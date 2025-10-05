Ex-șeful SIS, Alexandru Bălan, va rămâne în arest preventiv încă 30 de zile, până pe 8 noiembrie

17:50

Un nou studiu arată că unele persoane care și-au pierdut mirosul după ce s-au îmbolnăvit de COVID s-ar putea să nu mai scape niciodată de acest simptom. La doi ani după infectare, 80% dintre pacienții care au raportat că li s-a modificat simțul olfactiv au obținut rezultate slabe în urma unui test clinic de detectare a mirosurilor.