BNS: Bătrânii din sate trăiesc cu un venit lunar de doar 4300 de lei
Omniapres, 2 octombrie 2025 18:00
Familiile de vârstnici de la sate au, în medie, un venit lunar de puțin peste 4300 de lei, conform datelor Biroului Național de Statistică. Aproximativ 70 la sută din această sumă reprezintă pensia și alte alocații sociale, iar restul sunt venituri obținute din salarii, din agricultură, transferuri din străinătate sau din alte activități. În orașe, […]
• • •
Acum o oră
18:00
Omniapres, 2 octombrie 2025 18:00
17:40
Geniștii Armatei Naționale au executat pe parcursul lunii septembrie 10 misiuni de deminare, în cadrul cărora au fost depistate și nimicite 24 de obiecte explozive. În perioada menționată, echipele de geniști au intervenit în localitățile din raioanele Criuleni, Ștefan Vodă, Ialoveni, Căușeni, Anenii Noi și Strășeni. Cea mai amplă misiune de deminare a fost îndeplinită […]
Acum 2 ore
17:10
Detalii despre filmările clipului Rammstein în Moldova: Câți bani a primit Spitalul de Psihiatrie și cine răspunde pentru autospecialele avariate # Omniapres
Lansarea videoclipului „Prostitution" al solistului trupei germane Rammstein, Till Lindemann, a stârnit ample controverse în Republica Moldova. Opinia publică s-a arătat indignată atât de conținutul piesei, cât și de cadrele provocatoare filmate la Chișinău. Filmările au avut loc, printre altele, în incinta Spitalului Clinic de Psihiatrie, iar reacțiile nu au întârziat să apară după publicarea […]
Acum 4 ore
16:30
Gabriel Călin, acuzat de corupere electorală și spălare de bani, arestat preventiv pentru 30 de zile # Omniapres
Gabriel Călin, jurnalist și lider al Partidului „Uniunea Creștin Socială din Moldova", a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Acesta este acuzat de corupere electorală și spălare de bani. Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, după ce procurorii au […]
16:10
Vasile Costiuc: Democrația Acasă riscă să piardă mandatele în urma unei sesizări de la INI # Omniapres
Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, declară că cele șase mandate de deputat, obținute de formațiunea sa după alegerile din 28 septembrie, ar putea fi puse sub semnul întrebării, ca urmare a unei sesizări depuse de Inspectoratul Național de Investigații (INI) la Comisia Electorală Centrală (CEC), transmite IPN. „Au depus sesizarea după ce au aflat […]
15:30
Moscova a venit cu o nouă reacție privind alegerile parlamentare din Republica Moldova. De aceasta dată Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a catalogat alegerile care tocmai au trecut în țara noastră ca fiind drept „pline de ciudățenii". „Așa cum au arătat alegerile, care, desigur, au fost pline de diverse încălcări și ciudățenii, o […]
15:10
VIDEO // Antonio Costa, la Summitul Comunității Politice Europene: „Victoria Moldovei este o victorie pentru Europa” # Omniapres
La deschiderea celei de-a șaptea ediții a Summitului Comunității Politice Europene, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova pentru rezultatele alegerilor parlamentare desfășurate pe 28 septembrie 2025. Discursul său a fost primit cu aplauze de liderii europeni prezenți la eveniment, fiind un semn de susținere clară pentru parcursul […]
14:40
VIDEO // O nouă criză energetică: Transnistria intră în regim de economisire a gazului pentru o săptămână și jumătate # Omniapres
Regiunea transnistreană va intra într-un regim strict de economisire a gazelor naturale pentru o perioadă de o săptămână și jumătate. Anunțul a fost făcut de așa-numitul ministru al economiei de la Tiraspol, Serghei Obolonik, care a explicat că măsura este determinată de circumstanțe nefavorabile legate de întârzierea sprijinului financiar din partea Rusiei. „Gazul suficient pentru […]
Acum 6 ore
14:10
Fără bani și cadouri: Ministerul Educației cere toleranță zero față de mită, în ajunul Zilei Profesorului # Omniapres
Ministerul Educației și Cercetării a transmis o circulară oficială către toate instituțiile de învățământ general și autoritățile locale de specialitate, reamintind despre obligația cadrelor didactice de a respecta Codul de Etică în activitatea profesională. Documentul a fost elaborat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), în contextul Zilei Profesionale a Lucrătorilor din Învățământ, marcat anual pe […]
13:40
O femeie cu vârsta de 54 de ani, avocat din Bălți a fost joi arestată pentru 30 de zile la solicitarea procurilor PCCOCS, oficiul Nord, după ce a fost reținută în timp ce i-ar fi transmis droguri clientului său, în penitenciar. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), pe piața neagră a […]
13:10
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a reacționat la decizia anunțată de Dinu Plîngău și Stela Macari de a activa în calitate de deputați independenți, în afara fracțiunii PAS. „PAS și-a asumat un obiectiv fundamental de țară – aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Pentru acest mandat am primit încrederea cetățenilor. Regretăm că […]
12:40
Cetățenii și transportatorii vor avea parte de călătorii mai rapide, sigure și confortabile prin punctul de trecere a frontierei Fălciu–Cantemir. Ministra Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Daniella Misail-Nichitin, a semnat la București, împreună cu Viceprim-ministrul și Ministrul Afacerilor Interne al României, Cătălin Predoiu, Acordul privind implementarea controlului coordonat la acest punct feroviar. Este pentru prima […]
Acum 8 ore
12:10
VIDEO // Adrian Băluțel, despre plecarea lui Plîngău și Macari din fracțiunea PAS: ”Trebuia discutat colegial” # Omniapres
„Nu e o noutate, dar s-a întâmplat prea rapid", a declarat Adrian Băluțel, șeful administrației prezidențiale, referindu-se la anunțul făcut de Dinu Plîngău privind statutul său de deputat independent. Băluțel a precizat în cadrul unei emisiuni la Jurnal TV că decizia nu a fost una surprinzătoare, dar modul în care a fost comunicată public a […]
11:20
CNA efectuează percheziții în cazul prejudiciului de peste 4,5 milioane de lei la SA „Edilitate” # Omniapres
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară astăzi percheziții în capitală și raionul Strășeni, în cadrul unei cauze penale pornite pe faptul comiterii infracțiunii de abuz de serviciu. Investigațiile vizează foști factori de decizie ai Societății pe Acțiuni „Edilitate", care, în perioada 2024–2025, ar fi pus în aplicare […]
11:10
Maria Zaharova: Alegerile din Moldova sunt „o rușine” și „o înfrângere globală pentru Occident” # Omniapres
Maria Zaharova afirmă că alegerile parlamentare din Republica Moldova nu sunt doar „o rușine", ci și o altă „înfrângere globală pentru Occident". Mai mult, purtătoarea de cuvânt a MAE rus a comparat rezultatul scrutinului din Moldova cu cele din România, relatează TASS. „Totul este dat la o parte. Văd și citesc diverse evaluări ale alegerilor. […]
10:40
Liderul PAS, Igor Grosu, către Putin: ”A câta oară încercați și a câta oară o dați în bară?” # Omniapres
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, i-a transmis un mesaj direct președintelui Rusiei, Vladimir Putin, în cadrul unui interviu acordat Euronews România, după ce PAS a obținut majoritatea parlamentară în urma alegerilor din 28 septembrie. Întrebat ce i-ar spune liderului de la Kremlin, Grosu a declarat: „I-aș spune: numai a câta oară încercați […]
Acum 12 ore
10:10
Furnizarea gazelor va fi sistată timp de 5 zile în mai multe localități din municipiul Chișinău # Omniapres
Din cauza executării unor lucrări programate de către SRL „Chișinău-gaz" în satul Tohatin, municipiul Chișinău, alimentarea cu gaze naturale va fi sistată complet în satele Cruzești și Budești, în perioada luni, 6 octombrie 2025, ora 09:00 – vineri, 10 octombrie 2025, ora 17:00. Despre aceasta anunță compania Energocom. De asemenea, mai multe străzi din Tohatin […]
09:40
VIDEO // Igor Dodon: ”Noi încă nu recunoaștem aceste alegeri, am depus contestații la CEC” # Omniapres
Blocul Patriotic încă nu recunoaște rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, a declarat liderul PSRM, Igor Dodon, în cadrul unei emisiuni la Rlive TV. „Noi încă nu recunoaștem aceste alegeri. Am depus 45–48 de contestații la Comisia Electorală Centrală, iar 10 dintre ele încă nu au fost examinate. Acestea se referă în special la […]
09:10
Partidul „Democrația Acasă", condus de Vasile Costiuc, a fost sancționat cu avertisment de Comisia Electorală Centrală (CEC), după ce nu a raportat cheltuielile de promovare pe rețelele sociale, în special pe platforma TikTok, în perioada campaniei electorale. Decizia a fost luată în ședința din 1 octombrie 2025, cu șase voturi „pentru", un vot „împotrivă" și […]
07:10
Ziua aduce emoții puternice, reușite profesionale și momente speciale în dragoste. Unele zodii își vor vedea visurile împlinite, iar pentru altele urmează pasul cel mare – o cerere în căsătorie care le poate schimba destinul. BALANȚĂ O să vă dați interesul să-i convingeți pe șefi că sunteți cei mai buni și o să le puteți […]
Ieri
18:10
Noaptea trecută, pe strada Mihail Sadoveanu din sectorul Ciocana al capitalei, ofițerii de patrulare au oprit un autoturism Ford condus de un tânăr în vârstă de 23 de ani, care se deplasa neuniform în trafic. Șoferul a fost dus la Dispensar pentru testarea consumului de substanțe narcotice, iar rezultatul a confirmat prezența în organism a […]
17:40
Mecanism nou pentru finanțarea grădinițelor: Bugetele vor ține cont de numărul de copii și nevoile specifice # Omniapres
Guvernul a aprobat o nouă metodă de finanțare a grădinițelor, care va fi aplicată începând cu anul 2026. Aceasta a fost testată, timp de un an, în patru raioane și urmează să fie extinsă la nivel național. Potrivit noii formule, bugetul fiecărei grădinițe se va stabili în funcție de numărul de copii înscriși, de nevoile […]
17:10
Ziua Națională a Vinului va fi marcată, la Chișinău, pe data de 4-5 octombrie. Tradițional, în cadrul evenimentului, va acordat Marele Premiu pentru merite deosebite în domeniul vitivinicol. O decizie în acest sens a fost aprobată de Executiv. Premiul recunoaște calitatea remarcabilă a vinurilor autohtone și evidențiază contribuția adusă la dezvoltarea turismului vitivinicol național. Distincția […]
16:40
Fostul primar din Băcioi, condamnat la 8 ani de închisoare pentru corupere pasivă și mită de peste 757 000 de lei # Omniapres
Un fost primar al comunei Băcioi a fost găsit vinovat de comiterea infracțiunii de corupere pasivă și l-a condamnat la 8 ani de închisoare. Decizia Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, prevede, de asemenea, o amendă de 150 000 de lei și privarea dreptului de a deține funcții publice pentru o perioadă de 5 ani. În vederea […]
16:40
Fosta deputată și ex-secretara de stat la Ministerul Afacerilor Interne, Mariana Lucrețeanu, a anunțat că părăsește Partidul Acțiune și Solidaritate, formațiune în care a activat în ultimii ani, inclusiv ca membră venită din diaspora. Într-un mesaj public, Lucrețeanu a menționat că decizia a fost luată înainte de campania electorală, dar a ales să rămână activă […]
16:40
Victoria Furtună îndeamnă opoziția să refuze mandatele de deputat: „Nu legitimați frauda, forțați alegeri repetate” # Omniapres
Lidera Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a lansat un apel public către partidele de opoziție să refuze mandatele de deputat obținute în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie. „Alegerile au fost profund viciate prin fraude organizate, control asupra instituțiilor electorale și lipsirea cetățenilor din Transnistria și Federația Rusă de dreptul de a vota. Am văzut […]
16:20
Ministerul Justiției cere limitarea activității partidului ”Moldova Mare” pentru 12 luni # Omniapres
Ministerul Justiției cere limitarea activității Partidului Politic "Moldova Mare", condus de Victoria Furtună, pentru o perioadă de 12 luni și aplicarea măsurii asiguratorii până la pronunțarea deciziei. Demersul urmează să fie examinat joi la Curtea de Apel Centru, transmite IPN. Cererea în instanță a fost înaintată în urma sesizării primite de la Comisia Electorală Centrală, […]
16:10
Igor Grosu, în vizită la București: Discuții cu premierul Ilie Bolojan despre proiecte comune # Omniapres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat o vizită la București, unde s-a întâlnit cu premierul României, Ilie Bolojan. Oficialul de la Chișinău a mulțumit pentru sprijinul constant al României și a anunțat planuri comune ambițioase pentru următorii ani. „Sunt astăzi într-o scurtă vizită la București. În această dimineață, m-am întâlnit cu prim-ministrul României și bunul […]
16:00
Emilian Crețu despre propunerea de la Maia Sandu: ”Deputat-galocikă nu o să fiu niciodată” # Omniapres
Act
15:30
VIDEO // Mihai Popșoi, între Guvern și Parlament: ”Imediat ce va fi luată o decizie, ea va fi anunțată public” # Omniapres
Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, nu a decis deocamdată dacă va rămâne în funcția de ministru sau va opta pentru un mandat de deputat în noul Parlament. Potrivit lui, o decizie finală urmează să fie luată colectiv, în cadrul echipei de guvernare. „Deciziile sunt colective. Pentru asta există partide, pentru asta există echipele guvernamentale și […] The post VIDEO // Mihai Popșoi, între Guvern și Parlament: ”Imediat ce va fi luată o decizie, ea va fi anunțată public” appeared first on Omniapres.
15:10
Utilizarea plumbului și mercurului în aparatura electrică și electronică, restricționată de guvern # Omniapres
Cabinetul de Miniștri a aprobat, în ședința de astăzi, proiectul de hotărâre care prevede limitarea utilizării unui grup de substanțe chimice periculoase în echipamentele electrice și electronice. Proiectul elaborat are ca scop reducerea impactului negativ al acestor substanțe asupra mediului și sănătății umane. Principalele reglementări stabilesc condițiile stricte de utilizare a zece substanțe periculoase (plumb, […] The post Utilizarea plumbului și mercurului în aparatura electrică și electronică, restricționată de guvern appeared first on Omniapres.
14:40
Președintele României, Nicuşor Dan, susţine că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană poate avea loc „cu tot cu Transnistria”, președintele precizând că, dacă alegerile erau câştigate de forţele pro-ruse, întreg procesul de aderare ar fi fost oprit. Nicuşor Dan a afirmat, marţi seară, că alegerile din Republica Moldova au fost „esenţiale”, având în vedere ceea […] The post Nicuşor Dan: Republica Moldova poate adera la UE „cu tot cu Transnistria” appeared first on Omniapres.
14:20
Departamentul de Stat al SUA: Corupția și lipsa reformelor frânează economia Republicii Moldova # Omniapres
Republica Moldova continuă să fie blocată de corupție endemică, lipsă de reforme reale și o economie aflată la limita stagnării, arată raportul Departamentului de Stat al SUA privind climatul investițional. Potrivit documentului, în 2024 economia moldovenească a crescut cu doar 0,1%, după o recesiune severă provocată de criza energetică și războiul din Ucraina. În ciuda […] The post Departamentul de Stat al SUA: Corupția și lipsa reformelor frânează economia Republicii Moldova appeared first on Omniapres.
14:10
VIDEO // Ministrul Educației vrea un nou mandat: „Avem planuri mari pentru sistemul educațional” # Omniapres
Ministrul Educației, Dan Perciun, a declarat că și-ar dori să rămână în componența viitorului Guvern, în contextul formării unei noi echipe guvernamentale după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Acesta consideră că o eventuală continuitate i-ar permite să finalizeze reformele demarate în actualul mandat. „Avem planuri mari pentru sistemul educațional și angajamente importante. Mi-ar plăcea să […] The post VIDEO // Ministrul Educației vrea un nou mandat: „Avem planuri mari pentru sistemul educațional” appeared first on Omniapres.
13:40
Ambasada SUA în Moldova reduce activitatea din cauza „shutdown”-ului guvernamental de la Washington # Omniapres
Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova a anunțat miercuri dimineață că, în urma suspendării activității Guvernului de la Washington, și misiunea diplomatică de la Chișinău și-a redus parțial activitatea. Potrivit unui comunicat oficial, contul de Facebook al Ambasadei nu va fi actualizat „până la reluarea completă a activității, cu excepția informațiilor urgente privind […] The post Ambasada SUA în Moldova reduce activitatea din cauza „shutdown”-ului guvernamental de la Washington appeared first on Omniapres.
13:10
Dinu Plîngău a venit cu explicații după ce în spațiul public a apărut informația că el și Stela Macari vor activa ca deputați neafiliați în Parlament, separându-se de fracțiunea PAS. Într-o postare pe Facebook, Plîngău a clarificat că, deși nu fac parte din fracțiunea PAS, vor susține investirea unui guvern pro-european și vor urmări o […] The post Plîngău despre separarea de PAS: ”Criză politică sau sfadă nu există și nu va exista” appeared first on Omniapres.
12:40
VIDEO // Avocată din Bălți, reținută după ce a încercat să transmită droguri unui deținut din Penitenciarul nr. 11 # Omniapres
O avocată din Bălți, în vârstă de 54 de ani, a fost reținută de ofițerii Direcției investigații „Nord” a Inspectoratului Național de Investigații (INI), în colaborare cu angajații Penitenciarului nr. 11 și procurorii PCCOCS – oficiul Nord, în timp ce încerca să introducă droguri în închisoare, ascunse pentru clientul său. Femeia a fost prinsă chiar […] The post VIDEO // Avocată din Bălți, reținută după ce a încercat să transmită droguri unui deținut din Penitenciarul nr. 11 appeared first on Omniapres.
12:10
Deși datele preliminare arată că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 55 de mandate în urma alegerilor parlamentare, fracțiunea PAS va pierde doi deputați. Dinu Plîngău și Stela Macari, numărul 42 și respectiv 47 în lista PAS pentru alegerile parlamentare, ar urma să fie deputați independenți, notează Newsmaker.md. „Împreună cu doamna Stela Macari, așa […] The post Dinu Plîngău și Stela Macari nu vor face parte din fracțiunea PAS în Parlament appeared first on Omniapres.
11:40
Miniștrii care au muncit și și-au făcut bine treaba ar putea fi parte a noului Guvern constituit după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Declarația aparține liderului Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, aflat la final de mandat ca președinte al Parlamentului Legislaturii a XI-a, într-un interviu pentru ProTV Chișinău, transmite MOLDPRES. Solicitat să precizeze […] The post Cine din actualii miniștri ar putea intra în noul Guvern? Precizările lui Igor Grosu appeared first on Omniapres.
11:10
VIDEO // Buzu, despre șansele sale în noul Executiv: ”Eu multe îmi doresc, prerogativa aparține premierului” # Omniapres
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a declarat că încă nu este clar dacă va face parte din noua componență guvernamentală, subliniind că decizia finală aparține premierului care va fi desemnat. „Un ministru trebuie să fie parte a echipei, iar prerogativa de a desemna membrii Guvernului aparține prim-ministrului. Este încă prematur să discutăm despre […] The post VIDEO // Buzu, despre șansele sale în noul Executiv: ”Eu multe îmi doresc, prerogativa aparține premierului” appeared first on Omniapres.
11:00
Misiunea comună a ODIHR, AP OSCE, APCE și PE: Excluderea a două partide în preajma alegerilor, în baza unor presupuneri de finanțare ilegală, a limitat dreptul lor la un remediu efectiv # Omniapres
Misiunea comună de observare a alegerilor parlamentare din Republica Moldova – formată din Oficiul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR), Adunarea Parlamentară a OSCE (AP OSCE), Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) și Parlamentul European (PE), a constatat că modificările frecvente ale legislației, în special cele survenite cu puțin timp înainte de scrutin, […] The post Misiunea comună a ODIHR, AP OSCE, APCE și PE: Excluderea a două partide în preajma alegerilor, în baza unor presupuneri de finanțare ilegală, a limitat dreptul lor la un remediu efectiv appeared first on Omniapres.
10:40
VIDEO // Dorin Recean către miniștri: ”Kremlinul ne va lăsa în pace, să nu ne îmbătăm cu apă rece” # Omniapres
Premierul Dorin Recean avertizează că amenințările din Est nu au dispărut odată cu victoria PAS la alegeri și face apel la consolidarea instituțiilor, într-un mesaj transmis la începutul ședinței de Guvern din 1 octombrie. „Mulțumesc instituțiilor care au funcționat foarte bine și au apărat integritatea votului. Ceea ce este important este să nu ne îmbătăm […] The post VIDEO // Dorin Recean către miniștri: ”Kremlinul ne va lăsa în pace, să nu ne îmbătăm cu apă rece” appeared first on Omniapres.
10:10
IGSU: Nu există riscuri de contaminare radioactivă în Moldova după incidentul de la centrala Zaporojie # Omniapres
Nu există riscuri de contaminare radioactivă pe teritoriul Republicii Moldova, afirmă Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), după incidentul produs la centrala nucleară Zaporojie din sudul Ucrainei. Toate centralele nucleare sunt supuse legislației și supravegherii internaționale exercitate de AIEA. Republica Moldova, parte a Convenției internaționale privind notificarea rapidă a accidentelor nucleare, nu a primit […] The post IGSU: Nu există riscuri de contaminare radioactivă în Moldova după incidentul de la centrala Zaporojie appeared first on Omniapres.
09:30
Artur Mija a demisionat din funcția de secretar general al Guvernului. Ana Calinici preia interimatul # Omniapres
Artur Mija a părăsit funcția de secretar general al Guvernului, iar atribuțiile sale vor fi preluate temporar de Ana Calinici, potrivit unei decizii aprobate astăzi de Cabinetul de miniștri. Premierul Dorin Recean a fost cel care a înaintat propunerea în cadrul ședinței, mulțumindu-i lui Mija pentru activitatea sa în cadrul Executivului. „Artur Mija ne lasă […] The post Artur Mija a demisionat din funcția de secretar general al Guvernului. Ana Calinici preia interimatul appeared first on Omniapres.
09:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa, în perioada 1-2 octombrie 2025, la Summitul Comunității Politice Europene (CPE), organizat la Copenhaga. În prezent, Danemarca deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Șefa statului va susține o intervenție la sesiunea de deschidere a reuniunii și, pe parcursul summitului, va avea întrevederi bilaterale și multilaterale cu lideri […] The post Maia Sandu participă la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga appeared first on Omniapres.
07:10
Horoscop 1 octombrie 2025. Ziua în care unele zodii atrag bani și oportunități neașteptate # Omniapres
Prima zi a lunii vine cu energie bună și șanse de câștig, dar și cu provocări care cer curaj și perseverență. Pentru unele zodii, astrele pregătesc bani frumoși, oferte profesionale și momente speciale în plan personal. BALANȚĂ Se poate să vă găsiți ceva nou de lucru, dar e bine să faceți alegerea potrivită, să nu […] The post Horoscop 1 octombrie 2025. Ziua în care unele zodii atrag bani și oportunități neașteptate appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
Marina Tauber a reacționat după ce Judecătoria Buiucani a pronunțat sentința în dosarul său, condamnând-o la 7 ani și 6 luni de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis pentru finanțare ilegală a campaniei electorale. Într-un mesaj video adresat susținătorilor, Tauber a spus că nu regretă nimic din ceea ce a făcut: „Tot ce am făcut […] The post VIDEO // Marina Tauber: „Să fiu judecată pentru că vreau dreptate este o onoare” appeared first on Omniapres.
17:30
Viceguvernator rus, arestat pentru furt din banii soldaților de pe front, după ce s-a înrolat în armată # Omniapres
Alexander Vlasov, viceguvernatorul regiunii Krasnodar, a fost arestat la câteva ore după ce și-a dat demisia și s-a înrolat voluntar în armată pentru a merge în Ucraina, ceea ce a ridicat semne de întrebare cu privire la motivele care l-au determinat să renunțe la funcția publică pentru a lua armele, scrie digi24.ro. Vlasov, care ocupa […] The post Viceguvernator rus, arestat pentru furt din banii soldaților de pe front, după ce s-a înrolat în armată appeared first on Omniapres.
17:10
Șeful diplomației ruse despre alegerile din Moldova: ”Sunt uimit că se poate manipula atât de flagrant voturile alegătorilor” # Omniapres
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat marți că, în opinia sa, alegerile parlamentare desfășurate duminică în Republica Moldova au fost manipulate în mod evident, informează hotnews.ro. „Desigur, Maia Sandu a devenit de mult timp una dintre purtătoarele de cuvânt ale retoricii anti-ruse. Alegerile sunt frauduloase. Sunt chiar uimit de faptul că se poate […] The post Șeful diplomației ruse despre alegerile din Moldova: ”Sunt uimit că se poate manipula atât de flagrant voturile alegătorilor” appeared first on Omniapres.
16:20
Judecătoria Buiucani a pronunțat sentința în cazul Marinei Tauber, deputată și fostă candidat la primăria Bălți din partea partidului „Șor”. Tauber a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis, după ce procurorii au demonstrat că a primit ilegal peste 200 de milioane de lei pentru campania electorală […] The post Marina Tauber, condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare appeared first on Omniapres.
