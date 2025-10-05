Ex-șeful SIS, Alexandru Bălan, va rămâne în arest preventiv încă 30 de zile, până pe 8 noiembrie
Radio Chisinau, 5 octombrie 2025 18:50
Curtea de Apel București a decis prelungirea măsurii de arest preventiv pentru fostul șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova Alexandru Bălan. Astfel, acesta rămâne după gratii încă 30 de zile, între 10 octombrie și 8 noiembrie.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 5 minute
18:55
18:55
Comisia Electorală Centrală a aprobat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Validarea va fi decisă de Curtea Constituțională # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie, câștigate detașat de partidul de guvernământ PAS și le-a transmis Curții Constituțională pentru validare, care trebuie să decidă și dacă menține rezultatul partidului „Democrația Acasă”, sancționat pentru campanie suspectă pe rețeaua TikTok.
Acum 10 minute
18:50
Acum 2 ore
17:50
Simptomul de COVID cu care unii pacienții vor rămâne toată viața. Un nou studiu arată că o recuperare completă ar putea fi imposibilă # Radio Chisinau
Un nou studiu arată că unele persoane care și-au pierdut mirosul după ce s-au îmbolnăvit de COVID s-ar putea să nu mai scape niciodată de acest simptom. La doi ani după infectare, 80% dintre pacienții care au raportat că li s-a modificat simțul olfactiv au obținut rezultate slabe în urma unui test clinic de detectare a mirosurilor.
17:25
Încă un drum de importanță regională urmează a fi reabilitat cu bani oferiți de Banca Mondială # Radio Chisinau
Administrația Națională a Drumurilor anunță lansarea licitației pentru execuția lucrărilor de reabilitare a Coridorului 8, în cadrul contractului de lucrări, finanțat de Banca Mondială și cofinanțat de Guvernul Republicii Moldova.
17:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a publicat un mesaj pe rețelele de socializare în care condamnă Rusia pentru atacurile asupra Ucrainei în care a bombardat trenuri de pasageri și a lovit infrastructura civilă.
Acum 4 ore
16:35
O companie aeriană low-cost anunță că va aplica noi reguli începând cu luna noiembrie # Radio Chisinau
Începând cu luna noiembrie, pasagerii zborurilor operate de compania low-cost Ryanair vor fi obligați să se înregistreze online și să își genereze biletul de îmbarcare în aplicația companiei. Biletele de îmbarcare tipărite pe hârtie nu vor mai fi acceptate, transmite IPN
16:10
Învingător în alegerile legislative din Cehia, Andrej Babis se declară loial Europei # Radio Chisinau
Miliardarul Andrej Babis, al cărui partid a ieșit în frunte sâmbătă în alegerile legislative din Republica Cehă, a ținut să-i asigure pe alegători de sentimentele sale pro-europene, după o întâlnire cu președintele Petr Pavel duminică dimineață, pentru a începe discuțiile privind viitorul guvern, relatează AFP, citată de MOLDPRES.
15:45
MDED și Consiliul de Comerț al Suediei au semnat un memorandum de cooperare în vederea integrării europene a Republicii Moldova # Radio Chisinau
Un Memorandum de Înțelegere pentru consolidarea cooperării în procesul de integrare europeană a fost semnat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și Consiliul Național de Comerț al Suediei.
15:20
Ziua Națională a Vinului 2025 | Cei mai buni producători de vin de casă au fost premiați în cadrul concursului „Polobocul de aur” # Radio Chisinau
Cele mai bune vinuri de casă, selectate în cadrul concursului „Polobocul de Aur”, organizat de Camera de Comerț și Industrie (CCI) a Republicii Moldova, au fost premiate astăzi, la Chișinău, în cadrul celei de-a 24-a ediții a Zilei Naționale a Vinului. Astfel, câștigătorii au obținut trofeul mult râvnit, Premiul Mare „Polobocul de Aur” - un butoi de 100 de litri.
15:00
Victor Negrescu și alți 55 de eurodeputați au semnat o scrisoare adresată lui António Costa prin care cer „deschiderea imediată” a negocierilor de aderare cu R. Moldova # Radio Chisinau
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, anunță că a inițiat, împreună cu alți 55 de eurodeputați din 19 țări europene care reprezintă principalele familii politice democratice, o scrisoare comună adresată președintelui Consiliului European, António Costa, prin care solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova.
Acum 6 ore
14:30
O femeie a fost împușcată în SUA în timpul manifestațiilor față de politica anti-migrație a lui Donald Trump # Radio Chisinau
O femeie înarmată a fost împușcată de agenți americani ai poliției de frontieră în momentul în care a intrat cu mașina în vehiculele agenților federali anti-migrație.
14:05
Parlamentul a găzduit studenți de la USM pentru un exercițiu de simulare a traducerii simultane # Radio Chisinau
Peste 50 de studenți ai Universității de Stat din Moldova, specialitățile traducere și interpretare, au participat la un exercițiu de simulare a traducerii simultane desfășurat la Parlament.
13:40
Întrevedere la București între Vladimir Bolea și omologul său român, Ciprian Șerban. Proiectele de infrastructură și negocierile cu UE pentru finanțare prin programul SAFE, pe agenda discuțiilor # Radio Chisinau
România va continua să sprijine Republica Moldova în negocierile cu Comisia Europeană privind programul SAFE, un instrument esențial care va contribui la facilitarea conexiunilor cu spațiul european. Subiectul a fost discutat, la București, în cadrul unei întrevederi dintre ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, Vladimir Bolea, și ministrul Transporturilor și Infrastructurii al României, Ciprian Șerban.
13:25
Membrii CEC se întrunesc în ședință pentru a stabili numărul de mandate în viitorul parlament # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) se întrunește astăzi, 5 octombrie, în ședință, printre subiectele incluse pe ordinea de zi fiind aprobarea Raportului cu privire la rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Documentul va fi expediat ulterior Curții Constituționale, care va avea la dispoziție zece zile pentru validarea scrutinului și a mandatelor viitorilor parlamentari.
13:00
Ziua Națională a Vinului continuă. Trupa Snails și alți artiști vor evolua în a doua zi de sărbătoare în PMAN # Radio Chisinau
Peste 100 de producători autohtoni de vinuri participă la cea de-a XXIV-a ediție a Sărbătorii Naționale a Vinului, care continuă în cea de-a doua zi a evenimentelor din Piața Marii Adunări Naționale (PMAN).
Acum 8 ore
12:50
VIDEO | Dan Perciun, mesaj adresat de Ziua Mondială Educației și Ziua Profesorului: „Astăzi, întreaga societate spune „mulțumesc” celor care au ales cea mai nobilă profesie” # Radio Chisinau
Astăzi, 5 octombrie, în Republica Moldova este marcată astăzi Ziua Profesională a Lucrătorilor din Învățământ, odată cu Ziua Mondială a Educației. Cu acest prilej, Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a adresat un mesaj de felicitare angajaților din domeniul educației, subliniind că „sistemul nostru educațional este coloana vertebrală a acestui stat”.
12:25
Ziua Națională a Vinului continuă. Formația Snails și alți artiști vor evolua în a doua zi de sărbătoare în PMAN # Radio Chisinau
Peste 100 de producători autohtoni de vinuri participă la cea de-a XXIV-a ediție a Sărbătorii Naționale a Vinului, care continuă în cea de-a doua zi a evenimentelor din Piața Marii Adunări Naționale (PMAN).
12:00
Aeroportul din Vilnius a fost închis timp de mai multe ore după o alertă cu „baloane” suspecte # Radio Chisinau
Aeroportul din capitala Lituaniei, Vilnius, s-a redeschis duminică dimineața, după câteva ore de perturbări ale traficului în urma unei alerte privind apropierea unor „baloane” suspecte.
11:35
În Republica Moldova este marcată astăzi Ziua Profesională a Lucrătorilor din Învățământ – un prilej de bilanț, dar și de exprimare a recunoștinței față de miile de cadre didactice care își desfășoară activitatea în instituțiile de învățământ din întreaga țară. În ajunul sărbătorii, cei mai buni pedagogi din republică, desemnați în cadrul concursului „Pedagogul anului”, au fost premiați la o ceremonie desfășurată la Chișinău, informează MOLDPRES.
11:10
Frontiera de stat, traversată de circa 72 de mii de ori în ultimele 24 de ore. Aproape 30 de străini nu au fost lăsați să intre în R. Moldova # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 72 428 traversări.
Acum 12 ore
10:40
Un mort și nouă răniți în Zaporojie, după un atac rusesc asupra Ucrainei. Polonia a mobilizat avioane pentru a-și proteja spațiul aerian # Radio Chisinau
Autoritățile ucrainene au raportat, duminică, moartea unei persoane într-un atac rusesc la Zaporijjie, în timp ce Polonia a mobilizat avioane și sisteme terestre pentru a-și proteja spațiul aerian, relatează AFP, citată de News.ro.
10:15
Maia Sandu a transmis un mesaj de solidaritate poporului din Georgia: „Democrația nu poate fi redusă la tăcere. Moldova este alături de voi” # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de sprijin pentru poporul georgian, pe fondul protestelor violente care au izbucnit ieri seara la Tbilisi, odată cu anunțarea rezultatelor de la alegerile locale georgiene, potrivit cărora victoria ar fi a partidului de guvernământ pro-rus „Visul Georgian”.
09:50
Alegeri parlamentare în Cehia: Partidul lui Andrej Babiš, un miliardar populist judecat pentru corupție, a câștigat cu 34,7% # Radio Chisinau
În Cehia se întrevede un guvern minoritar cu sprijinul a două partide de extrema dreaptă. Populistul Andrej Babis și partidul său ANO 2011 se clasează pe primul loc în alegerile parlamentare.
09:30
Cer variabil și vreme fără precipitații. Ce temperaturi vom avea astăzi, 5 octombrie # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță că astăzi, 5 octombrie, în Republica Moldova vremea va fi fără precipitații esențiale, cu temperaturi ce vor urca maxim până la 17 grade Celsius.
09:05
Manifestații violente în Georgia, după ce partidul pro-rus de guvernământ revendică victoria în alegerile locale. Un grup de protestatari a vrut să intre în palatul prezidențial # Radio Chisinau
Poliția din Georgia a folosit spray lacrimogen și tunuri cu apă pentru a îndepărta protestatarii din fața palatului prezidențial sâmbătă, în timp ce opoziția a organizat o demonstrație amplă în ziua alegerilor municipale, transmite Reuters.
Acum 24 ore
19:05
Ministrul Dan Perciun anunță nouă obiective-cheie în educație pentru următorii patru ani # Radio Chisinau
Ministrul educației, Dan Perciun, a anunțat sâmbătă, în cadrul Galei „Pedagogul Anului”, nouă obiective-cheie pentru dezvoltarea sistemului educațional în următorii patru ani. Acestea vizează atât îmbunătățirea performanțelor academice, cât și creșterea finanțării în infrastructura școlară și de cercetare, precum și majorarea salariilor cadrelor didactice, transmite IPN.
Ieri
18:40
Autoritățile chineze vor anula zboruri și vor închide magazine sâmbătă, în condițiile în care taifunul Matmo se îndreaptă spre provinciile sudice Hainan și Guangdong, chiar în perioada extrem de aglomerată a călătoriilor prilejuite de sărbătoarea națională, informează AFP, citată de MOLDPRES.
18:20
Maia Sandu, la gala concursului „Pedagogul Anului 2025”: Pentru Republica Moldova, educația este cel mai puternic instrument de apărare # Radio Chisinau
Astăzi, 4 octombrie, a avut loc ceremonia festivă de premiere a celor mai buni profesori, învățători și educatori, care a avut loc în cadrul concursului republican „Pedagogul Anului 2025”. La eveniment a fost prezentă și președinta Maia Sandu, care a subliniat că, pentru o țară mică precum Republica Moldova, educația este cel mai puternic instrument de apărare.
17:35
FOTO | Orașele Ungheni și Konin din Polonia au semnat o Declarație de cooperare pentru integrarea europeană a Republicii Moldova # Radio Chisinau
O delegație din orașul Konin, Polonia, condusă de primarul Piotr Korytkowski, a efectuat o vizită în orașul Ungheni, în cadrul căreia a fost semnată o Declarație de cooperare între cele două orașe, în vederea integrării în Uniunea Europeană a Republicii Moldova.
17:10
Două persoane au fost împușcate mortal și alte cinci au fost rănite, între care unele grav, într-un incident armat produs vineri seara în orașul de coastă Nisa, în sudul Franței, au declarat sâmbătă oficiali, relatează dpa, citată de MOLDPRES.
16:45
FOTO | Zeci de profesori, învățători și educatori din Republica Moldova au fost premiați la concursul republican „Pedagogul anului 2025” # Radio Chisinau
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că 13 profesori, învățători și educatori, câștigători ai concursului republican „Pedagogul anului 2025” au fost premiați în cadrul unei ceremonii festive organizate astză, 4 octombrie, la Arena Chișinău.
16:20
La MNLR a fost inaugură o expoziție dedicată scriitorului și disidentului român Paul Goma, la împlinirea a 90 de ani de la naștere (FOTO) # Radio Chisinau
O expoziție comemorativă dedicată împlinirii a 90 de ani de la nașterea scriitorului și disidentului român Paul Goma a fost inaugurată joi, 2 octombrie, la Muzeul Național al Literaturii Române din Chișinău.
16:00
Constantin Țuțu, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Fostul deputat i-ar fi propus 14 mii de lei unui polițist de frontieră # Radio Chisinau
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, reținut joi seara în punctul de trecere Vulcănești, va sta următoarele 30 de zile în arest, după ce magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, au admis în această după-amiază o solicitare a procurorilor în acest sens. Potrivit PCCOCS, Țuțu i-ar fi propus unui funcționar de la frontieră suma de 14 mii de lei pentru a traversa granița prin postul Vulcănești-Vinogradovca.
15:55
Constantin Țuțu, plasat în arest preventiv de 30 de zile. Fostul deputat i-ar fi propus 14 mii de lei unui polițist de frontieră # Radio Chisinau
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, reținut joi seara în punctul de trecere Vulcănești, va sta următoarele 30 de zile în arest, după ce magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, au admis în această după-amiază o solicitare a procurorilor în acest sens. Potrivit PCCOCS, Țuțu i-ar fi propus unui funcționar de la frontieră suma de 14 mii de lei pentru a traversa granița prin postul Vulcănești-Vinogradovca.
15:30
„Astăzi onorăm vinificatorii și viticultorii care rezistă provocărilor și duc mai departe această tradiție”. Mesajele oficialilor transmise în PMAN de Ziua Națională a Vinului # Radio Chisinau
Cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului, care se desfășoară în acest an sub sloganul brandului de țară „Vinul Moldovei. Uimitor de bun” a început cu o oră întârziere din cauza ploii. La ceremonia oficială de deschidere a participat președintele Parlamentului, Igor Grosu, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, șefa Delegației Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko, directorul Oficiului Național al Viei și Vinului, Ștefan Iamandi, și alți oficiali.
14:55
VIDEO | Rusia a bombardat un tren cu pasageri în Sumî, apoi a atacat din nou, în timp ce pasagerii erau evacuați. Zeci de persoane au fost rănite # Radio Chisinau
Cel puțin 30 de persoane au fost rănită sâmbătă, după ce rușii au bombardat două trenuri din regiunea Sumî, din nordul Ucrainei, transmite președintele Volodimir Zelenski, printr-un mesaj pe Facebook. Atacul are loc a doua zi după ce oficialii ucraineni au transmis că rușii au început cel mai mare atac asupra instalațiilor de gaze naturale din Ucraina de la începutul invaziei terestre, aeriene și maritime a Rusiei în februarie 2022.
14:35
România - principala piață de desfacere pentru vinurile și alte băuturi alcoolice din Republica Moldova # Radio Chisinau
România a revenit pe primul loc ca piață de desfacere pentru vinurile și alte băuturi alcoolice din Republica Moldova, cu un volum de 20,71 milioane de dolari și o cotă de 16,9% din total, urmată la mică distanță de Belarus cu 20,27 milioane de dolari și o cotă de 16,5%, arată date din balanța de plăți publicată de Banca Națională a Moldovei (BNM).
14:05
Ploile prognozate pentru 4 și 5 octombrie, izolat abundente, generează riscuri de scurgeri intensive pe pante și inundații locale, transmite IPN.
13:40
Georgienii sunt chemați la urne pentru alegeri locale. Opoziția cere organizarea de proteste # Radio Chisinau
Georgienii sunt chemați la urne sâmbătă în cadrul alegerilor locale, ocazie cu care liderii opoziției intenționează să mobilizeze populația pentru a participa la proteste, cu riscul de a se confrunta cu un nou val de represiune și arestări, relatează AFP, citată de MOLDPRES.
13:20
VIDEO | Grav accident la Ungheni: Un șofer a decedat pe loc, iar doi pasageri au fost răniți # Radio Chisinau
Poliția Națională anunță că, noaptea trecută, în jurul orei 23:30, un grav accident rutier a avut loc în Ungheni, în urma căruia un șofer a decedat pe loc, iar doi pasageri au fost transportați la spital cu multiple leziuni.
12:55
Trafic suspendat și rute modificate, în contextul Zilei Naționale a Vinului. Cum circulă transportul public în Chișinău # Radio Chisinau
Traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între str. Alexandr Pușkin și str. Maria Cebotari, dar și pe str. Mitropolit G. Bănulescu –Bodoni, tronsonul cuprins între str. Columna și str. 31 August 1989 este sistat până luni, 6 octombrie, ora 06:00, în legătură cu desfășurarea în Piața Marii Adunării Naționale (PMAN) a sărbătorii Ziua Națională a Vinului.
12:30
Republica Moldova a cucerit 7 medalii la Campionatul European al țărilor mici la taekwondo # Radio Chisinau
Lotul național al Republicii Moldova a obținut 7 medalii la Campionatul European printre țările mici la taekwondo, care s-a desfășurat în perioada 1-3 octombrie la Riga, anunță Comitetul Național Olimpic și Sportiv.
12:05
Urmăriți live ceremonia de deschidere a Zilei Naționale a Vinului 2025.
11:40
ANSA anunță retragerea din comerț a unui produs ce conține carne, după a fost depistată prezența unei bacterii # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat ieri, 3 octombrie, retragerea din comerț a unui lot a produselor hinkali, marca comercială Deosebit.
11:10
Aeroportul din München a fost închis a doua noapte consecutiv, după o nouă alertă cu drone # Radio Chisinau
Aeroportul din München a fost închis pentru a doua noapte consecutiv, vineri, în urma unei noi alerte cu drone, Berlinul denunțând „amenințarea pe care o reprezintă acestea pentru securitatea țării”, relatează AFP, citată de Agerpres.
10:40
Situația la frontieră: Peste 20 de cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova, în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 67 711 traversări.
10:10
UE prelungește cu încă un an sancțiunile împotriva persoanelor implicate în acțiunile destabilizatoare ale Rusiei în străinătate # Radio Chisinau
Consiliul UE a decis astăzi să prelungească cu un an, până pe 9 octombrie 2026, sancțiunile împotriva persoanelor implicate în acțiunile destabilizatoare ale Rusiei în străinătate. Potrivit comunicatului oficial, măsura vine în contextul continuării activităților hibride ale Rusiei, inclusiv manipularea informațiilor externe și interferența în afacerile UE, ale statelor membre și ale partenerilor săi.
09:50
Republica Moldova marchează Ziua Națională a Vinului. Program special în PMAN, sub sloganul brandului de țară „Vinul Moldovei. Uimitor de bun” # Radio Chisinau
Peste 100 de producători autohtoni de vinuri participă la cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului, care este organizată în acest weekend, pe 4 și 5 octombrie, în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN).
09:25
Premierul român Ilie Bolojan, despre Maia Sandu: A reușit în Republica Moldova niște performanțe politice care merită respectul # Radio Chisinau
Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat vineri, la Prima TV, că președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a obținut „performanțe care merită respectul”, subliniind atât recâștigarea mandatului de șef al statului, cât și menținerea direcției pro-europene în recentele alegeri parlamentare, notează Agerpres.
