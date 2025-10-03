A început sezonul de încălzire 2025–2026 în municipiul Chișinău
Radio Chisinau, 3 octombrie 2025 17:40
De astăzi, 3 octombrie 2025, în Chișinău începe sezonul de încălzire 2025-2026 pentru consumatorii din oraș, informează autoritățile municipale. O dispoziție în acest sens a fost emisă astăzi de Primărie.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 5 minute
17:55
Noi detalii de la Poliție privind reținerea lui Țuțu: A încercat să influențeze polițiști de frontieră pentru a intra fără impedimente în R. Moldova # Radio Chisinau
Poliția Națională a venit cu noi detalii în legătură cu reținerea fostului deputat Constantin Țuțu, reținut în seara zilei de joi, 2 octombrie, de polițiștii de frontieră la punctul de trecere Vulcănești. Potrivit autorităților, Țuțu a încercat, prin intermediari, să influențeze angajați ai Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF), pentru a intra fără impedimente în Republica Moldova.
Acum 30 minute
17:40
De astăzi, 3 octombrie 2025, în Chișinău începe sezonul de încălzire 2025-2026 pentru consumatorii din oraș, informează autoritățile municipale. O dispoziție în acest sens a fost emisă astăzi de Primărie.
Acum o oră
17:25
Sistemul MIA Plăți Instant a depășit cifra de 750 de mii de utilizatori și aproximativ 13 milioane de tranzacții # Radio Chisinau
Sistemul MIA Plăți Instant demonstrează rezultate remarcabile, cu peste 750.000 de utilizatori, aproximativ 13 milioane de tranzacții și un volum total de peste 12 miliarde de lei într-un an și jumătate de la lansare. Cifrele au fost prezentate de prim-viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Petru Rotaru, care a participat la Fintech Moldova Conference 2025, desfășurată la Chișinău, transmite MOLDPRES.
17:05
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de ploi puternice pentru zona centrală, sudică și parțial nordică a Republicii Moldova. Alerta este valabilă mâine,4 octombrie, între orele 00:00 – 17:00.
Acum 2 ore
16:45
Două persoane, descarcerate în urma unui accident rutier în raionul Cantemir (FOTO) # Radio Chisinau
Două persoane au fost descarcerate de salvatori în urma unui accident rutier produs în după-amiaza zilei de 3 octombrie, pe traseul R34 Cantemir–Cahul, în apropierea localității Ghioltosu, raionul Cantemir.
16:25
În regiunea transnistreană a fost oprită apa caldă, iar la stațiile PECO nu se mai vinde gaz # Radio Chisinau
Vineri dimineața, în orașele Dubăsari și Grigoriopol a fost oprită furnizarea apei calde, iar în jurul orei 13:00, aceeași măsură a fost aplicată și în Tiraspol, Tighina, Râbnița și Sucleia. Totodată, la stațiile PECO din regiunea transnistreană a fost sistată comercializarea gazului lichefiat, care va fi livrat exclusiv serviciilor de urgență și militare, transmite corespondentul IPN din stânga Nistrului.
16:10
Câștigătorii din acest an ai Premiului Național au fost desemnați în cadrul ședinței Comisiei pentru decernarea Premiului Național, prezidată de prim-ministrul Dorin Recean.
Acum 4 ore
15:50
CNAS a efectuat plata pensiilor și alocațiilor sociale pentru beneficiarii care dețin carduri bancare # Radio Chisinau
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță că a efectuat finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale a beneficiarilor care dețin carduri bancare. Valoarea plății a constituit suma de 2045 milioane de lei.
15:35
Bărbat reținut pentru terorism, în România: Pregătea un atentat de proporții. Fabrica dispozitive explozive și se antrena să ucidă # Radio Chisinau
Un bărbat de 33 de ani din România a fost reținut, vineri, pentru terorism, fiind acuzat că pregătea un atentat care să ducă la uciderea mai multor oameni și să provoace panică în rândul populației. Potrivit DIICOT, individul se antrena testând dispozitive explozive fabricate de el. Judecătorii au decis arestarea lui preventivă pentru 30 de zile.
15:15
Peste 70% din serviciile publice destinate antreprenorilor sunt acum digitalizate, ceea ce permite companiilor să acceseze majoritatea serviciilor necesare în format electronic – de la programări și obținerea actelor permisive, până la depunerea și recepționarea documentelor. Acest proces contribuie la reducerea birocrației, economisirea timpului și diminuarea costurilor pentru mediul de afaceri.
15:00
La Catedrala Mitropolitană din Iași au început pregătirile pentru pelerinajul Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva. Programul evenimentelor religioase # Radio Chisinau
La Catedrala Mitropolitană din Iași au început pregătirile pentru pelerinajul Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, care se va desfășura în perioada 8-15 octombrie.
14:55
La Catedrala Mitropolitană din Iași au început pregătirile pentru pelerinajul Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva. Programul evenimentelorn religioase # Radio Chisinau
La Catedrala Mitropolitană din Iași au început pregătirile pentru pelerinajul Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, care se va desfășura în perioada 8-15 octombrie.
14:40
Un nou incident în spațiul aerian european: 15 drone au survolat o bază militară în Belgia. Apoi, au zburat spre Germania # Radio Chisinau
Ministerul Apărării din Belgia a deschis o anchetă după ce 15 drone au fost observate joi seara deasupra bazei militare Elsenborn, situată lângă granița cu Germania, potrivit presei belgiene, citate de Politico.
14:25
Constantin Țuțu, plasat în izolator pentru traversarea iegală a frontierei Republicii Moldova # Radio Chisinau
Constantin Țuțu, reținut în seara zilei de joi, 2 octombrie, a fost plasat în izolator pentru 72 de ore. Măsura a fost aplicată pentru traversarea ilegala a frontierei Republicii Moldova. Informațiile au fost oferite de purtătorul de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Emil Gaitur, la solicitarea MOLDPRES.
14:15
CEC va examina astăzi două sesizări care vizează Partidul „Democrația Acasă”. Ce îi este imputat formațiunii politice și ce susține Vasile Costiuc # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală urmează să examineze astăzi două sesizări ce vizează Partidul „Democrația Acasă” și pe liderul acestuia Vasile Costiuc. Potrivit Inspectoratului Național de Investigații, formațiunii îi este imputată promovarea ilegală în campanie, inclusiv prin sute de conturi false pe TikTok. Totodată, PAS semnalează implicarea în campania electorală din afara țării, după ce liderul AUR din România George Simion ar fi îndemnat moldovenii să voteze pentru Partidul „Democrația Acasă”.
Acum 6 ore
13:50
Ne așteaptă alte câteva zile cu temperaturi scăzute pentru această perioadă din an, apoi vremea se va încălzi. Ghenadie Roșca: „Acest scenariu se repetă o dată la 3-5 ani” # Radio Chisinau
Ploi puternice însoțite de descărcări electrice sunt așteptate în Republica Moldova, mâine lu poimâine, iar începând de luni și până joi, săptămâna viitoarea, precipitațiile vor fi moderate, anunță meteorologii. Temperaturile vor reveni treptat la valorile normale pentru această perioadă, după ce țara a trecut printr-un val de aer rece neobișnuit de intens pentru începutul lunii octombrie.
13:30
Pe fondul victoriei PAS, deputatul găgăuz Alexandr Tarnavschi cere demisia conducerii din UTA Găgăuzia # Radio Chisinau
Deputatul Adunării Populare a Găgăuziei, Alexandr Tarnavschi, a declarat că rezultatele diferite ale alegerilor parlamentare în Republica Moldova și UTA Găgăuzia complică relațiile cu Chișinăul și împiedică dezvoltarea regiunii. El a propus ca Comitetul Executiv să demisioneze, iar Adunarea Populară să convoace alegeri. Tarnavschi speră că noua echipă va restabili un dialog constructiv cu centrul, transmite corespondentul IPN din Găgăuzia.
13:15
Percheziții CNA la domiciliul unui fost primar din raionul Glodeni. Este cercetat pentru tăinuirea actelor unui proiect de infrastructură de 8 milioane de lei # Radio Chisinau
Un fost primar al unei localități din raionul Glodeni și o persoană juridică, cu sediul în municipiul Chișinău, sunt vizați într-o cauză de sustragere și tăinuire a documentelor unui proiect de infrastructură în valoare de peste 8 milioane de lei.
13:00
Expert WatchDog în domeniul dreptului, după arestarea lui Constantin Țuțu: „Eforturile de curățare a sistemului de justiție își arată într-un fel roadele” # Radio Chisinau
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, apropiat oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc, a fost reținut aseară de poliția de frontieră a R.Moldova, la Vulcănești. Constantin Țuțu a fost reținut în timp ce încerca să intre din Ucraina în R.Moldova. Șefa secției „comunicare strategică” a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Ilona Răilean, spune că polițiștii de frontieră a acționat în baza unor informații operative care le-au permis să-l identifice și rețină pe Constantin Țuțu la intrarea în țară.
12:40
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru perioada 4-6 octombrie.
12:20
Liderii Uniunii Europene au salutat planul de pace propus de președintele american Donald Trump, privind încetarea războiului din Fâșia Gaza, transmite IPN.
12:05
Incendii în Rîșcani și Anenii Noi. O persoană a decedat, iar alte două s-au intoxicat cu monoxid de carbon # Radio Chisinau
O persoană a decedat, iar alte două persoane au suferit intoxicație cu monoxid de carbon, în urma unor incendii produse noapte trecută.
Acum 8 ore
11:50
„Rusia a intervenit în alegerile din România și din R. Moldova. Nu vom accepta niciodată lecții de la Moscova”. Reacția MAE după ce Putin a acuzat că alegerile din România au fost manipulate # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe a reacționat, vineri, după ce Vladimir Putin a vorbit despre alegerile prezidențiale anulate din România și le-a dat ca exemplu de „manipulare a voinței poporului”, într-un discurs rostit la Forumul de discuții Valdai, la care participă anual.
11:25
Spicuiri dintr-un inteviu cu compozitorul, chitaristul, omul de studio plecat in Franța, întors acasă, iar în aces octombrie plecat în istorie...
11:15
„Energocom Furnizare” anunță consumatorii de gaze naturale că, începând de luni, 6 octombrie, vor fi emise primele facturi aferente consumului din luna septembrie.
10:55
Un accident rutier a avut loc în această dimineață pe strada Ismail din capitală, implicând un troleibuz și un camion. Troleibuzul de pe ruta nr. 9 se deplasa regulamentar pe banda destinată transportului public și transporta șase călători în momentul impactului. Nimeni nu a avut de suferit.
10:40
VIDEO | Drapelul Republicii Moldova a devenit simbolul rezistenței împotriva regimului lui Putin, în Georgia # Radio Chisinau
La ultimele proteste de la Tbilisi, capitala acestei țări, unde de mai bine de 300 de zile au loc manifestații continue împotriva forțelor pro ruse ajunse la putere, au fost zărite drapele ale Rep. Moldova.
10:25
Termoelectrica a început conectările la agentul termic. Toți consumatorii, indiferent de categorie, pot depune solicitări la sediile teritoriale ale întreprinderii. Potrivit Termoelectrica, racordarea la sistemul de termoficare este posibilă chiar și înainte ca Primăria să emită dispoziția oficială privind începerea sezonului de încălzire, transmite IPN.
10:10
Eurodeputatul Victor Negrescu: Chișinăul a devenit un simbol a luptei împotriva ingerințelor Rusiei. Cu sprijin românesc, R. Moldova poate finaliza negocierile de aderare la UE până în 2028 # Radio Chisinau
„Republica Moldova astăzi a devenit un simbol a luptei împotriva ingerințelor Federației Ruse”, a declarat eurodeputatul român Victor Negrescu într-un interviu acordat Digi24, precizând cî răspunsul Uniunii Europene la mesajul transmis prin vot de la Chișinău trebuie să fie unul pe măsură.
Acum 12 ore
09:45
FOTO | Ilan Șor are cel puțin 11 portofele cripto. Prin acestea au trecut peste 8 miliarde de dolari # Radio Chisinau
Compania de analiză Elliptic și Agenția de presă IPN au stabilit și confirmat că, de la începutul anului 2024, prin noile portofele de criptomonede asociate cu structurile de afaceri ale lui Ilan Șor au trecut cel puțin 8 miliarde de dolari. Aceste informații au ieșit la iveală datorită unei scurgeri de documente interne și a corespondenței dintre membrii grupului Șor.
09:30
FOTO | Spălătorie socială și de igienă personală, inaugurată la Leova, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene # Radio Chisinau
O spălătorie socială și de igienă personală s-a deschis în orașul Leova. Pe lângă faptul că locuitorii orașului își pot spăla gratuit rufele, aceștia vor avea ocazia să socializeze și să primească sprijin, simțindu-se parte a comunității. Spălătoria socială din Leova este echipată cu numeroase mașini de spălat performante, uscătoare, chiuvete. Au mai fost amenajate cabine de duș, precum și mobilier necesar pentru confortul beneficiarilor. Serviciul a fost dezvoltat de Asociația Obștească „Parteneriat Social”, în parteneriat cu Primăria Leova, în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană, transmite IPN.
09:15
Ultimul parlament înainte de aderarea la UE. Cine face și cine trage? (Revista presei) # Radio Chisinau
Alegerile din 28 septembrie și importanța lor geostrategică” este titlul unui editorial semnat de comentatorul politic Ion Tăbârță, pentru portalul Veridica.md. Rezultatul alegerilor parlamentare a blocat tentativele Rusiei de a influența deciziile politice ale Chișinăului și, drept urmare, de a destabiliza situația regională folosind Republica Moldova în scopurile sale geopolitice. Cu certitudine, Rusia nu va ceda și va încerca în continuare să destabilizeze situația din Republica Moldova. E de presupus că în perioadă imediat următoare Kremlinul va refuza să recunoască legalitatea și legitimitatea scrutinului, încercând să provoace proteste prin intermediul partidelor pro-ruse.
09:00
Euro se scumpește la sfârșit de săptămână. Cotațiile valutare anunțate de BNM pentru astăzi, 3 octombrie # Radio Chisinau
Moneda unică europeană încheie săptămâna cu o valoare oficială de 19 lei și 62 de bani, iar dolarul american costă 16 lei și 69 de bani, transmite MOLDPRES.
08:35
Zeci de zboruri au fost anulate la un aeroport din Germania, după apariția unor drone în spațiul aerian # Radio Chisinau
Aeroportul din Munchen, Germania, a anulat zeci de zboruri după ce au fost observate drone în apropierea spațiului său aerian, scrie BBC, citat de News.ro.
08:20
Igor Grosu, după reținerea fostului deputat Constantin Țuțu: „Poliția și instituțiile își fac treaba” # Radio Chisinau
Speakerul Parlamentului, Igor Grosu, a comentat reținerea fostului deputat democrat Constantin Țuțu la un post privat de televiziune, subliniind că autoritățile își fac datoria și a venit cu un mesaj pentru „cei care se cred invincibili”, comunică MOLDPRES.
08:00
Ploi slabe și înghețuri în unele zone ale Republicii Moldova. Ce temperaturi vom avea astăzi, 3 octombrie # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) informează că astăzi, 3 octombrie, vremea va fi în continuare rece, cu ploi slabe și înghețuri în unele zone ale țării.
Acum 24 ore
21:20
VIDEO | Maia Sandu: La summitul CPE am primit multe felicitări pentru faptul că R. Moldova a rezistat amestecului Kremlinului în alegeri # Radio Chisinau
La Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga, Maia Sandu a primit felicitări de la liderii europeni pentru faptul că Republica Moldova a rezistat amestecului Kremlinului în alegerile parlamentare, susține președinta.
21:10
Reguli mai clare pentru instalarea centralelor eoliene. Noua metodologie, aprobată de Ministerul Energiei # Radio Chisinau
Centralele electrice eoliene vor fi instalate în baza unor reguli mai clare. Acestea au fost incluse într-o nouă metodologie, care a fost aprobată de Ministerul Energiei. Documentul prevede condiții inițiale de amplasare, distanțele minime de la marginea localităților și obiecte de infrastructură, dar și cerințe față de demontarea turbinelor și refacerea terenurilor agricole.
20:45
În după-amiaza zilei de astăzi, 2 octombrie, un echipaj aero-medical SMURD a efectuat o intervenție aeriană pentru a transporta din Iași la Chișinău un băiat în vârstă de 13 ani, cetățean al Republicii Moldova. Minorul a suferit o intervenție în urma unui traumatism toracic.
20:40
ULTIMA ORĂ! Constantin Țuțu a fost reținut în Ucraina. Poliția de Frontieră confirmă # Radio Chisinau
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova informează că astăzi, la 19:50, a fost reținut Constantin Țuțu, punctul de trecere a frontierei Vulcănești, .
20:35
Fostul deputat Constantin Țuțu a fost reținut în Ucraina. Poliția de Frontieră a Republicii Moldova informează că astăzi, la 19:50, în punctul de trecere a frontierei Vulcănești
20:30
VIDEO | Volodimir Zelenski, întrevedere cu Maia Sandu la Copenhaga: Este importantă deschiderea simultană a negocierilor cu UE # Radio Chisinau
Maia Sandu și Volodimir Zelenski au avut joi o întrevedere bilaterală, în marja summitului informal al liderilor europeni, reuniți la Copenhaga, Danemarca. Principalul subiect abordat a fost integrarea europeană a Republicii Moldova și Ucrainei, transmite IPN.
20:25
Fostul deputat Constantin Țuțu ar fi fost reținut în Ucraina, scrie Ziarul de Gardă.
20:15
Pană de curent în sectorul Buiucani. Circa 3.000 de consumatori au rămas temporar fără energie electrică # Radio Chisinau
Ministerul Energiei informează că aproximativ 3.000 de consumatori din sectorul Buiucani al Capitalei au rămas temporar fără energie electrică, în urma unei pene de curent.
20:05
FOTO | Serviciul 112 din Republica Moldova va fi conectat la standardele digitale europene, ca urmare a unui acord comun semnat la București # Radio Chisinau
Serviciul unic de urgență 112 din Republica Moldova va fi modernizat și aliniat la standardele digitale europene, în urma unui angajament comun semnat astăzi, 2 octombrie, la București, de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, și prim-adjunctul directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale din România, Ionel-Sorinel Vasilca.
19:45
Documente guvernamentale secrete din perioada sovietică, puse la dispoziția cercetătorilor # Radio Chisinau
Astăzi, 2 octombrie, Guvernul a transferat Agenției Naționale a Arhivelor 956 de dosare care conțin decizii cu mențiunea „strict secret” ale Consiliului de Miniștri al RSS Moldovenești pe perioada anilor 1940-1990.
19:20
Rock pe înserate | Cele mai îndrăgite balade de la cele mai renumite formații rock (partea a doua, audio) # Radio Chisinau
Rock pe înserate, o emisiune în care cea mai bună muzică este selectată și adusă în eter de Marin Nistorică.
19:00
Chișinăul va găzdui Festivalul Internațional „United Shakespeare”. Vor participa trupe de actori din șase țări # Radio Chisinau
Între 14 și 19 octombrie, orașul Chișinău devine centrul artei teatrale, găzduind prima ediție oficială a Festivalului Internațional „United Shakespeare”, în cadrul căruia vor participa teatre și artiști din România, Ucraina, Marea Britanie, Spania, Italia și Republica Moldova, precum și critici de teatru și shakespearologi.
18:45
Nicușor Dan, la Copenhaga: Există o voință puternică din partea UE pentru ca cel târziu în 2028 Republica Moldova să devină parte a blocului comunitar # Radio Chisinau
Există o voință puternică din partea Uniunii Europene pentru ca cel târziu în 2028 Republica Moldova să devină parte a blocului comunitar, a declarat joi președintele României, Nicușor Dan, după participarea la reuniunea Comunității Politice Europene de la Copenhaga.
18:25
Rusia va importa benzină din Asia, după ce ucrainenii au distrus 40% dintre rafinării # Radio Chisinau
Federația Rusă se pregătește să importe benzină din China, Coreea de Sud și Singapore, relatează publicația ruse pro-guvernamentală Kommersant. Măsura este aplicată pentru a compensa deficitul crescut de combustibil pe piața internă, după atacurile efectuate la 40% din rafinăriile rusești.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.