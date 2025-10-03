VIDEO // Olesea Stamate denunță lipsa de democrație: „Frica a fost exploatată brutal în campania electorală”

16:00

Actorul Emilian Crețu a reacționat public la speculațiile potrivit cărora ar fi fost supărat pe Partidul Acțiune și Solidaritate pentru că nu a fost inclus pe lista de deputați. Acesta a declarat că a primit o astfel de propunere din partea președintei Maia Sandu, dat a refuzat-o, pentru că nu este pregătit. „Înțeleg că gurile […] The post Emilian Crețu despre propunerea de la Maia Sandu: ”Deputat-galocikă nu o să fiu niciodată” appeared first on Omniapres.