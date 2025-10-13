Tentativă dejucată de contrabandă: vameșii din Ungheni au descoperit în trenul Chișinău–București țigări nedeclarate

08:40

Pe măsură ce temperaturile scad, tot mai mulți locuitori din Chișinău se grăbesc să cumpere aparate de încălzire pentru a-și asigura confortul termic în locuințe. Vânzările de radiatoare, convectoare și aeroterme au crescut semnificativ în ultimele zile, spun comercianții, care îi îndeamnă pe oameni să se informeze înainte de achiziție pentru a evita riscurile de incendii sau consum excesiv de energie.