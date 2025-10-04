Georgienii sunt chemați la urne pentru alegeri locale. Opoziția cere organizarea de proteste

15:35

Un bărbat de 33 de ani din România a fost reținut, vineri, pentru terorism, fiind acuzat că pregătea un atentat care să ducă la uciderea mai multor oameni și să provoace panică în rândul populației. Potrivit DIICOT, individul se antrena testând dispozitive explozive fabricate de el. Judecătorii au decis arestarea lui preventivă pentru 30 de zile.