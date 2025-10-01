106 vinării participă la ediția din acest an a Zilei Naționale a Vinului
Ziua Națională a Vinului va fi marcată, la Chișinău, pe data de 4-5 octombrie. Tradițional, în cadrul evenimentului, va acordat Marele Premiu pentru merite deosebite în domeniul vitivinicol. O decizie în acest sens a fost aprobată de Executiv. Premiul recunoaște calitatea remarcabilă a vinurilor autohtone și evidențiază contribuția adusă la dezvoltarea turismului vitivinicol național. Distincția
Fostul primar din Băcioi, condamnat la 8 ani de închisoare pentru corupere pasivă și mită de peste 757 000 de lei # Omniapres
Un fost primar al comunei Băcioi a fost găsit vinovat de comiterea infracțiunii de corupere pasivă și l-a condamnat la 8 ani de închisoare. Decizia Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, prevede, de asemenea, o amendă de 150 000 de lei și privarea dreptului de a deține funcții publice pentru o perioadă de 5 ani. În vederea
Fosta deputată și ex-secretara de stat la Ministerul Afacerilor Interne, Mariana Lucrețeanu, a anunțat că părăsește Partidul Acțiune și Solidaritate, formațiune în care a activat în ultimii ani, inclusiv ca membră venită din diaspora. Într-un mesaj public, Lucrețeanu a menționat că decizia a fost luată înainte de campania electorală, dar a ales să rămână activă
Victoria Furtună îndeamnă opoziția să refuze mandatele de deputat: „Nu legitimați frauda, forțați alegeri repetate” # Omniapres
Lidera Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a lansat un apel public către partidele de opoziție să refuze mandatele de deputat obținute în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie. „Alegerile au fost profund viciate prin fraude organizate, control asupra instituțiilor electorale și lipsirea cetățenilor din Transnistria și Federația Rusă de dreptul de a vota. Am văzut
Ministerul Justiției cere limitarea activității partidului ”Moldova Mare” pentru 12 luni # Omniapres
Ministerul Justiției cere limitarea activității Partidului Politic "Moldova Mare", condus de Victoria Furtună, pentru o perioadă de 12 luni și aplicarea măsurii asiguratorii până la pronunțarea deciziei. Demersul urmează să fie examinat joi la Curtea de Apel Centru, transmite IPN. Cererea în instanță a fost înaintată în urma sesizării primite de la Comisia Electorală Centrală,
Igor Grosu, în vizită la București: Discuții cu premierul Ilie Bolojan despre proiecte comune # Omniapres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat o vizită la București, unde s-a întâlnit cu premierul României, Ilie Bolojan. Oficialul de la Chișinău a mulțumit pentru sprijinul constant al României și a anunțat planuri comune ambițioase pentru următorii ani. „Sunt astăzi într-o scurtă vizită la București. În această dimineață, m-am întâlnit cu prim-ministrul României și bunul
Emilian Crețu despre propunerea de la Maia Sandu: ”Deputat-galocikă nu o să fiu niciodată” # Omniapres
Actorul Emilian Crețu a reacționat public la speculațiile potrivit cărora ar fi fost supărat pe Partidul Acțiune și Solidaritate pentru că nu a fost inclus pe lista de deputați. Acesta a declarat că a primit o astfel de propunere din partea președintei Maia Sandu, dat a refuzat-o, pentru că nu este pregătit. „Înțeleg că gurile
VIDEO // Mihai Popșoi, între Guvern și Parlament: ”Imediat ce va fi luată o decizie, ea va fi anunțată public” # Omniapres
Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, nu a decis deocamdată dacă va rămâne în funcția de ministru sau va opta pentru un mandat de deputat în noul Parlament. Potrivit lui, o decizie finală urmează să fie luată colectiv, în cadrul echipei de guvernare. „Deciziile sunt colective. Pentru asta există partide, pentru asta există echipele guvernamentale și
Utilizarea plumbului și mercurului în aparatura electrică și electronică, restricționată de guvern # Omniapres
Cabinetul de Miniștri a aprobat, în ședința de astăzi, proiectul de hotărâre care prevede limitarea utilizării unui grup de substanțe chimice periculoase în echipamentele electrice și electronice. Proiectul elaborat are ca scop reducerea impactului negativ al acestor substanțe asupra mediului și sănătății umane. Principalele reglementări stabilesc condițiile stricte de utilizare a zece substanțe periculoase (plumb,
Președintele României, Nicuşor Dan, susţine că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană poate avea loc „cu tot cu Transnistria", președintele precizând că, dacă alegerile erau câştigate de forţele pro-ruse, întreg procesul de aderare ar fi fost oprit. Nicuşor Dan a afirmat, marţi seară, că alegerile din Republica Moldova au fost „esenţiale", având în vedere ceea
Departamentul de Stat al SUA: Corupția și lipsa reformelor frânează economia Republicii Moldova # Omniapres
Republica Moldova continuă să fie blocată de corupție endemică, lipsă de reforme reale și o economie aflată la limita stagnării, arată raportul Departamentului de Stat al SUA privind climatul investițional. Potrivit documentului, în 2024 economia moldovenească a crescut cu doar 0,1%, după o recesiune severă provocată de criza energetică și războiul din Ucraina. În ciuda
VIDEO // Ministrul Educației vrea un nou mandat: „Avem planuri mari pentru sistemul educațional” # Omniapres
Ministrul Educației, Dan Perciun, a declarat că și-ar dori să rămână în componența viitorului Guvern, în contextul formării unei noi echipe guvernamentale după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Acesta consideră că o eventuală continuitate i-ar permite să finalizeze reformele demarate în actualul mandat. „Avem planuri mari pentru sistemul educațional și angajamente importante. Mi-ar plăcea să
Ambasada SUA în Moldova reduce activitatea din cauza „shutdown”-ului guvernamental de la Washington # Omniapres
Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova a anunțat miercuri dimineață că, în urma suspendării activității Guvernului de la Washington, și misiunea diplomatică de la Chișinău și-a redus parțial activitatea. Potrivit unui comunicat oficial, contul de Facebook al Ambasadei nu va fi actualizat „până la reluarea completă a activității, cu excepția informațiilor urgente privind
Dinu Plîngău a venit cu explicații după ce în spațiul public a apărut informația că el și Stela Macari vor activa ca deputați neafiliați în Parlament, separându-se de fracțiunea PAS. Într-o postare pe Facebook, Plîngău a clarificat că, deși nu fac parte din fracțiunea PAS, vor susține investirea unui guvern pro-european și vor urmări o
VIDEO // Avocată din Bălți, reținută după ce a încercat să transmită droguri unui deținut din Penitenciarul nr. 11 # Omniapres
O avocată din Bălți, în vârstă de 54 de ani, a fost reținută de ofițerii Direcției investigații „Nord" a Inspectoratului Național de Investigații (INI), în colaborare cu angajații Penitenciarului nr. 11 și procurorii PCCOCS – oficiul Nord, în timp ce încerca să introducă droguri în închisoare, ascunse pentru clientul său. Femeia a fost prinsă chiar
Deși datele preliminare arată că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 55 de mandate în urma alegerilor parlamentare, fracțiunea PAS va pierde doi deputați. Dinu Plîngău și Stela Macari, numărul 42 și respectiv 47 în lista PAS pentru alegerile parlamentare, ar urma să fie deputați independenți, notează Newsmaker.md. „Împreună cu doamna Stela Macari, așa
Miniștrii care au muncit și și-au făcut bine treaba ar putea fi parte a noului Guvern constituit după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Declarația aparține liderului Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, aflat la final de mandat ca președinte al Parlamentului Legislaturii a XI-a, într-un interviu pentru ProTV Chișinău, transmite MOLDPRES. Solicitat să precizeze
VIDEO // Buzu, despre șansele sale în noul Executiv: ”Eu multe îmi doresc, prerogativa aparține premierului” # Omniapres
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a declarat că încă nu este clar dacă va face parte din noua componență guvernamentală, subliniind că decizia finală aparține premierului care va fi desemnat. „Un ministru trebuie să fie parte a echipei, iar prerogativa de a desemna membrii Guvernului aparține prim-ministrului. Este încă prematur să discutăm despre
Misiunea comună a ODIHR, AP OSCE, APCE și PE: Excluderea a două partide în preajma alegerilor, în baza unor presupuneri de finanțare ilegală, a limitat dreptul lor la un remediu efectiv # Omniapres
Misiunea comună de observare a alegerilor parlamentare din Republica Moldova – formată din Oficiul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR), Adunarea Parlamentară a OSCE (AP OSCE), Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) și Parlamentul European (PE), a constatat că modificările frecvente ale legislației, în special cele survenite cu puțin timp înainte de scrutin,
VIDEO // Dorin Recean către miniștri: ”Kremlinul ne va lăsa în pace, să nu ne îmbătăm cu apă rece” # Omniapres
Premierul Dorin Recean avertizează că amenințările din Est nu au dispărut odată cu victoria PAS la alegeri și face apel la consolidarea instituțiilor, într-un mesaj transmis la începutul ședinței de Guvern din 1 octombrie. „Mulțumesc instituțiilor care au funcționat foarte bine și au apărat integritatea votului. Ceea ce este important este să nu ne îmbătăm
IGSU: Nu există riscuri de contaminare radioactivă în Moldova după incidentul de la centrala Zaporojie # Omniapres
Nu există riscuri de contaminare radioactivă pe teritoriul Republicii Moldova, afirmă Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), după incidentul produs la centrala nucleară Zaporojie din sudul Ucrainei. Toate centralele nucleare sunt supuse legislației și supravegherii internaționale exercitate de AIEA. Republica Moldova, parte a Convenției internaționale privind notificarea rapidă a accidentelor nucleare, nu a primit
Artur Mija a demisionat din funcția de secretar general al Guvernului. Ana Calinici preia interimatul # Omniapres
Artur Mija a părăsit funcția de secretar general al Guvernului, iar atribuțiile sale vor fi preluate temporar de Ana Calinici, potrivit unei decizii aprobate astăzi de Cabinetul de miniștri. Premierul Dorin Recean a fost cel care a înaintat propunerea în cadrul ședinței, mulțumindu-i lui Mija pentru activitatea sa în cadrul Executivului. „Artur Mija ne lasă
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa, în perioada 1-2 octombrie 2025, la Summitul Comunității Politice Europene (CPE), organizat la Copenhaga. În prezent, Danemarca deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Șefa statului va susține o intervenție la sesiunea de deschidere a reuniunii și, pe parcursul summitului, va avea întrevederi bilaterale și multilaterale cu lideri
Horoscop 1 octombrie 2025. Ziua în care unele zodii atrag bani și oportunități neașteptate # Omniapres
Prima zi a lunii vine cu energie bună și șanse de câștig, dar și cu provocări care cer curaj și perseverență. Pentru unele zodii, astrele pregătesc bani frumoși, oferte profesionale și momente speciale în plan personal. BALANȚĂ Se poate să vă găsiți ceva nou de lucru, dar e bine să faceți alegerea potrivită, să nu
Marina Tauber a reacționat după ce Judecătoria Buiucani a pronunțat sentința în dosarul său, condamnând-o la 7 ani și 6 luni de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis pentru finanțare ilegală a campaniei electorale. Într-un mesaj video adresat susținătorilor, Tauber a spus că nu regretă nimic din ceea ce a făcut: „Tot ce am făcut
Viceguvernator rus, arestat pentru furt din banii soldaților de pe front, după ce s-a înrolat în armată # Omniapres
Alexander Vlasov, viceguvernatorul regiunii Krasnodar, a fost arestat la câteva ore după ce și-a dat demisia și s-a înrolat voluntar în armată pentru a merge în Ucraina, ceea ce a ridicat semne de întrebare
Șeful diplomației ruse despre alegerile din Moldova: ”Sunt uimit că se poate manipula atât de flagrant voturile alegătorilor” # Omniapres
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat marți că, în opinia sa, alegerile parlamentare desfășurate duminică în Republica Moldova au fost manipulate în mod evident, informează hotnews.ro. „Desigur, Maia Sandu a devenit de mult timp una dintre purtătoarele de cuvânt ale retoricii anti-ruse. Alegerile sunt frauduloase. Sunt chiar uimit de faptul că se poate […] The post Șeful diplomației ruse despre alegerile din Moldova: ”Sunt uimit că se poate manipula atât de flagrant voturile alegătorilor” appeared first on Omniapres.
Judecătoria Buiucani a pronunțat sentința în cazul Marinei Tauber, deputată și fostă candidat la primăria Bălți din partea partidului „Șor”. Tauber a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis, după ce procurorii au demonstrat că a primit ilegal peste 200 de milioane de lei pentru campania electorală […] The post Marina Tauber, condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare appeared first on Omniapres.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o atenționare Cod Galben de îngheț, valabilă pentru nopțile și diminețile din 2 și 3 octombrie. Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat, înghețul la suprafața solului se va intensifica pe arii extinse, cu valori cuprinse între –1 și –3°C, iar izolat, în aer, temperaturile ar putea coborî până la –1…–2°C. […] The post Alertă meteo: Cod galben de înghețuri de până la -3°C appeared first on Omniapres.
Fostul deputat Vladimir Andronachi rămâne în arest preventiv. Judecătoria a admis demersul procurorilor # Omniapres
Procuratura Anticorupție informează că Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis astăzi, 30 septembrie 2025, demersul procurorilor privind prelungirea cu încă 30 de zile a arestului preventiv în privința fostului deputat PDM, Vladimir Andronachi. Fostul parlamentar este cercetat într-un dosar penal de spălare de bani în proporții deosebit de mari, infracțiune prevăzută de articolul 243, alin. […] The post Fostul deputat Vladimir Andronachi rămâne în arest preventiv. Judecătoria a admis demersul procurorilor appeared first on Omniapres.
VIDEO // Poliția, despre reținerea lui Gabriel Călin: Ar fi făcut conversii de peste 150 000 de dolari și ar fi administrat bani proveniți din Rusia # Omniapres
Poliția a oferit astăzi detalii oficiale despre perchezițiile desfășurate în această dimineață, în urma cărora ar fi fost reținut pentru 72 de ore jurnalistul și liderul formațiunii Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM), Gabriel Călin. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale ce vizează spălare de bani, conversie ilegală de criptomonede și finanțarea ilegală a […] The post VIDEO // Poliția, despre reținerea lui Gabriel Călin: Ar fi făcut conversii de peste 150 000 de dolari și ar fi administrat bani proveniți din Rusia appeared first on Omniapres.
PIB-ul Moldovei a crescut cu 1,1%, în trimestrul II 2025, susținut de construcții și sectorul energetic # Omniapres
Produsul Intern Brut al Republicii Moldova a înregistrat o creștere de 1,1% în trimestrul II al anului 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, ajungând la 82,3 miliarde de lei. Față de trimestrul anterior, PIB-ul a avansat cu 1,6%, confirmând semnale de relansare economică după creșterea de 1,4% înregistrată în primul trimestru al anului. […] The post PIB-ul Moldovei a crescut cu 1,1%, în trimestrul II 2025, susținut de construcții și sectorul energetic appeared first on Omniapres.
Bloggerul Vitalie Florea, despre percheziții: ”Nu sunt, reținut. Statutul meu în dosar încă nu-mi este clar” # Omniapres
Bloggerul Vitalie Florea, fost candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a transmis un mesaj, după ce în spațiul public au apărut informații că ar fi fost reținut, odată cu jurnalistul Gabriel Călin. Într-o postare pe Facebook, el a confirmat că au venit la el cu percheziții, dar neagă reținerea, scrie Ziua.md. „Azi dimineață am […] The post Bloggerul Vitalie Florea, despre percheziții: ”Nu sunt, reținut. Statutul meu în dosar încă nu-mi este clar” appeared first on Omniapres.
În Republica Moldova urmează să fie introdus un nou model de permis de conducere – „modelul 2025”. Documentul are un design actualizat și un nivel sporit de securitate, iar în paralel va fi pus în circulație și permisul de conducere provizoriu de același model, scrie bizlaw.md. Una dintre noutăți este extinderea câmpului informațional 12, pentru […] The post În Moldova va fi introdus un nou permis de conducere cu design modern și cod QR appeared first on Omniapres.
În perioada 03 octombrie 2025, ora 16:00 – 06 octombrie 2025, ora 06:00, va fi suspendat traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între str. Alexandr Pușkin și str. Maria Cebotari, dar și pe str. Mitropolit G.Bănulescu –Bodoni, tronsonul cuprins între str. Columna și str. 31 August 1989. Despre aceasta anunță […] The post Traficul rutier în centrul Chișinăului va fi suspendat, de Ziua Națională a Vinului appeared first on Omniapres.
În contextul protestului organizat ieri în fața Parlamentului, Poliția a anunțat că 31 de persoane au fost conduse la inspectoratele de poliție Centru și Buiucani pentru documentare. Potrivit autorităților, majoritatea celor reținuți provin din regiunea transnistreană. În urma măsurilor întreprinse, au fost întocmite 24 de procese-verbale contravenționale pentru mai multe încălcări ale legislației în vigoare. […] The post VIDEO // 31 de persoane conduse la poliție în urma protestului din fața Parlamentului appeared first on Omniapres.
La doar două zile după alegerile parlamentare, primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat schimbări în echipa sa de conducere. Într-un mesaj public, Ceban a informat că, începând de astăzi, funcția de șef al Cabinetului primarului va fi preluată de Tatiana Oboroc, iar de comunicarea publică se va ocupa Ludmila Corduneanu. „De astăzi, […] The post Ion Ceban anunță schimbări în echipa de la Primărie, la două zile după alegeri appeared first on Omniapres.
Un bărbat în vârstă de 47 de ani, originar din municipiul Chișinău, a fost condamnat recent la 6 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru comiterea a cinci episoade de escrocherie. Potrivit Procuraturii, inculpatul a fost găsit vinovat de înșelarea mai multor persoane prin intermediul platformei de anunțuri 999.md. Acesta publica frecvent oferte […] The post Un chișinăuian, condamnat pentru escrocherii cu anunțuri online appeared first on Omniapres.
UE caută soluții pentru a avansa aderarea Ucrainei și Moldovei, în ciuda blocajului impus de Ungaria # Omniapres
Uniunea Europeană pregătește o strategie pentru a continua procedurile tehnice privind aderarea Ucrainei și Moldovei, chiar dacă Ungaria blochează în continuare pașii formali ai negocierilor, scrie Financial Times. Atât Ucraina, cât și Republica Moldova au depus cererea de aderare în 2022, iar discuțiile oficiale au început anul trecut. Însă deschiderea capitolelor de negociere, necesară pentru […] The post UE caută soluții pentru a avansa aderarea Ucrainei și Moldovei, în ciuda blocajului impus de Ungaria appeared first on Omniapres.
Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă, în perioada 29 septembrie – 3 octombrie, la sesiunea de toamnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE). Reuniunea se desfășoară la Strasbourg, Republica Franceză, și este dedicată dezbaterii unor subiecte de actualitate, printre care protecția jurnaliștilor din Gaza și eliberarea jurnaliștilor ucraineni captivi în Federația Rusă, susținerea statului de […] The post Patru deputați din legislatura precedentă participă la sesiunea de toamnă a APCE appeared first on Omniapres.
Liderul formațiunii Uniunii Creștin-Sociale din Moldova (UCSM), jurnalistul Gabriel Călin, a fost reținut, potrivit surselor TV8. Acesta este vizat de perchezițiile matinale într-o cauză penală pornită pentru finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor. Descinderi au loc și la bloggerul Vitalie Florea, care era cu numărul doi în lista candidaților partidului la parlamentare. TV8 […] The post Jurnalistul Gabriel Călin a fost reținut: Percheziții și la bloggerul Vitalie Florea appeared first on Omniapres.
Deputata Marina Tauber, fosta vicepreședintă a partidului ”Șor”, și-ar pute afla astăzi sentința. În dosarul, aflat pe rol la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, ea este învinuită de falsificarea rapoartelor privind finanțarea campaniei electorale și a partidului, acceptarea finanțării ilegale din partea unui grup criminal organizat, precum și de amestec în înfăptuirea justiției, transmite IPN. Procurorii […] The post Ședința de judecată în dosarul Marinei Tauber. Astăzi și-ar putea afla sentința appeared first on Omniapres.
Atenționare de călătorie pentru Grecia: Grevă generală de 24 de ore anunțată pentru miercuri # Omniapres
Ministerul Afacerilor Externe a transmis o atenționare de călătorie pentru Grecia, unde miercuri este programată o grevă generală de 24 de ore, desfășurată la nivel național. Aceasta ar putea genera perturbări majore în circulația transportului public, inclusiv în rețelele rutiere, feroviare, maritime și aeriene. Călătorii sunt sfătuiți să verifice din timp orarul mijloacelor de transport […] The post Atenționare de călătorie pentru Grecia: Grevă generală de 24 de ore anunțată pentru miercuri appeared first on Omniapres.
Reacție din partea SUA după alegeri: ”Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu viitorul guvern” # Omniapres
Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova a transmis un mesaj de apreciere față de modul în care s-au desfășurat alegerile parlamentare recente și a felicitat formațiunile politice care au obținut reprezentare în viitorul legislativ. „Apreciem înalt participarea cetățenilor Republicii Moldova la alegerile parlamentare. Felicitări Partidului Acțiune și Solidaritate și tuturor partidelor care au […] The post Reacție din partea SUA după alegeri: ”Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu viitorul guvern” appeared first on Omniapres.
Ofițerii Direcției Investigații Infracțiuni Economice din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI), cu sprijinul polițiștilor din Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, desfășoară percheziții matinale într-un dosar penal aflat în curs de investigare. Acțiunile vizează o cauză penală inițiată pentru suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice și a concurenților electorali, precum și spălare […] The post Percheziții de amploare într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice appeared first on Omniapres.
Ziua aduce momente de claritate și oportunități pentru fiecare zodie, iar unele semne zodiacale vor avea parte de câștiguri financiare, oferte de colaborare sau surprize plăcute în plan personal. BALANȚĂ O problemă importantă de rezolvat, poate are legătură cu familia sau cu o investiție pe care vreți s-o faceți, și e bine să vă puneți […] The post Horoscop 30 septembrie 2025. Zodia care se bucură de un bonus financiar neașteptat appeared first on Omniapres.
António Costa încearcă să ocolească veto-ul lui Orbán asupra cererii de aderare a Ucrainei și Moldovei la UE # Omniapres
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, intensifică eforturile pentru a sprijini aderarea Ucrainei la UE, în ciuda opoziției Ungariei, înaintea summitului crucial de la Copenhaga de săptămâna aceasta, relatează Politico Europe. Potrivit mai multor diplomați și oficiali care au cerut anonimatul, Costa discută cu capitalele europene pentru a simplifica procesul de aderare și a debloca impasul […] The post António Costa încearcă să ocolească veto-ul lui Orbán asupra cererii de aderare a Ucrainei și Moldovei la UE appeared first on Omniapres.
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală pe numele unei foste judecătoare, care a deținut și funcția de vicepreședinte de instanță. Aceasta este acuzată de comiterea infracțiunilor de escrocherie și fals în declarații, iar în prezent se sustrage urmăririi penale, fiind anunțată în căutare. Dosarul penal a […] The post Fostă judecătoare, trimisă în judecată pentru escrocherie și fals în declarații appeared first on Omniapres.
Moldovenii au plătit 27,7 milioane de lei pentru bunuri aduse din afara țării, săptămâna trecută # Omniapres
Moldovenii au plătit aproximativ 27,7 milioane de lei pentru bunuri introduse peste limita neimpozabilă în perioada 22 – 28 septembrie 2025. Această sumă reprezintă 3% din totalul încasărilor Serviciului Vamal, care au depășit 925,2 milioane de lei în aceeași perioadă, realizând 105,9% din cifra de control stabilită. De la începutul anului, Serviciul Vamal a colectat […] The post Moldovenii au plătit 27,7 milioane de lei pentru bunuri aduse din afara țării, săptămâna trecută appeared first on Omniapres.
Promo-LEX: Atmosferă liniștită la vot, însă cu multiple incidente și încălcări ale procedurilor # Omniapres
Scrutinul parlamentar s-a desfășurat, în majoritatea secțiilor de votare, într-o atmosferă liniștită, însă, totuși, după cum a constatat misiunea de observare Promo-LEX, sute de nereguli de procedură și incidente care au afectat buna desfășurare a procesului electoral. Concluziile au fost prezentate de șeful misiunii, Nicolae Panfil, într-o conferință de presă, transmite IPN. „Ziua alegerilor s-a […] The post Promo-LEX: Atmosferă liniștită la vot, însă cu multiple incidente și încălcări ale procedurilor appeared first on Omniapres.
