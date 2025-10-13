Revista presei internaționale // SUA pregătesc rachete pentru Ucraina dacă Rusia refuză pacea; Hamas eliberează primii ostatici confrom planului de pace
Radio Moldova, 13 octombrie 2025 10:30
Publicațiile internaționale consemnează tensiuni și evoluții majore pe mai multe fronturi globale. Mai multe publicații dezvăluie amănunte despre sprijinul american pentru atacurile ucrainene asupra infrastructurii ruse și deciziile ce urmează să fie luate de Statele Unite pentru a apropia încheierea războiului ruso-ucrainean. Negocierile de pace în Gaza și tensiunile la granița dintre Pakistan și Afganistan se numără printre alte subiecte abordate de presa străină.
• • •
Un pomicultor din Mălăiești a investit într-un sistem modern de irigare și se bucură de productivitate înaltă: „E un sprijin foarte bun al statului față de producător” # Radio Moldova
Într-un climat tot mai imprevizibil, pentru a face față secetelor, soluția este irigarea. Igor Ivanov, pomicultor din satul Mălăiești, raionul Orhei, a investit în modernizarea sistemelor de irigare pentru livezile și pepiniera sa. Adaptarea la climă începe cu gestionarea inteligentă a resurselor de apă, susține antreprenorul.
„Afacere” cu prostituate, de la 15 ani: O tânără care a exploatat sexual trei minore, condamnată la ani grei de închisoare # Radio Moldova
A impus trei adolescente, cu vârste de 13, 14 și 17 ani, să se prostitueze, profitând de vulnerabilitatea lor. O tânără de 22 de ani din Chișinău, și ea minoră la momentul comiterii faptelor, a fost condamnată la zece ani de închisoare pentru exploatarea sexuală a celor trei victime.
Un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost condamnat la cinci luni de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru nerespectarea măsurilor de protecție dispuse într-un caz de violență în familie. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Bălți, sediul Fălești.
Revista presei // Noua Strategie militară a R. Moldova stârnește reacții critice din partea opoziției, dar și dinspre Moscova # Radio Moldova
Presa națională analizează șansele aderării RM la UE până în 2029. În atenția mass-media este și noua Strategie militară a R. Moldova, adoptată de Guvern pentru următorii 10 ani, care prevede modernizarea Forțelor Armate și integrarea lor în „arhitectura de securitate și apărare a UE”.
10:10
Sumî și Odesa, vizate de noi atacuri rusești: depozite și clădiri afectate de incendii # Radio Moldova
O dronă rusească a lovit noaptea trecută un cartier rezidențial din Sumî, Ucraina, provocând un incendiu și pagube materiale, iar în regiunea Odesa atacurile cu drone au declanșat focuri de proporții în mai multe depozite industriale. O persoană a fost rănită, iar zeci de salvatori au intervenit pentru lichidarea incendiilor.
„Eveniment istoric”! Trump, înainte de a pleca în Israel: „Războiul s-a încheiat” în Gaza # Radio Moldova
Președintele american Donald Trump le-a spus jurnaliștilor că „războiul s-a încheiat” în Gaza, înainte de a urca, duminică, la bordul Air Force One care îl va duce în Israel și apoi în Egipt, la summitul pentru pace, scrie BBC.
Podul peste râul Lunguța din sudul Republicii Moldova va fi reparat capital până în 2027 # Radio Moldova
Podul rutier peste râul Lunguța, situat în apropierea localității Corten, raionul Taraclia, va fi supus unor lucrări de reparație capitală după mai bine de o jumătate de secol de exploatare. Construit în 1970, podul din beton armat are o lungime de 34,13 metri și o lățime de 9,94 de metri, iar în prezent se află într-o stare nesatisfăcătoare, potrivit Administrației Naționale a Drumurilor (AND).
Sacrificiul din spatele migrației: bunicii devin părinți pentru a doua oară. „Când o să vă duceți în lume, să vă aduceți aminte de bunica” # Radio Moldova
Fenomenul migrației afectează tot mai mult familiile cu copii, mai ales în mediul rural. În multe sate, copiii rămân în grija bunicilor sau a unui singur părinte, în timp ce celălalt muncește peste hotare. Este și cazul Ludmilei Stratuța din satul Șeptelici, raionul Soroca, care își crește cei doi nepoți încă de la nașterea lor. Părinții copiilor sunt plecați la muncă în străinătate.
Pe măsură ce temperaturile scad, tot mai mulți locuitori din Chișinău se grăbesc să cumpere aparate de încălzire pentru a-și asigura confortul termic în locuințe. Vânzările de radiatoare, convectoare și aeroterme au crescut semnificativ în ultimele zile, spun comercianții, care îi îndeamnă pe oameni să se informeze înainte de achiziție pentru a evita riscurile de incendii sau consum excesiv de energie.
Dezinformare digitală: scenarii false de război, create cu inteligență artificială, devin virale pe TikTok # Radio Moldova
Pe rețeaua de socializare TikTok circulă videoclipuri în limba germană, create cu ajutorul inteligenței artificiale, care descriu un scenariu fictiv al unui atac cu rachete al Rusiei asupra uzinei de producție a rachetelor de croazieră Taurus din orașul bavarez Schrobenhausen. Astfel de materiale exploatează frica germanilor de rând față de un posibil război, afirmă experți intervievați de postul public Bayerischer Rundfunk (BR), citați de DW.
Trump avertizează: SUA ar putea furniza Ucrainei rachete Tomahawk dacă Rusia refuză pacea # Radio Moldova
Statele Unite ar putea livra Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk dacă Rusia va refuza o soluționare pașnică a războiului, a declarat președintele american Donald Trump în seara zilei de 12 octombrie, la bordul avionului prezidențial Air Force One. Liderul de la Casa Albă a precizat că a discutat despre acest subiect cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în cadrul convorbirilor din 11 și 12 octombrie.
Corespondență // Spionaj maghiar în Bruxelles: tensiunile dintre Ungaria și UE se întețesc # Radio Moldova
Ungaria se află în centrul unui scandal de spionaj la Bruxelles. „Serviciile secrete maghiare folosesc de ani de zile o rețea secretă de spionaj în capitala Europei”, a dezvăluit cotidianul belgian De Tijd, într-o anchetă comună cu revista germană Der Spiegel și ziarul austriac Der Standard.
„Oraș românesc, de respirație europeană” - astfel este descris Chișinăul în cea mai nouă apariție editorială, lansată în cadrul festivalului „Interbelic FEST Chișinău.RO”. Evenimentul, găzduit de Muzeul Național de Artă al Moldovei, a readus la viață spiritul boem al epocii interbelice, prin vocile protagoniștilor proiectului care și-au propus să reînvie memoria culturală și atmosfera Chișinăului de altădată.
Înapoi la rădăcini: laureatul Nobel James Rothman i-a inspirat pe elevii din Fălești # Radio Moldova
O lecție de inspirație de la un cercetător de renume mondial. Profesorul James Rothman, distins cu Premiul Nobel pentru Medicină în 2013, a vizitat Republica Moldova pentru prima dată. Acest lucru confirmă originile basarabene, la Fălești, unde predecesorii familiei Rothman au locuit în secolul al 19-lea. Savantul a stat de vorbă cu elevii Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din oraș, încurajându-i să creadă în puterea științei și a curiozității.
Pentru mulți vârstnici din Chișinău, o masă caldă pe zi nu mai e o normalitate, ci un sprijin esențial. Cu pensii mici și ajutor familial limitat, tot mai mulți ajung să depindă de cantinele sociale. Săptămânal, zeci de oameni găsesc alinare la cantina mobilă organizată de Diaconia - un loc unde, pe lângă hrană, primesc și o rază de speranță.
Pelerinii care vin la Hramul Cuvioasei Parascheva de la Iași vor avea ocazia să se închine și la moaștele Sfântului Ierarh Grigorie Palama. Rămășițele sfinte au fost adusă, noaptea trecută, din Grecia și așezate sub baldachinul din curtea Catedralei, alături de racla cu moaștele Ocrotitoarei Moldovei.
Cel puțin 41 de oameni au murit și zeci de mii au fost afectați după ce ploile torențiale au provocat inundații și alunecări de teren în estul și centrul Mexicului. Pentru a face față situației, președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a ordonat mobilizarea a 10 mii de militari pentru a participa la operațiuni de salvare și pentru a ajuta populația aflată în pericol. Autoritățile avertizează că fenomenele meteorologice extreme continuă și că situația rămâne critică în mai multe zone.
In Călărași, the harvest season transformed into a true celebration as the city hosted the traditional "Golden Autumn" festival. Mayors from the district, along with folk craftsmen and local producers, showcased their finest products from the year. The event brought together residents and visitors from various countries.
La Călărași, roada adunată s-a transformat într-o adevărată sărbătoare. În oraș a avut loc tradiționalul festival „Toamna de Aur”. Primăriile din raion, meșterii populari și producătorii locali și-au expus cele mai bune produse ale anului. Evenimentul a adunat localnici și oaspeți din mai multe țări.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat pe rețelele de socializare despre a doua convorbire telefonică cu președintele Statelor Unite în decurs de două zile, transmite BBC News.
Struguri copți, produse agricole de sezon și accesorii pentru vinificație - toate acestea au putut fi găsite la iarmarocul „Butoiaș”, organizat în capitală. Viticultori din întreaga țară și-au adus recolta pentru a o vinde, iar pasionații de vin de casă au profitat de ocazie, pentru a alege cele mai bune soiuri de struguri, în căutarea gustului perfect.
Ambasadoarea Iwona Piórko: „Cu cât suntem mai uniți, cu atât suntem mai în siguranță” – interviu EXCLUSIV la Moldova 1 # Radio Moldova
Republica Moldova se află într-un moment decisiv al parcursului său european, iar Uniunea Europeană este gata să deschidă primul capitol de negocieri cu R. Moldova, după finalizarea cu succes a procesului de screening. Ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko, s-a arătat convinsă, într-un interviu acordat în exclusivitate postului Moldova 1, că statul nostru „va parcurge cu succes” drumul spre aderarea la Uniunea Europeană, iar Bruxellesul va continua să ne sprijine în fața provocărilor interne și externe.
Monegascul Valentin Vacherot a furnizat în această după-amiază cea mai mare surpriză a sezonului competițional în tenisul masculin. Vacherot a cucerit titlul la turneul din seria Masters de la Shanghai după ce l-a învins în finală pe vărul său, francezul Arthur Rinderknech, scor 4:6, 6:3, 6:3.
Guvernul Israelului: Hamas va începe eliberarea ostaticilor israelieni luni dimineață # Radio Moldova
Eliberarea ostaticilor va începe în doar câteva ore, a declarat purtătoarea de cuvânt a guvernului, Shosh Bedrosian, în cadrul unui briefing de presă. Potrivit acesteia, Israelul este pregătit să-i primească pe ostatici chiar dacă procesul va începe mai devreme decât era planificat, relatează BBC News.
ISW: Kremlinul pregătește terenul informațional-psihologic pentru un eventual conflict cu NATO # Radio Moldova
Acțiunile subversive continue ale Federației Ruse în Europa, inclusiv utilizarea de drone care pot colecta informații de recunoaștere, indică faptul că Moscova a demarat deja faza „de setare informațional-psihologică a campaniei sale de pregătire pentru un posibil război între NATO și Rusia în viitor”. Constatarea se conține în ultimul buletin analitic al Institutul American pentru Studiul Războiului (ISW), citat de DW.
Pensia pentru limită de vârstă: cum pot fi recuperate perioadele lipsă din carnetul de muncă # Radio Moldova
Pentru a obține pensia pentru limită de vârstă, o persoană trebuie să aibă un stagiu complet de cotizare de 34 de ani. Cei care nu reușesc să acumuleze această perioadă pot primi o pensie parțială, dacă au muncit cel puțin 15 ani. În lipsa acestui stagiu minim, statul acordă doar o indemnizație egală cu jumătate din pensia minimă.
Viitoarea adversară a „tricolorilor” în preliminariile Campionatului Mondial din anul 2026 a suferit a cincea înfrângere în grupa I. Selecționata Estoniei a pierdut cu 1:3 pe teren propriu în fața echipei Italiei. „Squadra Azzurra” a preluat conducerea în minutul 4, grație golului marcat de Moise Kean, iar peste alte 26 de minute, Mateo Retegui a ratat o lovitură de la 11 metri. Atacantul italian de origine argentiniană s-a revanșat 8 minute mai târziu, când l-a învins din câțiva metri pe portarul Karl Hein.
Turcia nu i-a lăsat nici o șansă Bulgariei în preliminariile Campionatului Mondial din anul 2026 # Radio Moldova
Echipa națională de fotbal a Turciei s-a dezlănțuit într-un meci din preliminariile Cupei Mondiale de anul viitor. În grupa E, discipolii italianului Vincenzo Montella au surclasat în deplasare selecționata Bulgariei cu 6:1. La pauză, scorul a fost egal, 1:1, după care turcii au marcat 5 goluri în repriza secundă. Kenan Yıldız a izbutit dubla, iar Arda Güler, Zeki Çelik și İrfan Kahveci și-au trecut și ei numele pe lista marcatorilor.
Tensiuni între Afganistan și Pakistan: Kabulul acuză încălcarea spațiului aerian, Islamabadul vorbește despre „un atac neprovocat” # Radio Moldova
La frontiera dintre Afganistan și Pakistan au avut loc sâmbătă seară confruntări armate. Acestea au urmat după ce Ministerul Apărării al guvernului taliban a anunțat începutul unei „operațiuni de răzbunare”, scrie publicația The Moscow Times, cu referire la Reuters.
The Emergency Situations Departments of Telenești and Călărași received two modern special vehicles from European partners in Austria and Switzerland.
După armistițiu și eliberarea ostaticilor, Israelul vizează distrugerea completă a tunelurilor Hamas # Radio Moldova
Ministrul apărării israelian, Israel Katz, a ordonat duminică armatei să „distrugă toate tunelurile teroriste ale Hamas din Gaza” după eliberarea ostaticilor încă ținuți captivi în enclava palestiniană, informează Agerpres, citând EFE.
Din 12 octombrie, moldovenii care călătoresc în UE sunt înregistrați în Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) # Radio Moldova
Începând de duminică, 12 octombrie, cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în Uniunea Europeană trec printr-un nou sistem electronic de control la frontieră – Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), care înregistrează automat datele privind trecerile, imaginile faciale și amprentele digitale.
Primii călători care trec frontiera Republicii Moldova spre România prin vama Costești sunt deja supuși noilor cerințe ale Sistemului de Intrare/Ieșire (EES), aplicat de la 12 octombrie la frontierele externe ale Uniunii Europene.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut o convorbire telefonică „pozitivă și productivă” cu liderul american Donald Trump, pe care l-a felicitat pentru „succesul său și pentru acordul din Orientul Mijlociu pe care a reușit să-l încheie, ceea ce reprezintă o realizare remarcabilă”, continuând efortul său de a-l curta pe președintele SUA cu speranța că acesta din urmă va reuși să îl aducă pe Putin la masa dialogului în perspectiva unui armistițiu care să deschidă calea către pace, scrie publicația CaleaEuropeană.ro.
Tot mai mulți moldoveni apelează la psihologi. Cele mai mai frecvente motive: depresia și anxietatea # Radio Moldova
Presiunea vieții de zi cu zi, tot mai agitate, și instabilitatea globală cauzată de războaie și crize afectează starea psihologică a oamenilor. Tot mai mulți simt nevoia de sprijin specializat. Datele oficiale arată că tot mai mulți moldoveni apelează la psihologi. De exemplu, la Centrul de sănătate mintală din Soroca vin zilnic aproximativ 20 de persoane în căutarea ajutorului specialiștilor.
Perioadele secetoase din ultimii ani i-au determinat pe unii fermieri să caute soluții mai rezistente la schimbările climatice. În raionul Orhei, doi antreprenori au ales să renunțe la culturile tradiționale și au semănat, pentru prima dată, sorg - o plantă aproape uitată în R. Moldova, dar cu un potențial agricol considerabil. Agricultorii au adunat recolte care le asigură necesarul de hrană pentru 160 de bovine pe care le cresc la ferma din localitate.
Maestrul Mihai Agafița: „Premiul Național mă face să depun tot efortul pentru dezvoltarea culturii naționale” # Radio Moldova
A susținut peste o mie de concerte, apreciate atât de publicul larg, cât și de elita muzicală din multiple țări, și a condus prestigioase orchestre simfonice din Europa și Statele Unite (SUA). Totuși, orchestra lui de suflet rămâne cea a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” din Chișinău, unde activează din 2004. Este vorba despre maestrul Mihai Agafița care, recent, a fost distins cu Premiul Național pentru contribuția remarcabilă în promovarea muzicii simfonice.
Tot mai mulți moldoveni aleg o alimentație sănătoasă: crește consumul de ouă, fructe și legume # Radio Moldova
Tot mai mulți moldoveni sunt atenți la ce pun în farfurie. Potrivit datelor oficiale, în ultimul an a crescut consumul de ouă, fructe și legume. Doar în 2024, un moldovean a mâncat în medie 256 de ouă - cu 17 mai mult decât în anul precedent. Merele rămân fructele preferate, iar nutriționiștii salută aceste alegeri mai sănătoase.
Programul Național „+3.000 de lei pentru cariera ta”: 83 de tineri vor primi indemnizație lunară, suplimentară la salariu # Radio Moldova
La două luni de la lansarea Programului Național „+3.000 de lei pentru cariera ta”, 83 de tineri vor primi indemnizația de 3.000 de lei lunar, iar alți peste 1.000 de tineri au fost identificați ca pre-eligibili și urmează să finalizeze procedura digitală de validare.
Apa din râul Răut, grav afectată. Localnicii și autoritățile locale cer intervenția instituțiilor responsabile # Radio Moldova
Râul Răut se află într-o stare critică de poluare, iar situația se agravează pe zi ce trece. În albia râului s-au acumulat cantități mari de deșeuri, iar calitatea apei este grav afectată. Specialiștii atrag atenția că aceasta conține bacterii periculoase, fiind nepotrivită atât pentru consum, cât și pentru irigații. Localnicii și autoritățile locale cer intervenția rapidă a instituțiilor responsabile pentru a opri degradarea continuă a râului.
Fumătorii care folosesc țigaretele electronice sunt cei mai dispuși să facă boala „plămânului popcorn”. Fumatul face popcorn din plămâni - nu este o metaforă, ci o realitate, avertizează medicii.
Târg de cariere: 25 de companii au oferit peste 1.500 de oportunități de angajare în diverse domenii # Radio Moldova
Peste 25 de companii și mai bine de 1.500 de locuri de muncă i-au așteptat pe vizitatori la ediția de toamnă a Târgului de cariere, desfășurată timp de două zile la Palatul Național „Nicolae Sulac” din Chișinău. Evenimentul a adunat angajatori din domenii diverse, dar și universități care au prezentat programe educaționale și oportunități de formare pentru tinerii aflați la început de drum.
Maia Sandu, discurs la Comisia de la Veneția: „Împreună trebuie să concepem instrumentele care să apere democrația de noile amenințări” # Radio Moldova
Democrațiile moderne se confruntă cu o nouă generație de amenințări - războiul hibrid, finanțările ilicite și manipularea digitală, iar apărarea democrației nu a fost niciodată mai dificilă, mai complexă și mai urgentă așa ca în prezent, a declarat președinta Maia Sandu sâmbătă, 11 octombrie, la evenimentul dedicat aniversării a 35-a de la fondarea Comisiei de la Veneția a Consiliului Europei.
Cancerul poate fi tratat dacă este depistat la timp, susțin medicii din zece țări, reuniți la Chișinău # Radio Moldova
În fiecare an, aproximativ 10 mii de persoane din Republica Moldova află că au cancer. Specialiștii atrag atenția că, în majoritatea cazurilor, boala poate fi tratată, iar pacienții pot duce o viață lungă și demnă, cu condiția esențială de a fi depistată la timp. Acest mesaj a fost reiterat de medici și experți din zece țări, reuniți la Congresul Național de Oncologie de la Chișinău.
The inaugural intellectual games festival, IQ Fest, took place in Chișinău, offering families a range of challenges from chess to robotics.
Târg de cariere: 25 de companii au oferit peste 1500 de oportunități de angajare în diverse domenii # Radio Moldova
Peste 25 de companii și mai bine de 1500 de locuri de muncă i-au așteptat pe vizitatori la ediția de toamnă a Târgului de cariere, desfășurată timp de două zile la Palatul Național „Nicolae Sulac” din Chișinău. Evenimentul a adunat angajatori din domenii diverse, dar și universități care au prezentat programe educaționale și oportunități de formare pentru tinerii aflați la început de drum.
Festivalul de jocuri intelectuale, la prima ediție. Participanți: „Ne jucăm și ne dezvoltăm” # Radio Moldova
O zi plină de provocări, distracție și surprize. Este vorba despre primul festival de jocuri intelectuale pentru întreaga familie „IQ Fest”, desfășurat la Chișinău. De la șah și puzzle-uri uriașe, până la realitate virtuală, robotică, jocuri de cuvinte și experimente științifice - festivalul a transformat joaca în provocare, iar învățarea în distracție pentru copii, tineri și părinți.
