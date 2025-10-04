Gala Profesorului Anului: Excelența în educație, celebrată la Palatul Republicii

13:00

Documentul dezvăluie practicile de război hibrid la care a recurs Rusia pentru a-și îndeplini obiectivele pe teritoriul statului român. Autoritățile române demonstrează că Rusia și-a intensificat acțiunile subversive în România odată cu declanșarea războiului împotriva Ucrainei în februarie 2022. Instrumentele folosite pornesc de la atacuri cibernetice, campaniii de dezinformare, manipularea pe rețele sociale până la trimiterea de cetățeni străini pentru detonarea unor obiective petroliere. Punctul culminant al campaniei a fost pe 8 decembrie 2024, atunci când mercenarul Horațiu Potra, în fruntea unor oameni de-ai săi, a pornit spre București pentru a acțiuni violente cu caracter subversiv.