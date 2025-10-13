Cazul Guțul - Popan: apărarea cere achitarea totală, procurorii insistă pe legalitatea sentinței
Moldova1, 13 octombrie 2025 19:30
Avocații bașcanei de la Comrat, Evghenia Guțul și ai secretarei fostului partid „Șor”, Svetlana Popan au cerut luni din nou instanței casarea deciziei, prin care cele două au fost condamnate. Ca și la ședinta anterioară, inculpatele și-au prezentat pozițiile prin videoconferință și au respins acuzațiile aduse de procurori. De cealaltă parte, acuzarea susține că probele demonstrează vinovăția lui Guțul și Popan.
• • •
O nouă opțiune pentru părinți: colectarea celulelor stem la naștere, posibilă și în R. Moldova # Moldova1
Mămicile din Republica Moldova au posibilitatea să colecteze celulele stem din sângele cordonului ombilical imediat după naștere și să le păstreze pe termen nelimitat la singura bancă specializată din țară. Această opțiune, relativ nouă pentru mulți, permite folosirea ulterioară a celulelor în tratarea a peste 80 de afecțiuni grave, printre care se numără cancerul, autismul și diabetul zaharat.
Studiu: Fiecare al treilea copil din R. Moldova trăiește în sărăcie. Expert: „Au nevoie de ajutor azi” # Moldova1
Rata sărăciei absolute în rândul copiilor din Republica Moldova a atins un prag îngrijorător, depășind o treime din totalul minorilor. Potrivit unui studiu realizat de Biroul Național de Statistică (BNS) în parteneriat cu UNICEF Moldova, anul trecut 17% din copii sufereau de sărăcie extremă. Nivelul scăzut de trai, veniturile modeste ale părinților sau migrația acestora sunt factorii care îi condamnă pe copii să se confrunte cu foame sau lipsa lucrurilor necesare pentru educație, constată specialista în comunicare de la CCF Moldova, Tatiana Codreanu.
Ministra Veronica Mihailov-Moraru: Reforma justiției a fost necesară pentru formarea unui sistem modern, care să funcționeze în interes public # Moldova1
Crearea noilor organe de autoadministrare la Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor, reformarea Curții Supreme de Justiție (CSJ), modernizarea legii Curții Constituționale, procesul de vetting al judecătorilor și procurorilor și consolidarea capacității procuraturilor specializate anticorupție și pentru criminalitate organizată sunt câteva dintre rezultatele reformei justiției, a menționat ministra de resort Veronica Mihailov-Moraru, luni, 13 octombrie, la emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova.
Tentativă dejucată de contrabandă: vameșii din Ungheni au descoperit în trenul Chișinău–București țigări nedeclarate # Moldova1
Un moldovean de 46 de ani va fi cercetat penal după ce a încercat să scoată ilegal din țară un lot de țigări, pe care le-a ascuns în tavanul unui vagon al trenului „Chișinău–București”. Tentativa de contrabandă a fost dejucată la postul vamal Ungheni.
Trump îl va primi din nou pe Zelenski la Washington pentru discuții despre războiul din Ucraina # Moldova1
Președintele SUA, Donald Trump, va avea o întrevedere cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, vineri, 17 octombrie, la Washington, scrie presa ucraineană care citează postarea pe platforma X a corespondentului Financial Times la Kiev, Christopher Miller.
Captură de aproape un milion de țigări la vama Leușeni-Albița. Doi bărbați, plasați în arest preventiv pentru 30 de zile # Moldova1
O captură de aproape un milion de țigări de contrabandă, echivalentul a aproximativ 50.000 de pachete, a fost depistată la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița. Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), împreună cu ofițerii Serviciului Vamal, au descoperit țigările ascunse în tavanul remorcii unui autocamion. În urma acțiunilor de urmărire penală, doi bărbați, șoferul și presupusul organizator al transportului, au fost reținuți.
„Sunt trei factori de bază”: Cum s-a desprins R. Moldova de piața rusă, în ultimii 20 de ani # Moldova1
Economia R. Moldova a trecut printr-o transformare esențială în ultimii 20 de ani. De la o dependență critică de piața rusă la începutul anilor 2000, statul nostru și-a reorientat comerțul exterior către Uniunea Europeană, care deține în prezent peste 65% din totalul schimburilor comerciale. Dacă aproape o treime din exporturile moldovenești mergeau, în 2005, spre Rusia, ponderea acestora a coborât, în 2024, la doar 3%. În același timp, România, Italia, Germania și Polonia au devenit principalii parteneri comerciali ai țării, arată datele Biroului Național de Statistică.
Ilan Șor a creat o rețea de firme în Kârgâzstan pentru a ocoli sancțiunile asupra Rusiei: Operațiunile grupului au depășit 1.6 trilioane de ruble într-un an # Moldova1
Oligarhul fugar Ilan Șor, condamnat în Republica Moldova la 15 ani de închisoare, a pus în Kârgâzstan bazele unei rețele de 37 de firme pentru a face transferuri de bani prin ocolirea sancțiunilor internaționale impuse Rusiei.
Uniunea Europeană a alocat 10 milioane de euro pentru un tribunal special care va judeca conducerea de vârf a Rusiei pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei, a anunțat înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas.
O pereche din Republica Moldova a câștigat Campionatul Mondial de Dans Sportiv – Juniori II Standard, desfășurat la Chișinău # Moldova1
Perechea formată din Ștefan Mantu și Emiliana Procopciuc a cucerit titlul de campioni mondiali la Dans Sportiv, categoria Juniori II Standard. O altă pereche din Republica Moldova, formată din Daniel Martiniuc și Rima Psederschi, s-a calificat în finală, clasându-se pe locul al V-lea.
Mesaje false despre o pretinsă returnare a investițiilor pe platforma TUX, cu implicarea CNPF: Precizările instituției # Moldova1
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) nu participă la nicio inițiativă privind recuperarea investițiilor făcute prin intermediul platformei TUX. Instituția susține că informațiile potrivit cărora ar fi început procesul de returnare a investițiilor sunt false.
Mesaje false despre o pretinsă returnare a investițiilor pe platforma TUX. CNPF: Investițiile NU pot fi recuperate # Moldova1
Persoanele care au investit în platforma TUX nu își vor putea recupera banii, avertizează Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF). Instituția susține că informațiile potrivit cărora ar fi început procesul de returnare a investițiilor sunt false.
Cel puțin 91 de persoane au fost rănite, dintre care șapte se află în stare critică, în urma coliziunii a două trenuri rapide, luni dimineață, în apropierea localității Jablonov nad Turňou, din estul Slovaciei. Accidentul s-a produs în jurul orei 10:00, într-o zonă în care liniile feroviare se intersectează și devin linie simplă, potrivit agenției TASR. La fața locului au intervenit pompieri, polițiști și echipe medicale de urgență, fiind trimise și elicoptere de salvare. Circulația feroviară pe tronsonul Jablonov nad Turňou – Rožňava a fost suspendată.
Copile de 13 și 14 ani, forțate să se prostitueze în Chișinău. Traficanta, condamnată la zece ani de pușcărie # Moldova1
A obligat trei adolescente, cu vârste de 13, 14 și 17 ani, să se prostitueze, profitând de vulnerabilitatea lor. O tânără de 22 de ani din Chișinău, și ea minoră la momentul comiterii faptelor, a fost condamnată la zece ani de închisoare pentru exploatarea sexuală a celor trei victime.
Guvernul Ucrainei modifică lista limbilor protejate: Rusa și „moldoveneasca”, excluse din document # Moldova1
Guvernul Ucrainei a modificat lista limbilor protejate de Carta Europeană a limbilor regionale sau minoritare. Potrivit unui proiect de lege aprobat de Executivul de la Kiev, limbile rusă și „moldovenească” au fost excluse din listă, limba evreiască a fost înlocuită cu ebraica, iar limba cehă a fost adăugată, scrie The News Voice of Ukraine și hvylya.net.
Cetățenii R. Moldova care se află, tranzitează sau planifică o călătorie în Grecia sunt atenționați că în acest stat va avea loc o grevă națională pe 14 octombrie. Astfel, moldovenii sunt îndemnați să se informeze din timp despre programul mijloacelor de transport, pentru a ajunge în timp util la destinațiile planificate.
Dispozitive cardiace implantate în premieră la Chișinău: o șansă la viață pentru pacienții cu insuficiență cardiacă # Moldova1
La Spitalul „Sfânta Treime” din Chișinău, Departamentul de Cardiologie Intervențională și Electrofiziologie, trei pacienți cu insuficiență cardiacă au beneficiat, în premieră, de implantarea dispozitivelor cardiace: două stimulatoare cu funcție de defibrilare și un sincronizator în caz de insuficiență cardiacă.
Kaja Kallas, la Kiev: „Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară”. UE va aloca 2 miliarde de euro pentru drone # Moldova1
O foaie de parcurs pentru apărarea europeană, care va defini obiectivele și etapele de dezvoltare pentru domeniile-cheie, va fi prezentată în această săptămână. Anunțul a fost făcut de Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, în cadrul vizitei sale de luni, 13 octombrie, la Kiev. „Trebuie să ne consolidăm apărarea împotriva Rusiei – nu pentru a provoca un război, ci pentru a-l preveni”, a subliniat Kallas, într-o conferință de presă comună cu ministrul afacerilor externe ucrainean, Andrii Sybiha.
OPINII | Plecarea lui Recean, mișcare „tactică”: „Am putea să avem un premier cu pretenții de a deveni următorul președinte al R. Moldova” # Moldova1
Creșterea economică, reforma justiției, accelerarea integrării europene, îmbunătățirea calității vieții, reducerea inflației și majorarea pensiilor se numără printre prioritățile esențiale pe care ar trebui să le aibă în vedere noul Cabinet de miniștri, susțin experții. Potrivit acestora, viitorul Executiv ar trebui să aibă o componență diversă, care să includă nu doar reprezentanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), ci și profesioniști din alte domenii și formațiuni politice, capabili să contribuie la consolidarea reformelor.
Israel: Donald Trump anunță „sfârșitul erei terorii și morții” în discursul rostit în Knesset # Moldova1
Donald Trump a fost aplaudat și lăudat în parlamentul israelian, luni, în timpul unui discurs, după eliberarea celor 20 de ostatici israelieni ținuți captivi de Hamas mai bine de doi ani. Eliberarea ostaticilor și, în compensație, a prizonierilor palestinieni din Israel, este doar prima fază a unui acord mai larg care prevede o pace durabilă în regiune. Viitorul Gazei, al Hamas și al unui eventual stat palestinian este însă incert, scrie Hotnews.ro, cu referire la Reuters și Times of Israel.
Vaccinul antigripal a ajuns în toată țara: „Imunizarea este gratuită și poate salva vieți” # Moldova1
Republica Moldova a început campania de vaccinare antigripală după ce a recepționat, săptămâna trecută, 240 de mii de doze de ser. Vaccinarea vizează, în special, persoanele cu risc ridicat de îmbolnăvire, inclusiv femeile gravide, persoanele cu comorbidități și angajații din sectoarele cu risc sporit de infectare. Vaccinul a fost deja distribuit în instituții, iar specialiștii îndeamnă populația să se imunizeze, mai ales că au fost confirmate primele cazuri de gripă sezonieră în Chișinău.
Un mormânt din perioada târzie a epocii bronzului, atribuit probabil culturii Noua, a fost descoperit de specialiștii Agenției Naționale Arheologice în tumulul nr. 13 de la Ordășei, raionul Telenești. Cercetările au fost efectuate în colaborare cu Centrul de Arheologie din orașul Olomouc, Cehia, în cadrul unei investigații mai ample asupra complexelor funerare din zonă.
Tractoare pe străzile Chișinăului: eveniment inedit la lansarea expozițiilor „Moldagrotech” și „Farmer” # Moldova1
Republica Moldova își consolidează poziția de stat agrar prin promovarea tehnologiilor moderne și a inovației în domeniu. Lansarea edițiilor de toamnă ale expozițiilor „Moldagrotech” (ediția a 46-a) și „Farmer” (ediția a 28-a) a fost marcată luni, 13 octombrie, la Chișinău printr-un eveniment inedit – o caravană a tehnicii agricole care a traversat orașul Chișinău, de la Stăuceni până la Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo”. Coloana de tractoare și utilaje performante a oferit locuitorilor capitalei o avanpremieră a celor mai noi echipamente ce vor fi prezentate în cadrul expozițiilor.
O tânără care s-a prostituat din adolescență a fost condamnată, după ani de procese, pentru trafic sexual de minori # Moldova1
După ani de procese, o tânără acuzată de exploatarea sexuală a trei adolescente în Chișinău a fost condamnată la zece ani de închisoare. Faptele investigate s-au petrecut începând cu anul 2018, când inculpata, în prezent în vârstă de 22 de ani, avea doar 15 ani.
Dorin Recean renunță la funcția de premier și la mandatul de deputat: „Nu voi continua să fiu în viața publică și viața politică” # Moldova1
Prim-ministrul Dorin Recean nu va conduce următorul Cabinet de miniștri, în pofida unei majorități parlamentare câștigate de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) la ultimele alegeri parlamentare, formațiunea care l-a propulsat anterior în fruntea Guvernului. De asemenea, Dorin Recean renunță și la mandatul de deputat, obținut la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
Echipa Insulelor Feroe a adunat 12 puncte în preliminariile Cupei Mondiale de anul viitor # Moldova1
Echipa Insulelor Feroe face ravagii în preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din anul 2026. Discipolii lui Eydun Klakstein au repurtat a patra victorie în grupa L. Feroezii au câștigat două meciuri pe teren propriu într-un interval de trei zile. După 4:0 în compania Muntenegrului, a urmat 2:1 cu Cehia. Hanus Sørensen a deschis scorul în minutul 67, Adam Karabeț a restabilit egalitatea în minutul 78, iar Martin Agnarsson a înscris golul victoriei în minutul 81.
Două surori, de 2 și 12 ani, din satul Grozești, raionul Nisporeni, au ajuns la spital cu arsuri după o deflagrație provocată de o butelie de gaz propan-butan. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de duminică, 12 octombrie, în gospodăria familiei.
Captură de aproape un milion de țigări la vama Leușeni-Albița. Doi bărbați, reținuți de procurorii PCCOCS # Moldova1
O captură de aproape un milion de țigări de contrabandă, echivalentul a aproximativ 50.000 de pachete, a fost depistată la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița. Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), împreună cu ofițerii Serviciului Vamal, au descoperit țigările ascunse în tavanul remorcii unui autocamion. În urma acțiunilor de urmărire penală, doi bărbați, șoferul și presupusul organizator al transportului, au fost reținuți.
Centrul Municipal de Învățare și Educație a Adulților: mii de persoane accesează programe de formare și recalificare profesională # Moldova1
Fie că își doresc să inițieze o afacere sau să-și dezvolte competențe care le-ar putea facilita angajarea, persoanele interesate pot participa la cursurile organizate de Centrul Municipal de Învățare și Educație a Adulților din Chișinău – singurul de acest tip din Republica Moldova. Instituția pune la dispoziția cursanților programe variate, precum limbi străine, alimentație sănătoasă, psihologie și alte domenii de interes.
Peskov acuză Chișinăul că „se agață de putere”. Analist: „Moscova ar trebui să se uite în oglindă” # Moldova1
Moscova acuză Chișinăul că se „agață de putere” și manifestă o poziție „neprietenoasă” față de Moscova, după aprobarea de către Guvernul Republicii Moldova a Strategiei Militare Naționale 2025–2035. Opinia a fost exprimată de purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, într-un comentariu pentru presa rusă. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău nu a comentat deocamdată acuzațiile, în timp ce experții evidențiază că, de fapt, Kremlinul prezintă o amenințare pentru securitatea Republicii Moldova, păstrându-și trupele pe teritoriul statului nostru.
CMC-ul, la a opta tentativă de a vota bugetul Chișinăului pentru anul 2025: Ședința, anunțată pentru data de 15 octombrie # Moldova1
După șapte tentative eșuate, Consiliul Municipal Chișinău (CMC) ar putea vota, în această săptămână, proiectul bugetului pentru anul 2025. Primarul Ion Ceban a anunțat că ședința Consiliului Municipal Chișinău este programată pentru data de 15 octombrie.
România a repurtat o victorie dramatică în preliminariile Campionatului Mondial din anul 2026 # Moldova1
Echipa naționala de fotbal a României a învins în mod dramatic selecționata Austriei, cu scorul de 1:0, într-un meci din grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026. Partida s-a disputat pe stadionul Arena Națională din București, iar în tribune au fost prezenți aproape 40 de mii de spectatori. „Tricolorii” au obținut o victorie importantă, după un joc bun, luând astfel o gură de oxigen înaintea ultimelor două partide din grupă.
Prim-ministrul Dorin Recean nu va conduce următorul Cabinet de miniștri, în pofida unei majorități parlamentare câștigate de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) la ultimele alegeri parlamentare, formațiunea care l-a propulsat anterior în fruntea Guvernului. De asemenea, Dorin Recean renunță și la mandatul de deputat, obținut la alegerile parlamentare din 20 septembrie.
De Hramul Chișinăului, sărbătorit pe 14 octombrie, transportul public din oraș va activa în regim special. Totodată, potrivit Primăriei capitalei, temporar va fi sistată circulația rutieră pe anumite străzi, iar transportul public care traversează bulevardul Ștefan cel mare și Sfânt va fi redirecționat pe străzile adiacente.
Prm-ministrul Dorin Recean nu va conduce următorul Cabinet de miniștri, în pofida unei majorități parlamentare câștigate de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) la ultimele alegeri parlamentare, formațiunea care l-a propulsat anterior în fruntea Guvernului.
Chișinăul rămâne fără doi viceprimari – Olga Ursu și Angela Cutasevici aleg mandatul de deputat în noul Parlament, obținut pe listele Blocului Electoral „Alternativa”. Anunțul a fost făcut de Ion Ceban, care a comunicat mai devreme că își păstrează funcția de primar.
A 37-year-old man was sentenced to five months in prison, to be served in a semi-closed penitentiary, for failing to comply with protective measures mandated in a domestic violence case. The sentence was issued by the Bălți Court based in Falesti.
Livadă de nectarine de la Mălăiești, dotată cu sistem de irigare prin picurare: „Ne ajută să obținem productivitate” # Moldova1
Într-un climat tot mai imprevizibil, pentru a face față secetelor, soluția este irigarea. Igor Ivanov, pomicultor din satul Mălăiești, raionul Orhei, a investit în modernizarea sistemelor de irigare pentru livezile și pepiniera sa. Adaptarea la climă începe cu gestionarea inteligentă a resurselor de apă, susține antreprenorul.
Copile de 13 și 14 ani, impuse să se prostitueze în Chișinău: Proxeneta, condamnată la zece ani de pușcărie # Moldova1
A impus trei adolescente, cu vârste de 13, 14 și 17 ani, să se prostitueze, profitând de vulnerabilitatea lor. O tânără de 22 de ani din Chișinău, și ea minoră la momentul comiterii faptelor, a fost condamnată la zece ani de închisoare pentru exploatarea sexuală a celor trei victime.
Închisoare pentru încălcarea ordinului de restricție: un agresor familial, condamnat la Fălești # Moldova1
Un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost condamnat la cinci luni de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru nerespectarea măsurilor de protecție dispuse într-un caz de violență în familie. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Bălți, sediul Fălești.
O dronă rusească a lovit noaptea trecută un cartier rezidențial din Sumî, Ucraina, provocând un incendiu și pagube materiale, iar în regiunea Odesa atacurile cu drone au declanșat focuri de proporții în mai multe depozite industriale. O persoană a fost rănită, iar zeci de salvatori au intervenit pentru lichidarea incendiilor.
„Războiul s-a încheiat” în Gaza: Donald Trump, în drum spre summitul pentru pace, desfășurat în Egipt # Moldova1
Președintele american Donald Trump le-a spus jurnaliștilor că „războiul s-a încheiat” în Gaza, înainte de a urca, duminică, la bordul Air Force One care îl va duce în Israel și apoi în Egipt, la summitul pentru pace, scrie BBC.
„Se impune o intervenție urgentă”: Un pod vechi de peste 50 de ani din sudul R. Moldova va fi reparat capital # Moldova1
Podul rutier peste râul Lunguța, situat în apropierea localității Corten, raionul Taraclia, va fi supus unor lucrări de reparație capitală după mai bine de o jumătate de secol de exploatare. Construit în 1970, podul din beton armat are o lungime de 34,13 metri și o lățime de 9,94 de metri, iar în prezent se află într-o stare nesatisfăcătoare, potrivit Administrației Naționale a Drumurilor (AND).
Părinți plecați, copii rămași acasă: efectele dureroase ale migrației. „Dragostea de mamă le-o dau și eu, dar nu e ca aceea de mamă” # Moldova1
Fenomenul migrației afectează tot mai mult familiile cu copii, mai ales în mediul rural. În multe sate, copiii rămân în grija bunicilor sau a unui singur părinte, în timp ce celălalt muncește peste hotare. Este și cazul Ludmilei Stratuța din satul Șeptelici, raionul Soroca, care își crește cei doi nepoți încă de la nașterea lor. Părinții copiilor sunt plecați la muncă în străinătate.
Pe măsură ce temperaturile scad, tot mai mulți locuitori din Chișinău se grăbesc să cumpere aparate de încălzire pentru a-și asigura confortul termic în locuințe. Vânzările de radiatoare, convectoare și aeroterme au crescut semnificativ în ultimele zile, spun comercianții, care îi îndeamnă pe oameni să se informeze înainte de achiziție pentru a evita riscurile de incendii sau consum excesiv de energie.
