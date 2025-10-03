Ilan Șor și imperiul cripto: cel puțin 11 portofele și fluxuri de peste 8 miliarde USD

18:40

Astăzi este marcată Ziua Internațională a Cafelei, băutura preferată a milioane de oameni din întreaga lume Pentru mulți bălțeni, cafeaua nu este doar o băutură aromată, ci un adevărat ritual al dimineților „Cafeaua influențează la dispoziția mea pentru toată ziua, cafeaua de dimineață este ca un ritual fără care nu îmi pot începe ziua bine,