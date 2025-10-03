Nouă posturi TV, amendate pentru încălcări în reflectarea alegerilor

09:45

Compania de analiză Elliptic și Agenția de presă IPN au stabilit și confirmat că, de la începutul anului 2024, prin noile portofele de criptomonede asociate cu structurile de afaceri ale lui Ilan Șor au trecut cel puțin 8 miliarde de dolari. Aceste informații au ieșit la iveală datorită unei scurgeri de documente interne și a corespondenței dintre membrii grupului Șor.