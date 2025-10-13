O nouă întâlnire între Trump și Zelenski la Washington: liderii vor discuta despre situația din Ucraina

21:10

Pentru mulți vârstnici din Chișinău, o masă caldă pe zi nu mai e o normalitate, ci un sprijin esențial. Cu pensii mici și ajutor familial limitat, tot mai mulți ajung să depindă de cantinele sociale. Săptămânal, zeci de oameni găsesc alinare la cantina mobilă organizată de Diaconia - un loc unde, pe lângă hrană, primesc și o rază de speranță.