Victor Chirilă: România a devenit cel mai mare investitor străin în Moldova cu peste 400 milioane de euro

16:10

Sébastien Lecornu, numit prim-ministru al Franței în urmă cu mai puțin de o lună, și-a anunțat demisia pe 6 octombrie 2025, la doar câteva ore după ce a prezentat noul său guvern. Decizia a fost acceptată de președintele Emmanuel Macron și marchează al patrulea prim-ministru în mai puțin de un an. Lecornu, care a preluat […] Articolul Sébastien Lecornu demisionează după mai puțin de o lună ca prim-ministru al Franței apare prima dată în DemocracyMD.