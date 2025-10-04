Situația la frontieră: Peste 20 de cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova, în ultimele 24 de ore
Radio Chisinau, 4 octombrie 2025 10:40
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 67 711 traversări.
• • •
Acum 30 minute
10:40
Acum o oră
10:10
UE prelungește cu încă un an sancțiunile împotriva persoanelor implicate în acțiunile destabilizatoare ale Rusiei în străinătate # Radio Chisinau
Consiliul UE a decis astăzi să prelungească cu un an, până pe 9 octombrie 2026, sancțiunile împotriva persoanelor implicate în acțiunile destabilizatoare ale Rusiei în străinătate. Potrivit comunicatului oficial, măsura vine în contextul continuării activităților hibride ale Rusiei, inclusiv manipularea informațiilor externe și interferența în afacerile UE, ale statelor membre și ale partenerilor săi.
Acum 2 ore
09:50
Republica Moldova marchează Ziua Națională a Vinului. Program special în PMAN, sub sloganul brandului de țară „Vinul Moldovei. Uimitor de bun” # Radio Chisinau
Peste 100 de producători autohtoni de vinuri participă la cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului, care este organizată în acest weekend, pe 4 și 5 octombrie, în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN).
09:25
Premierul român Ilie Bolojan, despre Maia Sandu: A reușit în Republica Moldova niște performanțe politice care merită respectul # Radio Chisinau
Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat vineri, la Prima TV, că președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a obținut „performanțe care merită respectul”, subliniind atât recâștigarea mandatului de șef al statului, cât și menținerea direcției pro-europene în recentele alegeri parlamentare, notează Agerpres.
Acum 4 ore
09:00
Weekendul începe cu ploi puternice și izolat descărcări electrice. Ce temperaturi vom avea astăzi, 4 octombrie # Radio Chisinau
Astăzi, 4 octombrie, în Republica Moldova se prevăd ploi pe arii extinse, izolat puternice și local însoțite de descărcări electrice.
Acum 24 ore
21:10
Programul EcoVoucher continuă: a șasea sesiune este dedicată familiilor cu doi copii și persoanelor vârstnice # Radio Chisinau
Programul EcoVoucher lansează, începând cu 3 octombrie 2025, cea de-a șasea sesiune din acest an, dedicată sprijinirii familiilor cu doi copii și a gospodăriilor în care locuiesc persoane cu vârsta de peste 63 de ani. Sesiunea se va desfășura în perioada 3–19 octombrie și are scopul de a oferi sprijin practic pentru reducerea cheltuielilor la energie și creșterea confortului zilnic în locuințe.
20:50
Consiliul Audiovizualului a sancționat 16 posturi de televiziune pentru nereguli în reflectarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Ca urmare a examinării celui de-al patrulea raport de monitorizare, nouă posturi au fost amendate cu o sumă totală de 69 de mii de lei, iar alte șapte au primit câte o avertizare publică, transmite IPN.
20:30
Atac devastator asupra infrastructurii de gaze a Ucrainei. Kievul a ripostat cu drone asupra unei rafinării rusești # Radio Chisinau
Compania de stat ucraineană de petrol și gaze Naftogaz a suferit în noaptea de joi spre vineri cel mai devastator atac cu rachete și drone asupra infrastructurii sale de când a început războiul cu Rusia în anul 2022, în timp ce Ucraina, la rândul ei, a atacat cu drone o rafinărie rusească în regiunea Uralilor.
20:10
Postul teritorial de salvatori și pompieri voluntari, deschis în localitatea Zubrești, raionul Strășeni (FOTO) # Radio Chisinau
În localitatea Zubrești din raionul Strășeni, a fost inaugurat astăzi, 3 octombrie, Postul teritorial de salvatori și pompieri voluntari. Inițiativa are scopul de a îmbunătăți siguranța comunității și de a consolida capacitățile de intervenție în caz de urgență în regiune.
19:40
Bursele pentru studenți vor fi acordate în baza unor noi reguli. Ministrul Dan Perciun vine cu explicații # Radio Chisinau
Bursele pentru tinerii care studiază în universități vor fi acordate în baza unor noi reguli. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a comunicat că acestea vor fi obținute în funcție de rezultatele academice ale studenților, iar cei cu medii mai mici de șapte nu se vor mai regăsi în listele beneficiarilor, informează MOLDPRES.
19:20
„E semnalul clar că Europa trebuie să se trezească”. Ce pregătește Germania după incidentele cu drone din spațiul european # Radio Chisinau
Ministrul german al Afacerilor Interne, Alexander Dobrindt, a declarat vineri că închiderea temporară a aeroportului din Munchen, după observarea unor drone, reprezintă „un semnal clar că Europa trebuie să se trezească” în ceea ce privește pericolul pe care acestea îl reprezintă, notează AFP.
19:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare privind ploi puternice, valabilă pentru data de 4 octombrie 2025, în intervalul orelor 00:00 – 17:00. Conform prognozelor, în mai multe regiuni ale țării sunt așteptate acumulări de apă de 15–30 l/m².
18:35
Atacuri cibernetice, acțiuni secrete și propagandă. Ce conține raportul despre anularea alegerilor din România din 2024 prezentat la Copenhaga de Nicușor Dan # Radio Chisinau
O amplă infrastructură de dezinformare coordonată de Federația Rusă a fost folosită încă din anul 2022 pentru a crea o percepție anti-sistem, pe care să o modeleze în contexte cheie, cum au fost alegerile prezidențiale din 2024, este principala concluzie a raportului prezentat de președintele României Nicușor Dan liderilor europeni. Raportul citat menționează că această infrastructură a acționat pe patru paliere: atacuri cibernetice, acțiuni secrete destabilizatoare, subversiune politică și dezinformare și propagandă.
18:15
Vor fi sau nu validate mandatele Partidului Democrația Acasă? Va decide Curtea Constituțională # Radio Chisinau
Curtea Constituțională va decide dacă mandatele Partidului Democrația Acasă vor fi sau nu valitate. Decizia a fost luată de Comisia Electorală Centrală (CEC), pe baza câtorva sesizări, depuse de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Inspectoratul Național de Investigații (INI) și alte persoane, transmite IPN.
18:00
Noi detalii de la Poliție privind reținerea lui Țuțu: A încercat să influențeze polițiști de frontieră pentru a intra în R. Moldova # Radio Chisinau
Poliția Națională a venit cu noi detalii în legătură cu reținerea fostului deputat Constantin Țuțu, reținut în seara zilei de joi, 2 octombrie, de polițiștii de frontieră la punctul de trecere Vulcănești. Potrivit autorităților, Țuțu a încercat, prin intermediari, să influențeze angajați ai Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF), pentru a intra fără impedimente în Republica Moldova.
17:55
17:40
De astăzi, 3 octombrie 2025, în Chișinău începe sezonul de încălzire 2025-2026 pentru consumatorii din oraș, informează autoritățile municipale. O dispoziție în acest sens a fost emisă astăzi de Primărie.
17:25
Sistemul MIA Plăți Instant a depășit cifra de 750 de mii de utilizatori și aproximativ 13 milioane de tranzacții # Radio Chisinau
Sistemul MIA Plăți Instant demonstrează rezultate remarcabile, cu peste 750.000 de utilizatori, aproximativ 13 milioane de tranzacții și un volum total de peste 12 miliarde de lei într-un an și jumătate de la lansare. Cifrele au fost prezentate de prim-viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Petru Rotaru, care a participat la Fintech Moldova Conference 2025, desfășurată la Chișinău, transmite MOLDPRES.
17:05
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de ploi puternice pentru zona centrală, sudică și parțial nordică a Republicii Moldova. Alerta este valabilă mâine,4 octombrie, între orele 00:00 – 17:00.
16:45
Două persoane, descarcerate în urma unui accident rutier în raionul Cantemir (FOTO) # Radio Chisinau
Două persoane au fost descarcerate de salvatori în urma unui accident rutier produs în după-amiaza zilei de 3 octombrie, pe traseul R34 Cantemir–Cahul, în apropierea localității Ghioltosu, raionul Cantemir.
16:25
În regiunea transnistreană a fost oprită apa caldă, iar la stațiile PECO nu se mai vinde gaz # Radio Chisinau
Vineri dimineața, în orașele Dubăsari și Grigoriopol a fost oprită furnizarea apei calde, iar în jurul orei 13:00, aceeași măsură a fost aplicată și în Tiraspol, Tighina, Râbnița și Sucleia. Totodată, la stațiile PECO din regiunea transnistreană a fost sistată comercializarea gazului lichefiat, care va fi livrat exclusiv serviciilor de urgență și militare, transmite corespondentul IPN din stânga Nistrului.
16:10
Câștigătorii din acest an ai Premiului Național au fost desemnați în cadrul ședinței Comisiei pentru decernarea Premiului Național, prezidată de prim-ministrul Dorin Recean.
15:50
CNAS a efectuat plata pensiilor și alocațiilor sociale pentru beneficiarii care dețin carduri bancare # Radio Chisinau
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță că a efectuat finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale a beneficiarilor care dețin carduri bancare. Valoarea plății a constituit suma de 2045 milioane de lei.
15:35
Bărbat reținut pentru terorism, în România: Pregătea un atentat de proporții. Fabrica dispozitive explozive și se antrena să ucidă # Radio Chisinau
Un bărbat de 33 de ani din România a fost reținut, vineri, pentru terorism, fiind acuzat că pregătea un atentat care să ducă la uciderea mai multor oameni și să provoace panică în rândul populației. Potrivit DIICOT, individul se antrena testând dispozitive explozive fabricate de el. Judecătorii au decis arestarea lui preventivă pentru 30 de zile.
15:15
Peste 70% din serviciile publice destinate antreprenorilor sunt acum digitalizate, ceea ce permite companiilor să acceseze majoritatea serviciilor necesare în format electronic – de la programări și obținerea actelor permisive, până la depunerea și recepționarea documentelor. Acest proces contribuie la reducerea birocrației, economisirea timpului și diminuarea costurilor pentru mediul de afaceri.
15:00
La Catedrala Mitropolitană din Iași au început pregătirile pentru pelerinajul Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva. Programul evenimentelor religioase # Radio Chisinau
La Catedrala Mitropolitană din Iași au început pregătirile pentru pelerinajul Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, care se va desfășura în perioada 8-15 octombrie.
14:55
14:40
Un nou incident în spațiul aerian european: 15 drone au survolat o bază militară în Belgia. Apoi, au zburat spre Germania # Radio Chisinau
Ministerul Apărării din Belgia a deschis o anchetă după ce 15 drone au fost observate joi seara deasupra bazei militare Elsenborn, situată lângă granița cu Germania, potrivit presei belgiene, citate de Politico.
14:25
Constantin Țuțu, plasat în izolator pentru traversarea iegală a frontierei Republicii Moldova # Radio Chisinau
Constantin Țuțu, reținut în seara zilei de joi, 2 octombrie, a fost plasat în izolator pentru 72 de ore. Măsura a fost aplicată pentru traversarea ilegala a frontierei Republicii Moldova. Informațiile au fost oferite de purtătorul de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Emil Gaitur, la solicitarea MOLDPRES.
14:15
CEC va examina astăzi două sesizări care vizează Partidul „Democrația Acasă”. Ce îi este imputat formațiunii politice și ce susține Vasile Costiuc # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală urmează să examineze astăzi două sesizări ce vizează Partidul „Democrația Acasă” și pe liderul acestuia Vasile Costiuc. Potrivit Inspectoratului Național de Investigații, formațiunii îi este imputată promovarea ilegală în campanie, inclusiv prin sute de conturi false pe TikTok. Totodată, PAS semnalează implicarea în campania electorală din afara țării, după ce liderul AUR din România George Simion ar fi îndemnat moldovenii să voteze pentru Partidul „Democrația Acasă”.
13:50
Ne așteaptă alte câteva zile cu temperaturi scăzute pentru această perioadă din an, apoi vremea se va încălzi. Ghenadie Roșca: „Acest scenariu se repetă o dată la 3-5 ani” # Radio Chisinau
Ploi puternice însoțite de descărcări electrice sunt așteptate în Republica Moldova, mâine lu poimâine, iar începând de luni și până joi, săptămâna viitoarea, precipitațiile vor fi moderate, anunță meteorologii. Temperaturile vor reveni treptat la valorile normale pentru această perioadă, după ce țara a trecut printr-un val de aer rece neobișnuit de intens pentru începutul lunii octombrie.
13:30
Pe fondul victoriei PAS, deputatul găgăuz Alexandr Tarnavschi cere demisia conducerii din UTA Găgăuzia # Radio Chisinau
Deputatul Adunării Populare a Găgăuziei, Alexandr Tarnavschi, a declarat că rezultatele diferite ale alegerilor parlamentare în Republica Moldova și UTA Găgăuzia complică relațiile cu Chișinăul și împiedică dezvoltarea regiunii. El a propus ca Comitetul Executiv să demisioneze, iar Adunarea Populară să convoace alegeri. Tarnavschi speră că noua echipă va restabili un dialog constructiv cu centrul, transmite corespondentul IPN din Găgăuzia.
13:15
Percheziții CNA la domiciliul unui fost primar din raionul Glodeni. Este cercetat pentru tăinuirea actelor unui proiect de infrastructură de 8 milioane de lei # Radio Chisinau
Un fost primar al unei localități din raionul Glodeni și o persoană juridică, cu sediul în municipiul Chișinău, sunt vizați într-o cauză de sustragere și tăinuire a documentelor unui proiect de infrastructură în valoare de peste 8 milioane de lei.
13:00
Expert WatchDog în domeniul dreptului, după arestarea lui Constantin Țuțu: „Eforturile de curățare a sistemului de justiție își arată într-un fel roadele” # Radio Chisinau
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, apropiat oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc, a fost reținut aseară de poliția de frontieră a R.Moldova, la Vulcănești. Constantin Țuțu a fost reținut în timp ce încerca să intre din Ucraina în R.Moldova. Șefa secției „comunicare strategică” a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Ilona Răilean, spune că polițiștii de frontieră a acționat în baza unor informații operative care le-au permis să-l identifice și rețină pe Constantin Țuțu la intrarea în țară.
12:40
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru perioada 4-6 octombrie.
12:20
Liderii Uniunii Europene au salutat planul de pace propus de președintele american Donald Trump, privind încetarea războiului din Fâșia Gaza, transmite IPN.
12:05
Incendii în Rîșcani și Anenii Noi. O persoană a decedat, iar alte două s-au intoxicat cu monoxid de carbon # Radio Chisinau
O persoană a decedat, iar alte două persoane au suferit intoxicație cu monoxid de carbon, în urma unor incendii produse noapte trecută.
11:50
„Rusia a intervenit în alegerile din România și din R. Moldova. Nu vom accepta niciodată lecții de la Moscova”. Reacția MAE după ce Putin a acuzat că alegerile din România au fost manipulate # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe a reacționat, vineri, după ce Vladimir Putin a vorbit despre alegerile prezidențiale anulate din România și le-a dat ca exemplu de „manipulare a voinței poporului”, într-un discurs rostit la Forumul de discuții Valdai, la care participă anual.
11:25
Spicuiri dintr-un inteviu cu compozitorul, chitaristul, omul de studio plecat in Franța, întors acasă, iar în aces octombrie plecat în istorie...
11:15
„Energocom Furnizare” anunță consumatorii de gaze naturale că, începând de luni, 6 octombrie, vor fi emise primele facturi aferente consumului din luna septembrie.
Ieri
10:55
Un accident rutier a avut loc în această dimineață pe strada Ismail din capitală, implicând un troleibuz și un camion. Troleibuzul de pe ruta nr. 9 se deplasa regulamentar pe banda destinată transportului public și transporta șase călători în momentul impactului. Nimeni nu a avut de suferit.
10:40
VIDEO | Drapelul Republicii Moldova a devenit simbolul rezistenței împotriva regimului lui Putin, în Georgia # Radio Chisinau
La ultimele proteste de la Tbilisi, capitala acestei țări, unde de mai bine de 300 de zile au loc manifestații continue împotriva forțelor pro ruse ajunse la putere, au fost zărite drapele ale Rep. Moldova.
10:25
Termoelectrica a început conectările la agentul termic. Toți consumatorii, indiferent de categorie, pot depune solicitări la sediile teritoriale ale întreprinderii. Potrivit Termoelectrica, racordarea la sistemul de termoficare este posibilă chiar și înainte ca Primăria să emită dispoziția oficială privind începerea sezonului de încălzire, transmite IPN.
10:10
Eurodeputatul Victor Negrescu: Chișinăul a devenit un simbol a luptei împotriva ingerințelor Rusiei. Cu sprijin românesc, R. Moldova poate finaliza negocierile de aderare la UE până în 2028 # Radio Chisinau
„Republica Moldova astăzi a devenit un simbol a luptei împotriva ingerințelor Federației Ruse”, a declarat eurodeputatul român Victor Negrescu într-un interviu acordat Digi24, precizând cî răspunsul Uniunii Europene la mesajul transmis prin vot de la Chișinău trebuie să fie unul pe măsură.
09:45
FOTO | Ilan Șor are cel puțin 11 portofele cripto. Prin acestea au trecut peste 8 miliarde de dolari # Radio Chisinau
Compania de analiză Elliptic și Agenția de presă IPN au stabilit și confirmat că, de la începutul anului 2024, prin noile portofele de criptomonede asociate cu structurile de afaceri ale lui Ilan Șor au trecut cel puțin 8 miliarde de dolari. Aceste informații au ieșit la iveală datorită unei scurgeri de documente interne și a corespondenței dintre membrii grupului Șor.
09:30
FOTO | Spălătorie socială și de igienă personală, inaugurată la Leova, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene # Radio Chisinau
O spălătorie socială și de igienă personală s-a deschis în orașul Leova. Pe lângă faptul că locuitorii orașului își pot spăla gratuit rufele, aceștia vor avea ocazia să socializeze și să primească sprijin, simțindu-se parte a comunității. Spălătoria socială din Leova este echipată cu numeroase mașini de spălat performante, uscătoare, chiuvete. Au mai fost amenajate cabine de duș, precum și mobilier necesar pentru confortul beneficiarilor. Serviciul a fost dezvoltat de Asociația Obștească „Parteneriat Social”, în parteneriat cu Primăria Leova, în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană, transmite IPN.
09:15
Ultimul parlament înainte de aderarea la UE. Cine face și cine trage? (Revista presei) # Radio Chisinau
Alegerile din 28 septembrie și importanța lor geostrategică” este titlul unui editorial semnat de comentatorul politic Ion Tăbârță, pentru portalul Veridica.md. Rezultatul alegerilor parlamentare a blocat tentativele Rusiei de a influența deciziile politice ale Chișinăului și, drept urmare, de a destabiliza situația regională folosind Republica Moldova în scopurile sale geopolitice. Cu certitudine, Rusia nu va ceda și va încerca în continuare să destabilizeze situația din Republica Moldova. E de presupus că în perioadă imediat următoare Kremlinul va refuza să recunoască legalitatea și legitimitatea scrutinului, încercând să provoace proteste prin intermediul partidelor pro-ruse.
09:00
Euro se scumpește la sfârșit de săptămână. Cotațiile valutare anunțate de BNM pentru astăzi, 3 octombrie # Radio Chisinau
Moneda unică europeană încheie săptămâna cu o valoare oficială de 19 lei și 62 de bani, iar dolarul american costă 16 lei și 69 de bani, transmite MOLDPRES.
08:35
Zeci de zboruri au fost anulate la un aeroport din Germania, după apariția unor drone în spațiul aerian # Radio Chisinau
Aeroportul din Munchen, Germania, a anulat zeci de zboruri după ce au fost observate drone în apropierea spațiului său aerian, scrie BBC, citat de News.ro.
08:20
Igor Grosu, după reținerea fostului deputat Constantin Țuțu: „Poliția și instituțiile își fac treaba” # Radio Chisinau
Speakerul Parlamentului, Igor Grosu, a comentat reținerea fostului deputat democrat Constantin Țuțu la un post privat de televiziune, subliniind că autoritățile își fac datoria și a venit cu un mesaj pentru „cei care se cred invincibili”, comunică MOLDPRES.
