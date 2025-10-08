Fost deputat Șor a acționat sub acoperire în ancheta împotriva Marinei Tauber

18:10

Potrivit expertului în integritate Alexandru Bot, unele dintre probele utilizate în dosarele împotriva lui Vlad Plahotniuc ridică îndoieli serioase. El afirmă că, deși fostul lider democrat ar putea primi până la 15 ani de închisoare dacă va fi condamnat în toate cauzele, nu este exclusă nici soluția de achitare sau de încetare a urmăririi penale […] Articolul Unele probe din dosarele lui Plahotniuc sunt considerate „șubrede”, avertizează un expert apare prima dată în DemocracyMD.