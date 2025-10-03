Cod Galben de ploi puternice: Recomandările salvatorilor

15:40

Detectivi pentru o zi. Elevii unui liceu din Chişinău au participat la o lecție interactivă despre cum să se protejeze în mediul online. Campania este organizată de Centrul de Siguranță Digitală, în parteneriat cu autoritățile naționale. Copiii au fost împărțiți în mai multe grupuri și au simulat diverse situații, în care ar fi putut interacționa cu potențiali răuvoitori din mediul virtual. Ei au mai fost provocați să identifice care comportamente și situații online sunt sigure și care presupun riscuri, dezvoltându-și astfel gândirea critică și capacitatea de a naviga responsabil pe internet.