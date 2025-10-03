Ilan Șor și imperiul cripto: cel puțin 11 portofele și fluxuri de peste 8 miliarde USD
O anchetă comună realizată de compania Elliptic și Agenția de Presă IPN arată că, din 2024, prin cel puțin 11 portofele criptomonede asociate rețelei lui Ilan Șor au tranzitat sume de minimum 8 miliarde de dolari. Schema implică plăți în stablecoin USDT, iar banii proveneau în mare parte din Rusia. Documentele divulgate și corespondența internă […]
O anchetă comună realizată de compania Elliptic și Agenția de Presă IPN arată că, din 2024, prin cel puțin 11 portofele criptomonede asociate rețelei lui Ilan Șor au tranzitat sume de minimum 8 miliarde de dolari. Schema implică plăți în stablecoin USDT, iar banii proveneau în mare parte din Rusia. Documentele divulgate și corespondența internă […]
/FOTO/ Atac cu drone rusești în Harkov. Circa 13 mii de porci au murit într-un incendiu la o fermă # TV Nord
În regiunea Harkov, un atac cu drone lansat de armata rusă a provocat un incendiu de proporții la un complex agricol, soldat cu moartea a aproximativ 13 mii de porci, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei (ГСЧС). Autoritățile au precizat că focul a mistuit opt clădiri cu o suprafață totală de […]
Fost primar din Glodeni, vizat într-un dosar penal privind dispariția documentației unui proiect de apeduct # TV Nord
Centrul Național Anticorupție (CNA), sub conducerea Procuraturii Bălți, oficiul principal, investighează un dosar penal inițiat în temeiul art. 360 alin. (1) din Codul penal privind „luarea, sustragerea, tăinuirea, degradarea sau distrugerea documentelor". Dosarul vizează un fost primar al unei localități din raionul Glodeni și o persoană juridică din Chișinău. Potrivit datelor preliminare, există bănuieli rezonabile […]
Două persoane au suferit intoxicație cu monoxid de carbon în urma unui incendiu produs pe 2 octombrie 2025 în satul Dămășcani, raionul Rîșcani. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:45, iar la fața locului au intervenit trei echipaje de pompieri și salvatori. Ajunși, aceștia au constatat că focul cuprinsese bunurile materiale din […]
/VIDEO/ Cum am învins Rusia la alegeri? Analist: A apărut un fel de rezistență națională, care a avut un rol semnificativ # TV Nord
Actualele alegeri parlamentare din Republica Moldova au fost o confruntare între orientarea spre Vest și cea spre Est. Spre deosebire de campaniile anterioare, Chișinăul nu a mai tolerat în tăcere încercările de interferență din partea Federației Ruse. Este opinia analistului politic, Vitali Andrievschi, invitat în cadrul emisiunii „Новая неделя" de la TV8. Andrievski a declarat că tentativele […]
Nichita Feraru, un băiețel de doar patru ani, trece printr-o luptă extrem de grea. Diagnosticat cu cancer în stadiul III, micuțul are nevoie în continuare de ajutorul nostru pentru a-și putea continua tratamentul. Cu sprijinul oamenilor de bună credință, Nichita a reușit să ajungă deja în Turcia pentru primele investigații. Totuși, cheltuielile pentru tratamentele următoare […]
Alertă la München: Aeroportul a fost închis din cauza unor drone care survolau zona. Zeci de zboruri afectate # TV Nord
Aeroportul din München a fost închis, în noaptea de joi spre vineri, după ce mai multe drone au fost semnalate în apropierea spațiului său aerian. Cel puțin 17 curse au fost blocate, afectând aproape 3.000 de pasageri, relatează BBC, citați de antena3.ro. Alte 15 zboruri au fost deviate spre orașe din apropiere, a precizat conducerea […]
Conform surselor ZdG, fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost reținut în Ucraina. La 22 septembrie, Țuțu a fost anunțat în căutare, după ce instanța a admis parțial demersul procurorilor în acest sens. Țuțu este judecat pentru îmbogățire ilicită, escrocherie și trafic de influență. Magistratul Petru Păun de la Judecătoria Buiucani a examinat demersul Procuraturii Anticorupție […]
/VIDEO/ „Pace promisă, panică livrată: cum a folosit opoziția teama de război și sărăcie în bătăliile electorale 2024–2025” # TV Nord
LEONID DRAGUȘ, jurnalist TV Nord: „În campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 – descrisă de observatori ca un scrutin geopolitic decisiv, Europa versus Rusia – tabăra pro-rusă și-a centrat mesajele pe inducerea unor temeri profunde în rândul populației. Noi am analizat cele mai utilizate narațiuni exploatate și vedeți ce a ieșit." „Dar […]
Curtea Supremă de Justiție a emis o decizie irevocabilă într-un dosar penal ce vizează acțiunile unui avocat, care a pretins și primit bani pentru a influența procurori și judecători, în vederea obținerii unor soluții favorabile în cauze penale. Dosarul a fost investigat de Centrul Național Anticorupție (CNA) împreună cu Procuratura Anticorupție (PA). Potrivit probelor, în […]
La data de 1 octombrie 2025, polițiștii de frontieră din punctul de trecere Costești, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, au depistat o neconformitate în documentele prezentate pentru un autoturism transportat pe platformă. În cadrul verificărilor de nivelul II, asupra unui vehicul de model Mitsubishi Outlander, s-a constatat că numărul de identificare al caroseriei […]
Vezi că poți! O profesoară de educație fizică din Fălești și-a transformat grădina într-o afacere. Iată povestea. # TV Nord
Cu doar un an în urmă, profesoară de educație fizică, Mariana Ursachi este astăzi agricultoare. Se mândrește cu produsele ei bio și își dezvoltă propria afacere la Fălești. „Eu am lucrat în sistemul de educație și, la un moment dat, mi-am spus că îmi doresc să fac agricultură", povestește Mariana. Tânăra spune că simțea că […]
Guvernul a aprobat două proiecte strategice de infrastructură pentru municipiul Bălți, care vizează modernizarea străzii Kiev și a zonelor adiacente. Primul proiect, în valoare de 66 de milioane de lei, prevede modernizarea rețelelor de alimentare cu apă și sanitație. Cel de-al doilea, cu un buget de 110 milioane de lei, urmărește îmbunătățirea mobilității urbane pe […]
Astăzi, pe rafturile magazinelor din Paris, Milano sau New York găsim parfumuri și produse de lux ambalate în cutii realizate la Chișinău. Lux Packaging este compania care produce ambalaje premium pentru unele dintre cele mai mari branduri din lume: Chanel, Christian Dior, Acqua di Parma, Versace, Ferrari, Trussardi. Particularitatea companiei este că aproape 80% din […]
Autoritățile locale din Bălți, împreună cu conducerea CET-Nord, au anunțat că începând de mâine va fi dat startul oficial sezonului de încălzire în tot municipiul. Pentru a asigura confortul copiilor în contextul temperaturilor scăzute, mai multe grădinițe din oraș beneficiază de căldură încă de astăzi. Decizia privind lansarea sezonului de încălzire urmează să fie semnată […]
Un număr record de 426 de tineri specialiști s-au angajat în școli și grădinițe în anul curent de studii, marcând cea mai mare participare din ultimii ani la apelul Ministerului Educației și Cercetării de a se alătura sistemului educațional. Comparativ, anul trecut au fost angajați 404 absolvenți, în 2023 – 365, iar în 2022 – […]
Polițiștii, alături de subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne și voluntari din comunitate, desfășoară de câteva zile o amplă operațiune de căutare a unei femei de 41 de ani din Comrat. Potrivit oamenilor legii, femeia a plecat de la domiciliu pe 29 septembrie, în jurul orei 17:00, într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit până în […]
Ministrul muncii și protecției sociale, Alexei Buzu, a anunțat că statul va achita și în acest an compensații la căldură pentru consumatorii casnici. Măsura va intra în vigoare începând cu luna noiembrie, odată cu debutul sezonului de încălzire, a precizat oficialul, potrivit ipn.md. „Cu siguranță vom fi aproape de cetățeni, iar compensațiile vor începe din […]
În luna septembrie, Federația Rusă a lansat asupra Ucrainei 5 638 de drone kamikaze și 185 de rachete, arată datele citate de Agence France-Presse. Comparativ cu luna august, numărul atacurilor a crescut cu 36%. Potrivit Unian, în august atacurile scăzuseră cu o treime față de iulie, pe fondul unor eforturi diplomatice inițiate de Donald Trump […]
Ministerul Justiției a depus pe 30 septembrie, la Curtea de Apel Centru, o cerere de chemare în judecată împotriva Partidului Politic „Moldova Mare". Acțiunea a fost inițiată după o sesizare a Comisiei Electorale Centrale (CEC) din 29 septembrie. Ministerul solicită suspendarea activității formațiunii pentru o perioadă de 12 luni și aplicarea măsurilor asiguratorii până la […]
Republica Moldova a finalizat cu succes screeningul bilateral în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană (UE), ceea ce deschide perspectiva semnării tratatului de aderare până în 2028. Vicepremiera pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a declarat la emisiunea „Noi și Europa" de la Radio Moldova că ritmul reformelor și gestionarea responsabilă a dosarului transnistrean vor […]
Partidul „Democrația Acasă" a fost sancționat cu avertisment de către Comisia Electorală Centrală (CEC), după ce nu a raportat integral cheltuielile pentru publicitatea pe rețelele sociale. Deși în penultima săptămână a campaniei electorale formațiunea nu a declarat cheltuieli pentru promovare online, aceasta a
/VIDEO/ Ziua Internațională a cafelei: un ritual zilnic și o sursă de emoții pentru mulți bălțeni # TV Nord
Astăzi este marcată Ziua Internațională a Cafelei, băutura preferată a milioane de oameni din întreaga lume Pentru mulți bălțeni, cafeaua nu este doar o băutură aromată, ci un adevărat ritual al dimineților „Cafeaua influențează la dispoziția mea pentru toată ziua, cafeaua de dimineață este ca un ritual fără care nu îmi pot începe ziua bine, […] Acest articol /VIDEO/ Ziua Internațională a cafelei: un ritual zilnic și o sursă de emoții pentru mulți bălțeni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Un bărbat din nordul țării, lider al fostului Partid „Șor”, condamnat la cinci ani de închisoare # TV Nord
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința în cazul a doi foști președinți ai oficiilor teritoriale ale Partidului „Șor” din Soroca și Cimișlia. Aceștia au fost condamnați la câte cinci ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului de către un grup criminal organizat. Un bărbat din nordul țării, președintele Oficiului Teritorial Soroca […] Acest articol Un bărbat din nordul țării, lider al fostului Partid „Șor”, condamnat la cinci ani de închisoare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Meșteșuguri, muzică și multe cuvinte calde – astfel a fost marcată la Bălți Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Centrul „Respirația a doua” a devenit locul unde generația în etate s-a simțit din nou în centrul atenției. Vizitatorii recunosc că asemenea evenimente îi ajută să se simtă utili și apreciați. „Venim aici ca la sărbătoare, este […] Acest articol /VIDEO/ Acolo unde este căldură și grijă. Sărbătoare pentru vârstnici la Bălți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Un tânăr originar din raionul Fălești a fost condamnat la 1 an și 6 luni de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență. Sentința a fost pronunțată urmare a acțiunilor procesuale desfășurate de Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Chișinău. Potrivit materialelor cauzei, în decembrie 2024, inculpatul, prin […] Acest articol Tânăr din Fălești, condamnat la 1 an și 6 luni pentru trafic de influență a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
95 de școli din Moldova dotate cu echipamente asistive pentru copiii cu cerințe educaționale speciale # TV Nord
Copiii cu cerințe educaționale speciale din 95 de școli din Republica Moldova vor beneficia de echipamente asistive în valoare totală de peste 17 milioane lei (aproximativ 1 milion USD sau 870 mii EUR). Dotările sunt oferite de UNICEF, cu sprijinul Uniunii Europene, Parteneriatului Global pentru Educație, Guvernului Japoniei și Guvernului SUA. Printre echipamentele distribuite se […] Acest articol 95 de școli din Moldova dotate cu echipamente asistive pentru copiii cu cerințe educaționale speciale a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Caz de corupere electorală investigat la Bălți. Un suspect reținut și plasat în arest preventiv # TV Nord
Sub conducerea Procuraturii Bălți, Secția Urmărire Penală a Inspectoratului de Poliție Bălți investighează un dosar penal privind suspiciunea comiterii infracțiunii de corupere electorală, în contextul alegerilor parlamentare preconizate pentru 28 septembrie 2025. Potrivit materialelor cauzei, începând cu luna mai 2025 și până în prezent, mai mulți membri și simpatizanți ai unui bloc politic ar fi […] Acest articol Caz de corupere electorală investigat la Bălți. Un suspect reținut și plasat în arest preventiv a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean la debutul ședinței de astăzi de Guvern, a adresat un mesaj de mulțumire cetățenilor Republicii Moldova care și-au exercitat dreptul la vot. „Să mulțumim cetățenilor Republicii Moldova, tuturor celor care au mers la vot, celor care au votat oricum or fi votat ei. Acum avem un nou mandat să muncim […] Acest articol Dorin Recean: „Nu cred Kremlinul să ne lasă așa pur și simplu” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Polițiștii de frontieră din punctul de trecere „Leușeni” au depistat asupra unui cetățean moldovean o substanță sub formă de pulbere, despre care se presupune că are efect psihotrop. Incidentul a avut loc pe 30 septembrie, atunci când, pentru autorizarea intrării în Republica Moldova, la controlul de frontieră a ajuns un autocar ce venea din Germania. […] Acest articol Substanță cu efect psihotrop, descoperită asupra unui moldovean la frontiera Leușeni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Guvernul Republicii Moldova a aprobat o nouă metodă de finanțare a grădinițelor, care va fi aplicată începând cu anul 2026. Modelul a fost testat timp de un an în patru raioane – Anenii Noi, Cahul, Florești și Nisporeni – și urmează să fie extins la nivel național. Noua formulă prevede ca bugetul fiecărei grădinițe să […] Acest articol Guvernul schimbă modul de finanțare a grădinițelor, din 2026 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
/VIDEO/ Gala inițiativelor de succes la Rîșcani: Tinerii din 12 localități au implementat diferite proiecte pentru comunitățile lor # TV Nord
La Rîșcani a avut loc cea de-a 12-a ediție a Galei Inițiativelor de Succes ale tinerilor, organizată de Fondul pentru Tineri Rîșcani. CĂTĂLINA CEMORTAN, membră Fondul pentru Tineri Rîșcani: „Am asistat la evaluarea a totalității acestor proiecte și astăzi de fapt punem în valoare inițiativa și perseverența acestor tineri au reușit să devină ambasadori adevărați […] Acest articol /VIDEO/ Gala inițiativelor de succes la Rîșcani: Tinerii din 12 localități au implementat diferite proiecte pentru comunitățile lor a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Una din patru persoane are peste 60 de ani. Populația vârstnică din Republica Moldova este în creștere # TV Nord
La începutul anului 2025, în Republica Moldova locuiau 616,5 mii persoane cu vârsta de 60 de ani și peste, ceea ce reprezintă 25,9% din totalul populației. Datele oficiale arată că numărul vârstnicilor este în creștere atât în valori absolute, cât și ca pondere în populație, comparativ cu 22,4% în anul 2021. Din total, 60,2% sunt […] Acest articol Una din patru persoane are peste 60 de ani. Populația vârstnică din Republica Moldova este în creștere a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Ofițerii Direcției investigații „Nord” a INI, în comun cu angajații Penitenciarului nr.11 Bălți și procurorii PCCOCS- oficiul Nord, au reținut o avocată din Bălți, în timp ce transmitea droguri clientului său din Penitenciar. Femeia de 54 de ani a fost prinsă chiar în sala de întrevederi cu clientul său, un bărbat de 34 de ani, […] Acest articol /VIDEO/ Avocată reținută pentru trafic de droguri și transmiterea acestora în penitenciar a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Strada Kiev din Bălți va fi reabilitată și modernizată prin proiecte de peste 208 milioane lei # TV Nord
Guvernul a aprobat includerea a 11 proiecte noi de dezvoltare regională și locală, cu o valoare totală de circa 208 milioane lei, în Documentul Unic de Program pentru anii 2025–2027. Două dintre aceste proiecte vizează municipiul Bălți, având ca prioritate strada Kiev. Inițiativele prevăd: Aceste investiții vor aduce beneficii directe pentru comunitate, prin: Guvernul subliniază […] Acest articol Strada Kiev din Bălți va fi reabilitată și modernizată prin proiecte de peste 208 milioane lei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
/FOTO/ Incendiu pe șoseaua Muncești: pompierii continuă misiunea de lichidare cu 19 autospeciale # TV Nord
Pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) continuă intervenția pentru lichidarea incendiului de nivel sporit izbucnit la un depozit de pe șoseaua Muncești nr. 801 din municipiul Chișinău. Pentru asigurarea continuității operațiunii, în această dimineață a avut loc rotația efectivelor, fiind ridicate pe alertă gărzile de rezervă. În prezent, la fața locului intervin 19 […] Acest articol /FOTO/ Incendiu pe șoseaua Muncești: pompierii continuă misiunea de lichidare cu 19 autospeciale a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
/INFOGRAFIC/ Peste 16 mii de persoane angajate în câmpul muncii de la începutul anului 2025 # TV Nord
De la începutul anului 2025, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), au fost plasate în câmpul muncii 16 005 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Dintre acestea, 5 190 sunt șomeri (32,4%) și 500 au fost angajați ca șomeri-zilieri sau […] Acest articol /INFOGRAFIC/ Peste 16 mii de persoane angajate în câmpul muncii de la începutul anului 2025 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) informează populația că pe teritoriul Republicii Moldova nu există riscuri de contaminare radioactivă, în urma incidentului produs la centrala nucleară din sudul Ucrainei. Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), structură sub egida ONU, a anunțat că incidentul a provocat formarea unui crater și avarierea unei structuri și a […] Acest articol IGSU: Nu există riscuri de contaminare radioactivă în Republica Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
„Miniștrii care și-au făcut treaba bine își vor păstra portofoliile”. Igor Grosu despre noul Guvern # TV Nord
Miniștrii care au muncit și și-au făcut bine treaba ar putea fi parte a noului Guvern constituit după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Declarația aparține liderului Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, aflat la final de mandat ca președinte al Parlamentului Legislaturii a XI-a, într-un interviu pentru ProTV Chișinău, transmite MOLDPRES. Solicitat să precizeze […] Acest articol „Miniștrii care și-au făcut treaba bine își vor păstra portofoliile”. Igor Grosu despre noul Guvern a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Noi date în cazul tragediei de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. A fost identificată sursa bacteriei care a ucis șapte copii # TV Nord
Noi date în cazul tragediei celor șapte copii care au murit în urma infecției cu o bacterie de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. Potrivit surselor Digi24, bacteria ucigașă a fost găsită în scurgerea unei chiuvete din secția ATI. După aproape două săptămâni de teste negative în secția ATI, marți a fost identificată prima probă […] Acest articol Noi date în cazul tragediei de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. A fost identificată sursa bacteriei care a ucis șapte copii a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Marina Tauber a fost condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis, în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid Șor. Aceasta va fi dată în căutare internațională. Decizia a fost pronunțată astăzi de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, scrie tv8.md Acesteia i se incriminează cinci capete de acuzare, printre care […] Acest articol Marina Tauber a fost condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare. Va fi dată în căutare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
/DOC/ Salarii pentru sateliții lui Șor: Nesterovschi, Jukov, Cebanenco și alții cu venituri stabile # TV Nord
Gruparea criminală „Șor” continuă să pompeze bani în politica din Republica Moldova, finanțând ilegal partide și lideri politici. Una dintre formațiunile vizate este partidul „Renaștere”, condus de Natalia Parasca. Potrivit la Deschide.md, Parasca, liderul partidului primește lunar 50.000 de lei în numerar, bani care nu sunt declarați la Autoritatea Națională de Integritate. Cei patru deputați […] Acest articol /DOC/ Salarii pentru sateliții lui Șor: Nesterovschi, Jukov, Cebanenco și alții cu venituri stabile a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
În lumea modernă, interiorul nu mai este doar un set de mobilier și decor, ci a devenit o reflectare a stilului de viață, a valorilor și a obiceiurilor proprietarilor casei. Din ce în ce mai mulți oameni doresc să se înconjoare de obiecte care nu sunt doar frumoase, ci și sigure pentru sănătate și mediu. […] Acest articol Mobilier ecologic: tendințe și avantaje ale utilizării a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteo Cod Galben de înghețuri pentru perioada 2–3 octombrie 2025. Potrivit meteorologilor, în orele nocturne și dimineața, temperaturile vor coborî până la -1..-3°C la suprafața solului, iar izolat în aer se pot înregistra valori de -1..-2°C. Fenomenul se va manifesta pe arii extinse, afectând în special culturile […] Acest articol Cod Galben de înghețuri în Moldova pe 2–3 octombrie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
O tentativă de transport ilicit de substanțe stupefiante și psihotrope a fost contracarată în punctul de trecere „Giurgiulești-Reni”, grație cooperării dintre Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, autoritățile vamale și cele de frontieră din Ucraina. Incidentul a avut loc pe sensul de ieșire din Republica Moldova. În urma unei analize de risc, echipele de control […] Acest articol /FOTO/ Tentativă de trafic de droguri, dejucată la frontiera moldo-ucraineană a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
În dimineața zilei de 29 septembrie 2025, echipa PAMU Drăgănești din cadrul SAMU Sîngerei a asistat nașterea unei fetițe, chiar în timpul transportării gravidei la spital. Tânăra mămică, în vârstă de 26 de ani și aflată la a treia sarcină, a apelat la Serviciul 112 la ora 07:43, acuzând dureri abdominale și contracții frecvente. Echipajul […] Acest articol Miracol pe traseu. O fetiță s-a născut în ambulanță la Sîngerei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Pentru prima dată avem în Parlament un partid care și-a făcut campanie doar pe rețele, expert # TV Nord
Un partid a intrat în Parlament doar prin campania online. Igor Boțan: rețelele sociale schimbă politica din Republica Moldova. Acest articol Pentru prima dată avem în Parlament un partid care și-a făcut campanie doar pe rețele, expert a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
/VIDEO/ Spălare de bani și finanțare ilegală a activităților politice. Un bărbat reținut la Chișinău # TV Nord
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, împreună cu polițiștii din BPDS „Fulger” și procurorii PCCOCS, au documentat un caz amplu de spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice. În atenția anchetatorilor a intrat un bărbat de 39 de ani, suspectat că ar fi gestionat tranzacții printr-o platformă internațională cunoscută […] Acest articol /VIDEO/ Spălare de bani și finanțare ilegală a activităților politice. Un bărbat reținut la Chișinău a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
În satul Mihăileni din raionul Rîșcani, paiele, tulpinile și resturile agricole nu mai ajung pe câmp sau la gunoi, ci se transformă în energie. Din munca și viziunea unor oameni curajoși, a prins rădăcini o nouă afacere: fabricarea brichetelor din biomasă – o soluție ecologică și tot mai necesară pentru încălzirea locuințelor. Vitalie Iarmaliuc este […] Acest articol /VIDEO/ De la paie la energie. Afacerile verzi din Mihăileni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Propaganda rusă exploatează fricile oamenilor pentru a slăbi sprijinul față de integrarea europeană. Circulă falsuri precum pierderea credinței, a pământurilor sau a suveranității. În realitate, Uniunea Europeană sprijină comunitățile religioase, investește în agricultură și respectă neutralitatea statelor. Soluția este să ne informăm corect, să citim articolele integral și să alegem surse veridice. Gabriela Revenco, expertă […] Acest articol /VIDEO/ De ce integrarea în UE este ținta dezinformării? Răspunsul expertului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
