Familia lui Nichita Feraru are nevoie de sprijin pentru continuarea tratamentului

10:10

Un bărbat în vârstă de 47 de ani, originar din municipiul Chișinău, a fost condamnat la 6 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis, după ce a comis cinci episoade de escrocherie prin intermediul site-ului de anunțuri 999.md. Sentința a fost pronunțată recent de instanță, la solicitarea procurorilor și a organului de urmărire penală. […] Acest articol Prejudiciu de peste 250.000 lei: Bărbat din Chișinău, condamnat la 6 ani de închisoare pentru escrocherii cu anunțuri pe 999.md a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.