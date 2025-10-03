Vitalie Damașcan a marcat în Liga Conferinței
TVR Moldova, 3 octombrie 2025
Vitalie Damașcan a pus umărul la victoria categorică a clubului HSK Zrinjski în Liga Conferinței. Atacantul naționalei Republicii Moldova a marcat în meciul cu formația Lincoln, din Gibraltar.
• • •
Polițiștii au scos din circuit aproape 7 kilograme de droguri cu o valoare pe piața neagră de aproape 4,5 milioane de lei.
Într-o perioadă dominată de digitalizare, pentru copiii din Republica Moldova lectura rămâne o pasiune vie și o sursă de inspirație. Biblioteca Națională pentru Copii "Ion Creangă" a organizat Maratonul de lectură intitulat "Vacanță de magie cu lecturi o mie". La ediţia de anul acesta 134 de copii au ajuns la finalul concursului cu zeci de cărţi citite. O performanță excepțională a fost atinsă de Alexandra Dicusar care, la 12 ani, a reușit să citească 100 de cărți pe parcursul verii.
După mai multe absenţe, şeful suspendat al Direcţiei Juridice a Parlamentului de la Chişinău, Ion Creangă, s-a prezentat vineri în faţa instanţei care îl judecă pentru trădare de patrie. Procesul a bătut pasul pe loc, până acum, în lipsa inculpatului. El le-a spus, din nou, judecătorilor că este nevinovat.
Republica Moldova se află printre ţările cu cea mai mare rată a mortalităţii cardiovasculare din Europa. Aproximativ 60 la sută dintre decese sunt cauzate de boli de inimă şi vase sangvine. Factorii de risc predominante sunt stresul cronic, alimentaţia nesănătoasă, sedentarismul şi obezitatea.
Totul despre Ziua Vinului: Peste o sută de crame şi 43 de mici producători din R. Moldova # TVR Moldova
106 crame şi 43 de mici producători de vin din Republica Moldova îşi vor prezenta cu mândrie licorile la cea de-a 24-a ediţie a Zilei Naţionale a Vinului. Evenimentul va fi organizat la sfârșitul acestei saptamâni în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău. Turişti din toate colţurile lumii şi localnici sunt aşteptaţi, timp de două zile, la prezentări de vinuri şi degustări, toate însoţite de bucate delicioase şi muzică populară românească.
Partidul Democrația Acasă, condus de Vasile Costiuc, își păstrează deocamdată mandatele în Parlament. Decizia finală privind validarea acestora urmează să fie luată de Curtea Constituțională. Între timp, Comisia Electorală Centrală (CEC) a sancționat formațiunea cu avertisment și i-a retras dreptul la alocații de la bugetul de stat pentru rezultatele obținute la scrutinul la care a participat ca și concurent electoral pentru un an. CEC a examinat vineri contestația PAS împotriva Partidului „Democrația Acasă”, precum și sesizările Inspectoratului Național de Investigații (INI) împotriva aceleiași formațiuni.
Planul de întoarcere al lui Țuțu; A vrut să intre în RM, fără probleme (Precizările Poliției) # TVR Moldova
Constantin Țuțu ar fi încercat să mituiască polițiștii de frontieră pentru a obține trecerea fără probleme în Republica Moldova și a înșela organul de urmărire penală, potrivit Inspectoratului General al Poliției. Aceeași sursă precizează că fostul deputat, fiind în regiunea transnistreană și aflând despre noul său dosar pentru plecarea ilegală din Grecia, a trecut granița în Ucraina. În cele din urmă, joi seară, el a decis să se întoarcă în R. Moldova unde a fost reținut în punctul de trecere Vulcănești.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o nouă avertizare Cod Galben de ploi puternice, pentru ziua de mâine, valabil de la miezul nopții până la ora 17:00
Transnistria, fără apă caldă; Rusia nu poate face plata pentru gaze din cauza sancțiunilor # TVR Moldova
Furnizarea apei calde a fost oprită în orașul Tighina vineri, începând cu ora 12:00, scrie presa din regiune. Potrivit IPN, aceeași situație se atestă și în orașele Dubăsari, Grigoriopol, Tiraspol, Râbnița și Sucleia. Presa mai scrie că și la stațiile PECO din regiune a fost sistată comercializarea gazului lichefiat, care va fi livrat exclusiv serviciilor de urgență și militare.
Într-un sat cu tradiție, educația capătă nuanțe aparte. La Lozova, profesoara de limba și literatura română, Elena Chircu, predă de 34 de ani, fiind martoră la transformările din învățământ și la evoluția generațiilor de elevi.
Un cuplu dedicat educației universitare. Lucia și Ion Sava, doi oameni care au transformat pasiunea pentru istorie și educație într-un adevărat mod de viață.
Cei mai buni profesori din R. Moldova au fost premiați la concursul „Pedagogul Anului” # TVR Moldova
Cei mai buni şi devotaţi dascăli au fost premiaţi în cadrul Concursului "Pedagogul Anului". Au fost desemnaţi laureaţii la categoriile Educatorul anului, Învăţătorul anului şi Profesorul Anului din municipiul Chişinău. Evenimentul a fost organizat de Primăria Chişinău în colaborare cu Direcţia Educaţie, Tineret şi Sport.
Comisia Electorală Centrală decide azi soarta celor șase mandate obținute de această formaţiune la alegerile parlamentare de duminică. Asta în urma unor suspiciuni de fraudă electorală formulate de Inspectoratul Național de Investigații. În replică, liderul partidului a solicitat efectuarea unei expertize judiciare independente în acest caz.
Ieri, 2 octombrie, s-au împlinit 90 de ani de la nașterea scriitorului Paul Goma, iar cu acest prilej, la Biblioteca Națională a Republicii Moldova a avut loc lansarea cărții „Arca lui Goma”, un studiu serios realizat de Aliona Grati, critic literar, profesor universitar, doctor habilitat în filologie.
/VIDEO/ Stare de urgență în Bulgaria. Stațiunile turistice, sub ape. O persoană a decedat # TVR Moldova
Ploile abundente de pe coasta de sud a Mării Negre au dus la inundații dramatice în mai multe așezări din Bulgaria, soldate cu cel puțin un deces. În Burgas și Țarevo a fost declarată stare de urgență, potrivit presei din regiune.
Constantin Botezatu are 21 de ani și este diriginte al clasei a 2-a de la Liceul Teoretic „Pro succes" din Chișinău. Acum un an, a avut primele lecții cu elevii de aici.
Liderul socialiștilor Igor Dodon a venit cu o reacție după ce Inspectoratul Național de Investigații (INI) a solicitat Comisiei Electorale Centrale (CEC) anularea celor șase mandate obținute de Partidul „Democrația Acasă” , condus de Vasile Costiuc. Dodon acuză guvernarea că ar încerca să modifice configurația parlamentară și să-și consolideze majoritatea.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) atestă că, începând cu săptămâna curentă, prețurile la benzină și motorină au intrat pe un trend de scădere. Potrivit ANRE, în ultimele zile, prețurile de comercializare cu amănuntul ale carburanților s-au redus cu circa 1%, evoluție determinată exclusiv de scăderea cotațiilor internaționale Platts.
MAE de la București: Rusia a încercat să influenţeze alegerile în România şi Republica Moldova # TVR Moldova
Rusia a încercat să influenţeze alegeri în România şi Republica Moldova şi a eşuat pentru că cetăţenii acestor ţări preferă alte valori şi perspective, a afirmat, vineri, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe de la București (MAE), Andrei Ţărnea, relatează tvrinfo.ro.
O persoană a decedat și alte două persoane s-au intoxicat cu fum în urma unor incendii # TVR Moldova
O persoană a decedat și două persoane au suferit intoxicații cu fum în urma unui incendiu în satul Dămășcani, raionul Râșcani.
Facturi noi de la Energocom, începând cu 6 octombrie. Ce trebuie să cunoască consumatorii # TVR Moldova
Energocom va emite primele facturi pentru consumul de gaze începând cu ziua de luni, 6 octombrie. Procesul de facturare rămâne neschimbat.
Două persoane au primit intoxicație cu monoxid de carbon, iar alta a decedat în urma unor incendii # TVR Moldova
Două persoane au suferit intoxicație cu monoxid de carbon, în urma unui incendiu în satul Dămășcani, raionul Rîșcani.
Un fost primar din Glodeni este cercetat pentru furt de acte legate de proiect de 8 milioane de lei # TVR Moldova
Centrul Național Anticorupție (CNA) informează că investighează un fost primar din raionul Glodeni pentru că a sustras actele legate de construcția unui apeduct în valoare de 8 milioane de lei din localitate. În același caz, este cercetată și o companie din Chișinău.
Fostul președinte al României, Klaus Iohannis, ar fi vizat de o procedură de executare silită pornită de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), potrivit unor surse din instituție. Conform acelorași surse, una dintre casele familiei Iohannis ar urma să fie scoasă la licitație publică.
Fost primar din Glodeni, cercetat pentru sustragerea documentației unui proiect de 8 milioane de lei # TVR Moldova
Centrul Național Anticorupție (CNA), sub conducerea Procuraturii Bălți, oficiul principal, informează că desfășoară urmărirea penală într-un dosar inițiat în temeiul art. 360 alin. (1) din Codul penal al Republicii Moldova – „luarea, sustragerea, tăinuirea, degradarea sau distrugerea documentelor”.
Zâmbetul este molipsitor şi uneşte oamenii, înseamnă apreciere, bucurie sau mulţumire şi pentru că dă o stare de bine, ne prelungeşte viaţa. Ideea de a avea o astfel de zi îi aparţine artistului american Harvey Ball care a creat smiley face, şi care, în 1999, a decretat că prima zi de vineri din octombrie să devină Ziua Mondială a Zâmbetului şi a faptelor bune, potrivit TVR Info.
„Termoelectrica” S.A. informează consumatorii municipiului Chișinău că în corespundere cu diminuarea temperaturii aerului exterior, este dispusă să înceapă furnizarea energiei termice către toate categoriile de consumatori, și anume: instituțiile de educație timpurie, instituțiile de învățământ, instituțiile municipale din sfera medicală și socială, blocurile locative, cât și agenții economici.
Operațiune demascată de Polonia: Rușii planificau atacuri cu bombă în trei țări europene # TVR Moldova
Polonia a dejucat un plan de atacuri teroriste pregătite de serviciile militare de informații rusești, GRU, anunță presa ucraineană. Astfel, a fost devoalat faptul că explozibili puternici, puși în cutii de conservă, erau îngropați în cimitire și urmau să fie folosiți împreună cu drone pentru atacuri în Polonia, Germania și Lituania.
Alertă cu drone în zona aeroportului din Munchen. Detectarea unor aparate fără pilot a dus la suspendarea operaţiunilor de zbor, încă de aseară, iar situaţia este neschimbată şi la această oră, informează TVR Info.
Italia, paralizată vineri de o nouă grevă generală: sindicatele cer sprijin pentru Gaza # TVR Moldova
Italia se pregătește pentru o zi de haos vineri, 3 octombrie, după ce principalele sindicate au convocat o grevă generală națională, în solidaritate cu flotila internațională de ajutor pentru Gaza, interceptată recent de Israel. Decizia a fost luată de CGIL, cel mai mare sindicat din țară, alături de USB și alte organizații sindicale mai mici, în sprijinul inițiativei „Global Sumud Flotilla”.
Maia Sandu, la summitul CPE: „Vom continua să muncim ca Moldova să devină parte a Uniunii Europene” # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat joi, 2 octombrie, la Summitul Comunității Politice Europene, desfășurat la Copenhaga, Regatul Danemarcei, țară care deține și președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.
Află cu TVR Moldova cele mai importante evenimente care au avut loc miercuri, 2 octombrie.
Constantin Țuțu a fost reținut în Ucraina și urmează să fie încarcerat într-un izolator în Chișinău # TVR Moldova
Potrivit surselor TVR Moldova, Constantin Țuțu a fost reținutîn Ucraina. Pe 22 septembrie, el a fost anunțat în căutare conform unei decizii a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, care a admis parțial demersul procurorilor anticorupție. Această decizie a fost luată după ce fostul deputat democrat a părăsit ilegal Grecia și s-a stabilit în regiunea transnistreană.
„Împreună, spre un obiectiv comun”. Maia Sandu, întrevederi cu Volodimir Zelenski și Nicușor Dan # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut, în marja Summit-ului de la Copenhaga, întrevederi cu președintele României, Nicușor Dan, și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.
Naționala Republicii Moldova a ieșit învinsă de pe teren și în ultimul meci al Campionatului European de Futsal U-19, organizat în premieră la Chișinău. Selecționata Portugaliei, actuala deținătoare a titlului, a făcut o partidă de nota zece și a marcat 10 goluri.
Ministerul Energiei a informat joi seară că că aproximativ 3.000 de consumatori din sectorul Buiucani al mun. Chișinău au rămas temporar fără energie electrică în urma unei pene de curent.
Elevii şi cadrele didactice din Ungheni au primit o lectie de istorie inedita în cadrul Turneului de Educaţie Istorică şi Patrimoniu. Evenimenul s-a desfăşurat la Palatul de Cultură din localitate, unde a avut loc proiecția filmului documentar "Maria – Inima României". A fost vernisată și expoziția "Spiritul Chișinăului interbelic". Turneul va continua în perioada octombrie – decembrie 2025 şi în alte localități din Republica Moldova și România.
Vârsta nu e o limită: An nou de studii pentru seniori la Universitatea pentru Vârsta a Treia # TVR Moldova
Vârsta nu e o limită, ci o oportunitate. 90 de seniori trecuți de prima tinerețe au revenit în băncile universității, hotărâți să învețe lucruri noi și să țină pasul cu nepoții. Cererea a fost mare și anul acesta la Universitatea de Stat din Moldova.
În după-amiaza zilei de joi, 2 octombrie, un echipaj aero-medical SMURD a efectuat o intervenție aeriană pentru a transporta din Iași la Chișinău un băiat în vârstă de 13 ani, cetățean al Republicii Moldova.
Turiștii care pleacă din Republica Moldova prin Aeroportul "Eugen Doga" din Chișinău pot descoperi acum vinurile moldovenești într-un nou loc. Într-un spaţiu special amenajat pot fi găsite zeci de vinuri produse la cramele locale din Republica Moldova. Proiectul a fost lansat în preajma Zilei Naționale a Vinului.
Republica Moldova rămâne în topul ţărilor cu cel mai ridicat nivel al consumului de alcool, iar studiile arată că, pe parcursul unui an, o persoană consumă în medie circa 11 litri de alcool pur. Totodată, acest viciu este responsabil de fiecare al patrulea deces înregistrat. Datele au fost publicate de Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică, cu prilejul Zilei Naţionale Fără Alcool, marcată anual în data de 2 octombrie.
Tiraspolul mai are gaz pentru zece zile. Aşa-zisul ministru al Economiei din regiunea separatistă a anunţat astăzi situaţie excepţională în regiune şi a limitat consumul de gaz pentru o săptămână şi jumătate. El a motivat criza prin intârzierea ajutorului financiar din Rusiei. Experţii cred că regiunea s-ar putea pomeni într-o nouă criză a gazelor dacă continuă să mizeze pe sprijinul Moscovei, şi nu pe cel al Chişinăului.
Cum știi cu ce afecțiune respiratorie te confrunți: COVID-19, gripa, răceala sau alergie? # TVR Moldova
Numărul cazurilor de COVID-19 a crescut alarmant în Republica Moldova, iar diferențierea dintre COVID, gripa sezonieră și viroze devine tot mai dificilă. Despre semnele distinctive, tratament și posibilele consecințe post-COVID a vorbit, în cadrul emisiunii „TeleMatinal”, prof. univ., dr. habil., Ninel Revenco, șefa Departamentului Pediatrie de la USMF „Nicolae Testemițanu”.
Curtea de Apel a respins cererea avocaților lui Vladimir Plahotniuc privind anularea a două din cele patru mandate de arestare preventivă și eliberarea fostului lider democrat.
Liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a venit cu un mesaj public, solicitând expertiza juriștilor independenți după ce Inspectoratul Național de Investigații (INI) a depus o sesizare la Comisia Electorală Centrală (CEC), care ar putea duce la anularea celor șase mandate parlamentare obținute de formațiunea sa.
Toamna are darul ei unic: culorile calde, aerul ușor rece și forfota oamenilor ce-şi strâng roada de peste an. La noi, acest anotimp capătă o aură specială, pentru că se împletește cu unul dintre cele mai vechi și frumoase simboluri ale țării – viţa-de-vie. E un trend acum să surprindem unele momente prin obiectivul aparatului de fotografiat. Aşa a făcut şi jurnalista TVR MOLDOVA, Andreea Iriciuc, alături de un fotograf profesionist. Ce le-a reuşit vedeți în reportaj.
