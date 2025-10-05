Învingător în alegerile legislative din Cehia, Andrej Babis se declară loial Europei

14:55

Cel puțin 30 de persoane au fost rănită sâmbătă, după ce rușii au bombardat două trenuri din regiunea Sumî, din nordul Ucrainei, transmite președintele Volodimir Zelenski, printr-un mesaj pe Facebook. Atacul are loc a doua zi după ce oficialii ucraineni au transmis că rușii au început cel mai mare atac asupra instalațiilor de gaze naturale din Ucraina de la începutul invaziei terestre, aeriene și maritime a Rusiei în februarie 2022.