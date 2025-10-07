Ion Ceban s-a întâlnit cu noul șef al Oficiului BERD în Republica Moldova
Democracy.md, 7 octombrie 2025 15:20
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că a avut o întrevedere cu Giuseppe Grimaldi, noul șef al Oficiului Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Republica Moldova. Edilul i-a urat bun venit la Chișinău și succes în noul mandat. Ion Ceban a subliniat că Primăria Chișinău și BERD sunt parteneri de încredere de […] Articolul Ion Ceban s-a întâlnit cu noul șef al Oficiului BERD în Republica Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
• • •
Alte ştiri de Democracy.md
Acum 10 minute
15:20
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că a avut o întrevedere cu Giuseppe Grimaldi, noul șef al Oficiului Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Republica Moldova. Edilul i-a urat bun venit la Chișinău și succes în noul mandat. Ion Ceban a subliniat că Primăria Chișinău și BERD sunt parteneri de încredere de […] Articolul Ion Ceban s-a întâlnit cu noul șef al Oficiului BERD în Republica Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 30 minute
15:10
Andrian Candu clarifică relația cu Plahotniuc: „Nu există legături profesionale sau politice” # Democracy.md
Andrian Candu, fostul președinte al Parlamentului Republicii Moldova, a reacționat public la recentele investigații media care sugerează o legătură profesională sau politică între el și fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc. Într-un mesaj postat pe rețelele sociale, Candu a subliniat că aceste materiale sunt „evident comandate” și nu reflectă activitatea sa actuală în mediul privat. „Cum […] Articolul Andrian Candu clarifică relația cu Plahotniuc: „Nu există legături profesionale sau politice” apare prima dată în DemocracyMD.
Acum o oră
14:40
Se împlinesc doi ani de la începutul conflictului militar în Fâșia Gaza, în urma atacului Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023. Până în prezent, autoritățile din Gaza raportează peste 67.000 de victime palestiniene, dintre care aproape o treime sunt copii. ONU a acuzat Israelul de genocid, invocând amploarea și natura atacurilor. Pe partea israeliană, […] Articolul Conflictele din Gaza continuă: peste 67.000 de victime și o criză umanitară profundă apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 2 ore
14:10
Oleg Ozerov: Moldova trebuie să folosească statutul de neutralitate pentru relații echilibrate cu toate statele # Democracy.md
Ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a subliniat importanța utilizării statutului de neutralitate al țării, prevăzut în Constituție, pentru a construi relații echilibrate cu toate statele. El a avertizat autoritățile moldovenești să evite deciziile care ar putea duce la confruntări cu Rusia și a subliniat că neutralitatea permite dezvoltarea relațiilor cu diverse țări, […] Articolul Oleg Ozerov: Moldova trebuie să folosească statutul de neutralitate pentru relații echilibrate cu toate statele apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Republica Moldova se apropie de piața unică europeană prin aderarea la SEPA, spune Doina Nistor # Democracy.md
Republica Moldova a devenit oficial membru al Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA) în martie 2025, un pas semnificativ în procesul de integrare economică cu Uniunea Europeană. Această aderare permite efectuarea de plăți transfrontaliere în euro în condiții similare celor naționale, facilitând tranzacțiile internaționale și reducând costurile operaționale pentru companii. Viceprim-ministra Doina Nistor a […] Articolul Republica Moldova se apropie de piața unică europeană prin aderarea la SEPA, spune Doina Nistor apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 4 ore
13:10
UE crește finanțarea pentru Moldova și Vecinătatea Estică cu 25 milioane de euro în 2026 # Democracy.md
Parlamentul European a aprobat un amendament care prevede majorarea cu 25 de milioane de euro a fondurilor destinate Vecinătății Estice, inclusiv Republicii Moldova, în bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026. Această inițiativă, co-semnată de eurodeputatul român Siegfried Mureșan, are scopul de a compensa retragerea sprijinului american acordat societății civile din regiune. Mureșan a subliniat importanța […] Articolul UE crește finanțarea pentru Moldova și Vecinătatea Estică cu 25 milioane de euro în 2026 apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
PNM respinge demersul USR către CEC: „O ingerință nepermisă în alegerile din Moldova” # Democracy.md
Partidul Național Moldovenesc (PNM) a condamnat ferm demersul Uniunii Salvați România (USR) adresat Comisiei Electorale Centrale (CEC), considerându-l o ingerință în procesul electoral din Republica Moldova. PNM solicită retragerea imediată a cererii USR și avertizează asupra riscurilor de destabilizare politică. Într-o declarație oficială, PNM a subliniat că orice intervenție externă în alegerile naționale reprezintă o […] Articolul PNM respinge demersul USR către CEC: „O ingerință nepermisă în alegerile din Moldova” apare prima dată în DemocracyMD.
11:50
Primăria Chișinău modernizează atelierele tehnologice din Școala auxiliară-internat Nr. 5 # Democracy.md
Primăria municipiului Chișinău desfășoară lucrări de reparație capitală la două ateliere tehnologice din cadrul Școlii auxiliare-internat Nr. 5. ▪️În spațiile destinate orelor de educație tehnologică se intervine asupra pereților, tavanului și planșeului, sunt înlocuite rețelele de iluminat și montate plafoane casetate de tip Armstrong, iar sistemul termic a fost complet modernizat. ▪️De asemenea, au fost […] Articolul Primăria Chișinău modernizează atelierele tehnologice din Școala auxiliară-internat Nr. 5 apare prima dată în DemocracyMD.
11:30
Aderarea Moldovei la SEPA facilitează plăți rapide și ieftine în euro pentru cetățeni # Democracy.md
Din 6 octombrie 2025, Republica Moldova este parte operațională a Sistemului Unic de Plăți în Euro (SEPA), ceea ce aduce numeroase beneficii pentru cetățeni și companii. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, explică câteva dintre avantajele majore: Prin aceste schimbări, Moldova își îmbunătățește infrastructura de plăți, reduce povara costurilor pentru utilizatori și companii, și […] Articolul Aderarea Moldovei la SEPA facilitează plăți rapide și ieftine în euro pentru cetățeni apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 6 ore
11:10
Forța Fermierilor își face loc în Parlamentul R. Moldova — agricultorii au doi reprezentanți # Democracy.md
Asociația Forța Fermierilor marchează un moment istoric, reușind să trimită doi reprezentanți în Parlamentul Republicii Moldova în urma alegerilor recente. Este pentru prima dată când agricultorii sunt reprezentați direct în legislativ prin intermediul unei organizații dedicate intereselor fermierilor. În cadrul unei ședințe a Consiliului de Administrare, organizația a adoptat un plan amplu cu 30 de […] Articolul Forța Fermierilor își face loc în Parlamentul R. Moldova — agricultorii au doi reprezentanți apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Alla Darovannaia își cere scuze publice Alei Nemerenco în urma unei hotărâri judecătorești definitive # Democracy.md
Deputata socialistă Alla Darovannaia și-a cerut scuze publice de la ministra Sănătății, Ala Nemerenco, după ce Curtea Supremă de Justiție a dat câștig de cauză acesteia într-un proces privind acuzațiile de obținere ilegală a unei diplome de master. Într-o postare pe rețelele sociale, Darovannaia a dezmințit informațiile răspândite de ea în cadrul unei conferințe de […] Articolul Alla Darovannaia își cere scuze publice Alei Nemerenco în urma unei hotărâri judecătorești definitive apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat că anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a fost „o afacere dâmbovițeană”, subliniind că decizia a fost rezultatul exclusiv al partidelor politice românești și nu al unei ingerințe externe. Băsescu a criticat modul în care au fost comasate alegerile europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale, considerând că această decizie […] Articolul Băsescu: Anularea alegerilor din România, o „afacere dâmbovițeană” a politicienilor apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
Primăria municipiului Chișinău a anunțat că demarează lucrările de elaborare a bugetului local pentru anul 2026. În cadrul unei ședințe a serviciilor municipale, Ion Ceban a cerut responsabililor să pregătească proiectul în cel mai scurt timp, după modelul anilor trecuți, punând accent pe sectoare precum infrastructura și domeniul social. Ceban a precizat că proiectul va fi supus […] Articolul Primăria Chișinău demarează elaborarea bugetului municipal pentru 2026 apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 8 ore
09:10
Germania reacționează după demisia premierului francez: „Stabilitatea Franței este crucială pentru Europa” # Democracy.md
Guvernul Germaniei a reacționat imediat după ce prim‑ministrul francez Sébastien Lecornu și-a dat demisia, subliniind importanța stabilității politice în Franța pentru întreaga Uniune Europeană. Un purtător de cuvânt al cabinetului german a declarat că deși situația internă este tensionată, nu există îndoieli privind capacitatea Franței de a depăși această criză. Berlinul a atras atenția că […] Articolul Germania reacționează după demisia premierului francez: „Stabilitatea Franței este crucială pentru Europa” apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 24 ore
18:10
Fostul primar general al Bucureștiului, Sorin Oprescu, a fost reținut pe 4 octombrie 2025 lângă aeroportul din Salonic, Grecia, în urma unei operațiuni de cooperare internațională între autoritățile române și cele elene. Pe numele său fusese emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 10 ani și 8 luni, în baza unei sentințe definitive pronunțate […] Articolul Sorin Oprescu, reținut lângă aeroportul din Salonic apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Băsescu: „O țărișoară ca Republica Moldova a rezistat, în timp ce România a anulat alegerile în 2024” # Democracy.md
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a criticat recent reacția autorităților de la București la ceea ce el numește un „război hibrid dur” orchestrat de Rusia. Într‑o intervenție la Digi24, Băsescu a spus că, deși Republica Moldova s‑a aflat în aceeași linie de foc, aceasta a rezistat atacurilor, în timp ce în România s‑ar fi ajuns […] Articolul Băsescu: „O țărișoară ca Republica Moldova a rezistat, în timp ce România a anulat alegerile în 2024” apare prima dată în DemocracyMD.
17:30
Primăria municipiului Chișinău a investit 9,8 milioane de lei în reparația drumului de acces spre satul Ghidighici, proiect care a inclus și construcția unui trotuar pe strada Victoriei. Autoritățile subliniază că proiectul are o importanță majoră, vizând dezvoltarea economică a regiunii și asigurarea siguranței în trafic pentru șoferi și pietoni. De asemenea, în anul 2022, […] Articolul 9,8 milioane de lei pentru modernizarea drumului spre satul Ghidighici apare prima dată în DemocracyMD.
17:10
Chișinăul sărbătorește Hramul orașului: Evenimente și activități pentru toate vârstele # Democracy.md
Chișinăul se pregătește de sărbătoare. Pe 14 octombrie, locuitorii capitalei vor marca Hramul orașului printr-o serie de evenimente culturale și religioase. Manifestările vor debuta la ora 08:00, cu liturghia de Hram la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului”, iar de la ora 10:00, Piața Marii Adunări Naționale va deveni centrul festivităților, găzduind târguri, concerte și recitaluri, care […] Articolul Chișinăul sărbătorește Hramul orașului: Evenimente și activități pentru toate vârstele apare prima dată în DemocracyMD.
17:00
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a declarat în cadrul ședinței operative a serviciilor Primăriei Chișinău din 6 octombrie 2025 că, după încheierea campaniei electorale, municipalitatea își continuă activitatea în ritm susținut, implementând proiecte de infrastructură în toate sectoarele orașului. „Alegerile au trecut, iar Primăria Chișinău continuă să muncească în teren, în fiecare sector, realizând multiple proiecte […] Articolul Primăria Chișinău anunță reorganizări interne și continuarea proiectelor municipale apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Pavel Postică, afirmă că numărul moldovenilor din Rusia care participă la alegeri — prin înregistrare prealabilă — este în continuă scădere, comparativ cu perioadele electorale anterioare. El a indicat şi anumite îngrijorări privind validitatea unor cereri de vot din diaspora, precum folosirea aceluiași e‑mail sau IP pentru mai multe înregistrări. […] Articolul Pavel Postică: tot mai puțini moldoveni din Rusia participă la alegeri apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
Sébastien Lecornu, numit prim-ministru al Franței în urmă cu mai puțin de o lună, și-a anunțat demisia pe 6 octombrie 2025, la doar câteva ore după ce a prezentat noul său guvern. Decizia a fost acceptată de președintele Emmanuel Macron și marchează al patrulea prim-ministru în mai puțin de un an. Lecornu, care a preluat […] Articolul Sébastien Lecornu demisionează după mai puțin de o lună ca prim-ministru al Franței apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
Autoritățile române acuză un fost oficial moldovean de trădare și spionaj în favoarea Belarusului # Democracy.md
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, a fost reținut în România pe 8 septembrie 2025, fiind acuzat de trădare. Potrivit autorităților române, Bălan ar fi divulgat informații secrete de stat către ofițeri ai KGB-ului din Belarus, în cadrul unor întâlniri desfășurate în perioada 2024–2025, la Budapesta. […] Articolul Autoritățile române acuză un fost oficial moldovean de trădare și spionaj în favoarea Belarusului apare prima dată în DemocracyMD.
Ieri
15:10
Anatol Șalaru: Rusia construiește o armată în România pentru a submina statul din interior # Democracy.md
Fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru, a lansat un avertisment dur privind acțiunile Rusiei în spațiul european, susținând că Moscova construiește o adevărată „armată” în România, menită să submineze statul român din interior. Potrivit lui Șalaru, această strategie se manifestă prin infiltrarea și influențarea unor persoane și grupuri cu orientări prorusești în […] Articolul Anatol Șalaru: Rusia construiește o armată în România pentru a submina statul din interior apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că pregătirea blocurilor locative pentru sezonul de încălzire 2025–2026 se află pe ultima sută de metri. Potrivit edilului, municipalitatea și gestionarii fondului locativ finalizează lucrările tehnice necesare pentru asigurarea confortului termic al locatarilor. „Deși tarifele sunt usturătoare, sănătatea cetățenilor este o prioritate. Conectarea la căldură se face la […] Articolul Primăria Chișinău promite căldură la timp: conectările, monitorizate atent apare prima dată în DemocracyMD.
15:00
Chișinăul, gazdă oficială a UEFA Futsal U19 EURO Moldova 2025: un nou pas spre sportul european # Democracy.md
Municipiul Chișinău a jucat un rol esențial în organizarea campionatului UEFA Futsal U19 EURO Moldova 2025, competiție găzduită în premieră de Republica Moldova. Evenimentul, desfășurat cu sprijinul Primăriei Chișinău prin programele de cofinanțare municipală, a reunit opt selecționate europene. Primarul capitalei, Ion Ceban, a declarat că este mândru de implicarea Chișinăului în acest proiect sportiv […] Articolul Chișinăul, gazdă oficială a UEFA Futsal U19 EURO Moldova 2025: un nou pas spre sportul european apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Inițiativă europeană pentru accelerarea integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană # Democracy.md
Eurodeputatul român Victor Negrescu a inițiat o petiție prin care solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Demersul este susținut de 55 de eurodeputați din 19 țări membre, reprezentând principalele familii politice democratice din Parlamentul European. Scrisoarea comună, adresată președintelui Consiliului European, António Costa, evidențiază unitatea și […] Articolul Inițiativă europeană pentru accelerarea integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană apare prima dată în DemocracyMD.
14:00
Șeful IGP atrage atenția asupra riscurilor reprezentate de deputații apropiați lui Ilan Șor # Democracy.md
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a avertizat că susținătorii lui Ilan Șor ar putea ajunge în noul Parlament al Republicii Moldova, ales în urma scrutinului din 28 septembrie 2025. În cadrul emisiunii „Cutia Neagră”, Cernăuțeanu a declarat că printre cei 101 deputați aleși s-ar regăsi indivizi apropiați rețelei lui Șor, ceea ce […] Articolul Șeful IGP atrage atenția asupra riscurilor reprezentate de deputații apropiați lui Ilan Șor apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
CEC menține interdicția de finanțare publică pentru Partidul Democrația Acasă până în noiembrie 2027 # Democracy.md
Partidul Democrația Acasă (PDA), condus de Vasile Costiuc, a fost sancționat de Comisia Electorală Centrală (CEC) cu retragerea subvențiilor de la bugetul de stat pentru încă 12 luni, până în noiembrie 2027. Această măsură vine ca urmare a neraportării cheltuielilor electorale online, în special a celor efectuate pe platforma TikTok, în cadrul campaniei pentru alegerile […] Articolul CEC menține interdicția de finanțare publică pentru Partidul Democrația Acasă până în noiembrie 2027 apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
La șase luni de la deschiderea oficială a Ambasadei Israelului la Chișinău și preluarea mandatului de către Excelența Sa Yoram Elron, relațiile bilaterale dintre Israel și Republica Moldova au înregistrat progrese semnificative în domeniile diplomației, economiei, sănătății și culturii. Dialogul politic la nivel înalt s-a consolidat considerabil, fiind marcate vizite reciproce importante. Ministrul Afacerilor Externe […] Articolul Israelul și Moldova consolidează relațiile bilaterale în domenii cheie apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că livrarea de rachete de croazieră Tomahawk către Ucraina de către Statele Unite ar conduce la ruperea relațiilor diplomatice dintre Moscova și Washington. El a subliniat că o astfel de acțiune ar marca o escaladare majoră a conflictului din regiune și ar transforma implicit SUA într-un participant direct al […] Articolul Putin amenință că va rupe relațiile cu SUA dacă livrează rachete Tomahawk Ucrainei apare prima dată în DemocracyMD.
12:00
Deputata Marina Tauber nu a fost încă dată în căutare internațională prin Interpol, deoarece Inspectoratul General al Poliției (IGP) nu a primit mandatul instanței care să permită inițierea procedurii. Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a explicat că, în momentul în care dosarul ajunge la Poliție cu inițierea mandatului de căutare, autoritățile trebuie să obțină autorizarea judecătorului […] Articolul Marina Tauber nu este încă dată în căutare internațională: Ce spune IGP apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Partidul „Alianța Moldovenii” lansează propunerea de a organiza prima Ședință Națională Economică ca răspuns la dezechilibrele instituționale și economice post‑electorale. Potrivit formațiunii, această ședință are drept scop identificarea unor soluții concrete pentru relansarea economiei și susținerea întreprinderilor mici și mijlocii. În comunicatul partidului se arată că, pentru a avea o democrație funcțională și transparentă, opoziției parlamentare ar […] Articolul Alianța „Moldovenii” propune organizarea unei Ședințe Naționale Economice apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Măsuri de securitate sporite: Plahotniuc nu împărtășește spații comune în Penitenciarul nr. 13 # Democracy.md
Vladimir Plahotniuc, fostul lider al Partidului Democrat, aflat deținut la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, nu are contact cu alți deținuți precum Vladimir Andronache sau Constantin Țuțu, potrivit declarației făcute de Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției. Cernăuțeanu a explicat că Plahotniuc se află într‑o zonă izolată a penitenciarului, cu camere, spații de plimbare și […] Articolul Măsuri de securitate sporite: Plahotniuc nu împărtășește spații comune în Penitenciarul nr. 13 apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Comisia Electorală Centrală (CEC) a adoptat decizia de a valida rezultatele alegerilor parlamentare desfășurate pe 28 septembrie 2025, confirmând distribuirea mandatelor pentru cei cinci concurenți care au depășit pragul electoral. În urma centralizării voturilor, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 55 de mandate, Blocul Electoral „Patriotic” — 26, Blocul „Alternativa” — 8, Partidul Nostru […] Articolul CEC validează oficial rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 apare prima dată în DemocracyMD.
10:20
Ministrul Apărării din Germania, Boris Pistorius, a făcut apel la calm, afirmând că deși alertele cu drone de la aeroportul din München provoacă neliniște, nu a fost până acum identificată o amenințare concretă. Traficul aerian a fost reluat, deși s-au raportat unele perturbări minore. Pistorius a declarat că Germania dispune de mijloace de reacție, deși nu […] Articolul Ministrul german al Apărării îndeamnă la calm după alertele cu drone apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat că a aplicat sancțiuni Partidului „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, fără a decide încă cu privire la validarea mandatelor de deputat obținute la alegeri.CEC explică că măsurile au fost luate în urma unei contestații depuse de Partidul Acțiune și Solidaritate și a două sesizări provenite de la Inspectoratul […] Articolul CEC sancționează Partidul „Democrația Acasă” al lui Costiuc apare prima dată în DemocracyMD.
09:20
Ambasadorul Germaniei la Chișinău, Margret Uebber, a declarat că procesul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană este unul realist și posibil, atâta timp cât autoritățile de la Chișinău continuă reformele asumate. Diplomata a subliniat că Germania susține cu toată fermitatea parcursul european al Moldovei și consideră că integrarea în UE nu este doar […] Articolul Germania sprijină ferm parcursul europeean al Republicii Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:00
Liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a venit cu o reacție dură după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) a fost sesizată de către Inspectoratul Național de Investigații (INI), privind activitatea formațiunii sale în perioada electorală. Potrivit lui Costiuc, sesizarea este nefondată, iar instituțiile statului nu fac decât să se „paseze” între ele, fără a-și asuma […] Articolul Decizia CEC, între INI și partid: Costiuc acuză jocuri instituționale apare prima dată în DemocracyMD.
19:00
Începând cu ziua de vineri, 03 octombrie 2025, în capitală începe sezonul de încălzire 2025-2026 pentru consumatorii din municipiu.Conform documentului, S.A. „Termoelectrica”, de comun acord cu S.A. „Apă – Canal Chișinău”, vor asigura conectarea obiectivelor fondului locativ, a instituțiilor de învățământ și a celor medicale, conform contractelor încheiate, în baza solicitării acestora.Preturile de sector, Direcția […] Articolul Start sezonului termic 2025-2026 în municipiul Chișinău apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
Aspect legal contestat: fostul funcționar cere explicații oficiale privind eliberarea din funcție # Democracy.md
Vladimir Bolocan, eliberat recent din funcție la Primăria Chișinău, a oferit prima sa reacție oficială. El spune că dorește să clarifice următorul “aspect legal”: nu a depus el demisia, ci consideră că decizia de eliberare din funcție ar fi fost una unilaterală. Bolocan susține că se va adresa instanțelor sau organismelor abilitate pentru a verifica […] Articolul Aspect legal contestat: fostul funcționar cere explicații oficiale privind eliberarea din funcție apare prima dată în DemocracyMD.
15:30
Alegeri repetate posibilă consecință dacă un partid parlamentar este eliminat din cursă # Democracy.md
Igor Dodon susține că excluderea din alegeri a unui partid parlamentar ar putea duce la organizarea de alegeri repetate. Potrivit lui, în cazul în care un partid important este eliminat din cursă, acest lucru ridică probleme de legalitate și de legitimitate a rezultatului electoral. El afirmă că opoziția este pregătită pentru un astfel de scenariu și […] Articolul Alegeri repetate posibilă consecință dacă un partid parlamentar este eliminat din cursă apare prima dată în DemocracyMD.
14:50
Laureații „Pedagogul Anului” și „Diriginte, drag părinte” 2025 – anunțați la Chișinău # Democracy.md
Primăria Municipiului Chișinău a organizat un eveniment festiv dedicat cadrelor didactice, în cadrul căruia au fost celebrate eforturile și realizările pedagogilor care modelează generații și contribuie cu dăruire la dezvoltarea societății. Totodată, au fost anunțați laureații Concursului Municipal „Pedagogul Anului” și ai Concursului Municipal „Diriginte, drag părinte” – Ediția a XVI-a, Chișinău 2025. Laureații Concursului […] Articolul Laureații „Pedagogul Anului” și „Diriginte, drag părinte” 2025 – anunțați la Chișinău apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Elevii și profesorii Gimnaziului Nr. 99 „Gh. Madan” din Trușeni beneficiază acum de un acoperiș complet renovat, datorită sprijinului financiar oferit de Primăria Chișinău. Pentru acest proiect de îmbunătățire a infrastructurii școlare, municipalitatea a alocat suma de 1.976.100 lei. Peste 400 de elevi care învață în această instituție au parte, în prezent, de condiții mai bune pentru studiu […] Articolul Educație modernă în suburbii: Gimnaziul Nr. 99 beneficiază de condiții îmbunătățite apare prima dată în DemocracyMD.
14:30
Vladimir Bolocan a fost eliberat din funcția de șef al Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii din cadrul Primăriei Chișinău. Decizia a fost semnată de primarul Ion Ceban și vine pe fondul unui val de plecări din administrația locală în ultima perioadă. Potrivit informațiilor disponibile, Bolocan ar fi solicitat eliberarea din funcție, însă […] Articolul Schimbări în administrație: Direcția comerț rămâne fără conducere apare prima dată în DemocracyMD.
14:20
Diaspora, în prim-plan: Parlamentul pregătește beneficii extinse pentru moldovenii reveniți acasă # Democracy.md
Una dintre primele inițiative legislative ale noului Parlament este extinderea criteriilor de aplicare a Legii privind repatrierea cetățenilor moldoveni din diasporă. Deputatul Radu Marian, președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, declară că se lucrează deja la un proiect de lege care să fie adoptat în primele ședințe plenare, imediat după validarea Parlamentului. Scopul este ca […] Articolul Diaspora, în prim-plan: Parlamentul pregătește beneficii extinse pentru moldovenii reveniți acasă apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, afirmă că reforma teritorial‑administrativă trebuie realizată până la alegerile locale din 2027. El spune că este o măsură necesară pentru o gestionare mai eficientă a fondurilor publice și pentru ca cetățenii să beneficieze de servicii de calitate. Grosu a explicat că reforma nu se referă doar la schimbarea denumirilor sau reorganizarea […] Articolul Nevoia de eficiență: peste 1.400 de localități, multe cu populație redusă apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Deputatul PAS Radu Marian susține că rezultatul alegerilor parlamentare din 28 septembrie reprezintă o nouă victorie clară a opțiunii pro‑UE în fața influenței ruse. El afirmă că, în ultimii cinci ani, situația este „5‑0 în favoarea Republicii Moldova”, iar Rusia a fost „bătută măr de moldoveni, efectiv umilită de poporul R. Moldova”. Marian spune că, […] Articolul Radu Marian: „Rusia a fost din nou bătută măr de moldoveni” apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Statele Unite se află în a treia zi de paralizie bugetară, iar administrația Trump pregătește concedieri masive în rândul angajaților federali. Președintele a declarat că această situație reprezintă o oportunitate de a reduce risipa și frauda, economisind astfel miliarde de dolari. Printre agențiile vizate se numără cele care se ocupă de protecția mediului, promovarea echității […] Articolul Impactul paraliziei bugetare asupra serviciilor publice și angajaților federali apare prima dată în DemocracyMD.
12:00
Fostul lider DA, deschis la colaborări, dar pune condiții pentru susținerea proiectelor guvernamentale # Democracy.md
Dinu Plîngău, fost președinte al Platformei Demnitate și Adevăr (DA), a declarat că nu exclude posibilitatea revenirii în cadrul formațiunii, însă nu a stabilit încă un moment concret. El a subliniat că decizia trebuie discutată cu colegii din partid și că, pe termen scurt, obiectivul principal este învestirea unui Guvern profesionist și demararea activității legislative. […] Articolul Fostul lider DA, deschis la colaborări, dar pune condiții pentru susținerea proiectelor guvernamentale apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Deputatul Radu Marian a lansat un atac dur la adresa fostului președinte Igor Dodon, criticându-l pentru declarațiile și comportamentul său politic. Într-o postare publică, Marian l-a numit pe Dodon „om jalnic”, susținând că fostul lider nu mai are nicio credibilitate în fața cetățenilor și că încearcă să atragă atenția prin mesaje populiste și manipulatoare. Marian […] Articolul Replica lui Marian: Dodon, acuzat de lipsă de credibilitate și avertizat dur apare prima dată în DemocracyMD.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.