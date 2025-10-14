11:50

Moscova acuză Chișinăul că se „agață de putere” și manifestă o poziție „neprietenoasă” față de Moscova, după aprobarea de către Guvernul Republicii Moldova a Strategiei Militare Naționale 2025–2035. Opinia a fost exprimată de purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, într-un comentariu pentru presa rusă. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău nu a comentat deocamdată acuzațiile, în timp ce experții evidențiază că, de fapt, Kremlinul prezintă o amenințare pentru securitatea Republicii Moldova, păstrându-și trupele pe teritoriul statului nostru.