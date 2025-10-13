Sfârșitul războiului din Gaza: patru state semnează acordul de încetare a ostilităților

09:00

Fenomenul migrației afectează tot mai mult familiile cu copii, mai ales în mediul rural. În multe sate, copiii rămân în grija bunicilor sau a unui singur părinte, în timp ce celălalt muncește peste hotare. Este și cazul Ludmilei Stratuța din satul Șeptelici, raionul Soroca, care își crește cei doi nepoți încă de la nașterea lor. Părinții copiilor sunt plecați la muncă în străinătate.