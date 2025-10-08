Daniel Vodă: Criza energetică din Transnistria este alimentată de Federația Rusă
Democracy.md, 8 octombrie 2025 16:10
Guvernul Republicii Moldova monitorizează cu atenție evoluțiile din regiunea transnistreană și va reacționa doar pe baza faptelor verificate. Potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, autoritățile de la Chișinău își mențin poziția clară privind mecanismul de livrare a gazelor pe malul stâng al Nistrului, subliniind că acesta nu a fost propus și nici susținut
• • •
Acum 15 minute
16:10
Acum o oră
15:50
Primăria Municipiului Chișinău susține și în acest an tradiția teatrului, participând la deschiderea Festivalului Internațional de Teatru de Comedie „FESTIS" 2025, organizat de Teatrul Național „Satiricus Ion Luca Caragiale". În perioada 7–19 octombrie 2025, scena Teatrului „Satiricus" va reuni artiști, regizori și iubitori de teatru din Republica Moldova, România, Georgia, Italia, Polonia și Ungaria.
15:40
Primarul Comratului: Alegerile din Găgăuzia trebuie organizate rapid pentru depășirea crizei politice # Democracy.md
Primarul municipiului Comrat, Serghei Anastasov, a subliniat necesitatea organizării rapide a alegerilor pentru constituirea unei noi Adunări Populare a Găgăuziei, considerând că aceasta este singura soluție pentru depășirea crizei politice din autonomie. Anastasov a accentuat importanța formării unui legislativ local compus din persoane integre, cu o reputație ireproșabilă și fără legături cu oligarhul fugar Ilan
Acum 2 ore
15:10
Moldova are suficiente gaze pentru sezonul rece 2025–2026, asigură ministrul Junghietu # Democracy.md
Republica Moldova este pregătită pentru sezonul rece 2025–2026, având stocurile necesare de gaze naturale asigurate, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Pentru malul drept al Nistrului, Energocom a achiziționat 90% din necesarul de gaze, echivalentul a aproximativ 700 de milioane de metri cubi, iar stocurile de siguranță de 50 de milioane de metri cubi sunt
15:00
Ion Ceban invită chișinăuienii să celebreze Hramul orașului: „Chișinăul trăiește prin oamenii săi” # Democracy.md
Pe 14 octombrie, locuitorii capitalei și oaspeții sunt invitați să celebreze Hramul Chișinăului – o zi dedicată istoriei, culturii și tradițiilor locale. Primarul general Ion Ceban a anunțat că Primăria Chișinău a pregătit și în acest an un program amplu de evenimente: expoziții, târguri ale meșterilor populari și producătorilor autohtoni, degustări de bucate tradiționale și
14:40
Guvernul Republicii Moldova a reacționat după ce autoritățile ruse au blocat un lot de 20,5 tone de mere moldovenești la frontieră, invocând nereguli administrative. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a declarat că nu a existat nicio notificare oficială și a acuzat Federația Rusă de utilizarea producției agricole ca instrument de presiune politică. El
14:30
Investiție de peste 43 de milioane de lei: Stația regională de pompare și rețelele de canalizare aproape gata # Democracy.md
Un proiect intercomunitar cu impact major pentru bunăstarea locuitorilor din suburbiile Tohatin, Cruzești și Budești se află în ultima etapă de implementare. Stația regională de pompare cu rețele de canalizare este un proiect amplu, inițiat în anul 2020, construit cu contribuția locală și a mai multor parteneri de dezvoltare.Primăria municipiului Chișinău susține, de la început,
Acum 4 ore
14:20
Chișinăul face pași spre o rețea educațională europeană: Investiții la Gimnaziul Nr. 53 # Democracy.md
Continuăm investițiile în infrastructura educațională a Capitalei. În prezent, în incinta Gimnaziului Nr. 53 din sectorul Centru se desfășoară lucrări de renovare a holului de la etajul I. Lucrările vizează reabilitarea completă a spațiului de acces în instituție, pentru a oferi elevilor, cadrelor didactice și vizitatorilor un mediu modern, primitor și sigur. Proiectul este realizat
14:10
Viceprim-ministrul Vladimir Bolea, aflat în cursa pentru un mandat de deputat, și-a exprimat dorința de a păstra funcția de ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, dacă va fi parte din noul guvern. El spune că este în curs de formare componența Executivului și că ar fi acceptată candidatura sa pentru acest minister. Bolea a subliniat
13:40
Chişinău – Serghei Diaconu a fost numit în funcția de director general al nou înființatului Centrul Național de Management al Crizelor. Instituția va fi autoritate administrativă centrală subordonată Guvernului, cu atribuții în prevenirea, pregătirea, răspunsul și recuperarea în situații de criză, precum inundaţii, cutremure, pandemii sau atacuri cibernetice. Centrul va acţiona printr-un mecanism 24/7, cu
13:10
Un fost deputat al Partidului Șor, Vladimir Vitiuc, a colaborat cu organele de urmărire penală în dosarul ce vizează finanțarea ilegală a partidului, în care Marina Tauber este acuzată. În instanță s-a stabilit că Vitiuc a acționat sub acoperire, sub numele de cod „Palermo", documentând operațiuni financiare și transmiterea de sume în numerar de către
12:40
Instanță hotărăște: Dutcovici va trebui să șteargă videoclipul și să recunoască public defăimarea # Democracy.md
Președintele Asociației „UNIREA-ODIP", Vlad Bilețchi, a obținut în instanță o hotărâre prin care activistul Radu Dutcovici este obligat să șteargă un videoclip considerat defăimător, să-și ceară scuze publice cu un text clar și să mențină scuzele vizibile timp de 30 de zile. Totodată, Dutcovici va trebui să suporte un prejudiciu moral și cheltuielile de judecată.
Acum 6 ore
12:10
Igor Dodon, fost președinte al Republicii Moldova și lider al Partidului Socialiștilor, s-a întâlnit cu ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, pentru a discuta situația politică și de securitate din regiune, precum și perspectivele relațiilor moldo-ruse după alegerile parlamentare din 28 septembrie. În cadrul discuției, Dodon a subliniat importanța unui dialog continuu cu toți partenerii
11:40
Experți: Curtea Constituțională nu are competența de a invalida mandatele partidului lui Costiuc” # Democracy.md
Chișinău – Mai mulți experți în justiție și drept constituțional afirmă că Curtea Constituțională nu are bază legală pentru a invalida mandatele deputaților formațiunii „Democrația Acasă" conduse de Vasile Costiuc. Concluzia vine în contextul unor sancțiuni aplicate deja de Comisia Electorală Centrală (CEC) în legătură cu presupuse încălcări ale Codului electoral. Specialiștii subliniază că, în
11:10
Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru, susține că Republica Moldova trebuie să adopte modelul suedez de transparență în administrație și în toate instituțiile publice. El spune că principiul suedez „öppenhet" – care garantează accesul public la documente oficiale, cheltuielile statului, salariile funcționarilor, contracte și decizii interne – ar trebui introdus și în legislația moldovenească, fără modificări
10:40
Fostul premier Vlad Filat a lansat critici dure la adresa actualei guvernări, pe care o acuză de aplicarea unui „populism economic" ce pune în pericol stabilitatea financiară a țării. El susține că Moldova „suferă pe datorie", iar măsurile adoptate de autorități – de la creșteri de cheltuieli la majorarea împrumuturilor – nu sunt sustenabile. Filat
Acum 8 ore
10:10
CEC cere acces la registrele partidelor pentru a preveni blocurile electorale camuflate # Democracy.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a cerut acces la registrele membrilor partidelor politice gestionate de Agenția Servicii Publice, pentru a verifica apartenența politică reală a candidaților și a preveni formarea blocurilor electorale camuflate. Această măsură vizează asigurarea transparenței și integrității procesului electoral. În plus, CEC propune crearea unei baze de date interinstituționale care să includă informații
09:40
Fostul președinte al Curții Constituționale susține validarea rezultatelor alegerilor # Democracy.md
Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a afirmat că nu există motive legale pentru ca alegerile parlamentare să fie invalidate. Potrivit lui, Comisia Electorală Centrală a adoptat în mod unanim hotărârea privind totalizarea voturilor, ceea ce indică desfășurarea scrutinului în condiții legale. Tănase a explicat că sancțiunile aplicate unui partid politic nu pot influența
09:10
Președintele Donald Trump și-a exprimat recent optimismul privind perspectivele de pace în conflictul din Gaza, afirmând că există o „șansă reală" de a se ajunge la un acord. Potrivit declarației sale, negociatorii sunt mai aproape ca niciodată de a stabili condițiile care ar permite eliberarea ostaticilor, încetarea ostilităților și stabilirea unui acord de securitate durabil.
Acum 24 ore
18:10
Unele probe din dosarele lui Plahotniuc sunt considerate „șubrede”, avertizează un expert # Democracy.md
Potrivit expertului în integritate Alexandru Bot, unele dintre probele utilizate în dosarele împotriva lui Vlad Plahotniuc ridică îndoieli serioase. El afirmă că, deși fostul lider democrat ar putea primi până la 15 ani de închisoare dacă va fi condamnat în toate cauzele, nu este exclusă nici soluția de achitare sau de încetare a urmăririi penale
17:40
Banca Mondială își revizuiește prognoza: Moldova ar putea crește doar cu 0,9 % în 2025 # Democracy.md
Banca Mondială a redus semnificativ estimările privind creșterea economică a Republicii Moldova pentru anul 2025. Conform raportului recent, economia ar urma să avanseze cu aproximativ 0,9 %, în scădere față de prognoza anterioară. Această nouă proiecție plasează Moldova la coada țărilor din regiunea Europa & Asia Centrală în termeni de creștere economică. Pe de altă parte, pentru
17:10
Președintele rus Vladimir Putin, care marți a împlinit 73 de ani, a convocat o ședință operativă cu membrii permanenți ai Consiliului rus de Securitate. În cadrul acestei zile oficiale, agenda sa include și discuții telefonice cu lideri străini, potrivit purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov. Peskov a precizat că va fi emis un comunicat de sinteză
16:40
Vicepreședintele Parlamentului, Mihail Popșoi, a avut o întrevedere oficială cu Iwona Piórko, noua ambasadoare a Uniunii Europene în Republica Moldova. În cadrul discuției, cei doi oficiali au abordat subiecte prioritare pentru relația moldo‑europeană, inclusiv cooperarea politică, sprijinul pentru reformele democratice și modalitățile de intensificare a proiectelor finanțate de UE în țară. Popșoi a subliniat importanța
Ieri
16:10
Alexandru Bot, expert juridic la asociația Watchdog.md, a criticat decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a transfera responsabilitatea privind validarea mandatelor PPDA către Curtea Constituțională. Bot consideră că CEC încearcă să evite asumarea responsabilității proprii și să implice Curtea într-o problemă care nu ține de competența sa. Potrivit expertului, CEC a identificat încălcări comise de
15:40
Socialiștii contestă rezultatele alegerilor și anunță acțiuni de protest în caz de validare # Democracy.md
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) contestă rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și amenință cu organizarea de proteste dacă acestea vor fi validate de Curtea Constituțională. Vicepreședintele formațiunii, Vlad Bătrîncea, a declarat la TV8 că scrutinul a fost marcat de nereguli și de utilizarea resurselor administrative, ceea ce, potrivit socialiștilor, ar fi compromis
15:30
Laborator digital nou și săli renovate la Complexul Educațional „Trușeni”, cu sprijinul Primăriei Chișinău # Democracy.md
Primăria Chișinău a investit 470.000 de lei în modernizarea infrastructurii Complexului Educațional „Trușeni". Banii au fost alocați pentru crearea și reparația laboratorului digital și pentru reparația mai multor săli de clasă. În cadrul proiectului au fost îndreptați pereții, reconstruite tavanul și podeaua, au fost înnoite sistemele de iluminat și de încălzire, au fost montate cu
15:20
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că a avut o întrevedere cu Giuseppe Grimaldi, noul șef al Oficiului Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Republica Moldova. Edilul i-a urat bun venit la Chișinău și succes în noul mandat. Ion Ceban a subliniat că Primăria Chișinău și BERD sunt parteneri de încredere de
15:10
Andrian Candu clarifică relația cu Plahotniuc: „Nu există legături profesionale sau politice” # Democracy.md
Andrian Candu, fostul președinte al Parlamentului Republicii Moldova, a reacționat public la recentele investigații media care sugerează o legătură profesională sau politică între el și fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc. Într-un mesaj postat pe rețelele sociale, Candu a subliniat că aceste materiale sunt „evident comandate" și nu reflectă activitatea sa actuală în mediul privat. „Cum
14:40
Se împlinesc doi ani de la începutul conflictului militar în Fâșia Gaza, în urma atacului Hamas asupra Israelului din 7 octombrie
14:10
Oleg Ozerov: Moldova trebuie să folosească statutul de neutralitate pentru relații echilibrate cu toate statele # Democracy.md
Ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a subliniat importanța utilizării statutului de neutralitate al țării, prevăzut în Constituție, pentru a construi relații echilibrate cu toate statele. El a avertizat autoritățile moldovenești să evite deciziile care ar putea duce la confruntări cu Rusia și a subliniat că neutralitatea permite dezvoltarea relațiilor cu diverse țări, […] Articolul Oleg Ozerov: Moldova trebuie să folosească statutul de neutralitate pentru relații echilibrate cu toate statele apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Republica Moldova se apropie de piața unică europeană prin aderarea la SEPA, spune Doina Nistor # Democracy.md
Republica Moldova a devenit oficial membru al Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA) în martie 2025, un pas semnificativ în procesul de integrare economică cu Uniunea Europeană. Această aderare permite efectuarea de plăți transfrontaliere în euro în condiții similare celor naționale, facilitând tranzacțiile internaționale și reducând costurile operaționale pentru companii. Viceprim-ministra Doina Nistor a […] Articolul Republica Moldova se apropie de piața unică europeană prin aderarea la SEPA, spune Doina Nistor apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
UE crește finanțarea pentru Moldova și Vecinătatea Estică cu 25 milioane de euro în 2026 # Democracy.md
Parlamentul European a aprobat un amendament care prevede majorarea cu 25 de milioane de euro a fondurilor destinate Vecinătății Estice, inclusiv Republicii Moldova, în bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026. Această inițiativă, co-semnată de eurodeputatul român Siegfried Mureșan, are scopul de a compensa retragerea sprijinului american acordat societății civile din regiune. Mureșan a subliniat importanța […] Articolul UE crește finanțarea pentru Moldova și Vecinătatea Estică cu 25 milioane de euro în 2026 apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
PNM respinge demersul USR către CEC: „O ingerință nepermisă în alegerile din Moldova” # Democracy.md
Partidul Național Moldovenesc (PNM) a condamnat ferm demersul Uniunii Salvați România (USR) adresat Comisiei Electorale Centrale (CEC), considerându-l o ingerință în procesul electoral din Republica Moldova. PNM solicită retragerea imediată a cererii USR și avertizează asupra riscurilor de destabilizare politică. Într-o declarație oficială, PNM a subliniat că orice intervenție externă în alegerile naționale reprezintă o […] Articolul PNM respinge demersul USR către CEC: „O ingerință nepermisă în alegerile din Moldova” apare prima dată în DemocracyMD.
11:50
Primăria Chișinău modernizează atelierele tehnologice din Școala auxiliară-internat Nr. 5 # Democracy.md
Primăria municipiului Chișinău desfășoară lucrări de reparație capitală la două ateliere tehnologice din cadrul Școlii auxiliare-internat Nr. 5. ▪️În spațiile destinate orelor de educație tehnologică se intervine asupra pereților, tavanului și planșeului, sunt înlocuite rețelele de iluminat și montate plafoane casetate de tip Armstrong, iar sistemul termic a fost complet modernizat. ▪️De asemenea, au fost […] Articolul Primăria Chișinău modernizează atelierele tehnologice din Școala auxiliară-internat Nr. 5 apare prima dată în DemocracyMD.
11:30
Aderarea Moldovei la SEPA facilitează plăți rapide și ieftine în euro pentru cetățeni # Democracy.md
Din 6 octombrie 2025, Republica Moldova este parte operațională a Sistemului Unic de Plăți în Euro (SEPA), ceea ce aduce numeroase beneficii pentru cetățeni și companii. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, explică câteva dintre avantajele majore: Prin aceste schimbări, Moldova își îmbunătățește infrastructura de plăți, reduce povara costurilor pentru utilizatori și companii, și […] Articolul Aderarea Moldovei la SEPA facilitează plăți rapide și ieftine în euro pentru cetățeni apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Forța Fermierilor își face loc în Parlamentul R. Moldova — agricultorii au doi reprezentanți # Democracy.md
Asociația Forța Fermierilor marchează un moment istoric, reușind să trimită doi reprezentanți în Parlamentul Republicii Moldova în urma alegerilor recente. Este pentru prima dată când agricultorii sunt reprezentați direct în legislativ prin intermediul unei organizații dedicate intereselor fermierilor. În cadrul unei ședințe a Consiliului de Administrare, organizația a adoptat un plan amplu cu 30 de […] Articolul Forța Fermierilor își face loc în Parlamentul R. Moldova — agricultorii au doi reprezentanți apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Alla Darovannaia își cere scuze publice Alei Nemerenco în urma unei hotărâri judecătorești definitive # Democracy.md
Deputata socialistă Alla Darovannaia și-a cerut scuze publice de la ministra Sănătății, Ala Nemerenco, după ce Curtea Supremă de Justiție a dat câștig de cauză acesteia într-un proces privind acuzațiile de obținere ilegală a unei diplome de master. Într-o postare pe rețelele sociale, Darovannaia a dezmințit informațiile răspândite de ea în cadrul unei conferințe de […] Articolul Alla Darovannaia își cere scuze publice Alei Nemerenco în urma unei hotărâri judecătorești definitive apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat că anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a fost „o afacere dâmbovițeană”, subliniind că decizia a fost rezultatul exclusiv al partidelor politice românești și nu al unei ingerințe externe. Băsescu a criticat modul în care au fost comasate alegerile europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale, considerând că această decizie […] Articolul Băsescu: Anularea alegerilor din România, o „afacere dâmbovițeană” a politicienilor apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
Primăria municipiului Chișinău a anunțat că demarează lucrările de elaborare a bugetului local pentru anul 2026. În cadrul unei ședințe a serviciilor municipale, Ion Ceban a cerut responsabililor să pregătească proiectul în cel mai scurt timp, după modelul anilor trecuți, punând accent pe sectoare precum infrastructura și domeniul social. Ceban a precizat că proiectul va fi supus […] Articolul Primăria Chișinău demarează elaborarea bugetului municipal pentru 2026 apare prima dată în DemocracyMD.
09:10
Germania reacționează după demisia premierului francez: „Stabilitatea Franței este crucială pentru Europa” # Democracy.md
Guvernul Germaniei a reacționat imediat după ce prim‑ministrul francez Sébastien Lecornu și-a dat demisia, subliniind importanța stabilității politice în Franța pentru întreaga Uniune Europeană. Un purtător de cuvânt al cabinetului german a declarat că deși situația internă este tensionată, nu există îndoieli privind capacitatea Franței de a depăși această criză. Berlinul a atras atenția că […] Articolul Germania reacționează după demisia premierului francez: „Stabilitatea Franței este crucială pentru Europa” apare prima dată în DemocracyMD.
6 octombrie 2025
18:10
Fostul primar general al Bucureștiului, Sorin Oprescu, a fost reținut pe 4 octombrie 2025 lângă aeroportul din Salonic, Grecia, în urma unei operațiuni de cooperare internațională între autoritățile române și cele elene. Pe numele său fusese emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 10 ani și 8 luni, în baza unei sentințe definitive pronunțate […] Articolul Sorin Oprescu, reținut lângă aeroportul din Salonic apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Băsescu: „O țărișoară ca Republica Moldova a rezistat, în timp ce România a anulat alegerile în 2024” # Democracy.md
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a criticat recent reacția autorităților de la București la ceea ce el numește un „război hibrid dur” orchestrat de Rusia. Într‑o intervenție la Digi24, Băsescu a spus că, deși Republica Moldova s‑a aflat în aceeași linie de foc, aceasta a rezistat atacurilor, în timp ce în România s‑ar fi ajuns […] Articolul Băsescu: „O țărișoară ca Republica Moldova a rezistat, în timp ce România a anulat alegerile în 2024” apare prima dată în DemocracyMD.
17:30
Primăria municipiului Chișinău a investit 9,8 milioane de lei în reparația drumului de acces spre satul Ghidighici, proiect care a inclus și construcția unui trotuar pe strada Victoriei. Autoritățile subliniază că proiectul are o importanță majoră, vizând dezvoltarea economică a regiunii și asigurarea siguranței în trafic pentru șoferi și pietoni. De asemenea, în anul 2022, […] Articolul 9,8 milioane de lei pentru modernizarea drumului spre satul Ghidighici apare prima dată în DemocracyMD.
17:10
Chișinăul sărbătorește Hramul orașului: Evenimente și activități pentru toate vârstele # Democracy.md
Chișinăul se pregătește de sărbătoare. Pe 14 octombrie, locuitorii capitalei vor marca Hramul orașului printr-o serie de evenimente culturale și religioase. Manifestările vor debuta la ora 08:00, cu liturghia de Hram la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului”, iar de la ora 10:00, Piața Marii Adunări Naționale va deveni centrul festivităților, găzduind târguri, concerte și recitaluri, care […] Articolul Chișinăul sărbătorește Hramul orașului: Evenimente și activități pentru toate vârstele apare prima dată în DemocracyMD.
17:00
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a declarat în cadrul ședinței operative a serviciilor Primăriei Chișinău din 6 octombrie 2025 că, după încheierea campaniei electorale, municipalitatea își continuă activitatea în ritm susținut, implementând proiecte de infrastructură în toate sectoarele orașului. „Alegerile au trecut, iar Primăria Chișinău continuă să muncească în teren, în fiecare sector, realizând multiple proiecte […] Articolul Primăria Chișinău anunță reorganizări interne și continuarea proiectelor municipale apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Pavel Postică, afirmă că numărul moldovenilor din Rusia care participă la alegeri — prin înregistrare prealabilă — este în continuă scădere, comparativ cu perioadele electorale anterioare. El a indicat şi anumite îngrijorări privind validitatea unor cereri de vot din diaspora, precum folosirea aceluiași e‑mail sau IP pentru mai multe înregistrări. […] Articolul Pavel Postică: tot mai puțini moldoveni din Rusia participă la alegeri apare prima dată în DemocracyMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
Sébastien Lecornu, numit prim-ministru al Franței în urmă cu mai puțin de o lună, și-a anunțat demisia pe 6 octombrie 2025, la doar câteva ore după ce a prezentat noul său guvern. Decizia a fost acceptată de președintele Emmanuel Macron și marchează al patrulea prim-ministru în mai puțin de un an. Lecornu, care a preluat […] Articolul Sébastien Lecornu demisionează după mai puțin de o lună ca prim-ministru al Franței apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
Autoritățile române acuză un fost oficial moldovean de trădare și spionaj în favoarea Belarusului # Democracy.md
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, a fost reținut în România pe 8 septembrie 2025, fiind acuzat de trădare. Potrivit autorităților române, Bălan ar fi divulgat informații secrete de stat către ofițeri ai KGB-ului din Belarus, în cadrul unor întâlniri desfășurate în perioada 2024–2025, la Budapesta. […] Articolul Autoritățile române acuză un fost oficial moldovean de trădare și spionaj în favoarea Belarusului apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Anatol Șalaru: Rusia construiește o armată în România pentru a submina statul din interior # Democracy.md
Fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru, a lansat un avertisment dur privind acțiunile Rusiei în spațiul european, susținând că Moscova construiește o adevărată „armată” în România, menită să submineze statul român din interior. Potrivit lui Șalaru, această strategie se manifestă prin infiltrarea și influențarea unor persoane și grupuri cu orientări prorusești în […] Articolul Anatol Șalaru: Rusia construiește o armată în România pentru a submina statul din interior apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că pregătirea blocurilor locative pentru sezonul de încălzire 2025–2026 se află pe ultima sută de metri. Potrivit edilului, municipalitatea și gestionarii fondului locativ finalizează lucrările tehnice necesare pentru asigurarea confortului termic al locatarilor. „Deși tarifele sunt usturătoare, sănătatea cetățenilor este o prioritate. Conectarea la căldură se face la […] Articolul Primăria Chișinău promite căldură la timp: conectările, monitorizate atent apare prima dată în DemocracyMD.
