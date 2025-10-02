VIDEO // Antonio Costa, la Summitul Comunității Politice Europene: „Victoria Moldovei este o victorie pentru Europa”

10:40

Premierul Dorin Recean avertizează că amenințările din Est nu au dispărut odată cu victoria PAS la alegeri și face apel la consolidarea instituțiilor, într-un mesaj transmis la începutul ședinței de Guvern din 1 octombrie. „Mulțumesc instituțiilor care au funcționat foarte bine și au apărat integritatea votului. Ceea ce este important este să nu ne îmbătăm […]