OPINII | Plecarea lui Recean, mișcare „tactică”: „Am putea să avem un premier cu pretenții de a deveni următorul președinte al R. Moldova”
Moldova1, 13 octombrie 2025 15:10
Creșterea economică, reforma justiției, accelerarea integrării europene, îmbunătățirea calității vieții, reducerea inflației și majorarea pensiilor se numără printre prioritățile esențiale pe care ar trebui să le aibă în vedere noul Cabinet de miniștri, susțin experții. Potrivit acestora, viitorul Executiv ar trebui să aibă o componență diversă, care să includă nu doar reprezentanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), ci și profesioniști din alte domenii și formațiuni politice, capabili să contribuie la consolidarea reformelor.
• • •
Acum 5 minute
15:30
Kaja Kallas, la Kiev: „Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară”. UE va aloca 2 miliarde de euro pentru drone # Moldova1
O foaie de parcurs pentru apărarea europeană, care va defini obiectivele și etapele de dezvoltare pentru domeniile-cheie, va fi prezentată în această săptămână. Anunțul a fost făcut de Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, în cadrul vizitei sale de luni, 13 octombrie, la Kiev. „Trebuie să ne consolidăm apărarea împotriva Rusiei – nu pentru a provoca un război, ci pentru a-l preveni”, a subliniat Kallas, într-o conferință de presă comună cu ministrul afacerilor externe ucrainean, Andrii Sybiha.
Acum 30 minute
15:10
OPINII | Plecarea lui Recean, mișcare „tactică”: „Am putea să avem un premier cu pretenții de a deveni următorul președinte al R. Moldova” # Moldova1
15:10
Israel: Donald Trump anunță „sfârșitul erei terorii și morții” în discursul rostit în Knesset # Moldova1
Donald Trump a fost aplaudat și lăudat în parlamentul israelian, luni, în timpul unui discurs, după eliberarea celor 20 de ostatici israelieni ținuți captivi de Hamas mai bine de doi ani. Eliberarea ostaticilor și, în compensație, a prizonierilor palestinieni din Israel, este doar prima fază a unui acord mai larg care prevede o pace durabilă în regiune. Viitorul Gazei, al Hamas și al unui eventual stat palestinian este însă incert, scrie Hotnews.ro, cu referire la Reuters și Times of Israel.
Acum 2 ore
14:30
Vaccinul antigripal a ajuns în toată țara: „Imunizarea este gratuită și poate salva vieți” # Moldova1
Republica Moldova a început campania de vaccinare antigripală după ce a recepționat, săptămâna trecută, 240 de mii de doze de ser. Vaccinarea vizează, în special, persoanele cu risc ridicat de îmbolnăvire, inclusiv femeile gravide, persoanele cu comorbidități și angajații din sectoarele cu risc sporit de infectare. Vaccinul a fost deja distribuit în instituții, iar specialiștii îndeamnă populația să se imunizeze, mai ales că au fost confirmate primele cazuri de gripă sezonieră în Chișinău.
14:20
Un mormânt din perioada târzie a epocii bronzului, atribuit probabil culturii Noua, a fost descoperit de specialiștii Agenției Naționale Arheologice în tumulul nr. 13 de la Ordășei, raionul Telenești. Cercetările au fost efectuate în colaborare cu Centrul de Arheologie din orașul Olomouc, Cehia, în cadrul unei investigații mai ample asupra complexelor funerare din zonă.
13:50
Tractoare pe străzile Chișinăului: eveniment inedit la lansarea expozițiilor „Moldagrotech” și „Farmer” # Moldova1
Republica Moldova își consolidează poziția de stat agrar prin promovarea tehnologiilor moderne și a inovației în domeniu. Lansarea edițiilor de toamnă ale expozițiilor „Moldagrotech” (ediția a 46-a) și „Farmer” (ediția a 28-a) a fost marcată luni, 13 octombrie, la Chișinău printr-un eveniment inedit – o caravană a tehnicii agricole care a traversat orașul Chișinău, de la Stăuceni până la Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo”. Coloana de tractoare și utilaje performante a oferit locuitorilor capitalei o avanpremieră a celor mai noi echipamente ce vor fi prezentate în cadrul expozițiilor.
13:40
O tânără care s-a prostituat din adolescență a fost condamnată, după ani de procese, pentru trafic sexual de minori # Moldova1
După ani de procese, o tânără acuzată de exploatarea sexuală a trei adolescente în Chișinău a fost condamnată la zece ani de închisoare. Faptele investigate s-au petrecut începând cu anul 2018, când inculpata, în prezent în vârstă de 22 de ani, avea doar 15 ani.
Acum 4 ore
12:40
Copile de 13 și 14 ani, forțate să se prostitueze în Chișinău. Proxeneta, condamnată la zece ani de pușcărie # Moldova1
A obligat trei adolescente, cu vârste de 13, 14 și 17 ani, să se prostitueze, profitând de vulnerabilitatea lor. O tânără de 22 de ani din Chișinău, și ea minoră la momentul comiterii faptelor, a fost condamnată la zece ani de închisoare pentru exploatarea sexuală a celor trei victime.
12:40
Dorin Recean renunță la funcția de premier și la mandatul de deputat: „Nu voi continua să fiu în viața publică și viața politică” # Moldova1
Prim-ministrul Dorin Recean nu va conduce următorul Cabinet de miniștri, în pofida unei majorități parlamentare câștigate de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) la ultimele alegeri parlamentare, formațiunea care l-a propulsat anterior în fruntea Guvernului. De asemenea, Dorin Recean renunță și la mandatul de deputat, obținut la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
12:40
Echipa Insulelor Feroe a adunat 12 puncte în preliminariile Cupei Mondiale de anul viitor # Moldova1
Echipa Insulelor Feroe face ravagii în preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din anul 2026. Discipolii lui Eydun Klakstein au repurtat a patra victorie în grupa L. Feroezii au câștigat două meciuri pe teren propriu într-un interval de trei zile. După 4:0 în compania Muntenegrului, a urmat 2:1 cu Cehia. Hanus Sørensen a deschis scorul în minutul 67, Adam Karabeț a restabilit egalitatea în minutul 78, iar Martin Agnarsson a înscris golul victoriei în minutul 81.
12:30
Două surori, de 2 și 12 ani, din satul Grozești, raionul Nisporeni, au ajuns la spital cu arsuri după o deflagrație provocată de o butelie de gaz propan-butan. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de duminică, 12 octombrie, în gospodăria familiei.
12:20
Captură de aproape un milion de țigări la vama Leușeni-Albița. Doi bărbați, reținuți de procurorii PCCOCS # Moldova1
O captură de aproape un milion de țigări de contrabandă, echivalentul a aproximativ 50.000 de pachete, a fost depistată la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița. Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), împreună cu ofițerii Serviciului Vamal, au descoperit țigările ascunse în tavanul remorcii unui autocamion. În urma acțiunilor de urmărire penală, doi bărbați, șoferul și presupusul organizator al transportului, au fost reținuți.
12:10
Centrul Municipal de Învățare și Educație a Adulților: mii de persoane accesează programe de formare și recalificare profesională # Moldova1
Fie că își doresc să inițieze o afacere sau să-și dezvolte competențe care le-ar putea facilita angajarea, persoanele interesate pot participa la cursurile organizate de Centrul Municipal de Învățare și Educație a Adulților din Chișinău – singurul de acest tip din Republica Moldova. Instituția pune la dispoziția cursanților programe variate, precum limbi străine, alimentație sănătoasă, psihologie și alte domenii de interes.
11:50
Peskov acuză Chișinăul că „se agață de putere”. Analist: „Moscova ar trebui să se uite în oglindă” # Moldova1
Moscova acuză Chișinăul că se „agață de putere” și manifestă o poziție „neprietenoasă” față de Moscova, după aprobarea de către Guvernul Republicii Moldova a Strategiei Militare Naționale 2025–2035. Opinia a fost exprimată de purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, într-un comentariu pentru presa rusă. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău nu a comentat deocamdată acuzațiile, în timp ce experții evidențiază că, de fapt, Kremlinul prezintă o amenințare pentru securitatea Republicii Moldova, păstrându-și trupele pe teritoriul statului nostru.
11:50
CMC-ul, la a opta tentativă de a vota bugetul Chișinăului pentru anul 2025: Ședința, anunțată pentru data de 15 octombrie # Moldova1
După șapte tentative eșuate, Consiliul Municipal Chișinău (CMC) ar putea vota, în această săptămână, proiectul bugetului pentru anul 2025. Primarul Ion Ceban a anunțat că ședința Consiliului Municipal Chișinău este programată pentru data de 15 octombrie.
11:40
România a repurtat o victorie dramatică în preliminariile Campionatului Mondial din anul 2026 # Moldova1
Echipa naționala de fotbal a României a învins în mod dramatic selecționata Austriei, cu scorul de 1:0, într-un meci din grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026. Partida s-a disputat pe stadionul Arena Națională din București, iar în tribune au fost prezenți aproape 40 de mii de spectatori. „Tricolorii” au obținut o victorie importantă, după un joc bun, luând astfel o gură de oxigen înaintea ultimelor două partide din grupă.
Acum 6 ore
11:20
11:20
De Hramul Chișinăului, sărbătorit pe 14 octombrie, transportul public din oraș va activa în regim special. Totodată, potrivit Primăriei capitalei, temporar va fi sistată circulația rutieră pe anumite străzi, iar transportul public care traversează bulevardul Ștefan cel mare și Sfânt va fi redirecționat pe străzile adiacente.
11:10
11:00
Chișinăul rămâne fără doi viceprimari – Olga Ursu și Angela Cutasevici aleg mandatul de deputat în noul Parlament, obținut pe listele Blocului Electoral „Alternativa”. Anunțul a fost făcut de Ion Ceban, care a comunicat mai devreme că își păstrează funcția de primar.
10:50
A 37-year-old man was sentenced to five months in prison, to be served in a semi-closed penitentiary, for failing to comply with protective measures mandated in a domestic violence case. The sentence was issued by the Bălți Court based in Falesti.
10:50
Livadă de nectarine de la Mălăiești, dotată cu sistem de irigare prin picurare: „Ne ajută să obținem productivitate” # Moldova1
Într-un climat tot mai imprevizibil, pentru a face față secetelor, soluția este irigarea. Igor Ivanov, pomicultor din satul Mălăiești, raionul Orhei, a investit în modernizarea sistemelor de irigare pentru livezile și pepiniera sa. Adaptarea la climă începe cu gestionarea inteligentă a resurselor de apă, susține antreprenorul.
10:40
10:20
Închisoare pentru încălcarea ordinului de restricție: un agresor familial, condamnat la Fălești # Moldova1
Un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost condamnat la cinci luni de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru nerespectarea măsurilor de protecție dispuse într-un caz de violență în familie. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Bălți, sediul Fălești.
10:10
O dronă rusească a lovit noaptea trecută un cartier rezidențial din Sumî, Ucraina, provocând un incendiu și pagube materiale, iar în regiunea Odesa atacurile cu drone au declanșat focuri de proporții în mai multe depozite industriale. O persoană a fost rănită, iar zeci de salvatori au intervenit pentru lichidarea incendiilor.
09:50
„Războiul s-a încheiat” în Gaza: Donald Trump, în drum spre summitul pentru pace, desfășurat în Egipt # Moldova1
Președintele american Donald Trump le-a spus jurnaliștilor că „războiul s-a încheiat” în Gaza, înainte de a urca, duminică, la bordul Air Force One care îl va duce în Israel și apoi în Egipt, la summitul pentru pace, scrie BBC.
09:40
Acum 8 ore
09:20
„Se impune o intervenție urgentă”: Un pod vechi de peste 50 de ani din sudul R. Moldova va fi reparat capital # Moldova1
Podul rutier peste râul Lunguța, situat în apropierea localității Corten, raionul Taraclia, va fi supus unor lucrări de reparație capitală după mai bine de o jumătate de secol de exploatare. Construit în 1970, podul din beton armat are o lungime de 34,13 metri și o lățime de 9,94 de metri, iar în prezent se află într-o stare nesatisfăcătoare, potrivit Administrației Naționale a Drumurilor (AND).
09:00
Părinți plecați, copii rămași acasă: efectele dureroase ale migrației. „Dragostea de mamă le-o dau și eu, dar nu e ca aceea de mamă” # Moldova1
Fenomenul migrației afectează tot mai mult familiile cu copii, mai ales în mediul rural. În multe sate, copiii rămân în grija bunicilor sau a unui singur părinte, în timp ce celălalt muncește peste hotare. Este și cazul Ludmilei Stratuța din satul Șeptelici, raionul Soroca, care își crește cei doi nepoți încă de la nașterea lor. Părinții copiilor sunt plecați la muncă în străinătate.
08:40
Pe măsură ce temperaturile scad, tot mai mulți locuitori din Chișinău se grăbesc să cumpere aparate de încălzire pentru a-și asigura confortul termic în locuințe. Vânzările de radiatoare, convectoare și aeroterme au crescut semnificativ în ultimele zile, spun comercianții, care îi îndeamnă pe oameni să se informeze înainte de achiziție pentru a evita riscurile de incendii sau consum excesiv de energie.
08:10
TikTok, instrument de dezinformare: clipuri generate de AI anunță un fals atac rusesc asupra uzinei Taurus din Bavaria # Moldova1
Pe rețeaua de socializare TikTok circulă videoclipuri în limba germană, create cu ajutorul inteligenței artificiale, care descriu un scenariu fictiv al unui atac cu rachete al Rusiei asupra uzinei de producție a rachetelor de croazieră Taurus din orașul bavarez Schrobenhausen. Astfel de materiale exploatează frica germanilor de rând față de un posibil război, afirmă experți intervievați de postul public Bayerischer Rundfunk (BR), citați de DW.
08:00
Statele Unite ar putea livra Ucrainei rachete Tomahawk dacă Rusia refuză o soluționare pașnică a conflictului, avertizează Trump # Moldova1
Statele Unite ar putea livra Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk dacă Rusia va refuza o soluționare pașnică a războiului, a declarat președintele american Donald Trump în seara zilei de 12 octombrie, la bordul avionului prezidențial Air Force One. Liderul de la Casa Albă a precizat că a discutat despre acest subiect cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în cadrul convorbirilor din 11 și 12 octombrie.
Acum 12 ore
07:30
Corespondență // Spionaj maghiar în Bruxelles: tensiunile dintre Ungaria și UE se întețesc # Moldova1
Ungaria se află în centrul unui scandal de spionaj la Bruxelles. „Serviciile secrete maghiare folosesc de ani de zile o rețea secretă de spionaj în capitala Europei”, a dezvăluit cotidianul belgian De Tijd, într-o anchetă comună cu revista germană Der Spiegel și ziarul austriac Der Standard.
Acum 24 ore
21:30
„Oraș românesc, de respirație europeană” - astfel este descris Chișinăul în cea mai nouă apariție editorială, lansată în cadrul festivalului „Interbelic FEST Chișinău.RO”. Evenimentul, găzduit de Muzeul Național de Artă al Moldovei, a readus la viață spiritul boem al epocii interbelice, prin vocile protagoniștilor proiectului care și-au propus să reînvie memoria culturală și atmosfera Chișinăului de altădată.
21:20
O lecție de inspirație de la un cercetător de renume mondial. Profesorul James Rothman, distins cu Premiul Nobel pentru Medicină în 2013, a vizitat Republica Moldova pentru prima dată. Acest lucru confirmă originile basarabene, la Fălești, unde predecesorii familiei Rothman au locuit în secolul al 19-lea. Savantul a stat de vorbă cu elevii Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din oraș, încurajându-i să creadă în puterea științei și a curiozității.
21:10
Pentru mulți vârstnici din Chișinău, o masă caldă pe zi nu mai e o normalitate, ci un sprijin esențial. Cu pensii mici și ajutor familial limitat, tot mai mulți ajung să depindă de cantinele sociale. Săptămânal, zeci de oameni găsesc alinare la cantina mobilă organizată de Diaconia - un loc unde, pe lângă hrană, primesc și o rază de speranță.
20:50
Iași: Racla cu moaștele Sfântului Grigorie Palama, așezată lângă cea a Cuvioasei Parascheva # Moldova1
Pelerinii care vin la Hramul Cuvioasei Parascheva de la Iași vor avea ocazia să se închine și la moaștele Sfântului Ierarh Grigorie Palama. Rămășițele sfinte au fost adusă, noaptea trecută, din Grecia și așezate sub baldachinul din curtea Catedralei, alături de racla cu moaștele Ocrotitoarei Moldovei.
20:30
Cel puțin 41 de oameni au murit și zeci de mii au fost afectați după ce ploile torențiale au provocat inundații și alunecări de teren în estul și centrul Mexicului. Pentru a face față situației, președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a ordonat mobilizarea a 10 mii de militari pentru a participa la operațiuni de salvare și pentru a ajuta populația aflată în pericol. Autoritățile avertizează că fenomenele meteorologice extreme continuă și că situația rămâne critică în mai multe zone.
20:20
In Călărași, the harvest season transformed into a true celebration as the city hosted the traditional "Golden Autumn" festival. Mayors from the district, along with folk craftsmen and local producers, showcased their finest products from the year. The event brought together residents and visitors from various countries.
19:40
La Călărași, roada adunată s-a transformat într-o adevărată sărbătoare. În oraș a avut loc tradiționalul festival „Toamna de Aur”. Primăriile din raion, meșterii populari și producătorii locali și-au expus cele mai bune produse ale anului. Evenimentul a adunat localnici și oaspeți din mai multe țări.
18:40
Zelenski și Trump, a doua convorbire în două zile: „Lucrăm cu America pentru a ne consolida apărarea” # Moldova1
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat pe rețelele de socializare despre a doua convorbire telefonică cu președintele Statelor Unite în decurs de două zile, transmite BBC News.
18:30
Struguri copți, produse agricole de sezon și accesorii pentru vinificație - toate acestea au putut fi găsite la iarmarocul „Butoiaș”, organizat în capitală. Viticultori din întreaga țară și-au adus recolta pentru a o vinde, iar pasionații de vin de casă au profitat de ocazie, pentru a alege cele mai bune soiuri de struguri, în căutarea gustului perfect.
18:30
EXCLUSIV, la Moldova 1 | Ambasadoarea UE la Chișinău, Iwona Piórko: „Suntem pregătiți să deschidem primul cluster de negocieri cu R. Moldova” # Moldova1
Republica Moldova se află într-un moment decisiv al parcursului său european, iar Uniunea Europeană este gata să deschidă primul capitol de negocieri cu R. Moldova, după finalizarea cu succes a procesului de screening. Ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko, s-a arătat convinsă, într-un interviu acordat în exclusivitate postului Moldova 1, că statul nostru „va parcurge cu succes” drumul spre aderarea la Uniunea Europeană, iar Bruxellesul va continua să ne sprijine în fața provocărilor interne și externe.
18:00
Monegascul Valentin Vacherot a furnizat în această după-amiază cea mai mare surpriză a sezonului competițional în tenisul masculin. Vacherot a cucerit titlul la turneul din seria Masters de la Shanghai după ce l-a învins în finală pe vărul său, francezul Arthur Rinderknech, scor 4:6, 6:3, 6:3.
17:30
Eliberarea ostaticilor va începe în doar câteva ore, a declarat purtătoarea de cuvânt a guvernului, Shosh Bedrosian, în cadrul unui briefing de presă. Potrivit acesteia, Israelul este pregătit să-i primească pe ostatici chiar dacă procesul va începe mai devreme decât era planificat, relatează BBC News.
16:20
Acțiunile subversive continue ale Federației Ruse în Europa, inclusiv utilizarea de drone care pot colecta informații de recunoaștere, indică faptul că Moscova a demarat deja faza „de setare informațional-psihologică a campaniei sale de pregătire pentru un posibil război între NATO și Rusia în viitor”. Constatarea se conține în ultimul buletin analitic al Institutul American pentru Studiul Războiului (ISW), citat de DW.
Ieri
15:20
CNAS: Stagiul de cotizare poate fi cumpărat retroactiv, din 1999. Cât costă un an de stagiu de muncă în 2025 # Moldova1
Pentru a obține pensia pentru limită de vârstă, o persoană trebuie să aibă un stagiu complet de cotizare de 34 de ani. Cei care nu reușesc să acumuleze această perioadă pot primi o pensie parțială, dacă au muncit cel puțin 15 ani. În lipsa acestui stagiu minim, statul acordă doar o indemnizație egală cu jumătate din pensia minimă.
14:40
Viitoarea adversară a „tricolorilor” în preliminariile Campionatului Mondial din anul 2026 a suferit a cincea înfrângere în grupa I. Selecționata Estoniei a pierdut cu 1:3 pe teren propriu în fața echipei Italiei. „Squadra Azzurra” a preluat conducerea în minutul 4, grație golului marcat de Moise Kean, iar peste alte 26 de minute, Mateo Retegui a ratat o lovitură de la 11 metri. Atacantul italian de origine argentiniană s-a revanșat 8 minute mai târziu, când l-a învins din câțiva metri pe portarul Karl Hein.
14:20
Turcia nu i-a lăsat nici o șansă Bulgariei în preliminariile Campionatului Mondial din anul 2026 # Moldova1
Echipa națională de fotbal a Turciei s-a dezlănțuit într-un meci din preliminariile Cupei Mondiale de anul viitor. În grupa E, discipolii italianului Vincenzo Montella au surclasat în deplasare selecționata Bulgariei cu 6:1. La pauză, scorul a fost egal, 1:1, după care turcii au marcat 5 goluri în repriza secundă. Kenan Yıldız a izbutit dubla, iar Arda Güler, Zeki Çelik și İrfan Kahveci și-au trecut și ei numele pe lista marcatorilor.
13:30
Confruntări sângeroase între Afganistan și Pakistan după loviturile aeriene asupra Kabulului # Moldova1
La frontiera dintre Afganistan și Pakistan au avut loc sâmbătă seară confruntări armate. Acestea au urmat după ce Ministerul Apărării al guvernului taliban a anunțat începutul unei „operațiuni de răzbunare”, scrie publicația The Moscow Times, cu referire la Reuters.
