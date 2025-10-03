Vitalie Damașcan a marcat în Liga Conferinței

17:10

Toamna are darul ei unic: culorile calde, aerul ușor rece și forfota oamenilor ce-şi strâng roada de peste an. La noi, acest anotimp capătă o aură specială, pentru că se împletește cu unul dintre cele mai vechi și frumoase simboluri ale țării – viţa-de-vie. E un trend acum să surprindem unele momente prin obiectivul aparatului de fotografiat. Aşa a făcut şi jurnalista TVR MOLDOVA, Andreea Iriciuc, alături de un fotograf profesionist. Ce le-a reuşit vedeți în reportaj.