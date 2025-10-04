FOTO | Zeci de profesori, învățători și educatori din Republica Moldova au fost premiați la concursul republican „Pedagogul anului 2025”
4 octombrie 2025
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că 13 profesori, învățători și educatori, câștigători ai concursului republican „Pedagogul anului 2025” au fost premiați în cadrul unei ceremonii festive organizate astză, 4 octombrie, la Arena Chișinău.
Două persoane au fost împușcate mortal și alte cinci au fost rănite, între care unele grav, într-un incident armat produs vineri seara în orașul de coastă Nisa, în sudul Franței, au declarat sâmbătă oficiali, relatează dpa, citată de MOLDPRES.
FOTO | Zeci de profesori, învățători și educatori din Republica Moldova au fost premiați la concursul republican „Pedagogul anului 2025"
La MNLR a fost inaugură o expoziție dedicată scriitorului și disidentului român Paul Goma, la împlinirea a 90 de ani de la naștere (FOTO)
O expoziție comemorativă dedicată împlinirii a 90 de ani de la nașterea scriitorului și disidentului român Paul Goma a fost inaugurată joi, 2 octombrie, la Muzeul Național al Literaturii Române din Chișinău.
Constantin Țuțu, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Fostul deputat i-ar fi propus 14 mii de lei unui polițist de frontieră
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, reținut joi seara în punctul de trecere Vulcănești, va sta următoarele 30 de zile în arest, după ce magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, au admis în această după-amiază o solicitare a procurorilor în acest sens. Potrivit PCCOCS, Țuțu i-ar fi propus unui funcționar de la frontieră suma de 14 mii de lei pentru a traversa granița prin postul Vulcănești-Vinogradovca.
„Astăzi onorăm vinificatorii și viticultorii care rezistă provocărilor și duc mai departe această tradiție". Mesajele oficialilor transmise în PMAN de Ziua Națională a Vinului
Cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului, care se desfășoară în acest an sub sloganul brandului de țară „Vinul Moldovei. Uimitor de bun” a început cu o oră întârziere din cauza ploii. La ceremonia oficială de deschidere a participat președintele Parlamentului, Igor Grosu, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, șefa Delegației Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko, directorul Oficiului Național al Viei și Vinului, Ștefan Iamandi, și alți oficiali.
VIDEO | Rusia a bombardat un tren cu pasageri în Sumî, apoi a atacat din nou, în timp ce pasagerii erau evacuați. Zeci de persoane au fost rănite
Cel puțin 30 de persoane au fost rănită sâmbătă, după ce rușii au bombardat două trenuri din regiunea Sumî, din nordul Ucrainei, transmite președintele Volodimir Zelenski, printr-un mesaj pe Facebook. Atacul are loc a doua zi după ce oficialii ucraineni au transmis că rușii au început cel mai mare atac asupra instalațiilor de gaze naturale din Ucraina de la începutul invaziei terestre, aeriene și maritime a Rusiei în februarie 2022.
România - principala piață de desfacere pentru vinurile și alte băuturi alcoolice din Republica Moldova
România a revenit pe primul loc ca piață de desfacere pentru vinurile și alte băuturi alcoolice din Republica Moldova, cu un volum de 20,71 milioane de dolari și o cotă de 16,9% din total, urmată la mică distanță de Belarus cu 20,27 milioane de dolari și o cotă de 16,5%, arată date din balanța de plăți publicată de Banca Națională a Moldovei (BNM).
Ploile prognozate pentru 4 și 5 octombrie, izolat abundente, generează riscuri de scurgeri intensive pe pante și inundații locale, transmite IPN.
Georgienii sunt chemați la urne pentru alegeri locale. Opoziția cere organizarea de proteste
Georgienii sunt chemați la urne sâmbătă în cadrul alegerilor locale, ocazie cu care liderii opoziției intenționează să mobilizeze populația pentru a participa la proteste, cu riscul de a se confrunta cu un nou val de represiune și arestări, relatează AFP, citată de MOLDPRES.
VIDEO | Grav accident la Ungheni: Un șofer a decedat pe loc, iar doi pasageri au fost răniți
Poliția Națională anunță că, noaptea trecută, în jurul orei 23:30, un grav accident rutier a avut loc în Ungheni, în urma căruia un șofer a decedat pe loc, iar doi pasageri au fost transportați la spital cu multiple leziuni.
Trafic suspendat și rute modificate, în contextul Zilei Naționale a Vinului. Cum circulă transportul public în Chișinău
Traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între str. Alexandr Pușkin și str. Maria Cebotari, dar și pe str. Mitropolit G. Bănulescu –Bodoni, tronsonul cuprins între str. Columna și str. 31 August 1989 este sistat până luni, 6 octombrie, ora 06:00, în legătură cu desfășurarea în Piața Marii Adunării Naționale (PMAN) a sărbătorii Ziua Națională a Vinului.
Republica Moldova a cucerit 7 medalii la Campionatul European al țărilor mici la taekwondo
Lotul național al Republicii Moldova a obținut 7 medalii la Campionatul European printre țările mici la taekwondo, care s-a desfășurat în perioada 1-3 octombrie la Riga, anunță Comitetul Național Olimpic și Sportiv.
Urmăriți live ceremonia de deschidere a Zilei Naționale a Vinului 2025.
ANSA anunță retragerea din comerț a unui produs ce conține carne, după a fost depistată prezența unei bacterii
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat ieri, 3 octombrie, retragerea din comerț a unui lot a produselor hinkali, marca comercială Deosebit.
Aeroportul din München a fost închis a doua noapte consecutiv, după o nouă alertă cu drone
Aeroportul din München a fost închis pentru a doua noapte consecutiv, vineri, în urma unei noi alerte cu drone, Berlinul denunțând „amenințarea pe care o reprezintă acestea pentru securitatea țării”, relatează AFP, citată de Agerpres.
Situația la frontieră: Peste 20 de cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova, în ultimele 24 de ore
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 67 711 traversări.
UE prelungește cu încă un an sancțiunile împotriva persoanelor implicate în acțiunile destabilizatoare ale Rusiei în străinătate
Consiliul UE a decis astăzi să prelungească cu un an, până pe 9 octombrie 2026, sancțiunile împotriva persoanelor implicate în acțiunile destabilizatoare ale Rusiei în străinătate. Potrivit comunicatului oficial, măsura vine în contextul continuării activităților hibride ale Rusiei, inclusiv manipularea informațiilor externe și interferența în afacerile UE, ale statelor membre și ale partenerilor săi.
Republica Moldova marchează Ziua Națională a Vinului. Program special în PMAN, sub sloganul brandului de țară „Vinul Moldovei. Uimitor de bun"
Peste 100 de producători autohtoni de vinuri participă la cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului, care este organizată în acest weekend, pe 4 și 5 octombrie, în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN).
Premierul român Ilie Bolojan, despre Maia Sandu: A reușit în Republica Moldova niște performanțe politice care merită respectul
Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat vineri, la Prima TV, că președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a obținut „performanțe care merită respectul”, subliniind atât recâștigarea mandatului de șef al statului, cât și menținerea direcției pro-europene în recentele alegeri parlamentare, notează Agerpres.
Weekendul începe cu ploi puternice și izolat descărcări electrice. Ce temperaturi vom avea astăzi, 4 octombrie
Astăzi, 4 octombrie, în Republica Moldova se prevăd ploi pe arii extinse, izolat puternice și local însoțite de descărcări electrice.
Programul EcoVoucher continuă: a șasea sesiune este dedicată familiilor cu doi copii și persoanelor vârstnice
Programul EcoVoucher lansează, începând cu 3 octombrie 2025, cea de-a șasea sesiune din acest an, dedicată sprijinirii familiilor cu doi copii și a gospodăriilor în care locuiesc persoane cu vârsta de peste 63 de ani. Sesiunea se va desfășura în perioada 3–19 octombrie și are scopul de a oferi sprijin practic pentru reducerea cheltuielilor la energie și creșterea confortului zilnic în locuințe.
Consiliul Audiovizualului a sancționat 16 posturi de televiziune pentru nereguli în reflectarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Ca urmare a examinării celui de-al patrulea raport de monitorizare, nouă posturi au fost amendate cu o sumă totală de 69 de mii de lei, iar alte șapte au primit câte o avertizare publică, transmite IPN.
Atac devastator asupra infrastructurii de gaze a Ucrainei. Kievul a ripostat cu drone asupra unei rafinării rusești
Compania de stat ucraineană de petrol și gaze Naftogaz a suferit în noaptea de joi spre vineri cel mai devastator atac cu rachete și drone asupra infrastructurii sale de când a început războiul cu Rusia în anul 2022, în timp ce Ucraina, la rândul ei, a atacat cu drone o rafinărie rusească în regiunea Uralilor.
Postul teritorial de salvatori și pompieri voluntari, deschis în localitatea Zubrești, raionul Strășeni (FOTO)
În localitatea Zubrești din raionul Strășeni, a fost inaugurat astăzi, 3 octombrie, Postul teritorial de salvatori și pompieri voluntari. Inițiativa are scopul de a îmbunătăți siguranța comunității și de a consolida capacitățile de intervenție în caz de urgență în regiune.
Bursele pentru studenți vor fi acordate în baza unor noi reguli. Ministrul Dan Perciun vine cu explicații
Bursele pentru tinerii care studiază în universități vor fi acordate în baza unor noi reguli. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a comunicat că acestea vor fi obținute în funcție de rezultatele academice ale studenților, iar cei cu medii mai mici de șapte nu se vor mai regăsi în listele beneficiarilor, informează MOLDPRES.
„E semnalul clar că Europa trebuie să se trezească". Ce pregătește Germania după incidentele cu drone din spațiul european
Ministrul german al Afacerilor Interne, Alexander Dobrindt, a declarat vineri că închiderea temporară a aeroportului din Munchen, după observarea unor drone, reprezintă „un semnal clar că Europa trebuie să se trezească” în ceea ce privește pericolul pe care acestea îl reprezintă, notează AFP.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare privind ploi puternice, valabilă pentru data de 4 octombrie 2025, în intervalul orelor 00:00 – 17:00. Conform prognozelor, în mai multe regiuni ale țării sunt așteptate acumulări de apă de 15–30 l/m².
Atacuri cibernetice, acțiuni secrete și propagandă. Ce conține raportul despre anularea alegerilor din România din 2024 prezentat la Copenhaga de Nicușor Dan
O amplă infrastructură de dezinformare coordonată de Federația Rusă a fost folosită încă din anul 2022 pentru a crea o percepție anti-sistem, pe care să o modeleze în contexte cheie, cum au fost alegerile prezidențiale din 2024, este principala concluzie a raportului prezentat de președintele României Nicușor Dan liderilor europeni. Raportul citat menționează că această infrastructură a acționat pe patru paliere: atacuri cibernetice, acțiuni secrete destabilizatoare, subversiune politică și dezinformare și propagandă.
Vor fi sau nu validate mandatele Partidului Democrația Acasă? Va decide Curtea Constituțională
Curtea Constituțională va decide dacă mandatele Partidului Democrația Acasă vor fi sau nu valitate. Decizia a fost luată de Comisia Electorală Centrală (CEC), pe baza câtorva sesizări, depuse de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Inspectoratul Național de Investigații (INI) și alte persoane, transmite IPN.
Noi detalii de la Poliție privind reținerea lui Țuțu: A încercat să influențeze polițiști de frontieră pentru a intra în R. Moldova
Poliția Națională a venit cu noi detalii în legătură cu reținerea fostului deputat Constantin Țuțu, reținut în seara zilei de joi, 2 octombrie, de polițiștii de frontieră la punctul de trecere Vulcănești. Potrivit autorităților, Țuțu a încercat, prin intermediari, să influențeze angajați ai Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF), pentru a intra fără impedimente în Republica Moldova.
De astăzi, 3 octombrie 2025, în Chișinău începe sezonul de încălzire 2025-2026 pentru consumatorii din oraș, informează autoritățile municipale. O dispoziție în acest sens a fost emisă astăzi de Primărie.
Sistemul MIA Plăți Instant a depășit cifra de 750 de mii de utilizatori și aproximativ 13 milioane de tranzacții
Sistemul MIA Plăți Instant demonstrează rezultate remarcabile, cu peste 750.000 de utilizatori, aproximativ 13 milioane de tranzacții și un volum total de peste 12 miliarde de lei într-un an și jumătate de la lansare. Cifrele au fost prezentate de prim-viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Petru Rotaru, care a participat la Fintech Moldova Conference 2025, desfășurată la Chișinău, transmite MOLDPRES.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de ploi puternice pentru zona centrală, sudică și parțial nordică a Republicii Moldova. Alerta este valabilă mâine,4 octombrie, între orele 00:00 – 17:00.
Două persoane, descarcerate în urma unui accident rutier în raionul Cantemir (FOTO)
Două persoane au fost descarcerate de salvatori în urma unui accident rutier produs în după-amiaza zilei de 3 octombrie, pe traseul R34 Cantemir–Cahul, în apropierea localității Ghioltosu, raionul Cantemir.
În regiunea transnistreană a fost oprită apa caldă, iar la stațiile PECO nu se mai vinde gaz
Vineri dimineața, în orașele Dubăsari și Grigoriopol a fost oprită furnizarea apei calde, iar în jurul orei 13:00, aceeași măsură a fost aplicată și în Tiraspol, Tighina, Râbnița și Sucleia. Totodată, la stațiile PECO din regiunea transnistreană a fost sistată comercializarea gazului lichefiat, care va fi livrat exclusiv serviciilor de urgență și militare, transmite corespondentul IPN din stânga Nistrului.
Câștigătorii din acest an ai Premiului Național au fost desemnați în cadrul ședinței Comisiei pentru decernarea Premiului Național, prezidată de prim-ministrul Dorin Recean.
CNAS a efectuat plata pensiilor și alocațiilor sociale pentru beneficiarii care dețin carduri bancare
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță că a efectuat finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale a beneficiarilor care dețin carduri bancare. Valoarea plății a constituit suma de 2045 milioane de lei.
Bărbat reținut pentru terorism, în România: Pregătea un atentat de proporții. Fabrica dispozitive explozive și se antrena să ucidă
Un bărbat de 33 de ani din România a fost reținut, vineri, pentru terorism, fiind acuzat că pregătea un atentat care să ducă la uciderea mai multor oameni și să provoace panică în rândul populației. Potrivit DIICOT, individul se antrena testând dispozitive explozive fabricate de el. Judecătorii au decis arestarea lui preventivă pentru 30 de zile.
Peste 70% din serviciile publice destinate antreprenorilor sunt acum digitalizate, ceea ce permite companiilor să acceseze majoritatea serviciilor necesare în format electronic – de la programări și obținerea actelor permisive, până la depunerea și recepționarea documentelor. Acest proces contribuie la reducerea birocrației, economisirea timpului și diminuarea costurilor pentru mediul de afaceri.
La Catedrala Mitropolitană din Iași au început pregătirile pentru pelerinajul Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva. Programul evenimentelor religioase
La Catedrala Mitropolitană din Iași au început pregătirile pentru pelerinajul Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, care se va desfășura în perioada 8-15 octombrie.
Un nou incident în spațiul aerian european: 15 drone au survolat o bază militară în Belgia. Apoi, au zburat spre Germania
Ministerul Apărării din Belgia a deschis o anchetă după ce 15 drone au fost observate joi seara deasupra bazei militare Elsenborn, situată lângă granița cu Germania, potrivit presei belgiene, citate de Politico.
Constantin Țuțu, plasat în izolator pentru traversarea iegală a frontierei Republicii Moldova
Constantin Țuțu, reținut în seara zilei de joi, 2 octombrie, a fost plasat în izolator pentru 72 de ore. Măsura a fost aplicată pentru traversarea ilegala a frontierei Republicii Moldova. Informațiile au fost oferite de purtătorul de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Emil Gaitur, la solicitarea MOLDPRES.
CEC va examina astăzi două sesizări care vizează Partidul „Democrația Acasă". Ce îi este imputat formațiunii politice și ce susține Vasile Costiuc
Comisia Electorală Centrală urmează să examineze astăzi două sesizări ce vizează Partidul „Democrația Acasă” și pe liderul acestuia Vasile Costiuc. Potrivit Inspectoratului Național de Investigații, formațiunii îi este imputată promovarea ilegală în campanie, inclusiv prin sute de conturi false pe TikTok. Totodată, PAS semnalează implicarea în campania electorală din afara țării, după ce liderul AUR din România George Simion ar fi îndemnat moldovenii să voteze pentru Partidul „Democrația Acasă”.
Ne așteaptă alte câteva zile cu temperaturi scăzute pentru această perioadă din an, apoi vremea se va încălzi. Ghenadie Roșca: „Acest scenariu se repetă o dată la 3-5 ani"
Ploi puternice însoțite de descărcări electrice sunt așteptate în Republica Moldova, mâine lu poimâine, iar începând de luni și până joi, săptămâna viitoarea, precipitațiile vor fi moderate, anunță meteorologii. Temperaturile vor reveni treptat la valorile normale pentru această perioadă, după ce țara a trecut printr-un val de aer rece neobișnuit de intens pentru începutul lunii octombrie.
Pe fondul victoriei PAS, deputatul găgăuz Alexandr Tarnavschi cere demisia conducerii din UTA Găgăuzia
Deputatul Adunării Populare a Găgăuziei, Alexandr Tarnavschi, a declarat că rezultatele diferite ale alegerilor parlamentare în Republica Moldova și UTA Găgăuzia complică relațiile cu Chișinăul și împiedică dezvoltarea regiunii. El a propus ca Comitetul Executiv să demisioneze, iar Adunarea Populară să convoace alegeri. Tarnavschi speră că noua echipă va restabili un dialog constructiv cu centrul, transmite corespondentul IPN din Găgăuzia.
Percheziții CNA la domiciliul unui fost primar din raionul Glodeni. Este cercetat pentru tăinuirea actelor unui proiect de infrastructură de 8 milioane de lei
Un fost primar al unei localități din raionul Glodeni și o persoană juridică, cu sediul în municipiul Chișinău, sunt vizați într-o cauză de sustragere și tăinuire a documentelor unui proiect de infrastructură în valoare de peste 8 milioane de lei.
Expert WatchDog în domeniul dreptului, după arestarea lui Constantin Țuțu: „Eforturile de curățare a sistemului de justiție își arată într-un fel roadele"
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, apropiat oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc, a fost reținut aseară de poliția de frontieră a R.Moldova, la Vulcănești. Constantin Țuțu a fost reținut în timp ce încerca să intre din Ucraina în R.Moldova. Șefa secției „comunicare strategică” a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Ilona Răilean, spune că polițiștii de frontieră a acționat în baza unor informații operative care le-au permis să-l identifice și rețină pe Constantin Țuțu la intrarea în țară.
