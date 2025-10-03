Curtea Constituțională va decide dacă validează mandatele Partidului „Democrația Acasă”. CEC a retras finanțarea de stat pentru un an
Omniapres, 3 octombrie 2025 17:40
Curtea Constituțională urmează să decidă dacă validează sau nu mandatele obținute de Partidul Politic „Democrația Acasă" (PPDA) în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie, după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) a constatat încălcări repetate ale legislației electorale de către această formațiune. În ședința publică de astăzi, CEC a luat act de sesizarea Inspectoratului Național de […]
• • •
Acum 30 minute
17:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o alertă de cod galben de vreme instabilă pentru o mare parte a teritoriului Republicii Moldova. Potrivit meteorologilor, începând din noaptea de 4 octombrie și până la ora 17:00, sunt așteptate ploi puternice în mai multe regiuni ale țării. Cantitățile de precipitații estimate vor fi cuprinse între 15 și […]
17:40
Curtea Constituțională va decide dacă validează mandatele Partidului „Democrația Acasă”. CEC a retras finanțarea de stat pentru un an # Omniapres
Curtea Constituțională urmează să decidă dacă validează sau nu mandatele obținute de Partidul Politic „Democrația Acasă" (PPDA) în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie, după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) a constatat încălcări repetate ale legislației electorale de către această formațiune. În ședința publică de astăzi, CEC a luat act de sesizarea Inspectoratului Național de […]
Acum o oră
17:10
Două persoane au suferit intoxicație cu monoxid de carbon, iar alta și-a pierdut viața în urma unor incendii. Primul caz a fost înregistrat în după amiaza zilei de 02 octombrie 2025 într-o locuință din satul Dămășcani, raionul Rîșcani. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:45. La fața locului au fost îndreptate trei […]
Acum 2 ore
16:30
Româncă din Italia prinsă în aroport cu 1,4 kg de doguri în stomac. Cum a ajuns să fie descoperită # Omniapres
O româncă a fost arestată pe aeroportul Orio al Serio din Bergamo, Italia, după ce vameșii au descoperit că transporta aproape 1,4 kilograme de substanțe ilegale ascunse în corpul său. Femeia avea în stomac 120 de capsule de plastic. Femeia, în vârstă de 46 de ani, de origine română, era vânzătoare ambulantă de haine și […]
16:00
VIDEO // Olesea Stamate denunță lipsa de democrație: „Frica a fost exploatată brutal în campania electorală” # Omniapres
Olesea Stamate, fosta deputată PAS și candidată independentă la recentele alegeri parlamentare, acuză guvernarea că a transformat frica într-o armă electorală, ceea ce compromite democrația din Republica Moldova. „A spune că se exploatează sentimentul de frică și într-un mod brutal ați exploatat sentimentul de frică nu înseamnă a neglija un potențial pericol. Eu sunt conștientă […]
Acum 4 ore
15:40
VIDEO // 7 kilograme de droguri sintetice în valoare de 4,5 mil. lei, confiscate în Chișinău. Doi bărbați, reținuți # Omniapres
Ofițerii Inspectoratului de Poliție Botanica, în colaborare cu procurorii, au destructurat o rețea specializată în distribuția drogurilor sintetice. În cadrul operațiunii, doi bărbați cu vârstele de 37 și 38 de ani, locuitori ai capitalei, au fost reținuți, fiind suspectați de deținere și transportare a substanțelor narcotice în proporții deosebit de mari, cu scop de comercializare. […]
15:10
Primăria municipiului Chișinău califică drept false informațiile apărute în presă cu privire la pretinsa demitere a pretorului sectorului Botanica, Diana Guba. „Informațiile apărute în presă referitoare la demiterea doamnei Diana Guba sunt false. Îndemnăm reprezentanții mass-media să trateze cu responsabilitate aceste subiecte și să evite interpretările speculative", se arată într-un comunicat emis de instituție. Reacția […]
15:10
The post LIVE // CEC decide daca Vasile Costiuc ajunge în Parlament appeared first on Omniapres.
14:30
VIDEO // Artur Mija, ales deputat pe lista PAS, nu va merge în Parlament. Igor Grosu: „Rămâne membru al partidului” # Omniapres
Artur Mija, deși ales deputat pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie, nu va merge în Parlament. Anunțul a fost făcut de liderul PAS, Igor Grosu, în cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV, comentând decizia lui Mija de a pleca din funcțiile de secretar general al Guvernului […]
14:20
Constantin Țuțu, plasat în izolator pentru 72 de ore. PCCOCS: „Acțiunile procesuale sunt în desfășurare” # Omniapres
Fostul deputat PDM Constantin Țuțu, reținut în seara zilei de joi, 2 octombrie, la vama Vulcănești, a fost plasat în izolator pentru 72 de ore, pentru traversarea ilegală a frontierei Republicii Moldova. Despre aceasta a declarat purtătorul de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale, Emil Gaitur, scrie Unimedia.info. "Acțiunile procesual-penale sunt în […]
Acum 6 ore
13:30
Prețul benzinei se va reduce până la 23,07 lei/litru, iar cel al motorinei standard va ajunge la 19,87 lei/litru, în perioada 4–6 octombrie 2025, potrivit noilor plafonări stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Scăderea este de 6 bani pentru benzină și 5 bani pentru motorină comparativ cu perioada precedentă. ANRE anunță că […]
13:10
Vladimir Bolocan a demisionat din funcția de șef adjunct al Direcției Asistență Medicală și Socială # Omniapres
Vladimir Bolocan, șef adjunct al Direcției Generale Asistență Medicală și Socială din cadrul Primăriei municipiului Chișinău, a anunțat că și-a depus cererea de demisie din funcție în data de 2 octombrie, după doi ani de activitate. Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, Bolocan a ținut să clarifice că plecarea sa nu a fost impusă […]
12:30
Fost primar din Glodeni, cercetat penal de CNA pentru sustragerea documentației apeductului local # Omniapres
Un fost primar al unei localități din raionul Glodeni este vizat într-un dosar penal aflat în curs de investigare de către Centrul Național Anticorupție (CNA), sub conducerea Procuraturii Bălți, oficiul principal. Cazul este instrumentat în baza art. 360 alin. (1) din Codul penal al Republicii Moldova, care vizează „luarea, sustragerea, tăinuirea, degradarea sau distrugerea documentelor". […]
12:10
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a declarat că nu vede motive pentru schimbarea lui Dorin Recean din funcția de prim-ministru și că, personal, ar dori să-și continue activitatea în Parlament. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV. "Nu văd de ce n-ar rămâne Dorin Recean în funcția […]
Acum 8 ore
11:40
Începând de luni, 6 octombrie, vor fi emise primele facturi aferente consumului de gaze naturale din luna septembrie. Despre aceasta anunță Energocom Furnizare. Procesul de facturare rămâne neschimbat, iar facturile vor ajunge la consumatori prin aceleași canale utilizate anterior: fie prin poștă, fie prin e-mail, în funcție de opțiunea aleasă. Noua factură vine cu un […]
11:10
După alegerile parlamentare de duminica trecută, partidul fondat de către Maia Sandu, actual președinte al Republicii Moldova a reușit să obțină 55 de mandate. Cu toate acestea, viitoare guvernare poate fi extrem de fragilă. Digi24.ro explică într-o analiză care ar putea fi vulnerabilitățile. Majoritatea PAS este, categoric, o victorie covârșitoare pentru forțele pro-europene și o […]
10:40
„Termoelectrica" S.A. informează că este pregătită să înceapă furnizarea energiei termice către toate categoriile de consumatori din municipiul Chișinău, în contextul scăderii temperaturilor exterioare. Astfel, pot fi conectate la rețeaua de termoficare instituțiile de educație timpurie, cele de învățământ general, instituțiile medicale și sociale, blocurile locative, dar și agenții economici. Conectarea la serviciile de termoficare […]
10:10
Un băiat în vârstă de 13 ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost transportat de urgență cu un elicopter SMURD de la Iași la Chișinău, în urma unui traumatism toracic care a necesitat intervenție medicală specializată. Operațiunea s-a desfășurat în după-amiaza zilei de 2 octombrie. Potrivit informațiilor oficiale, minorul suferise anterior o intervenție chirurgicală, iar […]
Acum 12 ore
09:40
Șefa statului, Maia Sandu, a primit 24 de cadouri protocolare în ultimele trei luni. Potrivit documentului emis de Președinție, valoarea acestora este de aproximativ 57 de mii de lei. Cel mai scump cadou este din partea președintelui Franței, Emmanuel Macron și anume un pix-roller albastru, din alamă, placat cu aur și finisat cu lac natural, […]
09:10
Șeful Poliției de Frontieră despre reținerea lui Constantin Țuțu: „A încercat să intre în țară ocolind vama” # Omniapres
Fostul deputat PDM Constantin Țuțu a încercat să intre în Republica Moldova de pe teritoriul Ucrainei, ocolind procedurile vamale, dar a fost prins de polițiștii de frontieră. Despre aceasta a declarat șeful Poliției de Frontieră, Ruslan Gălușca, pentru TV8. El a fost escortat la Penitenciarul nr. 13. Constantin Țuțu, a fost reținut joi seara la […]
07:10
Acum 24 ore
21:50
Fostul deputat Constantin Țuțu a fost reținut seara zilei de joi, 2 octombrie, la granița cu Ucraina. Despre aceasta anunță Poliția de Frontieră. „La 19.50, în punctul de trecere a frontierei Vulcănești, polițiștii moldoveni au acționat în baza unor informații operative și l-au identificat și reținut pe Constantin Țuțu. Acesta este în prezent escortat la […]
18:00
Familiile de vârstnici de la sate au, în medie, un venit lunar de puțin peste 4300 de lei, conform datelor Biroului Național de Statistică. Aproximativ 70 la sută din această sumă reprezintă pensia și alte alocații sociale, iar restul sunt venituri obținute din salarii, din agricultură, transferuri din străinătate sau din alte activități. În orașe, […]
Ieri
17:40
Geniștii Armatei Naționale au executat pe parcursul lunii septembrie 10 misiuni de deminare, în cadrul cărora au fost depistate și nimicite 24 de obiecte explozive. În perioada menționată, echipele de geniști au intervenit în localitățile din raioanele Criuleni, Ștefan Vodă, Ialoveni, Căușeni, Anenii Noi și Strășeni. Cea mai amplă misiune de deminare a fost îndeplinită […]
17:10
Detalii despre filmările clipului Rammstein în Moldova: Câți bani a primit Spitalul de Psihiatrie și cine răspunde pentru autospecialele avariate # Omniapres
Lansarea videoclipului „Prostitution" al solistului trupei germane Rammstein, Till Lindemann, a stârnit ample controverse în Republica Moldova. Opinia publică s-a arătat indignată atât de conținutul piesei, cât și de cadrele provocatoare filmate la Chișinău. Filmările au avut loc, printre altele, în incinta Spitalului Clinic de Psihiatrie, iar reacțiile nu au întârziat să apară după publicarea […]
16:30
Gabriel Călin, acuzat de corupere electorală și spălare de bani, arestat preventiv pentru 30 de zile # Omniapres
Gabriel Călin, jurnalist și lider al Partidului „Uniunea Creștin Socială din Moldova", a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Acesta este acuzat de corupere electorală și spălare de bani. Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, după ce procurorii au […]
16:10
Vasile Costiuc: Democrația Acasă riscă să piardă mandatele în urma unei sesizări de la INI # Omniapres
Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, declară că cele șase mandate de deputat, obținute de formațiunea sa după alegerile din 28 septembrie, ar putea fi puse sub semnul întrebării, ca urmare a unei sesizări depuse de Inspectoratul Național de Investigații (INI) la Comisia Electorală Centrală (CEC), transmite IPN. „Au depus sesizarea după ce au aflat […]
15:30
Moscova a venit cu o nouă reacție privind alegerile parlamentare din Republica Moldova. De aceasta dată Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a catalogat alegerile care tocmai au trecut în țara noastră ca fiind drept „pline de ciudățenii". „Așa cum au arătat alegerile, care, desigur, au fost pline de diverse încălcări și ciudățenii, o […]
15:10
VIDEO // Antonio Costa, la Summitul Comunității Politice Europene: „Victoria Moldovei este o victorie pentru Europa” # Omniapres
La deschiderea celei de-a șaptea ediții a Summitului Comunității Politice Europene, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova pentru rezultatele alegerilor parlamentare desfășurate pe 28 septembrie 2025. Discursul său a fost primit cu aplauze de liderii europeni prezenți la eveniment, fiind un semn de susținere clară pentru parcursul […]
14:40
VIDEO // O nouă criză energetică: Transnistria intră în regim de economisire a gazului pentru o săptămână și jumătate # Omniapres
Regiunea transnistreană va intra într-un regim strict de economisire a gazelor naturale pentru o perioadă
14:10
Fără bani și cadouri: Ministerul Educației cere toleranță zero față de mită, în ajunul Zilei Profesorului # Omniapres
Ministerul Educației și Cercetării a transmis o circulară oficială către toate instituțiile de învățământ general și autoritățile locale de specialitate, reamintind despre obligația cadrelor didactice de a respecta Codul de Etică în activitatea profesională. Documentul a fost elaborat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), în contextul Zilei Profesionale a Lucrătorilor din Învățământ, marcat anual pe […] The post Fără bani și cadouri: Ministerul Educației cere toleranță zero față de mită, în ajunul Zilei Profesorului appeared first on Omniapres.
13:40
O femeie cu vârsta de 54 de ani, avocat din Bălți a fost joi arestată pentru 30 de zile la solicitarea procurilor PCCOCS, oficiul Nord, după ce a fost reținută în timp ce i-ar fi transmis droguri clientului său, în penitenciar. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), pe piața neagră a […] The post 30 de zile de arest pentru avocata din Bălți acuzată că a transmis droguri unui deținut appeared first on Omniapres.
13:10
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a reacționat la decizia anunțată de Dinu Plîngău și Stela Macari de a activa în calitate de deputați independenți, în afara fracțiunii PAS. „PAS și-a asumat un obiectiv fundamental de țară – aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Pentru acest mandat am primit încrederea cetățenilor. Regretăm că […] The post Igor Grosu, reacție la anunțul lui Dinu Plîngău: ”Regretăm că am aflat din presă” appeared first on Omniapres.
12:40
Cetățenii și transportatorii vor avea parte de călătorii mai rapide, sigure și confortabile prin punctul de trecere a frontierei Fălciu–Cantemir. Ministra Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Daniella Misail-Nichitin, a semnat la București, împreună cu Viceprim-ministrul și Ministrul Afacerilor Interne al României, Cătălin Predoiu, Acordul privind implementarea controlului coordonat la acest punct feroviar. Este pentru prima […] The post Primul control feroviar coordonat între Moldova și România, introdus la Fălciu–Cantemir appeared first on Omniapres.
12:10
VIDEO // Adrian Băluțel, despre plecarea lui Plîngău și Macari din fracțiunea PAS: ”Trebuia discutat colegial” # Omniapres
„Nu e o noutate, dar s-a întâmplat prea rapid”, a declarat Adrian Băluțel, șeful administrației prezidențiale, referindu-se la anunțul făcut de Dinu Plîngău privind statutul său de deputat independent. Băluțel a precizat în cadrul unei emisiuni la Jurnal TV că decizia nu a fost una surprinzătoare, dar modul în care a fost comunicată public a […] The post VIDEO // Adrian Băluțel, despre plecarea lui Plîngău și Macari din fracțiunea PAS: ”Trebuia discutat colegial” appeared first on Omniapres.
11:20
CNA efectuează percheziții în cazul prejudiciului de peste 4,5 milioane de lei la SA „Edilitate” # Omniapres
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară astăzi percheziții în capitală și raionul Strășeni, în cadrul unei cauze penale pornite pe faptul comiterii infracțiunii de abuz de serviciu. Investigațiile vizează foști factori de decizie ai Societății pe Acțiuni „Edilitate”, care, în perioada 2024–2025, ar fi pus în aplicare […] The post CNA efectuează percheziții în cazul prejudiciului de peste 4,5 milioane de lei la SA „Edilitate” appeared first on Omniapres.
11:10
Maria Zaharova: Alegerile din Moldova sunt „o rușine” și „o înfrângere globală pentru Occident” # Omniapres
Maria Zaharova afirmă că alegerile parlamentare din Republica Moldova nu sunt doar „o rușine”, ci și o altă „înfrângere globală pentru Occident”. Mai mult, purtătoarea de cuvânt a MAE rus a comparat rezultatul scrutinului din Moldova cu cele din România, relatează TASS. „Totul este dat la o parte. Văd și citesc diverse evaluări ale alegerilor. […] The post Maria Zaharova: Alegerile din Moldova sunt „o rușine” și „o înfrângere globală pentru Occident” appeared first on Omniapres.
10:40
Liderul PAS, Igor Grosu, către Putin: ”A câta oară încercați și a câta oară o dați în bară?” # Omniapres
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, i-a transmis un mesaj direct președintelui Rusiei, Vladimir Putin, în cadrul unui interviu acordat Euronews România, după ce PAS a obținut majoritatea parlamentară în urma alegerilor din 28 septembrie. Întrebat ce i-ar spune liderului de la Kremlin, Grosu a declarat: „I-aș spune: numai a câta oară încercați […] The post Liderul PAS, Igor Grosu, către Putin: ”A câta oară încercați și a câta oară o dați în bară?” appeared first on Omniapres.
10:10
Furnizarea gazelor va fi sistată timp de 5 zile în mai multe localități din municipiul Chișinău # Omniapres
Din cauza executării unor lucrări programate de către SRL „Chișinău-gaz” în satul Tohatin, municipiul Chișinău, alimentarea cu gaze naturale va fi sistată complet în satele Cruzești și Budești, în perioada luni, 6 octombrie 2025, ora 09:00 – vineri, 10 octombrie 2025, ora 17:00. Despre aceasta anunță compania Energocom. De asemenea, mai multe străzi din Tohatin […] The post Furnizarea gazelor va fi sistată timp de 5 zile în mai multe localități din municipiul Chișinău appeared first on Omniapres.
09:40
VIDEO // Igor Dodon: ”Noi încă nu recunoaștem aceste alegeri, am depus contestații la CEC” # Omniapres
Blocul Patriotic încă nu recunoaște rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, a declarat liderul PSRM, Igor Dodon, în cadrul unei emisiuni la Rlive TV. „Noi încă nu recunoaștem aceste alegeri. Am depus 45–48 de contestații la Comisia Electorală Centrală, iar 10 dintre ele încă nu au fost examinate. Acestea se referă în special la […] The post VIDEO // Igor Dodon: ”Noi încă nu recunoaștem aceste alegeri, am depus contestații la CEC” appeared first on Omniapres.
09:10
Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, a fost sancționat cu avertisment de Comisia Electorală Centrală (CEC), după ce nu a raportat cheltuielile de promovare pe rețelele sociale, în special pe platforma TikTok, în perioada campaniei electorale. Decizia a fost luată în ședința din 1 octombrie 2025, cu șase voturi „pentru”, un vot „împotrivă” și […] The post „Democrația Acasă”, sancționat de CEC pentru neraportarea promovării pe TikTok appeared first on Omniapres.
07:10
1 octombrie 2025
18:10
Noaptea trecută, pe strada Mihail Sadoveanu din sectorul Ciocana al capitalei, ofițerii de patrulare au oprit un autoturism Ford condus de un tânăr în vârstă de 23 de ani, care se deplasa neuniform în trafic. Șoferul a fost dus la Dispensar pentru testarea consumului de substanțe narcotice, iar rezultatul a confirmat prezența în organism a […] The post Șofer de 23 de ani, prins drogat la volan pe o stradă din Chișinău appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
Mecanism nou pentru finanțarea grădinițelor: Bugetele vor ține cont de numărul de copii și nevoile specifice # Omniapres
Guvernul a aprobat o nouă metodă de finanțare a grădinițelor, care va fi aplicată începând cu anul 2026. Aceasta a fost testată, timp de un an, în patru raioane și urmează să fie extinsă la nivel național. Potrivit noii formule, bugetul fiecărei grădinițe se va stabili în funcție de numărul de copii înscriși, de nevoile […] The post Mecanism nou pentru finanțarea grădinițelor: Bugetele vor ține cont de numărul de copii și nevoile specifice appeared first on Omniapres.
17:10
Ziua Națională a Vinului va fi marcată, la Chișinău, pe data de 4-5 octombrie. Tradițional, în cadrul evenimentului, va acordat Marele Premiu pentru merite deosebite în domeniul vitivinicol. O decizie în acest sens a fost aprobată de Executiv. Premiul recunoaște calitatea remarcabilă a vinurilor autohtone și evidențiază contribuția adusă la dezvoltarea turismului vitivinicol național. Distincția […] The post 106 vinării participă la ediția din acest an a Zilei Naționale a Vinului appeared first on Omniapres.
16:40
Fostul primar din Băcioi, condamnat la 8 ani de închisoare pentru corupere pasivă și mită de peste 757 000 de lei # Omniapres
Un fost primar al comunei Băcioi a fost găsit vinovat de comiterea infracțiunii de corupere pasivă și l-a condamnat la 8 ani de închisoare. Decizia Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, prevede, de asemenea, o amendă de 150 000 de lei și privarea dreptului de a deține funcții publice pentru o perioadă de 5 ani. În vederea […] The post Fostul primar din Băcioi, condamnat la 8 ani de închisoare pentru corupere pasivă și mită de peste 757 000 de lei appeared first on Omniapres.
16:40
Fosta deputată și ex-secretara de stat la Ministerul Afacerilor Interne, Mariana Lucrețeanu, a anunțat că părăsește Partidul Acțiune și Solidaritate, formațiune în care a activat în ultimii ani, inclusiv ca membră venită din diaspora. Într-un mesaj public, Lucrețeanu a menționat că decizia a fost luată înainte de campania electorală, dar a ales să rămână activă […] The post Ex-deputata Mariana Lucrețeanu părăsește PAS: „Nu mai rezonăm pe unele valori” appeared first on Omniapres.
16:40
Victoria Furtună îndeamnă opoziția să refuze mandatele de deputat: „Nu legitimați frauda, forțați alegeri repetate” # Omniapres
Lidera Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a lansat un apel public către partidele de opoziție să refuze mandatele de deputat obținute în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie. „Alegerile au fost profund viciate prin fraude organizate, control asupra instituțiilor electorale și lipsirea cetățenilor din Transnistria și Federația Rusă de dreptul de a vota. Am văzut […] The post Victoria Furtună îndeamnă opoziția să refuze mandatele de deputat: „Nu legitimați frauda, forțați alegeri repetate” appeared first on Omniapres.
16:20
Ministerul Justiției cere limitarea activității partidului ”Moldova Mare” pentru 12 luni # Omniapres
Ministerul Justiției cere limitarea activității Partidului Politic ”Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, pentru o perioadă de 12 luni și aplicarea măsurii asiguratorii până la pronunțarea deciziei. Demersul urmează să fie examinat joi la Curtea de Apel Centru, transmite IPN. Cererea în instanță a fost înaintată în urma sesizării primite de la Comisia Electorală Centrală, […] The post Ministerul Justiției cere limitarea activității partidului ”Moldova Mare” pentru 12 luni appeared first on Omniapres.
16:10
Igor Grosu, în vizită la București: Discuții cu premierul Ilie Bolojan despre proiecte comune # Omniapres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat o vizită la București, unde s-a întâlnit cu premierul României, Ilie Bolojan. Oficialul de la Chișinău a mulțumit pentru sprijinul constant al României și a anunțat planuri comune ambițioase pentru următorii ani. „Sunt astăzi într-o scurtă vizită la București. În această dimineață, m-am întâlnit cu prim-ministrul României și bunul […] The post Igor Grosu, în vizită la București: Discuții cu premierul Ilie Bolojan despre proiecte comune appeared first on Omniapres.
