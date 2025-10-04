Rafale violente și ploi torențiale: România, lovită de un ciclon puternic

18:30

Tiraspolul mai are gaz pentru zece zile. Aşa-zisul ministru al Economiei din regiunea separatistă a anunţat astăzi situaţie excepţională în regiune şi a limitat consumul de gaz pentru o săptămână şi jumătate. El a motivat criza prin intârzierea ajutorului financiar din Rusiei. Experţii cred că regiunea s-ar putea pomeni într-o nouă criză a gazelor dacă continuă să mizeze pe sprijinul Moscovei, şi nu pe cel al Chişinăului.