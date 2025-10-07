Ion Ceban s-a întâlnit cu noul șef al Oficiului BERD în Republica Moldova

13:40

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, afirmă că reforma teritorial‑administrativă trebuie realizată până la alegerile locale din 2027. El spune că este o măsură necesară pentru o gestionare mai eficientă a fondurilor publice și pentru ca cetățenii să beneficieze de servicii de calitate. Grosu a explicat că reforma nu se referă doar la schimbarea denumirilor sau reorganizarea […]