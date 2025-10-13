Condamnată la zece ani de închisoare pentru exploatarea sexuală a trei adolescente

11:00

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut o convorbire telefonică „pozitivă și productivă” cu liderul american Donald Trump, pe care l-a felicitat pentru „succesul său și pentru acordul din Orientul Mijlociu pe care a reușit să-l încheie, ceea ce reprezintă o realizare remarcabilă”, continuând efortul său de a-l curta pe președintele SUA cu speranța că acesta din urmă va reuși să îl aducă pe Putin la masa dialogului în perspectiva unui armistițiu care să deschidă calea către pace, scrie publicația CaleaEuropeană.ro.