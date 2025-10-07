Unele probe din dosarele lui Plahotniuc sunt considerate „șubrede”, avertizează un expert

15:30

Igor Dodon susține că excluderea din alegeri a unui partid parlamentar ar putea duce la organizarea de alegeri repetate. Potrivit lui, în cazul în care un partid important este eliminat din cursă, acest lucru ridică probleme de legalitate și de legitimitate a rezultatului electoral. El afirmă că opoziția este pregătită pentru un astfel de scenariu și […]