Igor Dodon sare în apărarea lui Costiuc: PAS riscă alegeri repetate

11:10

Zâmbetul este molipsitor şi uneşte oamenii, înseamnă apreciere, bucurie sau mulţumire şi pentru că dă o stare de bine, ne prelungeşte viaţa. Ideea de a avea o astfel de zi îi aparţine artistului american Harvey Ball care a creat smiley face, şi care, în 1999, a decretat că prima zi de vineri din octombrie să devină Ziua Mondială a Zâmbetului şi a faptelor bune, potrivit TVR Info.