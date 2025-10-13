Israel: Donald Trump promite „o nouă eră a credinței și speranței” pentru Orientul Mijlociu
Radio Moldova, 13 octombrie 2025 15:10
Donald Trump a fost aplaudat și lăudat în parlamentul israelian, luni, în timpul unui discurs, după eliberarea celor 20 de ostatici israelieni ținuți captivi de Hamas mai bine de doi ani. Eliberarea ostaticilor și, în compensație, a prizonierilor palestinieni din Israel, este doar prima fază a unui acord mai larg care prevede o pace durabilă în regiune. Viitorul Gazei, al Hamas și al unui eventual stat palestinian este însă incert, scrie Hotnews.ro, cu referire la Reuters și Times of Israel.
• • •
Acum 5 minute
15:30
„Trebuie să ne consolidăm apărarea împotriva Rusiei”. Kaja Kallas: UE va aloca 2 miliarde de euro pentru drone. # Radio Moldova
O foaie de parcurs pentru apărarea europeană, care va defini obiectivele și etapele de dezvoltare pentru domeniile-cheie, va fi prezentată în această săptămână. Anunțul a fost făcut de Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, în cadrul vizitei sale de luni, 13 octombrie, la Kiev. „Trebuie să ne consolidăm apărarea împotriva Rusiei – nu pentru a provoca un război, ci pentru a-l preveni”, a subliniat Kallas, într-o conferință de presă comună cu ministrul afacerilor externe ucrainean, Andrii Sybiha.
Acum 30 minute
15:10
REACȚII | De ce pleacă Dorin Recean din politică și cine va conduce Guvernul: Nu este o decizie „surprinzătoare” # Radio Moldova
Creșterea economică, reforma justiției, accelerarea integrării europene, îmbunătățirea calității vieții, reducerea inflației și majorarea pensiilor se numără printre prioritățile esențiale pe care ar trebui să le aibă în vedere noul Cabinet de miniștri, susțin experții. Potrivit acestora, viitorul Executiv ar trebui să aibă o componență diversă, care să includă nu doar reprezentanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), ci și profesioniști din alte domenii și formațiuni politice, capabili să contribuie la consolidarea reformelor.
15:10
Acum 2 ore
14:30
Republica Moldova a început campania de vaccinare antigripală după ce a recepționat, săptămâna trecută, 240 de mii de doze de ser. Vaccinarea vizează, în special, persoanele cu risc ridicat de îmbolnăvire, inclusiv femeile gravide, persoanele cu comorbidități și angajații din sectoarele cu risc sporit de infectare. Vaccinul a fost deja distribuit în instituții, iar specialiștii îndeamnă populația să se imunizeze, mai ales că au fost confirmate primele cazuri de gripă sezonieră în Chișinău.
14:20
Cercetări arheologice la Ordășei: un tumul vechi de peste patru milenii, plin de taine # Radio Moldova
Un mormânt din perioada târzie a epocii bronzului, atribuit probabil culturii Noua, a fost descoperit de specialiștii Agenției Naționale Arheologice în tumulul nr. 13 de la Ordășei, raionul Telenești. Cercetările au fost efectuate în colaborare cu Centrul de Arheologie din orașul Olomouc, Cehia, în cadrul unei investigații mai ample asupra complexelor funerare din zonă.
13:50
Tractoare și echipamente moderne au defilat prin Chișinău, marcând lansarea expozițiilor „Moldagrotech” și „Farmer” dedicate agriculturii performante # Radio Moldova
Republica Moldova își consolidează poziția de stat agrar prin promovarea tehnologiilor moderne și a inovației în domeniu. Lansarea edițiilor de toamnă ale expozițiilor „Moldagrotech” (ediția a 46-a) și „Farmer” (ediția a 28-a) a fost marcată luni, 13 octombrie, la Chișinău printr-un eveniment inedit – o caravană a tehnicii agricole care a traversat orașul Chișinău, de la Stăuceni până la Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo”. Coloana de tractoare și utilaje performante a oferit locuitorilor capitalei o avanpremieră a celor mai noi echipamente ce vor fi prezentate în cadrul expozițiilor.
13:40
După ani de procese, o tânără acuzată de exploatarea sexuală a trei adolescente în Chișinău a fost condamnată la zece ani de închisoare. Faptele investigate s-au petrecut începând cu anul 2018, când inculpata, în prezent în vârstă de 22 de ani, avea doar 15 ani.
Acum 4 ore
13:30
Autoritățile Chișinăului, o nouă încercare de a vota bugetul pentru anul 2025: PAS și PSRM anunță în ce condiții vor susține proiectul # Radio Moldova
După șapte tentative eșuate, Consiliul Municipal Chișinău (CMC) ar putea vota, în această săptămână, proiectul bugetului pentru anul 2025. Primarul Ion Ceban a anunțat că ședința Consiliului Municipal Chișinău este programată pentru data de 15 octombrie. Liderii fracțiunilor Partidului Acțiune și Solidaritate și Partidului Socialiștilor susțin că vor participa la ședință, dar vor vota bugetul numai dacă le vor fi respectate condițiile anunțate anterior.
12:40
Viitorul Guvern nu va fi condus de Dorin Recean. Premierul renunță și la mandatul de parlamentar. Igor Grosu: „Sper că veți rămâne alături de noi” # Radio Moldova
Prim-ministrul Dorin Recean nu va conduce următorul Cabinet de miniștri, în pofida unei majorități parlamentare câștigate de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) la ultimele alegeri parlamentare, formațiunea care l-a propulsat anterior în fruntea Guvernului. De asemenea, Dorin Recean renunță și la mandatul de deputat, obținut la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
12:40
Echipa Insulelor Feroe a adunat 12 puncte în preliminariile Cupei Mondiale de anul viitor # Radio Moldova
Echipa Insulelor Feroe face ravagii în preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din anul 2026. Discipolii lui Eydun Klakstein au repurtat a patra victorie în grupa L. Feroezii au câștigat două meciuri pe teren propriu într-un interval de trei zile. După 4:0 în compania Muntenegrului, a urmat 2:1 cu Cehia. Hanus Sørensen a deschis scorul în minutul 67, Adam Karabeț a restabilit egalitatea în minutul 78, iar Martin Agnarsson a înscris golul victoriei în minutul 81.
12:30
Deflagrație provocată de o butelie de gaz la Nisporeni: Doi copii au ajuns la spital cu arsuri # Radio Moldova
Două surori, de 2 și 12 ani, din satul Grozești, raionul Nisporeni, au ajuns la spital cu arsuri după o deflagrație provocată de o butelie de gaz propan-butan. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de duminică, 12 octombrie, în gospodăria familiei.
12:20
Aproape un milion de țigări ascunse în tavanul unui camion la Leușeni-Albița. Doi bărbați au fost reținuți # Radio Moldova
O captură de aproape un milion de țigări de contrabandă, echivalentul a aproximativ 50.000 de pachete, a fost depistată la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița. Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), împreună cu ofițerii Serviciului Vamal, au descoperit țigările ascunse în tavanul remorcii unui autocamion. În urma acțiunilor de urmărire penală, doi bărbați, șoferul și presupusul organizator al transportului, au fost reținuți.
12:10
Programe de formare și recalificare profesională: Centrul Municipal de Învățare și Educație a Adulților, oportunități de dezvoltare la orice vârstă # Radio Moldova
Fie că își doresc să inițieze o afacere sau să-și dezvolte competențe care le-ar putea facilita angajarea, persoanele interesate pot participa la cursurile organizate de Centrul Municipal de Învățare și Educație a Adulților din Chișinău – singurul de acest tip din Republica Moldova. Instituția pune la dispoziția cursanților programe variate, precum limbi străine, alimentație sănătoasă, psihologie și alte domenii de interes.
11:50
„O amenințare camuflată”: Kremlinul sugerează că Republica Moldova ar putea avea soarta Ucrainei # Radio Moldova
Moscova acuză Chișinăul că se „agață de putere” și manifestă o poziție „neprietenoasă” față de Moscova, după aprobarea de către Guvernul Republicii Moldova a Strategiei Militare Naționale 2025–2035. Opinia a fost exprimată de purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, într-un comentariu pentru presa rusă. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău nu a comentat deocamdată acuzațiile, în timp ce experții evidențiază că, de fapt, Kremlinul prezintă o amenințare pentru securitatea Republicii Moldova, păstrându-și trupele pe teritoriul statului nostru.
11:50
11:40
România a repurtat o victorie dramatică în preliminariile Campionatului Mondial din anul 2026 # Radio Moldova
Echipa naționala de fotbal a României a învins în mod dramatic selecționata Austriei, cu scorul de 1:0, într-un meci din grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026. Partida s-a disputat pe stadionul Arena Națională din București, iar în tribune au fost prezenți aproape 40 de mii de spectatori. „Tricolorii” au obținut o victorie importantă, după un joc bun, luând astfel o gură de oxigen înaintea ultimelor două partide din grupă.
Acum 6 ore
11:20
11:20
De Hramul Chișinăului, sărbătorit pe 14 octombrie, transportul public din oraș va activa în regim special. Totodată, potrivit Primăriei capitalei, temporar va fi sistată circulația rutieră pe anumite străzi, iar transportul public care traversează bulevardul Ștefan cel mare și Sfânt va fi redirecționat pe străzile adiacente.
11:10
11:00
Olga Ursu și Angela Cutasevici aleg mandatul de deputat: Chișinăul rămâne fără doi viceprimari # Radio Moldova
Chișinăul rămâne fără doi viceprimari – Olga Ursu și Angela Cutasevici aleg mandatul de deputat în noul Parlament, obținut pe listele Blocului Electoral „Alternativa”. Anunțul a fost făcut de Ion Ceban, care a comunicat mai devreme că își păstrează funcția de primar.
10:50
Un pomicultor din Mălăiești a investit într-un sistem modern de irigare și se bucură de productivitate înaltă: „E un sprijin foarte bun al statului față de producător” # Radio Moldova
Într-un climat tot mai imprevizibil, pentru a face față secetelor, soluția este irigarea. Igor Ivanov, pomicultor din satul Mălăiești, raionul Orhei, a investit în modernizarea sistemelor de irigare pentru livezile și pepiniera sa. Adaptarea la climă începe cu gestionarea inteligentă a resurselor de apă, susține antreprenorul.
10:40
„Afacere” cu prostituate, de la 15 ani: O tânără care a exploatat sexual trei minore, condamnată la ani grei de închisoare # Radio Moldova
A impus trei adolescente, cu vârste de 13, 14 și 17 ani, să se prostitueze, profitând de vulnerabilitatea lor. O tânără de 22 de ani din Chișinău, și ea minoră la momentul comiterii faptelor, a fost condamnată la zece ani de închisoare pentru exploatarea sexuală a celor trei victime.
10:30
Revista presei internaționale // SUA pregătesc rachete pentru Ucraina dacă Rusia refuză pacea; Hamas eliberează primii ostatici confrom planului de pace # Radio Moldova
Publicațiile internaționale consemnează tensiuni și evoluții majore pe mai multe fronturi globale. Mai multe publicații dezvăluie amănunte despre sprijinul american pentru atacurile ucrainene asupra infrastructurii ruse și deciziile ce urmează să fie luate de Statele Unite pentru a apropia încheierea războiului ruso-ucrainean. Negocierile de pace în Gaza și tensiunile la granița dintre Pakistan și Afganistan se numără printre alte subiecte abordate de presa străină.
10:20
Un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost condamnat la cinci luni de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru nerespectarea măsurilor de protecție dispuse într-un caz de violență în familie. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Bălți, sediul Fălești.
10:10
Revista presei // Noua Strategie militară a R. Moldova stârnește reacții critice din partea opoziției, dar și dinspre Moscova # Radio Moldova
Presa națională analizează șansele aderării RM la UE până în 2029. În atenția mass-media este și noua Strategie militară a R. Moldova, adoptată de Guvern pentru următorii 10 ani, care prevede modernizarea Forțelor Armate și integrarea lor în „arhitectura de securitate și apărare a UE”.
10:10
Sumî și Odesa, vizate de noi atacuri rusești: depozite și clădiri afectate de incendii # Radio Moldova
O dronă rusească a lovit noaptea trecută un cartier rezidențial din Sumî, Ucraina, provocând un incendiu și pagube materiale, iar în regiunea Odesa atacurile cu drone au declanșat focuri de proporții în mai multe depozite industriale. O persoană a fost rănită, iar zeci de salvatori au intervenit pentru lichidarea incendiilor.
09:40
„Eveniment istoric”! Trump, înainte de a pleca în Israel: „Războiul s-a încheiat” în Gaza # Radio Moldova
Președintele american Donald Trump le-a spus jurnaliștilor că „războiul s-a încheiat” în Gaza, înainte de a urca, duminică, la bordul Air Force One care îl va duce în Israel și apoi în Egipt, la summitul pentru pace, scrie BBC.
Acum 8 ore
09:20
Podul peste râul Lunguța din sudul Republicii Moldova va fi reparat capital până în 2027 # Radio Moldova
Podul rutier peste râul Lunguța, situat în apropierea localității Corten, raionul Taraclia, va fi supus unor lucrări de reparație capitală după mai bine de o jumătate de secol de exploatare. Construit în 1970, podul din beton armat are o lungime de 34,13 metri și o lățime de 9,94 de metri, iar în prezent se află într-o stare nesatisfăcătoare, potrivit Administrației Naționale a Drumurilor (AND).
09:00
Sacrificiul din spatele migrației: bunicii devin părinți pentru a doua oară. „Când o să vă duceți în lume, să vă aduceți aminte de bunica” # Radio Moldova
Fenomenul migrației afectează tot mai mult familiile cu copii, mai ales în mediul rural. În multe sate, copiii rămân în grija bunicilor sau a unui singur părinte, în timp ce celălalt muncește peste hotare. Este și cazul Ludmilei Stratuța din satul Șeptelici, raionul Soroca, care își crește cei doi nepoți încă de la nașterea lor. Părinții copiilor sunt plecați la muncă în străinătate.
08:40
Pe măsură ce temperaturile scad, tot mai mulți locuitori din Chișinău se grăbesc să cumpere aparate de încălzire pentru a-și asigura confortul termic în locuințe. Vânzările de radiatoare, convectoare și aeroterme au crescut semnificativ în ultimele zile, spun comercianții, care îi îndeamnă pe oameni să se informeze înainte de achiziție pentru a evita riscurile de incendii sau consum excesiv de energie.
08:10
Dezinformare digitală: scenarii false de război, create cu inteligență artificială, devin virale pe TikTok # Radio Moldova
Pe rețeaua de socializare TikTok circulă videoclipuri în limba germană, create cu ajutorul inteligenței artificiale, care descriu un scenariu fictiv al unui atac cu rachete al Rusiei asupra uzinei de producție a rachetelor de croazieră Taurus din orașul bavarez Schrobenhausen. Astfel de materiale exploatează frica germanilor de rând față de un posibil război, afirmă experți intervievați de postul public Bayerischer Rundfunk (BR), citați de DW.
08:00
Trump avertizează: SUA ar putea furniza Ucrainei rachete Tomahawk dacă Rusia refuză pacea # Radio Moldova
Statele Unite ar putea livra Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk dacă Rusia va refuza o soluționare pașnică a războiului, a declarat președintele american Donald Trump în seara zilei de 12 octombrie, la bordul avionului prezidențial Air Force One. Liderul de la Casa Albă a precizat că a discutat despre acest subiect cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în cadrul convorbirilor din 11 și 12 octombrie.
Acum 12 ore
07:30
Corespondență // Spionaj maghiar în Bruxelles: tensiunile dintre Ungaria și UE se întețesc # Radio Moldova
Ungaria se află în centrul unui scandal de spionaj la Bruxelles. „Serviciile secrete maghiare folosesc de ani de zile o rețea secretă de spionaj în capitala Europei”, a dezvăluit cotidianul belgian De Tijd, într-o anchetă comună cu revista germană Der Spiegel și ziarul austriac Der Standard.
Acum 24 ore
21:30
„Oraș românesc, de respirație europeană” - astfel este descris Chișinăul în cea mai nouă apariție editorială, lansată în cadrul festivalului „Interbelic FEST Chișinău.RO”. Evenimentul, găzduit de Muzeul Național de Artă al Moldovei, a readus la viață spiritul boem al epocii interbelice, prin vocile protagoniștilor proiectului care și-au propus să reînvie memoria culturală și atmosfera Chișinăului de altădată.
21:20
Înapoi la rădăcini: laureatul Nobel James Rothman i-a inspirat pe elevii din Fălești # Radio Moldova
O lecție de inspirație de la un cercetător de renume mondial. Profesorul James Rothman, distins cu Premiul Nobel pentru Medicină în 2013, a vizitat Republica Moldova pentru prima dată. Acest lucru confirmă originile basarabene, la Fălești, unde predecesorii familiei Rothman au locuit în secolul al 19-lea. Savantul a stat de vorbă cu elevii Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din oraș, încurajându-i să creadă în puterea științei și a curiozității.
21:10
Pentru mulți vârstnici din Chișinău, o masă caldă pe zi nu mai e o normalitate, ci un sprijin esențial. Cu pensii mici și ajutor familial limitat, tot mai mulți ajung să depindă de cantinele sociale. Săptămânal, zeci de oameni găsesc alinare la cantina mobilă organizată de Diaconia - un loc unde, pe lângă hrană, primesc și o rază de speranță.
20:50
Pelerinii care vin la Hramul Cuvioasei Parascheva de la Iași vor avea ocazia să se închine și la moaștele Sfântului Ierarh Grigorie Palama. Rămășițele sfinte au fost adusă, noaptea trecută, din Grecia și așezate sub baldachinul din curtea Catedralei, alături de racla cu moaștele Ocrotitoarei Moldovei.
20:30
Cel puțin 41 de oameni au murit și zeci de mii au fost afectați după ce ploile torențiale au provocat inundații și alunecări de teren în estul și centrul Mexicului. Pentru a face față situației, președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a ordonat mobilizarea a 10 mii de militari pentru a participa la operațiuni de salvare și pentru a ajuta populația aflată în pericol. Autoritățile avertizează că fenomenele meteorologice extreme continuă și că situația rămâne critică în mai multe zone.
20:20
In Călărași, the harvest season transformed into a true celebration as the city hosted the traditional "Golden Autumn" festival. Mayors from the district, along with folk craftsmen and local producers, showcased their finest products from the year. The event brought together residents and visitors from various countries.
19:40
La Călărași, roada adunată s-a transformat într-o adevărată sărbătoare. În oraș a avut loc tradiționalul festival „Toamna de Aur”. Primăriile din raion, meșterii populari și producătorii locali și-au expus cele mai bune produse ale anului. Evenimentul a adunat localnici și oaspeți din mai multe țări.
18:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat pe rețelele de socializare despre a doua convorbire telefonică cu președintele Statelor Unite în decurs de două zile, transmite BBC News.
18:30
Struguri copți, produse agricole de sezon și accesorii pentru vinificație - toate acestea au putut fi găsite la iarmarocul „Butoiaș”, organizat în capitală. Viticultori din întreaga țară și-au adus recolta pentru a o vinde, iar pasionații de vin de casă au profitat de ocazie, pentru a alege cele mai bune soiuri de struguri, în căutarea gustului perfect.
18:30
Ambasadoarea Iwona Piórko: „Cu cât suntem mai uniți, cu atât suntem mai în siguranță” – interviu EXCLUSIV la Moldova 1 # Radio Moldova
Republica Moldova se află într-un moment decisiv al parcursului său european, iar Uniunea Europeană este gata să deschidă primul capitol de negocieri cu R. Moldova, după finalizarea cu succes a procesului de screening. Ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko, s-a arătat convinsă, într-un interviu acordat în exclusivitate postului Moldova 1, că statul nostru „va parcurge cu succes” drumul spre aderarea la Uniunea Europeană, iar Bruxellesul va continua să ne sprijine în fața provocărilor interne și externe.
18:00
Monegascul Valentin Vacherot a furnizat în această după-amiază cea mai mare surpriză a sezonului competițional în tenisul masculin. Vacherot a cucerit titlul la turneul din seria Masters de la Shanghai după ce l-a învins în finală pe vărul său, francezul Arthur Rinderknech, scor 4:6, 6:3, 6:3.
17:30
Guvernul Israelului: Hamas va începe eliberarea ostaticilor israelieni luni dimineață # Radio Moldova
Eliberarea ostaticilor va începe în doar câteva ore, a declarat purtătoarea de cuvânt a guvernului, Shosh Bedrosian, în cadrul unui briefing de presă. Potrivit acesteia, Israelul este pregătit să-i primească pe ostatici chiar dacă procesul va începe mai devreme decât era planificat, relatează BBC News.
16:20
ISW: Kremlinul pregătește terenul informațional-psihologic pentru un eventual conflict cu NATO # Radio Moldova
Acțiunile subversive continue ale Federației Ruse în Europa, inclusiv utilizarea de drone care pot colecta informații de recunoaștere, indică faptul că Moscova a demarat deja faza „de setare informațional-psihologică a campaniei sale de pregătire pentru un posibil război între NATO și Rusia în viitor”. Constatarea se conține în ultimul buletin analitic al Institutul American pentru Studiul Războiului (ISW), citat de DW.
Ieri
15:20
Pensia pentru limită de vârstă: cum pot fi recuperate perioadele lipsă din carnetul de muncă # Radio Moldova
Pentru a obține pensia pentru limită de vârstă, o persoană trebuie să aibă un stagiu complet de cotizare de 34 de ani. Cei care nu reușesc să acumuleze această perioadă pot primi o pensie parțială, dacă au muncit cel puțin 15 ani. În lipsa acestui stagiu minim, statul acordă doar o indemnizație egală cu jumătate din pensia minimă.
14:40
Viitoarea adversară a „tricolorilor” în preliminariile Campionatului Mondial din anul 2026 a suferit a cincea înfrângere în grupa I. Selecționata Estoniei a pierdut cu 1:3 pe teren propriu în fața echipei Italiei. „Squadra Azzurra” a preluat conducerea în minutul 4, grație golului marcat de Moise Kean, iar peste alte 26 de minute, Mateo Retegui a ratat o lovitură de la 11 metri. Atacantul italian de origine argentiniană s-a revanșat 8 minute mai târziu, când l-a învins din câțiva metri pe portarul Karl Hein.
14:20
Turcia nu i-a lăsat nici o șansă Bulgariei în preliminariile Campionatului Mondial din anul 2026 # Radio Moldova
Echipa națională de fotbal a Turciei s-a dezlănțuit într-un meci din preliminariile Cupei Mondiale de anul viitor. În grupa E, discipolii italianului Vincenzo Montella au surclasat în deplasare selecționata Bulgariei cu 6:1. La pauză, scorul a fost egal, 1:1, după care turcii au marcat 5 goluri în repriza secundă. Kenan Yıldız a izbutit dubla, iar Arda Güler, Zeki Çelik și İrfan Kahveci și-au trecut și ei numele pe lista marcatorilor.
13:30
Tensiuni între Afganistan și Pakistan: Kabulul acuză încălcarea spațiului aerian, Islamabadul vorbește despre „un atac neprovocat” # Radio Moldova
La frontiera dintre Afganistan și Pakistan au avut loc sâmbătă seară confruntări armate. Acestea au urmat după ce Ministerul Apărării al guvernului taliban a anunțat începutul unei „operațiuni de răzbunare”, scrie publicația The Moscow Times, cu referire la Reuters.
