu „căpăcelele" tăiate anterior, se pun într-o tigaie, unsă cu unt, deasupra se toarnă smântână şi se dau la cuptor.Prepararea umpluturii: Ştiuletele semicopt se curăţă de pănuşi, de mătase, se fierbe la capac, acoperit cu pănuşi la foc încet. Se dezghioacă grăunţele, se amesteca cu ceapa prăjită, oul fiert şi mărunţit,
19:00
Numele lui Alexandru Munteanu, candidatul la funcția de premier anunțat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), apare în scurgerile de datele Pandora Papers din 2021.Numele candidatului anunțat la funcția de prim-ministru este legat de Societatea de investiții cu capital privat „4i Capital Partners Limited”, o companie offshore înregistrată în Insulele Virgine Britanice în martie 2016. Nu
Acum 2 ore
18:30
Ministrul Energiei al Republicii Moldova, Dorin Jungihetu, a declarat în cadrul emisiunii „Teritoriul libertății” difuzată de Rlive că guvernul este gata să acorde din nou sprijin pentru asigurarea cu gaze naturale a părții stîngi a Nistrului, dacă va primi o solicitare în acest sens.Potrivit ministrului, pachetul de ajutor financiar al Uniunii Europene în valoare de 60 de milioane de euro, pr
18:30
După ce președintele Parlamentului, Igor Grosu, a confirmat că Alexandru Munteanu este candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru funcția de prim-ministru, Munteanu a venit cu prima sa reacție publică.Într-o postare pe Facebook, acesta a declarat că poartă discuții cu PAS și le-a mulțumit pentru încrederea acordată:{{842159}}„Am primit mai multe întrebări de la prieteni,
18:00
Donald Trump, nemulțumit de coperta revistei Time: „Mi-au șters părul și mi-au pus o coroană minusculă” # Noi.md
Fostul președinte american Donald Trump s-a arătat indignat de fotografia folosită de revista Time pe coperta ediției sale recente, deși articolul asociat îi este favorabil.„Time a scris un articol relativ bun despre mine, dar această fotografie ar putea fi cea mai proastă din toate timpurile. Mi-au ‘șters’ părul și mi-au pus pe cap ceva care plutește și arată ca o coroană, dar extrem de mică.
Acum 4 ore
17:30
Blocul Alternativa ia în calcul posibilitatea de a participa la negocieri pentru susținerea unui candidat tehnocrat la funcția de prim-ministru. Anunțul a fost făcut de primarul Capitalei, Ion Ceban, unul dintre liderii blocului.Potrivit lui Ceban, formațiunea ar putea lua parte la discuții privind formarea unui nou guvern, dacă premierul propus va fi din afara partidului de guvernămînt, iar p
17:30
Luni, în regiunea transnistreană urma să se încheie regimul de economisire a gazului, anunțat anterior pentru „aproximativ o săptămînă și jumătate”.Acest lucru nu s-a întîmplat: în instituțiile de învățămînt este în continuare frig, în blocurile locative nu este apă caldă, iar vînzarea metanului la stațiile de alimentare nu a fost reluată. Instituțiilor bugetare li s-a indicat să înceapă sezon
17:00
Cel puțin 64 de persoane și-au pierdut viața, iar alte 65 sînt date dispărute în urma ploilor torențiale care au lovit centrul și estul Mexicului, a anunțat Guvernul de la Ciudad de México.Cele mai afectate regiuni sînt Veracruz, Hidalgo și Puebla, unde s-au înregistrat inundații severe, alunecări de teren și distrugeri masive de infrastructură, potrivit șefei Protecției Civile, Laura Velázque
16:30
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, va fi primit vineri într-o vizită la Casa Albă de către omologul său american, Donald Trump.Cei doi lideri au confirmat întîlnirea bilaterală. Zelenski a menționat că, pe lîngă securitatea Ucrainei, în cadrul discuțiilor va fi abordată și tema rachetelor americane de rază lungă Tomahawk, transmite IPN.Volodimir Zelenski a precizat că o delegați
16:30
Adriana Ochișanu spune că a fost exclusă din spectacolul organizat în Piața Marii Adunări Naționale, cu ocazia hramului orașului.Artista, care urma să cânte alături de Orchestra Fraților Advahov, afirmă că nu a fost anunțată oficial despre această decizie și crede că în spatele ei ar sta motive politice, notează tv8.„Toți cei care așteptați spectacolul din Piața Marii Adunări Naționale, s
16:00
Chișinăul e în sărbătoare.Deși, oficial, Capitala țării noastre a împlinit în iulie 588 de ani de la fondare, îl sărbătorim, tradițional, în data de 14 octombrie.De-a lungul anilor, mai mulți artiști de la noi au adus un omagiu orașului de piatră albă.
16:00
Fostul președinte Dodon explică plecarea lui Recean: „Guvernarea știe că urmează o criză profundă” # Noi.md
Dorin Recean a renunțat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, deoarece în cadrul partidului de guvernămînt se înțelege foarte bine că, după cinci ani de conducere, situația economică este foarte proastă și va continua să se înrăutățească.Declarația a fost făcută de socialistul Igor Dodon, unul dintre liderii Blocului „Patriotic” de opoziție, într-un interviu pentru agenția rusă de
Acum 6 ore
15:30
În Chișinău există o mulțime de locuri neobișnuite și unice, dar pentru cunoscătorii istoriei orașului, pentru ghizi, mai există încă multe pete albe pe harta orașului, unde ar vrea să ajungă, dar deocamdată nu reușește.Despre aceasta a recunoscut într-un interviu acordat portalului Noi.md, ghidul Alexandru Pavlov, chișinăuian de primă generație, cunoscător al istoriei orașului Chișinău, răspu
15:00
Suedia este un partener-cheie al Republicii Moldova în promovarea obiectivelor de integrare europeană și consolidare a securității naționale.Declarația a fost făcută de vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, în cadrul unei vizite de lucru la Stockholm, unde a reiterat deschiderea Republicii Moldova pentru continuarea și aprofundarea cooperării în domenii de interes major –
14:30
Ședința de judecată din 13 octombrie, în dosarul fostului primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, acuzat că ar fi provocat un accident rutier soldat cu moartea unui adolescent de 14 ani, s-a desfășurat în lipsa inculpatului. Ciochină a solicitat oficial ca procesul să continue fără prezența sa, decizie care a stârnit nemulțumirea familiei victimei.Potrivit procurorului de caz, Nadejda
14:30
Numerele de telefon ale lui Donald Trump Jr. și Anthony Albanese au fost publicate pe un site # Noi.md
Numerele de telefon ale mai multor personalități, printre care premierul Australiei și Donald Trump Jr., au fost publicate pe un site american, transmite Antena 3 CNN.Site-ul, care folosește inteligența artificială pentru a colecta informații de pe internet, afișează în continuare datele de contact ale celor doi, potrivit unei investigații realizate de publicația independentă australiană Ette
14:00
Partidul Acțiune și Solidaritate îl va propune la funcția de prim-ministru pe Alexandru Munteanu, un om de afaceri moldovean, fost președintele Alianței Franceze din Republica Moldova, fost angajat al Băncii Mondiale și unul dintre fondatorii AmCham Moldova. Anunțul a fost făcut, cu puțin timp în urmă de către liderul PAS, Igor Grosu.„Moldova are nevoie de cât mai mulți oameni bine pregătiți
14:00
Blocul Alternativa își va asuma rolul de opoziție în noul Parlament, a declarat Ion Ceban, subliniind că formațiunea va avea un rol important.El a mulțumit alegătorilor care au susținut Alternativa, subliniind că țara are nevoie de o opoziție profesionistă și bine pregătită.„Eu vreau să mulțumesc sincer fiecărui alegător care și-a dat votul pentru blocul Alternativa. Iar, noi vom fi o fo
Acum 8 ore
13:30
Viitorul Guvern al Republicii Moldova ar trebui să aibă drept prioritate dezvoltarea economică, afirmă analistul politic Ion Tăbîrță, comentînd la TV8 plecarea premierului Dorin Recean.Potrivit lui, mandatul lui Recean a fost unul reușit în domeniul securității și al funcționalității instituțiilor statului, însă creșterea economiei țării a rămas un punct slab pe parcursul mandatului său.
13:30
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a anunțat oficial că îl va înainta pe Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, imediat după validarea mandatelor de deputat de către Curtea Constituțională și convocarea noului Parlament de către președinta Maia Sandu.Liderul PAS, Igor Grosu, a precizat că formațiunea va merge la Președinție cu această propunere după const
13:00
Poliția de Frontieră, mesaj de Hram Capitalei: „Chișinăul – simbol al modernizării, unității și ospitalității moldovenești” # Noi.md
Cu ocazia Zilei Orașului Chișinău, Poliția de Frontieră a transmis un mesaj de felicitare dedicat locuitorilor Capitalei – „inimii Republicii Moldova”.„Chișinăul este nu doar centrul administrativ al țării, ci și simbolul modernizării, al unității și al spiritului ospitalier care definește poporul nostru. În această zi de sărbătoare, transmitem recunoștință tuturor celor care contribuie zi de
13:00
STOP CADRU: Evghenia Guțul recunoaște că avea misiunea de a ține evidența banilor ex-partidului Șor # Noi.md
Bașcanul UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, și Svetlana Popan, secretara fostului partid „Șor”, condamnate la închisoare, au făcut luni, 13 octombrie curent, declaraţii prin teleconferință la Curtea de Apel Chișinău. Ambele susţin că sînt nevinovate, transmite TVR Moldova.Evghenia Guţul şi Svetlana Popan au participat la ședință prin teleconferință, iar jurnaliştii au putut filma doar la începutul
12:30
Omul de afaceri Alexandru Munteanu, stabilit de peste 20 de ani în Ucraina, ar putea fi noul candidat la funcția de premier al Republicii Moldova. În vîrstă de 61 de ani, Munteanu se descrie drept „american de origine moldovenească” și nu are experiență politică, scrie zdg.md.Informația despre posibila candidatură a lui Alexandru Munteanu la funcția de premier al R. Moldova a fost confirmată p
12:00
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a emis luni, 13 octombrie, o decizie definitivă privind cazul Partidului „Democrația Acasă”, condus de activistul civic și politicianul Vasile Costiuc.Instanța a casat parțial hotărîrea Curții de Apel Centru, dar a menținut sancțiunea aplicată de Comisia Electorală Centrală (CEC) – retragerea alocațiilor de la bugetul de stat pentru o perioadă de 12 luni.{{
12:00
Ion Ceban: „Să ne bucurăm de oamenii care dau viață Chișinăului și de tot ce reușim împreună” # Noi.md
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a adresat un mesaj chișinăuienilor cu prilejul Hramului orașului Chișinău, subliniind importanța comunității și a oamenilor care dau viață capitalei.„De Hramul orașului, să ne bucurăm de oamenii care dau viață Chișinăului și de tot ce reușim împreună.La mulți ani, Chișinău! La mulți ani, chișinăuieni!”, a transmis edilul într-o postare pe rețelele so
Acum 12 ore
11:30
Igor Grosu: „Localitățile noastre se schimbă, dar mai avem mult de muncit pentru a le face cu adevărat europene” # Noi.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a adresat un mesaj de felicitare cu prilejul Hramului Chișinăului și al altor localități din țară care își sărbătoresc astăzi ziua.„La mulți ani Chișinău, Briceni, Rezina, Florești, Vulcănești, Varnița și toate, toate satele și orașele noastre frumoase care sărbătoresc azi hramul!”, a transmis Igor Grosu.{{841948}}Oficialul a menționat că multe dintr
11:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică de cod galben privind înghețuri la sol și izolat în aer, valabilă pentru intervalul 15–16 octombrie 2025.Potrivit meteorologilor, în orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse se vor produce înghețuri la suprafața solului și izolat în aer, cu intensități de pînă la –1…–2°C.Avertizarea vizează întreg teritoriul țări
11:00
Maia Sandu, mesaj de Ziua Chișinăului: „Orașul are sufletul oamenilor care îl iubesc și îi dau viață zi de zi” # Noi.md
Cu ocazia Hramului Chișinăului, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare locuitorilor capitalei, subliniind importanța oamenilor care dau spirit și energie orașului.„Chișinăul are sufletul oamenilor care-l locuiesc, care îl iubesc și îi dau viață zi de zi. Ei sînt adevărata sa comoară. Prin ei, orașul crește și se dezvoltă”, a scris șefa statului într-o po
10:30
Ion Ceban: „Vă așteptăm în centrul Capitalei pentru a sărbători împreună istoria, cultura și tradițiile care ne definesc” # Noi.md
Tradițional, cu prilejul sărbătorii Acoperămîntul Maicii Domnului, zi în care este marcat Hramul Orașului Chișinău, conducerea Primăriei Municipiului Chișinău a depus flori la Monumentul Domnitorului Ștefan cel Mare și Sfînt – un gest simbolic de recunoștință față de istoria și valorile naționale.Primarul general Ion Ceban a transmis un mesaj locuitorilor Capitalei, invitîndu-i să participe
10:30
Investotorul Vasile Tofan s-a aflat printre persoanele analizate pentru funcția de prim-ministru, însă a refuzat propunerea, invocînd angajamente profesionale.Despre aceasta a anunțat șeful cabinetului președintei Maia Sandu, Adrian Băluțel, în cadrul unei emisiuni de la JurnalTV.„Vasile Tofan a fost în rîndul persoanelor care, la etapa preliminară, au fost cosiderate pentru funcția de pri
10:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:14 octombrie — a 287-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 78 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Acoperămîntul Maicii Domnului. Sf. Ap. AnaniaCe se sărbătorește în lume:
09:30
Orașul din piatră albă, Chișinăul, împlinește astăzi 589 de ani de la fondare. Cu acest prilej, toată lumea bună îi urează să persevereze, să devină mai curat, mai iubit și tot mai plin de oameni frumoși.Redacția portalului de știri Noi.md le urează chișinăuienilor ca această zi de sărbătoare să aducă pace, lumină și liniște în casele lor.Orașul Chişinău a fost fondat în 1436 ca o aşezare
09:30
Creştinii ortodocşi de rit vechi prăznuiesc, astăzi, 14 octombrie, Acoperămîntul Maicii Domnului. Pe stil nou, este sărbătorită Sfînta Cuvioasă Parascheva.Acoperămîntul Maicii Domnului este sarbătoarea rînduită de biserică în amintirea arătării Maicii Domnului în biserica din Vlaherne. Pe 1 octombrie 911, se făcea priveghere în aceasta biserică, pentru salvarea cetății care era asediată. Maica
09:30
Chișinăul cultural pulsează de evenimente de Hram: expoziții, teatru și lansări pentru toate gusturile # Noi.md
De Hramul orașului Chișinău, capitala se transformă într-o veritabilă scenă culturală. În muzee, biblioteci și teatre au loc lansări, expoziții și spectacole care aduc publicului o zi întreagă de artă, reflecție și inspirație.Dimineața: Chișinăul în timp realZiua debutează la ora 09:00, la Biblioteca „Onisifor Ghibu”, cu prezentarea în format video a mesei rotunde „Chișinăul – timpul preze
09:30
Pentru astăzi, meteorologii prognozează vreme predominant înnorată.Precipitații nu se prevăd.Vîntul va sufla slab pînă la moderat, din direcția nord-vest.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +14...+16°C.În centru se așteaptă +12...+14°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de +9...+11°C.
08:30
Analistul politic român H.D. Hartmann a lansat acuzații la adresa Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și a autorităților de la București, susținînd că în ambele țări procesele electorale ar fi fost „tehnologizate” și „scoase din spectrul democratic”.Declarațiile au fost făcute într-un nou interviul pentru MLive.{{841873}}Discuția a pornit de la acuzațiile privind utilizarea boților pe
07:00
Alexandru Flenchea: „După alegeri, în societate crește tensiunea și neîncrederea în autorități” # Noi.md
Fostul viceprim-ministru pentru reintegrare, Alexandru Flenchea, a comentat în cadrul emisiunii „Фёдорова Show” rezultatele alegerilor parlamentare din Moldova, afirmînd că situația din țară devine din ce în ce mai tensionată și imprevizibilă.„În urma acestor alegeri, marea majoritate a oamenilor, în primul rînd cei care au votat pentru partidul de la guvernare, nu mai au nicio așteptare. Oame
Acum 24 ore
05:30
În Europa mocnesc pasiuni — etapa din octombrie a preliminariilor pentru Campionatul Mondial 2026 a devenit una dintre cele mai spectaculoase din acest sezon.În timp ce unele echipe urcă sigur spre vârf, altele scriu povești despre care se va vorbi mult timp. Mai jos — o sinteză a principalelor meciuri din etapa de calificare.Insulele Feroe continuă să uimeascăInsulele Feroe trăiesc în c
04:30
UFC Rio: Deiveson Figueiredo — „Zeul Războiului” se întoarceRio de Janeiro a respirat foc în acest weekend.Vuietul arenei, mii de voci și un singur om în centrul cuștii — Deiveson Figueiredo, cel pe care Brazilia îl numește Deus da Guerra, Zeul Războiului.La UFC Fight Night 261, Figueiredo a urcat în octogon împotriva lui Montel Jackson — tînăr, îndrăzneț, puternic — și a reamintit tutur
03:30
Rio de Janeiro a erupt din nou.Nu pentru carnaval, nu pentru fotbal — ci pentru Charles Oliveira.La UFC Fight Night 261, fostul campion al categoriei ușoare le-a reamintit tuturor de ce porecla sa, Do Bronx, a devenit de mult un simbol al rezistenței de stradă, al durerii și al renașterii. A intrat în cușcă împotriva polonezului Mateusz Gamrot — un adversar dur, rezistent, periculos — și a
02:30
Eddie Hearn face din nou ceea ce știe cel mai bine — transformă zvonurile în știri și așteptările în spectacol.Promotorul lui Jaron Ennis continuă să alimenteze interesul pentru o posibilă confruntare a protejatului său cu liderul mondial din topul P4P (pound-for-pound) — Terence Crawford.„Crawford contra Ennis este un meci al epocii. Dar Terence va accepta lupta cu Jaron doar dacă pe ma
01:30
„Omul-stîncă” îl provoacă pe Anthony Joshua: Arslanbek Mahmudov a învins „rinocerul alb” al boxului britanic # Noi.md
O seară rece, o sală fierbinte și un singur om care a urcat în ring pentru a reaminti tuturor: categoria grea nu este doar sport — este instinct.Arslanbek Mahmudov l-a învins pe David Allen, supranumit „White Rhino”, unul dintre cei mai rezistenți pugiliști britanici. A făcut-o nu spectaculos, ci bărbătește: prin clinciuri, prin lovituri, prin oboseală și prin vuietul mulțimii.A fost un me
01:00
Un tenismen brazilian a realizat o lovitură cu o precizie mai mare decît a unui lunetist — mingea a rămas blocată în țintă # Noi.md
O lovitură incredibilă: tenismenul brazilian Carue Sell a lovit mingea direct într-o gaură și a lăsat-o înăuntru la turneul Rolex Shanghai Masters 2025.Sportivii concurau în precizie, iar mingea trebuia pur și simplu să treacă prin gaură, potrivit unui canal de Telegram.Pe rețelele sociale, videoclipul a strîns peste 2 milioane de vizualizări timp de o zi.
00:30
Două activiste din cadrul mișcării Futuro Vegetal au aruncat duminică vopsea roșie biodegradabilă pe un tablou din Muzeul Naval din Madrid, în semn de protest față de sărbătorirea Zilei Naționale a Spaniei.Activistele au fost reținute de un angajat al muzeului pînă la sosirea mai multor agenți ai Poliției Naționale. Cele două femei au fost arestate, fiind acuzate de infracțiuni împotriva patri
00:00
O erupție de clasa M, penultima ca intensitate, a avut loc pe Soare pe data de 13 octombrie.Potrivit Oxu.Az, informația a fost comunicată de Institutul de Geofizică Aplicată (FGBU „IPG”).{{840831}}„Pe 13 octombrie, la ora 08:26, în banda de raze X, în grupul de pete 4246 (N24W16) a fost înregistrată o erupție de clasa M1.9 cu o durată de 45 de minute”, se precizează în comunicat.
13 octombrie 2025
23:30
Prețul spot al aurului a atins un nou record la tranzacțiile de luni.Potrivit Oxu.Az, la ora 09:34, aceasta era de 4 068,74 dolari/uncia, cu 1,3% mai mult decît la închiderea sesiunii anterioare.{{841075}}Anterior, în cadrul tranzacțiilor, prețul spot al aurului a urcat pînă la 4 078,24 dolari/uncia, ceea ce reprezintă un maxim record. Contractele futures la aur la Comex se scu
23:00
Un bărbat care căuta rîme la casa sa de vacanță din apropierea orașului Stockholm a descoperit o comoară colosală, care conținea 20.000 de monede de argint din Evul Mediu timpuriu.Bărbatul a anunțat despre descoperire autoritățile locale, iar acum arheologii studiază comoara. „Este una dintre cele mai mari comori de argint din Evul Mediu timpuriu descoperite în Suedia”, a comentat Sofia Anders
23:00
Profesorul Jeffrey Sachs, economist la Universitatea Columbia din Statele Unite, a declarat recent, într-un interviu în exclusivitate acordat programului High-Level Interview al China Media Group, că este un admirator al inițiativei „O centură, un drum”.Motivul său este sincer și rațional: în calitate de economist, Sachs consideră că schimburile comerciale reprezintă „adevăratul mecanism al cî
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.