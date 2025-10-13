Chișinăul, în febra pregătirilor pentru hramul orașului

19:00

Rata sărăciei absolute în rândul copiilor din Republica Moldova a atins un prag îngrijorător, depășind o treime din totalul minorilor. Potrivit unui studiu realizat de Biroul Național de Statistică (BNS) în parteneriat cu UNICEF Moldova, anul trecut 17% din copii sufereau de sărăcie extremă. Nivelul scăzut de trai, veniturile modeste ale părinților sau migrația acestora sunt factorii care îi condamnă pe copii să se confrunte cu foame sau lipsa lucrurilor necesare pentru educație, constată specialista în comunicare de la CCF Moldova, Tatiana Codreanu.